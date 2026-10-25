Русия заяви, че е ударила два товарни кораба в Черно море

Русия заяви, че е нанесла удари по два товарни кораба в Черно море, които според Москва са превозвали доставки за украинската армия. Единият плавателен съд е пътувал към украинското пристанище Черноморск, а другият – към Одеса.
Информацията беше съобщена от руското министерство на отбраната. В по-ранна версия, разпространена от Ройтерс, се посочваше само един кораб, поразен при нощна атака. В последващо обновяване на съобщението бяха добавени данни за втори товарен кораб, атакуван през деня.„Ройтерс не успя да потвърди независимо информацията на руското министерство на отбраната“, уточни агенцията.
Удари по логистични обекти в Харков
Руското министерство на отбраната съобщи още, че руските сили са поразили логистичен център, разпределителен център и логистичен терминал в Харков. Според ведомството обектите са били използвани за съхранение и разпределение на стоки с двойна употреба, предназначени за украинските въоръжени сили.
Не са посочени данни за щетите по корабите, състоянието на екипажите или броя на пострадалите при ударите в Харков. Тези твърдения също не са потвърдени независимо.
Русия не за първи път съобщава за атаки срещу плавателни съдове, насочващи се към украински пристанища, като обосновава действията си с предполагаем превоз на военни или стоки с двойна употреба. Украйна и международни организации не са потвърдили публично представените от Москва подробности за последните удари.
Източници: marketscreener.com, internazionale.it, brecorder.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 лили
19:35 25.10.2026
2 Фен
Коментиран от #11
19:36 25.10.2026
3 Оги
Коментиран от #10
19:37 25.10.2026
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5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Триста, тридцать, три!
19:51 25.10.2026
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8 Крадеф
19:59 25.10.2026
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15 абе
Май ще излезе права Митрофанова, че тука има игра на трета страна. На някой много му се иска да вкара Румъния и България във войната. Като гледах рева на умнокрасивите срещу Радев, мога да се сетя коя е тая трета страна.
Коментиран от #16, #20
21:03 25.10.2026
16 Локи
До коментар #15 от "абе":И коя е 3тата страна Иран? Турция?
Коментиран от #18
21:05 25.10.2026
17 Браво на Русия 🇷🇺👏🇷🇺👏🇷🇺
21:05 25.10.2026
18 абе
До коментар #16 от "Локи":Спомни си в кое посолство ходят тия да получават указания от посланика, и сам ще се сетиш.
Даваам ти жокер - САЩ дълго време нямаха посланик, та не е САЩ
21:08 25.10.2026
19 Лили
21:12 25.10.2026
20 Янко Видрарски
До коментар #15 от "абе":Как да не се похвали,похвали се, Само ти и Радев си седяхте на ушите
21:16 25.10.2026