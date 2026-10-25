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Русия заяви, че е ударила два товарни кораба в Черно море
  Тема: Украйна

Русия заяви, че е ударила два товарни кораба в Черно море

25 Октомври, 2026 19:31 2 001 20

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  • харков-
  • товарни кораби

Москва съобщи и за поразени логистични обекти в Харков. Руските твърдения не са потвърдени независимо

Русия заяви, че е ударила два товарни кораба в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия заяви, че е нанесла удари по два товарни кораба в Черно море, които според Москва са превозвали доставки за украинската армия. Единият плавателен съд е пътувал към украинското пристанище Черноморск, а другият – към Одеса.

Информацията беше съобщена от руското министерство на отбраната. В по-ранна версия, разпространена от Ройтерс, се посочваше само един кораб, поразен при нощна атака. В последващо обновяване на съобщението бяха добавени данни за втори товарен кораб, атакуван през деня.

„Ройтерс не успя да потвърди независимо информацията на руското министерство на отбраната“, уточни агенцията.

Удари по логистични обекти в Харков

Руското министерство на отбраната съобщи още, че руските сили са поразили логистичен център, разпределителен център и логистичен терминал в Харков. Според ведомството обектите са били използвани за съхранение и разпределение на стоки с двойна употреба, предназначени за украинските въоръжени сили.

Не са посочени данни за щетите по корабите, състоянието на екипажите или броя на пострадалите при ударите в Харков. Тези твърдения също не са потвърдени независимо.

Русия не за първи път съобщава за атаки срещу плавателни съдове, насочващи се към украински пристанища, като обосновава действията си с предполагаем превоз на военни или стоки с двойна употреба. Украйна и международни организации не са потвърдили публично представените от Москва подробности за последните удари.

Източници: marketscreener.com, internazionale.it, brecorder.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лили

    41 5 Отговор
    Само камикадзета може да плават към украински портове !!

    19:35 25.10.2026

  • 2 Фен

    49 5 Отговор
    Ами ако не вярвате на Русия, чуйте Кличко. Той препоръча на който може, да се изнесе от Киев. Няма да става за живеене през зимата. Украинците да благодарят на Урсула и на Кала, впрочем.

    Коментиран от #11

    19:36 25.10.2026

  • 3 Оги

    25 3 Отговор
    Ей сега вече Кики ще откачи.

    Коментиран от #10

    19:37 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Триста, тридцать, три!

    13 2 Отговор
    Бей фашистов!

    19:51 25.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Крадеф

    5 12 Отговор
    Не вярвам. Къде са доказателствата?

    19:59 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 абе

    3 2 Отговор
    някак Русия винаги обявява своите удари в Черно море, но за корабите в нашата икономическа зона не се похвали.
    Май ще излезе права Митрофанова, че тука има игра на трета страна. На някой много му се иска да вкара Румъния и България във войната. Като гледах рева на умнокрасивите срещу Радев, мога да се сетя коя е тая трета страна.

    Коментиран от #16, #20

    21:03 25.10.2026

  • 16 Локи

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "абе":

    И коя е 3тата страна Иран? Турция?

    Коментиран от #18

    21:05 25.10.2026

  • 17 Браво на Русия 🇷🇺👏🇷🇺👏🇷🇺

    2 0 Отговор
    Вчера 1,днеска 2,утре 3,все така да е

    21:05 25.10.2026

  • 18 абе

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Локи":

    Спомни си в кое посолство ходят тия да получават указания от посланика, и сам ще се сетиш.
    Даваам ти жокер - САЩ дълго време нямаха посланик, та не е САЩ

    21:08 25.10.2026

  • 19 Лили

    0 0 Отговор
    Радев каза ,че не е вярно и пита чии са дроновете на трета страна ли са

    21:12 25.10.2026

  • 20 Янко Видрарски

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "абе":

    Как да не се похвали,похвали се, Само ти и Радев си седяхте на ушите

    21:16 25.10.2026

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