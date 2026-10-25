Русия заяви, че е ударила два товарни кораба в Черно море

Русия заяви, че е нанесла удари по два товарни кораба в Черно море, които според Москва са превозвали доставки за украинската армия. Единият плавателен съд е пътувал към украинското пристанище Черноморск, а другият – към Одеса.

Информацията беше съобщена от руското министерство на отбраната. В по-ранна версия, разпространена от Ройтерс, се посочваше само един кораб, поразен при нощна атака. В последващо обновяване на съобщението бяха добавени данни за втори товарен кораб, атакуван през деня.

Удари по логистични обекти в Харков

„Ройтерс не успя да потвърди независимо информацията на руското министерство на отбраната“, уточни агенцията.

Руското министерство на отбраната съобщи още, че руските сили са поразили логистичен център, разпределителен център и логистичен терминал в Харков. Според ведомството обектите са били използвани за съхранение и разпределение на стоки с двойна употреба, предназначени за украинските въоръжени сили.

Не са посочени данни за щетите по корабите, състоянието на екипажите или броя на пострадалите при ударите в Харков. Тези твърдения също не са потвърдени независимо.

Русия не за първи път съобщава за атаки срещу плавателни съдове, насочващи се към украински пристанища, като обосновава действията си с предполагаем превоз на военни или стоки с двойна употреба. Украйна и международни организации не са потвърдили публично представените от Москва подробности за последните удари.

Източници: marketscreener.com, internazionale.it, brecorder.com