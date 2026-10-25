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Словакия очаква парламентарни избори на 25 септември 2027 г
  Тема: Избори

Словакия очаква парламентарни избори на 25 септември 2027 г

25 Октомври, 2026 21:33 480 0

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  • избирателна система

Председателят на Националния съвет Рихард Раши посочи датата, но официалното насрочване предстои. Той допусна и промени в избирателната система

Словакия очаква парламентарни избори на 25 септември 2027 г - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Следващите парламентарни избори в Словакия се очаква да се проведат на 25 септември 2027 г. Датата беше посочена от председателя на Националния съвет Рихард Раши в телевизионното и радио предаване „О 5 минути 12“ на обществената медия STVR.

„Парламентарните избори би трябвало да се проведат на 25 септември 2027 г.“, заяви Раши, цитиран от STVR. Той е и заместник-председател на партията „Глас – социална демокрация“.

Посочената дата е в края на редовния четиригодишен мандат на настоящия парламент. Предишните парламентарни избори в Словакия се проведоха на 30 септември 2023 г., когато бяха избрани 150 депутати в Националния съвет.

Към момента датата не представлява официално насрочване на изборите. Тя е посочена като очакван срок, а предсрочен вот или друга дата остават възможни при промяна на политическата ситуация.

Обсъждат по-силно регионално представителство

Раши свърза темата за парламентарния вот с възможни промени в избирателната система. Според него високият интерес към местните и регионалните избори показва, че избирателите биха искали да имат свои представители от отделните райони и в националния парламент.

„Избирателите заслужават да имат свои представители, избрани пряко от регионите, и в парламента“, каза Раши.

Подобна позиция изрази и председателят на партията „Унгарски алианс“ Ласло Губик. По думите му регионалното представителство липсва на национално равнище, въпреки че някои партии имат силни позиции в отделни области и райони.

На 24 октомври 2026 г. в Словакия се проведоха едновременно местни избори и избори за органи на самоуправляващите се региони. Всички осем досегашни регионални ръководители бяха преизбрани, съобщи Асошиейтед прес.

Парламентарният вот през 2027 г. ще определи състава на Националния съвет и следващото правителство на страната. Официалното решение за насрочване на изборите трябва да бъде взето на по-късен етап.

Източници: spravy.stvr.sk, hlavnydennik.sk, apnews.com


Словакия
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