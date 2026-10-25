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Зеленски: Украйна няма да ограничава армията си
  Тема: Украйна

Зеленски: Украйна няма да ограничава армията си

25 Октомври, 2026 21:48 995 15

  • володимир зеленски-
  • мирни преговори-
  • украйна-
  • русия

Киев отхвърля и неутралния статут, а въпросът за териториите може да се обсъжда само от държавните лидери

Зеленски: Украйна няма да ограничава армията си - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна няма да приеме ограничаване на числеността на армията си или неутрален статут в рамките на евентуално мирно споразумение. Това заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за „ТСН-Тиждень“.

„Ограничаването на армията и неутралитетът на Украйна не се обсъждат“, каза Зеленски. Той добави, че гаранциите за сигурност за страната му не могат да бъдат определяни от руската страна.

Териториите остават отделен въпрос

По думите на украинския президент въпросът за териториите е „червена линия“ и може да бъде обсъждан единствено на равнище държавни лидери. Киев допуска прекратяване на бойните действия по настоящата фронтова линия, но не и юридическо признаване на временно окупираните територии за руски.

Зеленски заяви това ден след като обяви готовност за мирно споразумение, което да замрази конфликта по сегашната линия на фронта. Тогава той отхвърли и вариант Украйна да се откаже от 25% от територията си. Според него подобна формулировка би означавала предаване на целия Донбас, докато руските сили контролират 19,3% от украинската територия.

Киев очаква конкретни резултати

Украйна е готова да участва в тристранни разговори на техническо равнище с представители на САЩ и Русия. Зеленски обаче подчерта, че тези срещи не трябва да приключват само с декларации, а с конкретни договорености или план за следващи действия.

Сред възможните първи стъпки той посочи прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура, възстановяване на безопасното морско корабоплаване и пълен обмен на военнопленници по принципа „всички за всички“. По думите му договореност за енергийно примирие би била първият практичен сигнал, че Москва действително е готова да сложи край на войната.

Зеленски заяви, че Киев е готов и за среща на лидерите на Украйна, САЩ и Русия, ако Москва приеме подобен формат. По думите му през ноември ще стане ясно дали руските сигнали за преговори са реален опит за напредък или политически ход.

Преговори през ноември

Възобновяване на тристранните разговори се очаква през първата половина на ноември, като конкретният формат и мястото все още не са окончателно уточнени. Обсъждат се срещи на технически групи, които да подготвят решения за енергетиката, сигурността на корабоплаването и следващи контакти между лидерите.

Позицията на Киев очертава две различни нива на преговорите: възможност за спиране на бойните действия по настоящата линия и категоричен отказ от ограничения върху украинската армия, неутралитет или признаване на окупирани територии за руски.

Източници: pravda.com.ua, ru.interfax.com.ua, tsn.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 УДРИИ УДРИИИ

    5 28 Отговор
    БЛАТНИЯ БАШИБОЗУК ПО ТИКВИТЕ ПРОЗЗТИ.

    НИКАКВИ ОГРАНЧЕНИЯ НА АРМИЯТА.

    ПУСЯ ШАЛОМОВИЧ
    САМО ТОВА ЧАКА.

    21:53 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Софиянец

    28 6 Отговор
    Споко! Русия ще я ограничи и ще ти я върне в хладилни камиони 😂

    21:54 25.10.2026

  • 6 това е смешно

    33 7 Отговор
    Украйна нямало да намали числеността на армията си!!! Сериозно?! Че каква армия има Украйна? Наемници, които се извозват с автобуси, влакове и кораби, за да има Зеленски армия, с която да воюва. Или пък армия от пребити хора, насилствено откарвани на фронта. Този е такъв невероятен позор, че колкото по-бързо украинците успеят да се отърват от него, толкова по-бързо ще получат шанс да живеят като нормални хора на мястото, в което са се родили.

    Коментиран от #14

    21:55 25.10.2026

  • 7 Михо

    18 4 Отговор
    Клонинги ли ще изкарват от де хора

    21:55 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Туентин Карантино

    21 6 Отговор
    В кое да не ограничава армията си , зелени шмъркачо ,в еднопосочните екскурзии до Бандера ли ?!

    21:56 25.10.2026

  • 10 Гошо

    18 4 Отговор
    Абе да питам: ЕС му даде на тоя клоун толкова много пари, а сега дори не ги споменава да участват в преговорите за мир. Само за САЩ мило дава - явно само от там го е страх да не си поискат парите обратно.

    22:03 25.10.2026

  • 11 Гост

    6 25 Отговор
    Мили ми русофили,вие знаете ли кой е създал Киев и Украйна. Знаете ли мили ми "патриоти",че ние българите сме създали държавата Украйна и следователно украинците са наши братя и сестри,но типично по Гановски,гледаме да заплюем всичко и всички.

    Коментиран от #13

    22:03 25.10.2026

  • 12 Веско

    12 2 Отговор
    Ще,ще ... след капитулацията

    22:06 25.10.2026

  • 13 олеееее

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    по долна и глупава лъжа не е писана тук до сега

    22:11 25.10.2026

  • 14 Хахахаха

    4 9 Отговор

    До коментар #6 от "това е смешно":

    ВСУ има такава армия, която денацифицира руската вече пета година. Иначе незнам колко е голяма, ама явно по-голяма от нея няма.

    22:12 25.10.2026

  • 15 Последният софиянец

    14 4 Отговор
    Тоя зеления, ако украинците продължават да го търпят, ще затрие и последния от тях!

    22:14 25.10.2026

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