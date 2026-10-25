Зеленски: Украйна няма да ограничава армията си

Украйна няма да приеме ограничаване на числеността на армията си или неутрален статут в рамките на евентуално мирно споразумение. Това заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за „ТСН-Тиждень“.

„Ограничаването на армията и неутралитетът на Украйна не се обсъждат“, каза Зеленски. Той добави, че гаранциите за сигурност за страната му не могат да бъдат определяни от руската страна.

Териториите остават отделен въпрос

По думите на украинския президент въпросът за териториите е „червена линия“ и може да бъде обсъждан единствено на равнище държавни лидери. Киев допуска прекратяване на бойните действия по настоящата фронтова линия, но не и юридическо признаване на временно окупираните територии за руски.

Зеленски заяви това ден след като обяви готовност за мирно споразумение, което да замрази конфликта по сегашната линия на фронта. Тогава той отхвърли и вариант Украйна да се откаже от 25% от територията си. Според него подобна формулировка би означавала предаване на целия Донбас, докато руските сили контролират 19,3% от украинската територия.

Киев очаква конкретни резултати

Украйна е готова да участва в тристранни разговори на техническо равнище с представители на САЩ и Русия. Зеленски обаче подчерта, че тези срещи не трябва да приключват само с декларации, а с конкретни договорености или план за следващи действия.

Сред възможните първи стъпки той посочи прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура, възстановяване на безопасното морско корабоплаване и пълен обмен на военнопленници по принципа „всички за всички“. По думите му договореност за енергийно примирие би била първият практичен сигнал, че Москва действително е готова да сложи край на войната.

Зеленски заяви, че Киев е готов и за среща на лидерите на Украйна, САЩ и Русия, ако Москва приеме подобен формат. По думите му през ноември ще стане ясно дали руските сигнали за преговори са реален опит за напредък или политически ход.

Преговори през ноември

Възобновяване на тристранните разговори се очаква през първата половина на ноември, като конкретният формат и мястото все още не са окончателно уточнени. Обсъждат се срещи на технически групи, които да подготвят решения за енергетиката, сигурността на корабоплаването и следващи контакти между лидерите.

Позицията на Киев очертава две различни нива на преговорите: възможност за спиране на бойните действия по настоящата линия и категоричен отказ от ограничения върху украинската армия, неутралитет или признаване на окупирани територии за руски.

Източници: pravda.com.ua, ru.interfax.com.ua, tsn.ua