Студентската листа печели 140 мандата в Сърбия

Студентската листа печели парламентарните избори в Сърбия с 140 мандата, сочи финалното паралелно преброяване при обработени 96 процента от протоколите. Листата на Сръбската прогресивна партия, водена от бившия президент Александър Вучич, получава 103 места в 250-членната Народна скупщина.

Данните показват, че нито една друга политическа партия не преодолява законовата бариера от 3 процента за влизане в парламента. Представителство обаче получават няколко формации на национални малцинства, за които прагът не се прилага.

Малцинствените формации получават седем мандата

Съюзът на войводжанските маджари получава 3 мандата, Албанската коалиция – 2, а листите „Расим Ляич – Човешки“ и „СДА Санджак – Пазителите на Санджак“ – по 1 мандат.

Така според паралелната проекция студентската формация ще бъде най-голямата сила в новия парламент. Окончателното разпределение на мандатите предстои да бъде потвърдено от сръбските изборни власти.

Социалистите остават извън Народната скупщина

Социалистическата партия на Сърбия на Ивица Дачич не успява да премине трипроцентовия праг. Партията е дългогодишен коалиционен партньор на Сръбската прогресивна партия, но на тези избори двете формации се явяват отделно.

„Разбира се, че не сме доволни от тези резултати. Това е загубена битка. Поздравяваме тези, които спечелиха изборите, и тези, които спечелиха повече от нас, както и Студентската листа и листата на Александър Вучич“, заявява Дачич.

Лидерът на социалистите благодари на партийни активисти, членове, симпатизанти, коалиционни партньори и избиратели. Той посочва, че над 100 000 души са подкрепили листата, но резултатът не е достатъчен за парламентарно представителство.

Дачич, който е вицепремиер и министър на вътрешните работи в оставка, заявява, че „битката е загубена, но борбата продължава“. Преди вота той обявява намерение да се кандидатира за овакантения от Александър Вучич президентски пост.

Студентите празнуват резултата

След обявяването на проекцията студентите и техните привърженици започват празненства в Белград. Студентското движение се включи в изборите след продължили близо две години протести срещу управлението на Вучич.

Непосредствено преди вота видни социалисти, подкрепящи студентската кауза, напускат Социалистическата партия на Сърбия и обявяват създаването на нова формация. Предстои сръбските институции да обявят официалните окончателни резултати и да започне процедурата по конституирането на новия парламент.

Източници: bta.bg