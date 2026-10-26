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Светът реагира на загубата на Вучич в Сърбия
  Тема: Избори

Светът реагира на загубата на Вучич в Сърбия

26 Октомври, 2026 02:51 672 5

  • сърбия-
  • александър вучич-
  • студентска листа-
  • парламентарни избори-
  • европейски съюз

ЕС обеща подкрепа за реформи, а регионални лидери приветстваха победата на Студентската листа. Окончателните резултати от парламентарния вот все още не са обявени

Светът реагира на загубата на Вучич в Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Загубата на Александър Вучич на предсрочните парламентарни избори в Сърбия предизвика международни реакции, след като самият той призна, че Студентската листа е спечелила вота. Окончателните резултати все още не са обявени, но предварителните прогнози дават на студентското движение между 135 и 140 места в 250-местния парламент, докато коалицията около Сръбската прогресивна партия се очаква да получи около 105 мандата.

„Ясно е, че загубихме тези избори, а Студентската листа спечели“, заяви Вучич пред поддръжници. Той посочи, че неговата коалиция е получила около 1,7 милиона гласа срещу приблизително 2,2 милиона за студентската листа, но обвини независимите медии и неназовани европейски държави, както и т.нар. „американска дълбока държава“, че са повлияли на резултата.

Брюксел обеща подкрепа за реформите

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Студентската листа и заяви, че Европейският съюз е готов да подкрепи промени в областта на върховенството на закона, свободата на медиите, борбата с корупцията и изграждането на демократични институции. Председателят на Европейския съвет Антониу Коща също поздрави победителите и свърза бъдещето на Сърбия с перспективата за членство в ЕС.

„Днес народът на Сърбия излезе да гласува с рекордна активност, за да определи бъдещето на страната си“, написа Коща.

Европейският комисар по разширяването Марта Кос заяви, че „Сърбия е издигнала гласа си“ след близо две години протести за демокрация, върховенство на закона и борба с корупцията. Генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе приветства приемането на резултата от Вучич и заяви, че организацията е готова да работи с новото демократично избрано ръководство.

Реакции от Балканите и Унгария

Премиерът на Черна гора Милойко Спаич определи изборите като напомняне, че волята на гражданите е основа на всяка демократична промяна. Унгарският премиер Петер Мадяр съобщи, че е разговарял с лидерите на Студентската листа и им е обещал подкрепата на Унгария. Милорад Додик, лидер на босненските сърби и проруски политик, също поздрави победителите, като заяви, че Република Сръбска и Сърбия ще продължат да действат заедно.

Вотът се проведе след близо две години протести, започнали след срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Избирателната активност достигна 67,6% към 19 часа според Ipsos и CeSID, но наблюдателите съобщиха и за над 300 сигнала за възможни нарушения. Отделни прогнози дават на Студентската листа между 51,47% и 52% от гласовете, а на коалицията на Вучич между 39,3% и 40,42%.

След признаването на поражението в Белград и други сръбски градове започнаха празненства. Пред новото парламентарно мнозинство стои задачата да избере премиер и да състави правителство, докато Републиканската избирателна комисия трябва да обяви окончателните резултати.

Източници: reuters.com, apnews.com, rferl.org


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ХРАНИ ЛИ НЯКОЙ ИЛЮЗИИ
    ЧЕ СТУДЕНТИТЕ ЩЕ ДАДАТ КОСОВО
    НА МЮСЛИТСТА ?
    ......
    ЕВРО ДЕБИЛИТЕ НЕ ПОЗНАВАТ БАЛКАНСКИТЕ ДУШИ :)

    02:57 26.10.2026

  • 2 А в бункера

    2 1 Отговор
    Путин реве и си гризе ноктите свит на кълбо в ъгъла.

    Коментиран от #3

    03:01 26.10.2026

  • 3 Междувременно

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "А в бункера":

    Идва зима, цените растат, напролет студентите пак ще излязат .

    Коментиран от #5

    03:22 26.10.2026

  • 4 ФАКТ

    2 0 Отговор
    сму4и4 УмРЕ

    03:26 26.10.2026

  • 5 Не разсъждавай!

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Междувременно":

    Не ти се получава.

    03:45 26.10.2026

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