Светът реагира на загубата на Вучич в Сърбия

Загубата на Александър Вучич на предсрочните парламентарни избори в Сърбия предизвика международни реакции, след като самият той призна, че Студентската листа е спечелила вота. Окончателните резултати все още не са обявени, но предварителните прогнози дават на студентското движение между 135 и 140 места в 250-местния парламент, докато коалицията около Сръбската прогресивна партия се очаква да получи около 105 мандата.

„Ясно е, че загубихме тези избори, а Студентската листа спечели“, заяви Вучич пред поддръжници. Той посочи, че неговата коалиция е получила около 1,7 милиона гласа срещу приблизително 2,2 милиона за студентската листа, но обвини независимите медии и неназовани европейски държави, както и т.нар. „американска дълбока държава“, че са повлияли на резултата.

Брюксел обеща подкрепа за реформите

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Студентската листа и заяви, че Европейският съюз е готов да подкрепи промени в областта на върховенството на закона, свободата на медиите, борбата с корупцията и изграждането на демократични институции. Председателят на Европейския съвет Антониу Коща също поздрави победителите и свърза бъдещето на Сърбия с перспективата за членство в ЕС.

„Днес народът на Сърбия излезе да гласува с рекордна активност, за да определи бъдещето на страната си“, написа Коща.

Европейският комисар по разширяването Марта Кос заяви, че „Сърбия е издигнала гласа си“ след близо две години протести за демокрация, върховенство на закона и борба с корупцията. Генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе приветства приемането на резултата от Вучич и заяви, че организацията е готова да работи с новото демократично избрано ръководство.

Реакции от Балканите и Унгария

Премиерът на Черна гора Милойко Спаич определи изборите като напомняне, че волята на гражданите е основа на всяка демократична промяна. Унгарският премиер Петер Мадяр съобщи, че е разговарял с лидерите на Студентската листа и им е обещал подкрепата на Унгария. Милорад Додик, лидер на босненските сърби и проруски политик, също поздрави победителите, като заяви, че Република Сръбска и Сърбия ще продължат да действат заедно.

Вотът се проведе след близо две години протести, започнали след срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Избирателната активност достигна 67,6% към 19 часа според Ipsos и CeSID, но наблюдателите съобщиха и за над 300 сигнала за възможни нарушения. Отделни прогнози дават на Студентската листа между 51,47% и 52% от гласовете, а на коалицията на Вучич между 39,3% и 40,42%.

След признаването на поражението в Белград и други сръбски градове започнаха празненства. Пред новото парламентарно мнозинство стои задачата да избере премиер и да състави правителство, докато Републиканската избирателна комисия трябва да обяви окончателните резултати.

Източници: reuters.com, apnews.com, rferl.org