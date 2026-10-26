Светът след първия тур: България отива на балотаж

Президентските избори в България ще бъдат решени на балотаж на 1 ноември. До него достигнаха двойките Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев, след като нито един кандидат не събра необходимото мнозинство на първия тур.

При обработени 30,71% от протоколите Йотова води с 34,8% срещу 31,6% за Гюров. Предварителните проучвания след края на изборния ден също показаха малка разлика, но с различни стойности. Данните на отделните агенции поставят Йотова между 35% и 36,5%, а Гюров между 31% и 32,5%. Избирателната активност е около 20% според екзитполовете.

Международният прочит на резултата

Асошиейтед прес определи вота като първи голям тест за „Прогресивна България“ на премиера Румен Радев след парламентарната победа на формацията през април. Според агенцията неочаквано силното представяне на Гюров, подкрепен от проевропейската опозиция, очертава ясно разделение за бъдещите отношения на България с останалите държави.

Франс прес, цитирана от SBS News, постави акцент върху рекордно ниската активност и близкия резултат. Агенцията описа изборите като вот, проведен на фона на опасения за сигурността след серия нападения с дронове срещу кораби в Черно море. Според публикацията четири плавателни съда са били поразени край българското крайбрежие, а 21 души са обявени за изчезнали.

„Дойче веле“ представи първия тур като проверка както за правителството на Румен Радев, така и за външнополитическата посока на страната. В центъра на международния интерес са членството на България в Европейския съюз и НАТО, отношението към войната в Украйна и начинът, по който София реагира на инцидентите в Черно море.

Два различни послания за балотажа

Йотова, подкрепена от „Прогресивна България“ и БСП, настоява за дипломатическо решение на войната и се противопоставя на изпращането на военна помощ за Украйна. Тя говори за „коалиция на мира“ и заяви, че България трябва да отстоява собствена позиция, без да поставя под съмнение европейското и натовското си членство.

Гюров, бивш подуправител на Българската народна банка и служебен премиер, е подкрепен от проевропейски опозиционни сили. Той критикува по-предпазливата позиция на управляващите към Русия и настоява България да бъде предвидим съюзник в НАТО с ясна политика по отношение на Украйна.

„Искам да кажа на българските граждани, че е илюзия да мислят, че ако не гласуват, могат да променят нещо в страната“, заяви Илияна Йотова след първия тур.

Румен Радев заяви, че нападенията по корабите изглеждат в интерес на Русия, но подчерта, че правителството не разполага с доказателства за пряка руска връзка. Това различие в оценките се превърна в една от основните теми на кампанията.

На балотажа ще бъде решено не само кой ще заеме президентския пост за пет години. Резултатът ще покаже и дали избирателите подкрепят досегашната линия на управляващото мнозинство или търсят по-категорично придържане към европейската и натовската политика. При победа Илияна Йотова ще стане първата пряко избрана жена президент на България.

Източници: apnews.com, sbs.com.au, amp.dw.com