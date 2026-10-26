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В Испания: Гюров е изправен пред голяма неизвестна преди балотажа
  Тема: Избори

В Испания: Гюров е изправен пред голяма неизвестна преди балотажа

26 Октомври, 2026 10:01 1 405 26

  • андрей гюров-
  • испания-
  • избори-
  • илияна йотова-
  • балотаж

Изданието „Демократа“ пише, че голямата неизвестност сега е дали Гюров ще бъде способен да събере повече подкрепа на балотажа

В Испания: Гюров е изправен пред голяма неизвестна преди балотажа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подобно на френски и на италиански медии и в испански медии има коментари за първия тур на президентския вот в България, предаде БТА.

Оспорван изход от първия тур на президентския вот, пише испанската агенция ЕФЕ. В проучванията преди изборите разликата между Илияна Йотова и Андрей Гюров достигаше до 17 процентни пункта, поради което надпреварата за президентския пост в България в крайна сметка ще бъде по-оспорвана на втория тур от очакваното, добавя агенцията.

Медията представя и разликите между Йотова и Гюров. Йотова е 62-годишна бивша телевизионна журналистка и бивш социалистически депутат, която в продължение на почти 10 години беше вицепрезидент на страната по времето на президента Румен Радев. Тя пое функциите на временно изпълняващ длъжността президент през януари, след като Радев подаде оставка, за да се яви на предсрочните парламентарни избори през април миналата година, които в крайна сметка спечели с голямо мнозинство със своята партия „Прогресивна България“. Гюров е 50-годишен икономист и бивш подуправител на централната банка. Той беше служебен министър-председател тази година в продължение на четири месеца (от февруари до май) и получи подкрепата на проевропейските сили. Основната разлика между двамата кандидати е позицията им спрямо войната в Украйна. Докато Йотова настоява за възстановяване на отношенията с Русия, прекратяване на военната помощ за Украйна и залагане на дипломацията, Гюров защитава засилването на подкрепата за Украйна и политиката на възпиране спрямо Москва от страна на ЕС и НАТО.

В. „Мундо“ също очертава разликите между Йотова и Гюров. 62-годишната Йотова, бивша телевизионна журналистка и вицепрезидент на страната до януари миналата година, се застъпва за възстановяване на отношенията с Русия, прекратяване на военната помощ за Украйна и залагане изключително на дипломацията. От своя страна Гюров - 50-годишен икономист, бивш депутат и бивш подуправител на Българската народна банка (БНБ), защитава запазването и засилването на подкрепата за Киев, както и политиката на възпиране на ЕС и НАТО срещу Москва. По негово мнение излизането на България от Коалицията на желаещите през юли превръща страната в слаб и уязвим съюзник, посочва „Мундо“.

В рамките на парламентарната система постът на президент на България има предимно представителни и протоколни функции. Въпреки това държавният глава разполага със значително влияние в политическия живот, тъй като може първоначално да налага вето върху законите, приети от парламента, да разпуска Народното събрание и да възлага формирането на правителство. Президентът е също така върховен главнокомандващ на въоръжените сили и председателства Консултативния съвет за национална сигурност, припомня испанското издание.

Изданието „Еспаньол“ поставя акцент върху разминаванията между прогнозите на социолозите, вещаещи преди първия тур на изборите разликата между Йотова и Гюров до 17 процентни пункта и резултатите от вота вчера.

Испанската емисия на „Евронюз“ пък коментира, че на първия тур на президентските избори са се явили рекорден брой двойки – общо 27.

Изданието „Демократа“ пише пък, че голямата неизвестност сега е дали Гюров ще бъде способен да събере повече подкрепа при новата среща с Йотова пред урните на 1 ноември. 50-годишният кандидат за президент разчита на подкрепата на либерално-консервативната опозиция, която подкрепя идеята за програма от реформи. Все още не се знае и към кой вариант ще се насочат на втория тур гласовете, получени от вече отпадналите останали кандидати за президент, допълва изданието.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    17 1 Отговор
    Прочухме се по света с този оспорван и вълнуващ президентски вот.

    10:03 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ами

    25 4 Отговор
    На Българи не и трябва прукраински глyпав президент затова и Гюро няма никакъв шанс, испанците да го заят и да си опичат акъла, че и те много са го закъсали заради либераcтията от която са болни!

    Коментиран от #17

    10:06 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гумен

    2 9 Отговор
    като се покажа няколко пъти по телевизора и нещата ще се
    оправят - ура
    "На всякъде и във всичко има матреал"

    10:06 26.10.2026

  • 6 Хаха

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Да, ве направо е от мосад тази мекамария😂

    10:07 26.10.2026

  • 7 честен ционист

    17 7 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Да не го бъркаш с Лорер? Гюров не е ходил войник. Нали заради това е избегал на бригада у САЩ, да оттърве казармата.

    10:08 26.10.2026

  • 8 Боко Шишевски

    6 5 Отговор
    Няма проблем ще избутаме на първо място нашето момче

    10:09 26.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 еднакъв аршин

    5 7 Отговор
    Подкрепата за защитата на Украйна е в същото време защита на страната ни, че много съседи от "миролюбие" имат също исторически претенции към България и за малцинства и за майчиния им за официален език и дори за исторически територии.

    Коментиран от #16

    10:13 26.10.2026

  • 11 Последния Софиянец

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Троян":

    Лица с двойно гражданство нямат право да служат в Българската армия.

    Коментиран от #14, #19

    10:14 26.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А50

    15 6 Отговор
    Гласуваш за Гюро получаваш Кокорчо, лорерци, атанасов, тагаренко, пасита, нейски и цялата палитра от соросоиди. Опомнете се

    10:20 26.10.2026

  • 14 Троян

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    По оновава време човека имаше само Българско гражданство.

    Коментиран от #18

    10:21 26.10.2026

  • 15 687565637

    5 7 Отговор
    Илянчето гледа кат попарена ! И по-лошо ще става - скоро ще гледа като преп. мушкато , сещате се ...

    10:23 26.10.2026

  • 16 А50

    12 2 Отговор

    До коментар #10 от "еднакъв аршин":

    Украйна за Русия е като Македония за България. Като искаш прави лични дарения за Украйна, но точно за това няма да гласувам за Гюро със заемите за 404

    10:25 26.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Троян":

    И адресна реистрация!Така,че.....

    10:41 26.10.2026

  • 19 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    А някой дори не са ходили или са се укрили.Като тоя.

    10:42 26.10.2026

  • 20 Мдаааа

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Троян":

    Не си и Троянец.

    10:43 26.10.2026

  • 21 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Глупости.И е бил хостеса в Йерусалим.Хахаха

    10:45 26.10.2026

  • 22 Троян

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Да бе.А Йотова е била снаиперист в Казахстан.Що не си гледаш палачинките.

    10:47 26.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 За това пък, Йотова се прочу

    2 3 Отговор
    Че амнистира наркотрафиканти: че се застъпва за бягащи от правосъдие елементи, обвинени в ПТП със смъртен случай; че призова за оставка шефа на НСО/ което е под нейно ръководство за това, че една самозабравила се кудкудякаща репортерка се държи безобразно, за което си получи заслкженото! Защо трябваше да арестуват служителя?
    Ляга и става с мислитне за България, а за чужда държава с наложен фаш режим!
    Не става така!

    10:49 26.10.2026

  • 25 Долу предателя Гюров

    5 1 Отговор
    Гюро и неговата шайка ще ни вкарат във война с Русия и тогава с България е свършено! Той не милее за България и му е все едно дали ще я има,или няма! Младите се подлъгват но когато започнат да ги мобилизират ще осъзнаят грешката им,но ще бъде късно!

    10:56 26.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

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