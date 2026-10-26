Руски удари повредиха енергиен обект, 157 сблъсъка на фронта

Руски войски са повредили енергиен обект в Каменец-Подолски район на Хмелницка област, което е довело до аварийни прекъсвания на електрозахранването. Енергетици работят по възстановяването на електроснабдяването, съобщи началникът на областната военна администрация Сергей Тюрин.

„В Каменец-Подолски район вследствие на руската атака е повреден енергиен обект. Има аварийни прекъсвания на електрозахранването“, заяви Тюрин. Повредени са и прозорците на две жилищни сгради. По предварителни данни няма пострадали.

Най-интензивни боеве край Покровск

На фронта са регистрирани 157 бойни сблъсъка, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Най-интензивни са били боевете на Покровското направление, където украинските сили са отбили 22 руски атаки. Сраженията са се водили край Софиевка, Вилно, Кучеров Яр, Хановка, Новия Донбас, Черниговка, Краснополие, Гулево, Сергиевка и Молодецко.

По предварителни данни на украинското командване в този район са убити 29 руски военнослужещи, а 23 са ранени. Посочва се още, че са унищожени две единици автомобилна техника и 59 укрития. Повредени са седем единици автомобилна техника, една артилерийска система, три единици специална техника и три пункта за управление на безпилотни летателни апарати. Украинските сили са унищожили или потиснали 305 дрона.

Атаки и по други направления

Руските войски са предприели 13 атаки на Гуляйполското направление, в районите на Успешное, Рождественка, Долинка, Горкое и Егоровка. На Южнослабожанското направление са отчетени осем щурма, а на Лиманското са отбити пет атаки.

На Константиновското направление са регистрирани 11 бойни сблъсъка, като два от тях са продължавали към момента на публикуване на сводката. Една руска атака е отбита на Краматорското направление.

Генералният щаб не е отчел настъпателни действия на руските сили на Севернослабожанското, Купянското, Славянското, Александровското, Ореховското и Приднепровското направления. Част от данните за загубите и нанесените щети са предварителни и са представени от украинската страна.

Източници: pravda.com.ua, ukrinform.ua