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Арагчи: Иран и Русия могат да засилят газовата сигурност
  Тема: Иранската криза

Арагчи: Иран и Русия могат да засилят газовата сигурност

26 Октомври, 2026 03:11 582 2

  • абас арагчи-
  • иран-
  • русия-
  • природен газ-
  • ормузки проток

Иранският външен министър предлага повече инвестиции, трансфер на технологии и диверсификация на маршрутите за доставки

Арагчи: Иран и Русия могат да засилят газовата сигурност - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По-тясното енергийно сътрудничество между Иран, Русия и останалите членове на Форума на страните износителки на газ може да засили сигурността на доставките, да привлече инвестиции и да диверсифицира маршрутите. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи в авторска статия за руския вестник „Ведомости“.

„Засилването на сътрудничеството между членовете на ГФСИГ и развитието на стратегическите отношения между Иран и Русия създават значителна възможност за разширяване на съвместните инвестиции, трансфер на технологии, развитие на инфраструктурата и увеличаване на капацитета за доставки на природен газ“, написа Арагчи. Според него тези процеси могат да подобрят енергийната сигурност както в региона, така и в световен мащаб.

Инвестиции в находища и трансфер на технологии

Като конкретни направления иранският министър посочи инвестициите на руски компании в разработването на нефтени и газови находища в Иран, доставката на оборудване и използването на общи технически и инженерни възможности.

По думите му подобни проекти могат да увеличат производството и да смекчат последиците от едностранни санкции. Арагчи призова и за по-тясна координация между производителите на природен газ, включително чрез защита на критичната инфраструктура и създаване на механизми за реакция при геополитически сътресения.

Спорът за Ормузкия проток

В статията Арагчи свързва напрежението около Иран с нарушенията на световните енергийни доставки. Той твърди, че военните действия на САЩ и Израел срещу Иран и продължаващите заплахи са довели до затваряне на Ормузкия проток и до проблеми с доставките на газ, особено за Азия.

По данни, цитирани от него от Международната агенция по енергетика, през протока през 2025 г. са преминали повече от 112 млрд. куб. м втечнен природен газ – почти една пета от световната търговия. Около 90% от този газ е предназначен за азиатските пазари, посочва иранският външен министър.

Същевременно Асошиейтед прес съобщи, че танкери продължават да преминават през Ормузкия проток под американска военна защита, макар нападенията срещу плавателни съдове да са увеличили разходите, рисковете и времето за превоз. Агенцията посочи, че през октомври са регистрирани 28 нападения срещу кораби, според анализ на Lloyd’s List Intelligence.

Арагчи заяви, че всяка конфронтация в региона се отразява далеч извън Близкия изток – върху енергийната сигурност, стабилността на пазарите и икономическите интереси на производители и потребители. Той свърза напрежението и с поскъпването на горивата и инфлацията в Европа и Северна Америка.

Иранският външен министър призова производителите на горива да засилят диалога, да развиват алтернативни маршрути за доставки и да подготвят практически мерки за ограничаване на последствията от бъдещи геополитически кризи.

Източници: vedomosti.ru, apnews.com


Иран (Ислямска Република)
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