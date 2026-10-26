Болсонаро не признава победата на Лула да Силва

Луиз Инасио Лула да Силва спечели президентските избори в Бразилия и получи безпрецедентен четвърти мандат. След обявяването на резултатите той заяви, че бразилците са гласували в защита на демокрацията.

„Отидоха да гласуват, защото успяхме да ги убедим, че гласуването е много важно, за да се гарантира демокрацията“, каза Лула в първото си изявление след края на вота.

Болсонаро отказа да признае резултата

Консервативният кандидат Флавио Болсонаро заяви, че ще поиска анулиране на президентските избори. Той отказа да признае поражението си от досегашния държавен глава и каза: „Невъзможно е да признаем изборите“.

По думите му „много неща все още трябва да бъдат изяснени“ заради правния спор около изборния ден. Гласуването беше удължено с два часа с решение на съдията от Върховния съд Кристиано Занин. Причината бяха затрудненията с транспортирането на избиратели до секциите.

Болсонаро оспори решението и заяви, че правилата са били променени в хода на гласуването. Предстои да стане ясно дали и в какъв срок ще бъде внесено официално искане за анулиране на резултатите.

Лула обеща регулиране на цифровите платформи

След победата си Лула каза, че избирателите са преодолели и „намесата“ на цифровите платформи в изборния процес. Той обеща да регулира тяхната дейност, без да представи допълнителни подробности за бъдещите мерки.

Победата му беше приветствана от редица латиноамерикански лидери. Сред тях са президентите на Мексико, Чили, Еквадор, Парагвай, Уругвай, Боливия, Куба и Панама.

Мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум поздрави Лула с думите: „Да живее демокрацията, бразилският народ победи. Поздравления, президент Лула!“ Президентът на Чили Хосе Антонио Каст съобщи, че е разговарял с бразилския държавен глава и изрази готовност за продължаване на сътрудничеството в икономическата интеграция и борбата с организираната престъпност.

Президентът на Еквадор Даниел Нобоа заяви, че държавите в региона имат общи предизвикателства. Президентът на Парагвай Сантяго Пеня подчерта значението на демократичното участие и регионалната интеграция, а уругвайският му колега Яманду Орси определи изборния процес като „празник на демокрацията“.

Президентите на Боливия, Куба и Панама също поздравиха Лула. Мигел Диас-Канел нарече победата му историческа и заяви, че тя гарантира продължаването на политиката на мир, суверенитет и социална справедливост.

Източници: bta.bg