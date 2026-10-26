Демонстранти с палестински знамена влязоха в Колизеума

Протести по различни поводи обхванаха редица европейски градове, а в Рим демонстранти с палестински знамена за кратко влязоха в Колизеума. Групата е скандирала срещу войната в Газа и политиката на италианското правителство, преди охранители да възстановят контрола и да изведат участниците.

Асошиейтед прес описва опита за влизане като кратко проникване на малка група. Daily Mail се посочва, че в античния амфитеатър са влезли стотици млади хора.

Сблъсъци и засилени мерки в Италия

В Рим шествие прерасна в сблъсъци край площад „Република“. Полицията е използвала сълзотворен газ и водно оръдие, след което протестиращите са се оттеглили. Стотици студенти са провели и мирна демонстрация, като организаторите са призовали участниците да не прикриват лицата си и да държат ръцете си видими.

В Милано хиляди млади хора протестираха срещу поскъпването на живота, ниските заплати и влошаването на обществените услуги. Луксозни магазини по улица „Монтенаполеоне“, сред които обекти на „Омега“, „Тифани“ и „Гучи“, са закрили витрините си с дървени панели. Италианската полиция е съобщила за девет ареста и временно задържане на 371 души в осем града, сред които 110 непълнолетни. Правителството е изпратило още 500 военнослужещи в Милано.

Вътрешният министър Матео Пиантедози е заявил, че полицията е успяла „да изолира и ограничи насилствените групи с баланс и професионализъм“. Той е добавил: „В Италия няма място за онези, които си въобразяват, че могат да действат безнаказано.“

Над 1300 задържани във Франция

Най-голям брой задържания са отчетени във Франция. Вътрешният министър Лоран Нюнес е съобщил за 1314 ареста, 53 ранени служители на силите за сигурност, 75 намеси заради пожари и 24 ограбени търговски обекта.

Френското вътрешно министерство оценява броя на участниците в около 298 протестни прояви на 410 000 души. Синдикалните организатори са посочили близо 800 000 демонстранти. Нюнес е заявил, че основните шествия са преминали спокойно, но по-късно са се включили радикални групи, които са предизвикали сблъсъци с полицията.

Протести в Испания, Португалия и Балканите

В Барселона са били арестувани 128 души, 72 от които непълнолетни, след обвинения във вандализъм и грабежи. Според предоставения материал са били разграбени 23 търговски обекта и са възникнали 33 пожара.

В Португалия полицията отново е премахнала палаткови лагери на протестиращи срещу високите цени на жилищата в Лисабон и Порто. При операцията са били свалени 171 съоръжения, а 11 души са ранени - осем цивилни и трима полицаи.

В Тирана протестите срещу правителството са прераснали в сблъсъци, при които са хвърляни предмети по полицията и са подпалвани барикади. Премиерът Еди Рама е заявил, че ще бъде внесен закон с глоби над 550 долара за хора, които остават в насилствена тълпа, участват в грабежи или прикриват самоличността си. „Всеки, който иска оставката ми, греши, ако смята, че тя може да бъде наложена по този начин“, е казал Рама.

В Сърбия студентското движение продължава натиска срещу партията на президента Александър Вучич. То се активизира след срутването на козирка на железопътната гара в Нови Сад през 2024 г., при което загинаха 16 души. Предизборен митинг в Белград е събрал около 150 000 души, а подкрепяната от студентите „Листа на студентите“ се очертава като най-сериозното предизвикателство за управляващата Сръбска прогресивна партия.

Източници: dailymail.com, apnews.com, cbsnews.com