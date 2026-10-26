САЩ подготвят мащабни удари по Иран при заповед от Тръмп

Американските сили в Близкия изток са подготвени да започнат нови, потенциално мащабни военни операции срещу Иран до 96 часа след заповед от президента Доналд Тръмп. Плановете предвиждат действия, които могат да надхвърлят досегашните ограничени удари по радари, ракетни установки и други обекти, които Техеран може бързо да възстанови, съобщи CNN, позовавайки се на двама американски представители.

„Това ще е голяма операция“, е заявил един от тях. Според американски представители Централното командване и Пентагонът са разработили широк списък с цели, включително енергийна инфраструктура, военни обекти и ядрени съоръжения в Иран. Достатъчно сили вече са разположени в региона, за да изпълнят евентуалните удари.

Тръмп все още не е взел окончателно решение. Някои настоящи и бивши представители, запознати с вътрешните обсъждания, смятат, че въпросът е кога, а не дали ще бъде дадена заповед. Според тях това може да стане преди края на годината, но по-вероятно след междинните избори в САЩ.

Белият дом е отказал коментар. В изявление за CNN високопоставен представител на Пентагона посочва: „Задачата на ведомството е да разработва и изпълнява военни варианти, разпоредени от президента.“

Вашингтон очаква ответни действия

Американското разузнаване оценява, че Иран и подкрепяните от него йеменски хуси приемат сериозно възможността за нови атаки от САЩ и Израел. При удар срещу Иран те вероятно ще отговорят незабавно срещу американски военнослужещи и обекти в Близкия изток, а потенциално и извън региона.

В некласифициран меморандум от 23 октомври директорът на националното разузнаване Джей Клейтън предупреждава държавния секретар Марко Рубио, че Иран е увеличил значително усилията си за атаки срещу американски служители. Според документа опитите за организиране на подобни действия са достигнали напреднал етап както в Близкия изток, така и в други държави.

Същевременно САЩ се очаква да продължат постепенното изтегляне на служители от посолствата си в региона. Посолството в Рияд е единственото, за което вече е разпоредено напускане, но други дипломатически мисии могат да получат сходни инструкции или да работят с ограничен персонал. Ненужни американски военнослужещи, планирани за следващата ротация в Близкия изток, също няма да бъдат изпращани.

Напрежение около Ормузкия проток

Командващият Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър посети Ормузкия проток, докато американските военни поддържат блокада на ирански пристанища и подпомагат корабоплаването през ключовия морски маршрут. Купър е наблюдавал оперативната обстановка от хеликоптер и се е срещнал с военнослужещи, участвали в разчистването на ирански мини.

„Продължаваме да стоим рамо до рамо с партньорите си от Персийския залив и с корабоплавателната индустрия“, заяви Купър.

През протока преминават повече петролни танкери, но цените на петрола остават високи заради опасенията от нови ирански атаки. Американски представител е определил дългосрочното положение като „неустойчиво“ и е посочил, че при липса на дипломатически пробив това може да е една от причините Тръмп да се насочи към военни действия.

Израел настоява за съвместна операция

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е настоявал за нови удари по Иран, но американски представители са поискали отлагане, докато администрацията на Тръмп не бъде готова за съвместна операция. Според израелски източник по сигурността Нетаняху е искал атака преди изборите, но президентът на САЩ не е дал зелена светлина.

Няма потвърдена дата за евентуалното начало на нова американска операция. Засега е ясно единствено, че военните варианти са подготвени, а окончателното решение остава на президента.

Източници: cnn.com