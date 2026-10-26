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Русия съобщи за нови удари по Украйна и атака срещу Белгород
  Тема: Украйна

Русия съобщи за нови удари по Украйна и атака срещу Белгород

26 Октомври, 2026 07:32 568 4

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Москва твърди, че са поразени логистични центрове, пристанищна инфраструктура и сухотоварен кораб. Част от разпространените данни обаче са от по-ранни дати

Русия съобщи за нови удари по Украйна и атака срещу Белгород - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия съобщи за нови удари по украински логистични центрове, пристанищна инфраструктура и плавателен съд, докато руските власти обявиха двама загинали и 13 пострадали при масирана атака с дронове срещу Белгород.

Според руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, през нощта са били поразени обекти, свързани с логистиката и пристанищната инфраструктура на Украйна, както и сухотоварен кораб, превозващ товари към Черноморск за осигуряване на украинските въоръжени сили. Руската страна твърди още, че в Харков са били ударени логистичен център „Епицентър“, разпределителен център и терминал „Васищево“. Тези твърдения не са независимо потвърдени.

В Белгородска област последиците са потвърдени от местните власти. Губернаторът Александър Шуваев съобщи, че при нощната атака срещу Белгород са загинали двама души, а 13 са пострадали. Повредени са 30 многоетажни жилищни сгради, 35 автомобила, четири частни къщи, три административни и 11 търговски и обществени обекта.

„57 жители на Белгород, чиито жилища са пострадали при нощната атака, са настанени във временни центрове“, се посочва в съобщението на градската управа.

Руското министерство на отбраната твърди, че в нощта срещу 25 октомври руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 532 украински безпилотни апарата над различни райони на страната. ТАСС съобщава и за нови атаки срещу Белгородска област, но посочените числа се отнасят до руски официални твърдения и не са потвърдени от независим мониторинг.

Източници: tass.ru, apnews.com


Украйна
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