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Петият пленум на ККП започна в Пекин

Петият пленум на ККП започна в Пекин

26 Октомври, 2026 07:43 440 2

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  • си дзинпин-
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  • петият пленум-
  • партийна дисциплина

Си Дзинпин представи доклад и проект за засилване на партийния контрол и дисциплина. Заседанието ще продължи до 29 октомври

Петият пленум на ККП започна в Пекин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петият пленум на 20-ия Централен комитет на Китайската комунистическа партия започна в Пекин. Четиридневното заседание ще продължи до 29 октомври, съобщи китайската информационна агенция Синхуа.

Генералният секретар на партията Си Дзинпин представи доклад от името на Политбюро и изложи проекторешение за последователното засилване на всеобхватното и строго самоуправление на партията. Документът разглежда натрупания опит, актуалните задачи пред партийното строителство и мерките за поддържане на дисциплината.

Акцент върху дисциплината и изпълнението

Темата за партийния контрол е свързана с продължаващата кампания срещу корупцията, но и с проверките за неизпълнение на решенията на ръководството. Според Синхуа проектът трябва да даде стратегически насоки за укрепване на партийната дисциплина в настоящия и в следващия период.

Си Дзинпин предупреди по-рано тази година срещу кадри, които демонстрират лоялност публично, но не изпълняват решенията на ръководството. „Посланието е ясно: антикорупционната кампания не затихва“, заяви пред Асошиейтед прес Минда Цю, старши анализатор в консултантската компания „Юрейжа груп“.

Според Асошиейтед прес фокусът на кампанията вече не е само върху корупцията, а и върху т.нар. формализъм и бюрократизъм – бездействие, неизпълнение на задачи и действия, които пречат на развитието. Анализатори очакват от партийните кадри да бъдат изисквани едновременно политическа лоялност, дисциплина и конкретни резултати.

Възможни кадрови решения

Заседанието може да има и кадрово измерение. Вниманието е насочено към местата на членове на Централния комитет, които са били отстранени или са обект на разследвания, включително висши представители на армията. Асошиейтед прес цитира оценки, според които значителен брой военни, избрани в Централния комитет през 2022 г., вече са били отстранени или са изчезнали от публичното пространство.

Възможни са нови назначения, но анализаторите не очакват непременно окончателно подреждане на следващия екип на ръководството още на този пленум. Според цитирания от Асошиейтед прес Стив Цанг, директор на Института за Китай към Лондонския университет за ориенталистика, Си Дзинпин може да остави по-голямата част от кадровите решения за конгреса на партията през 2027 г.

Датите и дневният ред на пленума бяха определени от Политбюро на 21 септември. Заседанието се провежда при закрити врата, а пълните решения и заключения се очакват след приключването му на 29 октомври.

Източници: apnews.com, english.www.gov.cn


Китай
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    07:47 26.10.2026

  • 2 Българин

    0 0 Отговор
    Всички да гледат към Пекин, защото трам е новият господар на Света и каквото се реши на Конгреса, това ще ни определи живота! Така или иначе, ние вече позлваме само китайски стоки и постепшенно преминаваме към китайски приложения, банкови услги, решения за видео наблюдение и сигурност. За това трябва да се интегрираме по-бързо, за да си спестим проблеми.

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