„Телеграф“: Путин иска отстъпки от НАТО чрез преговорите

Владимир Путин може да използва предстоящия нов кръг от преговори за Украйна, за да поиска отстъпки по разширяването на НАТО и отслабване на отбранителния потенциал на алианса. Това съобщава „Телеграф“, позовавайки се на дипломатически източници.

Според тях Москва вероятно ще настоява военното присъствие на НАТО в Европа да бъде ограничено до равнището от 1997 г. Това е периодът преди присъединяването на редица държави от бившия Източен блок към алианса.

Москва иска Европа на масата

Съветникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че европейските държави трябва да бъдат включени в обсъжданията за мирно споразумение между Русия и Украйна. „Европа трябва да бъде включена в тези дискусии, защото нейната позиция може да бъде решаваща“, каза той.

Това искане идва на фона на разговорите за възобновяване на тристранния формат между Русия, Украйна и Съединените щати. По данни на „Ройтерс“ Ушаков е заявил на 25 октомври, че Москва е готова да се върне към преговорите след руския Ден на народното единство на 4 ноември.

Дипломатическите източници, цитирани от „Телеграф“, обаче твърдят, че настояването за участие на европейските страни има и друга цел. Според тях Русия иска да използва преговорите, за да постигне отстъпки по въпроса за разширяването на НАТО. Москва от години определя присъствието и разширяването на алианса в близост до руските граници като част от причините за конфликта.

Преговори през ноември

На 21 октомври Путин заяви пред американския специален пратеник Стив Уиткоф, че Русия е готова по принцип да възобнови преговорите с Украйна и Съединените щати. Според Юрий Ушаков основната тема трябва да бъде изграждането на система за сигурност за Русия и Украйна след края на войната. Асошиейтед прес съобщи, че разговорите вероятно ще се състоят в средата на ноември.

Като възможно място за техническите срещи е посочен Абу Даби. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че представители на трите държави са се договорили да проведат разговори на техническо ниво през първата половина на ноември. Засега няма окончателно потвърдени дата и място.

Обявеният формат остава тристранен между Русия, Украйна и Съединените щати, докато участието на европейски държави все още е предмет на руско настояване. Няма постигнато мирно споразумение или договорено общо прекратяване на огъня. Москва и Киев продължават да имат различия както по териториалните въпроси, така и по гаранциите за сигурност.

Източници: aol.com, uol.com.br, apnews.com