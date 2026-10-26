„Телеграф“: Путин иска отстъпки от НАТО чрез преговорите

Владимир Путин може да използва предстоящия нов кръг от преговори за Украйна, за да поиска отстъпки по разширяването на НАТО и отслабване на отбранителния потенциал на алианса. Това съобщава „Телеграф“, позовавайки се на дипломатически източници.
Според тях Москва вероятно ще настоява военното присъствие на НАТО в Европа да бъде ограничено до равнището от 1997 г. Това е периодът преди присъединяването на редица държави от бившия Източен блок към алианса.
Москва иска Европа на масата
Съветникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че европейските държави трябва да бъдат включени в обсъжданията за мирно споразумение между Русия и Украйна. „Европа трябва да бъде включена в тези дискусии, защото нейната позиция може да бъде решаваща“, каза той.
Това искане идва на фона на разговорите за възобновяване на тристранния формат между Русия, Украйна и Съединените щати. По данни на „Ройтерс“ Ушаков е заявил на 25 октомври, че Москва е готова да се върне към преговорите след руския Ден на народното единство на 4 ноември.
Дипломатическите източници, цитирани от „Телеграф“, обаче твърдят, че настояването за участие на европейските страни има и друга цел. Според тях Русия иска да използва преговорите, за да постигне отстъпки по въпроса за разширяването на НАТО. Москва от години определя присъствието и разширяването на алианса в близост до руските граници като част от причините за конфликта.
Преговори през ноември
На 21 октомври Путин заяви пред американския специален пратеник Стив Уиткоф, че Русия е готова по принцип да възобнови преговорите с Украйна и Съединените щати. Според Юрий Ушаков основната тема трябва да бъде изграждането на система за сигурност за Русия и Украйна след края на войната. Асошиейтед прес съобщи, че разговорите вероятно ще се състоят в средата на ноември.
Като възможно място за техническите срещи е посочен Абу Даби. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че представители на трите държави са се договорили да проведат разговори на техническо ниво през първата половина на ноември. Засега няма окончателно потвърдени дата и място.
Обявеният формат остава тристранен между Русия, Украйна и Съединените щати, докато участието на европейски държави все още е предмет на руско настояване. Няма постигнато мирно споразумение или договорено общо прекратяване на огъня. Москва и Киев продължават да имат различия както по териториалните въпроси, така и по гаранциите за сигурност.
Източници: aol.com, uol.com.br, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иска
Коментиран от #6
07:52 26.10.2026
2 Иска отстъпки,
07:53 26.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 джони инглиш
07:54 26.10.2026
5 Дон Корлеоне
Коментиран от #14
07:54 26.10.2026
6 Смотльо,
До коментар #1 от "Иска":Тогава ще има война ,готов ли за нея ? Знаеш ли какво е война ?
Коментиран от #8, #11, #28
07:55 26.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 койдазнай
Всичко друго е директна ескалация и разрастване на войната и жертвите от нея.
Коментиран от #19
07:57 26.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Вацев
07:58 26.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Антирашист 4834
07:59 26.10.2026
16 Рускините
До коментар #12 от "Вълк":Безплатно не дават и на мъжете си.
08:01 26.10.2026
17 Гост
08:02 26.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Де бил
До коментар #9 от "койдазнай":Кой ги пита ООН??? Какво могат и защо не направят нещо???
Коментиран от #26
08:05 26.10.2026
20 Тити на Кака
До коментар #8 от "Тихо":Леле, колко си героичничък, ставаш за лама-рейнджър 👍😂
08:05 26.10.2026
21 Нали НАТО не бяха проблем
08:07 26.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Фен
08:22 26.10.2026
25 Оставите ли Путин да определя ...
никога няма да видите!
Русия е богата държава ,с това сме на ясно , но това е всичко,
което е положителното!
08:22 26.10.2026
26 койдазнай
До коментар #19 от "Де бил":Русия систематично и многократно блокира действията на ООН по решаване на проблемите в Украйна. От 2014-та години, винаги са налагали вето на всякакви опити за мироопазващи сили в Украйна. Над 10 пъти.
08:22 26.10.2026
27 Путин не иска отстъпки.Нито от НАТО нито
08:26 26.10.2026
28 Чакай...
До коментар #6 от "Смотльо,":....малко са, неможе да отговори, че се лакиране и ще му изсъхне лака
08:27 26.10.2026