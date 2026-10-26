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„Телеграф“: Путин иска отстъпки от НАТО чрез преговорите
  Тема: Украйна

„Телеграф“: Путин иска отстъпки от НАТО чрез преговорите

26 Октомври, 2026 07:48 975 28

  • украйна-
  • русия-
  • нато-
  • владимир путин-
  • мирни преговори

Москва настоява Европа да участва в разговорите за Украйна, а дипломатически източници очакват искане за връщане на военното присъствие на НАТО до равнището от 1997 г

„Телеграф“: Путин иска отстъпки от НАТО чрез преговорите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Владимир Путин може да използва предстоящия нов кръг от преговори за Украйна, за да поиска отстъпки по разширяването на НАТО и отслабване на отбранителния потенциал на алианса. Това съобщава „Телеграф“, позовавайки се на дипломатически източници.

Според тях Москва вероятно ще настоява военното присъствие на НАТО в Европа да бъде ограничено до равнището от 1997 г. Това е периодът преди присъединяването на редица държави от бившия Източен блок към алианса.

Москва иска Европа на масата

Съветникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че европейските държави трябва да бъдат включени в обсъжданията за мирно споразумение между Русия и Украйна. „Европа трябва да бъде включена в тези дискусии, защото нейната позиция може да бъде решаваща“, каза той.

Това искане идва на фона на разговорите за възобновяване на тристранния формат между Русия, Украйна и Съединените щати. По данни на „Ройтерс“ Ушаков е заявил на 25 октомври, че Москва е готова да се върне към преговорите след руския Ден на народното единство на 4 ноември.

Дипломатическите източници, цитирани от „Телеграф“, обаче твърдят, че настояването за участие на европейските страни има и друга цел. Според тях Русия иска да използва преговорите, за да постигне отстъпки по въпроса за разширяването на НАТО. Москва от години определя присъствието и разширяването на алианса в близост до руските граници като част от причините за конфликта.

Преговори през ноември

На 21 октомври Путин заяви пред американския специален пратеник Стив Уиткоф, че Русия е готова по принцип да възобнови преговорите с Украйна и Съединените щати. Според Юрий Ушаков основната тема трябва да бъде изграждането на система за сигурност за Русия и Украйна след края на войната. Асошиейтед прес съобщи, че разговорите вероятно ще се състоят в средата на ноември.

Като възможно място за техническите срещи е посочен Абу Даби. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че представители на трите държави са се договорили да проведат разговори на техническо ниво през първата половина на ноември. Засега няма окончателно потвърдени дата и място.

Обявеният формат остава тристранен между Русия, Украйна и Съединените щати, докато участието на европейски държави все още е предмет на руско настояване. Няма постигнато мирно споразумение или договорено общо прекратяване на огъня. Москва и Киев продължават да имат различия както по териториалните въпроси, така и по гаранциите за сигурност.

Източници: aol.com, uol.com.br, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иска

    12 9 Отговор
    ама няма.

    Коментиран от #6

    07:52 26.10.2026

  • 2 Иска отстъпки,

    11 14 Отговор
    но ще получи трибунал.

    07:53 26.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 джони инглиш

    18 7 Отговор
    От статията се разбра, че Путин е шефа.

    07:54 26.10.2026

  • 5 Дон Корлеоне

    6 1 Отговор
    Даде ли нафтата?

    Коментиран от #14

    07:54 26.10.2026

  • 6 Смотльо,

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Иска":

    Тогава ще има война ,готов ли за нея ? Знаеш ли какво е война ?

    Коментиран от #8, #11, #28

    07:55 26.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 койдазнай

    6 10 Отговор
    Споразумението с Европа е много просто и лесно. То дори е записано, като единствен възможен вариант в устава на ООН. То е: руснаците изтеглят войската от Украйна, предават хаяско и бандата му в Хага и след това започва постепенна нормализация на отношенията.
    Всичко друго е директна ескалация и разрастване на войната и жертвите от нея.

    Коментиран от #19

    07:57 26.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Вацев

    5 4 Отговор
    Русия не пабеди ли?

    07:58 26.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Антирашист 4834

    4 5 Отговор
    Пусин няма да си каже какво иска ,но ще подкрепя тръмп не само за изборите !

    07:59 26.10.2026

  • 16 Рускините

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Вълк":

    Безплатно не дават и на мъжете си.

    08:01 26.10.2026

  • 17 Гост

    7 7 Отговор
    Така написано, сякаш Русия и Путин губят! Пъ то, май не е много баш Тъй, нали, а? Отстъпки ще иска ЕС ва газът, оти вече умира от студ..., а скоро и от глад!!! Мдааа, яки отстъпки ще иска Путин..., жалкарска работа, Бацета!!!

    08:02 26.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Де бил

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "койдазнай":

    Кой ги пита ООН??? Какво могат и защо не направят нещо???

    Коментиран от #26

    08:05 26.10.2026

  • 20 Тити на Кака

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тихо":

    Леле, колко си героичничък, ставаш за лама-рейнджър 👍😂

    08:05 26.10.2026

  • 21 Нали НАТО не бяха проблем

    3 6 Отговор
    И руЗия можеше да го изпари за дни???

    08:07 26.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Фен

    0 1 Отговор
    Ми НАТО си е един полужив труп. Какви отстъпки? Цялата армия на НАТО, без Турция и САЩ, със все обоза, е има - няма колкото 6 месечните загуби на украинците. Ракети вече нямат...

    08:22 26.10.2026

  • 25 Оставите ли Путин да определя ...

    2 0 Отговор
    границите на "НАТО" и свободата на хората , бял ден и свобода
    никога няма да видите!
    Русия е богата държава ,с това сме на ясно , но това е всичко,
    което е положителното!

    08:22 26.10.2026

  • 26 койдазнай

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Де бил":

    Русия систематично и многократно блокира действията на ООН по решаване на проблемите в Украйна. От 2014-та години, винаги са налагали вето на всякакви опити за мироопазващи сили в Украйна. Над 10 пъти.

    08:22 26.10.2026

  • 27 Путин не иска отстъпки.Нито от НАТО нито

    0 0 Отговор
    Ой ще си получи това,което си е негово.Затова само ще ви уведомят.

    08:26 26.10.2026

  • 28 Чакай...

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Смотльо,":

    ....малко са, неможе да отговори, че се лакиране и ще му изсъхне лака

    08:27 26.10.2026

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