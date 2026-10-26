Новини
Свят »
Франция »
Барние: Франция е на прага на финансова криза

Барние: Франция е на прага на финансова криза

26 Октомври, 2026 07:53 1 499 12

  • франция-
  • мишел барние-
  • финансова криза-
  • публичен дълг-
  • президентски избори

Бившият премиер призова за сигнал към пазарите преди президентските избори през 2027 г. Доходността по френския дълг вече се доближава до 5%

Барние: Франция е на прага на финансова криза - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Франция е на прага на финансова криза и трябва да изпрати ясен сигнал към пазарите. Това заявява бившият премиер Мишел Барние пред Politico месеци преди президентските избори през 2027 г.

„Франция е на прага на финансова криза. Трябва да изпратим сигнал към пазара“, казва Барние. Предупреждението идва в момент, когато правителството на премиера Себастиен Льокорню се опитва да прокара бюджета за 2027 г. без стабилно парламентарно мнозинство.

Доходността по френския дълг се доближава до 5%

Напрежението вече се отразява на финансовите пазари. Доходността по 10-годишните френски държавни облигации е достигнала почти 5% на 2 октомври 2026 г. Това е най-високото равнище от 2002 г. насам, съобщава Le Monde.

Разликата между доходността по френските и германските 10-годишни облигации е надхвърлила 1,5 процентни пункта. Според изданието това е най-големият спред от 15 години. По-високата доходност означава и по-скъпо финансиране за френската държава, която трябва да обслужва значителен публичен дълг.

Правителството цели бюджетният дефицит да бъде ограничен до 5%, заявява финансовият министър Ролан Лескюр. Планът разчита основно на увеличаване на данъчните приходи и на мерки за ограничаване на разходите, но среща съпротива от опозиционните партии.

Бюджетният спор се преплита с изборите

Франция навлиза в предизборен период, в който политическите сили избягват непопулярни решения за данъци, пенсии и социални плащания. Президентските избори са насрочени за април 2027 г., а бюджетният дебат се очаква да бъде сред основните теми в кампанията.

Според проучване на Ipsos BVA, цитирано от Le Monde, 84% от анкетираните подкрепят намаляването на публичния дълг. Данните показват широко съгласие за необходимостта от промяна, но не и единство за това кои разходи трябва да бъдат съкратени и кои данъци да бъдат увеличени.

Икономистът Ан-Лор Делат, изследовател в Националния център за научни изследвания, определя ситуацията като политическа криза около дълга, но подчертава, че Франция все още не е изпаднала във финансова дългова криза. По думите ѝ натискът идва от съчетаването на слаб икономически растеж, високи лихви и политическа парализа.

Предупреждения от управляващи и опозиция

Представители на различни политически лагери използват все по-тревожни формулировки. Консервативният кандидат Бруно Ретайо заявява, че механизмите на кризата вече са задействани. Габриел Атал предупреждава, че бедствието не е далеч, а Марин льо Пен говори за Франция на ръба на облигационна криза.

В същото време финансовото министерство настоява, че най-лошият сценарий все още може да бъде избегнат, ако бъде постигнато споразумение по бюджета. Ройтерс отбелязва, че политическата нестабилност затруднява намаляването на дефицита и увеличава риска следващата президентска администрация да започне мандата си с ограничено пространство за действие.

Именно това съчетание от бюджетен натиск, социално недоволство и политическа блокада стои зад определението за Франция като „болния човек на Европа“ — израз, който първоначално е използван за Османската империя, а по-късно е превърнат в общо политическо описание на държави с продължителни икономически проблеми.

Източници: lemonde.fr, investing.com


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пущиня(к)

    38 2 Отговор
    Пари ли немат? Да идват при назе у клуба на богатите!

    07:58 26.10.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    31 2 Отговор
    Абе тя отдавна е ПРЕМИНАЛА ПРАГА❗

    07:58 26.10.2026

  • 3 Трол

    30 2 Отговор
    Франция е на прага на нова конституция, съвместима с исканията на протестиращите малцинства.

    07:58 26.10.2026

  • 4 Хохо Бохо

    32 1 Отговор
    Ганя ще плати охолството във Версай, ганя ще мре за благото на един надтусеняк защото ганя гласува за продажни сглобкаджии

    08:05 26.10.2026

  • 5 Франция отдава е фалирала,

    32 2 Отговор
    но ние ще и подадем ръка с 10-тина милиарда и ще я извадим от тресавището. Нали сме в клуба на богатите и сме солидарни. Нищо, че народът ни е най-бедният на континента.

    Коментиран от #10

    08:07 26.10.2026

  • 6 НАЛИ БЯХА БОГАТИ

    16 1 Отговор
    В КЛУБА. ООАА. КЕНЕФА

    08:10 26.10.2026

  • 7 Тити на Кака

    27 2 Отговор
    Франция е в състояние на фактически фалит поне от десетина години, да се коментира това като "праг на финансова криза" е комично. По традиция французите се оказват в позиция на гордо бъбриви удавници.

    08:12 26.10.2026

  • 8 Фен

    23 3 Отговор
    Верно ли!?🤔 Ми то беше ясно отдавна, нали затова беше зорът да ни нашият еврото, за да могат да ни оберат резерва и да ни направят солидарни длъжници.

    08:18 26.10.2026

  • 9 хаха

    6 0 Отговор
    Какви данъци да вдигат още? Франция резпределя 57.2% от БВП и тегли допълнително над 5% от БВП като дълг, за да плаща социалки, пенсии, заплати на администрация. Това я поставя над СССР, Северна Корея, Китай(от времето на Мао). По-социалистическа държава като преразпределение от нея е нямало в историята. Данъците на високо платените вече са към 70% от дохода(с "от работодател"). С ДДС, акциз, СО2 квоти, опаковки, имотен, МПС и т.н. са още по-брутални 75-80%. Да вдигнат до 100% от дохода?
    После се чудят защо богатите и средната класа, която може да избяга, бягат масово? Да, собственик на магазин не може да бяга- бизнесът му зависи от мястото. Но пък масово хората с опция да работят отдалечено бягат. И по-лошото е, че с всеки такъв избягал трябва още повече да се вдигат данъците, защото топ 10% плащат 90% от данъците. Един избягал, плащал 1 милион данък, е 1 милион по-бедни да плащат по 1 повече. Ама бягат примерно 10000 и става всеки да трябва да бъде дран с още 10000 средно.
    И на това протестират за още повече данъци и социални плащания. Даже крайно левият Меланшон, дето неговата партия организира протестите, вчера по ТВ направо се изцепи, че било време да не се зачита частната собственост и при нужда да национализират жилища, за да има да се дават на безимотни.

    08:53 26.10.2026

  • 10 хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Франция отдава е фалирала,":

    Те нашите 10ина милиарда, даже целият ни резерв на БНБ, дето имахме преди еврото, няма да им стигнат и за няколко дни. В петък гласуваха 70 милиарда само по една програма разход допълнителен.
    Франция има нужда от стотици милиарди годишно- нов дълг/дефицит плюс в пъти повече стар дълг да се рефинансира. Да, има една скрита компонента да не се плашат овцете. Всяка година изтича дълг, който няма как да бъде платен, та се рефинансира. И никой не казва, че при отказ на кредиторите да купят тези нови ДЦК държавата е в реален дефицит не 5, а 15%.

    Коментиран от #11

    08:57 26.10.2026

  • 11 хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    Сетих се, че повечето хора нямат идея как работи държавният дълг и от там колко е страшно това с рефинансирането.
    Държавата не изплаща дълга като човек потребителски заем или ипотека. Тя продава ДЦК с определена стойност и дата на падеж след Х години. Те са с твърда лихва, която се изплаща примерно на всеки 6м. Така 1 милион дълг за 30г значи 30г по 50000 лихви плюс на края да ти се върнат 1 милион. При падеж, ако не може да платиш главницата, става фалит/намеса на ЕЦБ, МВФ да я платят вместо теб.
    И, ако се чудим защо цените са високи... 1. Високи данъци, които влизат в цената 2. Политиците лъжат, че борят инфлацията. Напротив, само обезценката на валутата спасява от моментален фалит.
    Проблемът- тази година Германия, Франция, Великобритания, САЩ, Япония имат падежи на дълг, който е от 2007. Говорим за 25% от дълга средно. Така пазарите нямат пари да изкупят всички нови книжа, а за страни като Франция грам и не искат да го правят. Само САЩ имат да рефинансират 13 трилиона. Да, хем да теглят нов 2-3 трилиона, хем да теглят за стария 13 трилиона. Франция е на около трилион за рефинансиране.

    09:05 26.10.2026

  • 12 Икономист

    1 0 Отговор
    Винаги сме готови да им ударим едно финансово рамо ,нали сме вече в клуба на богатите ,а са ни стратегически партньори 😂.

    09:35 26.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания