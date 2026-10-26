Барние: Франция е на прага на финансова криза

Франция е на прага на финансова криза и трябва да изпрати ясен сигнал към пазарите. Това заявява бившият премиер Мишел Барние пред Politico месеци преди президентските избори през 2027 г.
„Франция е на прага на финансова криза. Трябва да изпратим сигнал към пазара“, казва Барние. Предупреждението идва в момент, когато правителството на премиера Себастиен Льокорню се опитва да прокара бюджета за 2027 г. без стабилно парламентарно мнозинство.
Доходността по френския дълг се доближава до 5%
Напрежението вече се отразява на финансовите пазари. Доходността по 10-годишните френски държавни облигации е достигнала почти 5% на 2 октомври 2026 г. Това е най-високото равнище от 2002 г. насам, съобщава Le Monde.
Разликата между доходността по френските и германските 10-годишни облигации е надхвърлила 1,5 процентни пункта. Според изданието това е най-големият спред от 15 години. По-високата доходност означава и по-скъпо финансиране за френската държава, която трябва да обслужва значителен публичен дълг.
Правителството цели бюджетният дефицит да бъде ограничен до 5%, заявява финансовият министър Ролан Лескюр. Планът разчита основно на увеличаване на данъчните приходи и на мерки за ограничаване на разходите, но среща съпротива от опозиционните партии.
Бюджетният спор се преплита с изборите
Франция навлиза в предизборен период, в който политическите сили избягват непопулярни решения за данъци, пенсии и социални плащания. Президентските избори са насрочени за април 2027 г., а бюджетният дебат се очаква да бъде сред основните теми в кампанията.
Според проучване на Ipsos BVA, цитирано от Le Monde, 84% от анкетираните подкрепят намаляването на публичния дълг. Данните показват широко съгласие за необходимостта от промяна, но не и единство за това кои разходи трябва да бъдат съкратени и кои данъци да бъдат увеличени.
Икономистът Ан-Лор Делат, изследовател в Националния център за научни изследвания, определя ситуацията като политическа криза около дълга, но подчертава, че Франция все още не е изпаднала във финансова дългова криза. По думите ѝ натискът идва от съчетаването на слаб икономически растеж, високи лихви и политическа парализа.
Предупреждения от управляващи и опозиция
Представители на различни политически лагери използват все по-тревожни формулировки. Консервативният кандидат Бруно Ретайо заявява, че механизмите на кризата вече са задействани. Габриел Атал предупреждава, че бедствието не е далеч, а Марин льо Пен говори за Франция на ръба на облигационна криза.
В същото време финансовото министерство настоява, че най-лошият сценарий все още може да бъде избегнат, ако бъде постигнато споразумение по бюджета. Ройтерс отбелязва, че политическата нестабилност затруднява намаляването на дефицита и увеличава риска следващата президентска администрация да започне мандата си с ограничено пространство за действие.
Именно това съчетание от бюджетен натиск, социално недоволство и политическа блокада стои зад определението за Франция като „болния човек на Европа“ — израз, който първоначално е използван за Османската империя, а по-късно е превърнат в общо политическо описание на държави с продължителни икономически проблеми.
Източници: lemonde.fr, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пущиня(к)
07:58 26.10.2026
2 🦉🦉🦉🦉
07:58 26.10.2026
3 Трол
07:58 26.10.2026
4 Хохо Бохо
08:05 26.10.2026
5 Франция отдава е фалирала,
Коментиран от #10
08:07 26.10.2026
6 НАЛИ БЯХА БОГАТИ
08:10 26.10.2026
7 Тити на Кака
08:12 26.10.2026
8 Фен
08:18 26.10.2026
9 хаха
После се чудят защо богатите и средната класа, която може да избяга, бягат масово? Да, собственик на магазин не може да бяга- бизнесът му зависи от мястото. Но пък масово хората с опция да работят отдалечено бягат. И по-лошото е, че с всеки такъв избягал трябва още повече да се вдигат данъците, защото топ 10% плащат 90% от данъците. Един избягал, плащал 1 милион данък, е 1 милион по-бедни да плащат по 1 повече. Ама бягат примерно 10000 и става всеки да трябва да бъде дран с още 10000 средно.
И на това протестират за още повече данъци и социални плащания. Даже крайно левият Меланшон, дето неговата партия организира протестите, вчера по ТВ направо се изцепи, че било време да не се зачита частната собственост и при нужда да национализират жилища, за да има да се дават на безимотни.
08:53 26.10.2026
10 хаха
До коментар #5 от "Франция отдава е фалирала,":Те нашите 10ина милиарда, даже целият ни резерв на БНБ, дето имахме преди еврото, няма да им стигнат и за няколко дни. В петък гласуваха 70 милиарда само по една програма разход допълнителен.
Франция има нужда от стотици милиарди годишно- нов дълг/дефицит плюс в пъти повече стар дълг да се рефинансира. Да, има една скрита компонента да не се плашат овцете. Всяка година изтича дълг, който няма как да бъде платен, та се рефинансира. И никой не казва, че при отказ на кредиторите да купят тези нови ДЦК държавата е в реален дефицит не 5, а 15%.
Коментиран от #11
08:57 26.10.2026
11 хаха
До коментар #10 от "хаха":Сетих се, че повечето хора нямат идея как работи държавният дълг и от там колко е страшно това с рефинансирането.
Държавата не изплаща дълга като човек потребителски заем или ипотека. Тя продава ДЦК с определена стойност и дата на падеж след Х години. Те са с твърда лихва, която се изплаща примерно на всеки 6м. Така 1 милион дълг за 30г значи 30г по 50000 лихви плюс на края да ти се върнат 1 милион. При падеж, ако не може да платиш главницата, става фалит/намеса на ЕЦБ, МВФ да я платят вместо теб.
И, ако се чудим защо цените са високи... 1. Високи данъци, които влизат в цената 2. Политиците лъжат, че борят инфлацията. Напротив, само обезценката на валутата спасява от моментален фалит.
Проблемът- тази година Германия, Франция, Великобритания, САЩ, Япония имат падежи на дълг, който е от 2007. Говорим за 25% от дълга средно. Така пазарите нямат пари да изкупят всички нови книжа, а за страни като Франция грам и не искат да го правят. Само САЩ имат да рефинансират 13 трилиона. Да, хем да теглят нов 2-3 трилиона, хем да теглят за стария 13 трилиона. Франция е на около трилион за рефинансиране.
09:05 26.10.2026
12 Икономист
09:35 26.10.2026