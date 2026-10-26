Петима пострадаха във влака Анапа-Москва при атака с дронове

Петима пътници пострадаха, след като отломки от безпилотен летателен апарат повредиха вагон на влак №11 по маршрута Анапа–Москва на гара Сомово във Воронежка област. На пострадалите се оказва необходимата помощ, съобщиха от Руските железници.

Заради инцидента е спряно движението по участъка Тресвятская–Сомово–Отрожка–Воронеж. В контактната мрежа няма напрежение, а на място работят възстановителни бригади. Руските железници предупредиха за закъснения на влаковете по южното направление и на крайградските композиции.

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Жертвите във Воронежка област са общо две

Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев съобщи за двама загинали и общо 17 пострадали при нощната атака с дронове. По думите му значителна част от ранените, сред които и двама тежко пострадали, са били във влака, върху който са паднали отломки.

Според Гусев над Воронеж и близки райони са били открити и унищожени 113 безпилотни летателни апарата, като над самия град са били свалени повече от 70. Пожари са възникнали в няколко промишлени предприятия, делови център, жилищна сграда, два вилни района, училищен стадион и гаражен кооператив.

ФСБ съобщи за осуетена атака срещу московската ПРО

Отделно ФСБ съобщи за задържането на двама души, родени през 1991 и 1998 г., които според ведомството са подготвяли атака с FPV дронове срещу един от ключовите елементи на системата за противоракетна отбрана на Москва и срещу енергиен обект.

По данни на службата двамата са получили ударните дронове от тайници, трябвало е да ги настроят, да ги транспортират до мястото за изстрелване в Московска област и да ги активират преди полета. „Дальнейшее управление дронами должно было происходить дистанционно с територията на Украйна“, се казва в съобщението на ФСБ, цитирано от ТАСС и РБК.

Ведомството твърди, че задържаните са били спрени на етап подготовка на атаката. Към момента няма публично съобщение за повдигнати обвинения или съдебно решение по случая.

Източници: rbc.ru, kommersant.ru