Петима пострадаха във влака Анапа-Москва при атака с дронове

Петима пътници пострадаха, след като отломки от безпилотен летателен апарат повредиха вагон на влак №11 по маршрута Анапа–Москва на гара Сомово във Воронежка област. На пострадалите се оказва необходимата помощ, съобщиха от Руските железници.
Заради инцидента е спряно движението по участъка Тресвятская–Сомово–Отрожка–Воронеж. В контактната мрежа няма напрежение, а на място работят възстановителни бригади. Руските железници предупредиха за закъснения на влаковете по южното направление и на крайградските композиции.
Жертвите във Воронежка област са общо две
Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев съобщи за двама загинали и общо 17 пострадали при нощната атака с дронове. По думите му значителна част от ранените, сред които и двама тежко пострадали, са били във влака, върху който са паднали отломки.
Според Гусев над Воронеж и близки райони са били открити и унищожени 113 безпилотни летателни апарата, като над самия град са били свалени повече от 70. Пожари са възникнали в няколко промишлени предприятия, делови център, жилищна сграда, два вилни района, училищен стадион и гаражен кооператив.
ФСБ съобщи за осуетена атака срещу московската ПРО
Отделно ФСБ съобщи за задържането на двама души, родени през 1991 и 1998 г., които според ведомството са подготвяли атака с FPV дронове срещу един от ключовите елементи на системата за противоракетна отбрана на Москва и срещу енергиен обект.
По данни на службата двамата са получили ударните дронове от тайници, трябвало е да ги настроят, да ги транспортират до мястото за изстрелване в Московска област и да ги активират преди полета. „Дальнейшее управление дронами должно было происходить дистанционно с територията на Украйна“, се казва в съобщението на ФСБ, цитирано от ТАСС и РБК.
Ведомството твърди, че задържаните са били спрени на етап подготовка на атаката. Към момента няма публично съобщение за повдигнати обвинения или съдебно решение по случая.
Източници: rbc.ru, kommersant.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сесесере2🤢🤮
Коментиран от #3
09:03 26.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Точен си !
До коментар #1 от "Сесесере2🤢🤮":Ако беше руснак , нямаше как Баце и Пеевски да то дават пари по изборите .
09:09 26.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
09:11 26.10.2026
6 Жеко
09:16 26.10.2026
7 Жоржета стресираща
09:30 26.10.2026