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Петима пострадаха във влака Анапа-Москва при атака с дронове
  Тема: Украйна

Петима пострадаха във влака Анапа-Москва при атака с дронове

26 Октомври, 2026 08:57 635 7

  • воронеж-
  • дронове-
  • влак анапа москва-
  • фсб-
  • система за противоракетна отбрана

Движението по важен железопътен участък е спряно заради повредена контактна мрежа. ФСБ съобщи и за двама задържани по твърдение за подготвяна атака срещу московската ПРО

Петима пострадаха във влака Анапа-Москва при атака с дронове - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петима пътници пострадаха, след като отломки от безпилотен летателен апарат повредиха вагон на влак №11 по маршрута Анапа–Москва на гара Сомово във Воронежка област. На пострадалите се оказва необходимата помощ, съобщиха от Руските железници.

Заради инцидента е спряно движението по участъка Тресвятская–Сомово–Отрожка–Воронеж. В контактната мрежа няма напрежение, а на място работят възстановителни бригади. Руските железници предупредиха за закъснения на влаковете по южното направление и на крайградските композиции.

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Жертвите във Воронежка област са общо две

Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев съобщи за двама загинали и общо 17 пострадали при нощната атака с дронове. По думите му значителна част от ранените, сред които и двама тежко пострадали, са били във влака, върху който са паднали отломки.

Според Гусев над Воронеж и близки райони са били открити и унищожени 113 безпилотни летателни апарата, като над самия град са били свалени повече от 70. Пожари са възникнали в няколко промишлени предприятия, делови център, жилищна сграда, два вилни района, училищен стадион и гаражен кооператив.

ФСБ съобщи за осуетена атака срещу московската ПРО

Отделно ФСБ съобщи за задържането на двама души, родени през 1991 и 1998 г., които според ведомството са подготвяли атака с FPV дронове срещу един от ключовите елементи на системата за противоракетна отбрана на Москва и срещу енергиен обект.

По данни на службата двамата са получили ударните дронове от тайници, трябвало е да ги настроят, да ги транспортират до мястото за изстрелване в Московска област и да ги активират преди полета. „Дальнейшее управление дронами должно было происходить дистанционно с територията на Украйна“, се казва в съобщението на ФСБ, цитирано от ТАСС и РБК.

Ведомството твърди, че задържаните са били спрени на етап подготовка на атаката. Към момента няма публично съобщение за повдигнати обвинения или съдебно решение по случая.

Източници: rbc.ru, kommersant.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сесесере2🤢🤮

    3 7 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз нациИ на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    Коментиран от #3

    09:03 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Точен си !

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сесесере2🤢🤮":

    Ако беше руснак , нямаше как Баце и Пеевски да то дават пари по изборите .

    09:09 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    2 2 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    09:11 26.10.2026

  • 6 Жеко

    2 3 Отговор
    Няма по-голям срам във вселената от страхливия милиционер Путин

    09:16 26.10.2026

  • 7 Жоржета стресираща

    1 0 Отговор
    Ооо майоо....1942год ли е...😱

    09:30 26.10.2026

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