В Украйна: Поддръжничката на Русия Йотова води с малко пред проукраинския Гюров

Илиана Йотова, настоящият изпълняващ длъжността президент, е предварителният лидер на президентските избори в България, пише Европейска правда., позовавайки се на информация от БНТ.
След преброяване на 95,29% от гласовете, Йотова е начело с 34,59%.
Медията уточнява, че според Централната избирателна комисия, проукраинският бивш премиер Андрей Гюров е на второ място с 32,03%.
Разликата между двамата фаворити в президентската надпревара е 2,56 процентни пункта.
Костадин Костадинов, лидер на проруската крайнодясна партия „Възраждане“, е на трето място с 12,62%, пишат в Киев.
Ето останалата част от материала на украинските журналисти:
Йотова е пряк последовател на политическата визия и стил на управление на Румен Радев. Тя е негов вицепрезидент от първия му мандат през 2017 г.
Ако спечели, както съобщи EuroPravda, може да се очаква Радев да получи пълен контрол над изпълнителната и законодателната власт в България.
Междувременно Гюров е бивш изпълняващ длъжността министър-председател с богат икономически опит. По време на краткия си мандат той подписа споразумение за сигурност между България и Украйна и заедно с главния комисар на МВР Георги Кандев проведе най-прозрачните парламентарни избори в страната през последните години.
Гюров активно критикува правителството, когато то предприема антиукраински действия, подкопава единството на ЕС или подкрепя Русия.
На 25 октомври председателят на избирателната комисия беше отстранен от длъжност след съобщения, че е бил в нетрезво състояние и е донесъл алкохол в избирателна секция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #7
09:53 26.10.2026
2 Ооо
Коментиран от #9
09:53 26.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дякон Унуфрий Араллампиев
09:57 26.10.2026
5 Избирам
09:57 26.10.2026
6 Трол
09:58 26.10.2026
7 Кога сме
До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":Давали милионо бе смех.Всичко продаваме до тук 6 милиарда евро сме взели.Анадъмо Селския бег.
09:59 26.10.2026
8 Фалшиви новини
09:59 26.10.2026
9 🦉🦉🦉🦉
До коментар #2 от "Ооо":Не бъди толкова сигурен❗
Близо 40% ( гласовете на отпадналите) трябва да се преразпределят❗
Някой няма да гласуват за друг, но част от тях ще отидат да гласуват пак. При това не ЗА, а СРЕЩУ❗
09:59 26.10.2026
10 Йотовица няма
10:01 26.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 малии
10:02 26.10.2026
13 От страни
Кака ви Урсула тамън търси балъци от които да вземе поредните милиарди.
10:02 26.10.2026
14 нннн
10:02 26.10.2026