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В Украйна: Поддръжничката на Русия Йотова води с малко пред проукраинския Гюров
  Тема: Украйна

В Украйна: Поддръжничката на Русия Йотова води с малко пред проукраинския Гюров

26 Октомври, 2026 09:42, обновена 26 Октомври, 2026 09:51 384 14

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  • президент

Костадин Костадинов, лидер на проруската крайнодясна партия „Възраждане“, е на трето място с 12,62%, пишат в Киев

В Украйна: Поддръжничката на Русия Йотова води с малко пред проукраинския Гюров - 1
Снимка: Украинска правда
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Илиана Йотова, настоящият изпълняващ длъжността президент, е предварителният лидер на президентските избори в България, пише Европейска правда., позовавайки се на информация от БНТ.

След преброяване на 95,29% от гласовете, Йотова е начело с 34,59%.

Медията уточнява, че според Централната избирателна комисия, проукраинският бивш премиер Андрей Гюров е на второ място с 32,03%.

Разликата между двамата фаворити в президентската надпревара е 2,56 процентни пункта.

Костадин Костадинов, лидер на проруската крайнодясна партия „Възраждане“, е на трето място с 12,62%, пишат в Киев.

Ето останалата част от материала на украинските журналисти:

Йотова е пряк последовател на политическата визия и стил на управление на Румен Радев. Тя е негов вицепрезидент от първия му мандат през 2017 г.

Ако спечели, както съобщи EuroPravda, може да се очаква Радев да получи пълен контрол над изпълнителната и законодателната власт в България.

Междувременно Гюров е бивш изпълняващ длъжността министър-председател с богат икономически опит. По време на краткия си мандат той подписа споразумение за сигурност между България и Украйна и заедно с главния комисар на МВР Георги Кандев проведе най-прозрачните парламентарни избори в страната през последните години.

Гюров активно критикува правителството, когато то предприема антиукраински действия, подкопава единството на ЕС или подкрепя Русия.

На 25 октомври председателят на избирателната комисия беше отстранен от длъжност след съобщения, че е бил в нетрезво състояние и е донесъл алкохол в избирателна секция.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    10 0 Отговор
    Ами ГюрУФ им ОБЕЩА години наред са им даваме едни мЕлЕони ❗

    Коментиран от #7

    09:53 26.10.2026

  • 2 Ооо

    9 1 Отговор
    В украйна да са спокойни, няма да позволим проукраинско прокси😉 Така че надайте се булки за о й😂

    Коментиран от #9

    09:53 26.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 0 Отговор
    Има ли смисъл да коментираме

    09:57 26.10.2026

  • 5 Избирам

    4 0 Отговор
    Йотова а Гюроф да заминава за Украйна - Зеленски има нужда от него!

    09:57 26.10.2026

  • 6 Трол

    0 1 Отговор
    И Гюров, и Йотова са просъветски кандидати.

    09:58 26.10.2026

  • 7 Кога сме

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":

    Давали милионо бе смех.Всичко продаваме до тук 6 милиарда евро сме взели.Анадъмо Селския бег.

    09:59 26.10.2026

  • 8 Фалшиви новини

    2 0 Отговор
    Гюров и Йотова са сиамски русофобски близнаци. Йотова ясно заяви по телевизията птед цяла България, че Русия е агресорът и Крим е украински! Така, че и двамата са идеалния избор за зелената въшка и войната срещу Русия!!!!!

    09:59 26.10.2026

  • 9 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ооо":

    Не бъди толкова сигурен❗
    Близо 40% ( гласовете на отпадналите) трябва да се преразпределят❗
    Някой няма да гласуват за друг, но част от тях ще отидат да гласуват пак. При това не ЗА, а СРЕЩУ❗

    09:59 26.10.2026

  • 10 Йотовица няма

    0 0 Отговор
    Да спечели,народа му видя на Радеффф управията,първо реши да вземе от пенсионерите Смешника,после щял да свали цените и нямал да вдига данъци.Дребна душица.Едно е да лаеш от Президентството друго да управляваш.

    10:01 26.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 малии

    0 0 Отговор
    Унгария се спаси, Сърбия също Сега сме ние наред

    10:02 26.10.2026

  • 13 От страни

    0 0 Отговор
    Давай, че оня зеления чака пари. Нема шеги тука - още не са ни опоскали та Гюров ще помогне.
    Кака ви Урсула тамън търси балъци от които да вземе поредните милиарди.

    10:02 26.10.2026

  • 14 нннн

    0 0 Отговор
    На балотажа за ,,проукраинския Гюров" ли ще гласувате?

    10:02 26.10.2026

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