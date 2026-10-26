В Украйна: Поддръжничката на Русия Йотова води с малко пред проукраинския Гюров

Илиана Йотова, настоящият изпълняващ длъжността президент, е предварителният лидер на президентските избори в България, пише Европейска правда., позовавайки се на информация от БНТ.

След преброяване на 95,29% от гласовете, Йотова е начело с 34,59%.

Медията уточнява, че според Централната избирателна комисия, проукраинският бивш премиер Андрей Гюров е на второ място с 32,03%.

Разликата между двамата фаворити в президентската надпревара е 2,56 процентни пункта.

Костадин Костадинов, лидер на проруската крайнодясна партия „Възраждане“, е на трето място с 12,62%, пишат в Киев.

Ето останалата част от материала на украинските журналисти:

Йотова е пряк последовател на политическата визия и стил на управление на Румен Радев. Тя е негов вицепрезидент от първия му мандат през 2017 г.

Ако спечели, както съобщи EuroPravda, може да се очаква Радев да получи пълен контрол над изпълнителната и законодателната власт в България.

Междувременно Гюров е бивш изпълняващ длъжността министър-председател с богат икономически опит. По време на краткия си мандат той подписа споразумение за сигурност между България и Украйна и заедно с главния комисар на МВР Георги Кандев проведе най-прозрачните парламентарни избори в страната през последните години.

Гюров активно критикува правителството, когато то предприема антиукраински действия, подкопава единството на ЕС или подкрепя Русия.

На 25 октомври председателят на избирателната комисия беше отстранен от длъжност след съобщения, че е бил в нетрезво състояние и е донесъл алкохол в избирателна секция.