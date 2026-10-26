Висши представители на пакта от Мека са в Техеран

Висши представители на Саудитска Арабия, Турция и Пакистан са в Техеран за срещи с ирански официални лица, съобщи Ройтерс. Разговорите са насочени към регионалната координация, сигурността и възможностите за ограничаване на напрежението.

Саудитската делегация се оглавява от министъра на отбраната принц Халид бин Салман, Пакистан е представен от началника на армията фелдмаршал Асім Мунир, а Турция изпраща ръководителя на разузнаването Ибрахим Калън. Иранският заместник-секретар на Върховния съвет за национална сигурност Али Багери Кани потвърди посещението и заяви, че тримата ще участват в консултации с ирански представители по въпросите на регионалната сигурност.

Саудитският заместник-министър за публичната дипломация Раед Кримли определи визитата като част от усилията на страните от пакта „за деескалация между участниците в кризата, насърчаване на диалога и дипломатическите решения“. По думите му срещата подкрепя и посредническите усилия на Катар и Пакистан.

Първи контакт на високо равнище след ескалацията

Това е първият контакт на високо равнище между Иран и трите държави от пакта от Мека, след като подкрепяните от Иран хути засилиха нападенията си срещу Саудитска Арабия. В неделя саудитските власти съобщиха за прихваната нова вълна от ракети и дронове, докато боевете между хутите и подкрепяните от Рияд сили в Йемен продължават.

Срещата се провежда и на фона на нарастващо напрежение между Вашингтон и Техеран. Според Ройтерс разговорите са били инициирани от Пакистан след посещението на Асім Мунир в Иран през предходната седмица. Тогава той се срещна с президента Масуд Пезешкиан и други висши представители.

Катарски посредници са разговаряли с ирански официални лица в Техеран в неделя. По-рано посреднически усилия на Катар и Пакистан допринесоха за временно споразумение през юни, но договореността се разпадна след възобновяването на бойните действия.

Какво предвижда пактът от Мека

Саудитска Арабия, Турция и Пакистан подписаха споразумението за съвместна отбрана през август. Договорът предвижда въоръжено нападение срещу една от страните да се разглежда като нападение срещу всички. Министрите на трите държави проведоха извънредна среща в Рияд по-рано този месец и се договориха да осигурят бързо разполагане на военни сили и способности в Саудитска Арабия.

Пакистан вече е одобрил пакта, докато процедурата по ратификация в Турция продължава. Паралелно с това Анкара, Исламабад и Рияд заявяват, че споразумението е насочено към общата сигурност и не представлява формално обявяване на конфликт с Иран.

Източници: al-monitor.com, apnews.com, aljazeera.com