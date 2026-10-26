Китайско оборудване захранва руското производство на балистични оръжия

Русия увеличава използването на китайски металообработващи машини и обработващи центрове в производството на балистични ракети и техни компоненти. Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна публикува данни за 30 единици технологично оборудване, произведени в Китай, Германия, Тайван, САЩ, Турция, Швейцария и Италия.
„Днес публикуваме 30 единици технологично оборудване китайско, германско, тайванско, американско, турско, швейцарско и италианско производство, които се използват от руски заводи производители на балистични ракети и компоненти за тях“, заяви ГУР.
Според украинското разузнаване руският военно-промишлен комплекс продължава да зависи от чуждестранни технологии и не е успял да замени оборудването на световни производители с локализирани аналози. Като характерна тенденция е посочено увеличаването на китайските машини, включително петосови обработващи центрове.
Машини за „Искандер-М“ и „Кинжал“
Сред посоченото оборудване е петосовият универсален обработващ център GX-650 на китайската Hyper Machine Tool. Той се използва от Воткинския завод, който произвежда балистични ракети 9М723 „Искандер-М“ и ракетната част на аеробалистичната ракета Х-47М2 „Кинжал“.
В производствените процеси на ПЕМЗ „Молот“ са използвани стругови и фрезови обработващи центрове Shtral. Предприятието произвежда блокове за електронно оборудване за ракетите „Искандер-М“.
ГУР посочва и измервателно оборудване на германската Rohde & Schwarz, инсталирано в УПКБ „Деталь“. Според разузнаването предприятието произвежда висотомери за ракетите „Циркон“.
Украинската страна отбелязва, че китайските машини често съдържат европейски, японски и тайвански компоненти. Сред тях са системи за цифрово програмно управление, сервозадвижвания, високоточни шпиндели и лагери, измервателни и въртящи системи, линейни направляващи и средства за термостабилизация и контрол на обработката.
Призив за контрол върху доставките
ГУР призовава за засилване на контрола върху крайните потребители и действителното място, на което се инсталира оборудването. Според разузнаването са необходими проверки на място от упълномощени представители на декларираните адреси.
Украинската институция настоява същите процедури да обхванат резервните части, компонентите, техническите течности, консумативите, софтуера, актуализациите и сервизното обслужване. Препоръчва се и редовен одит на дистрибутори, дилъри и други посредници, особено при доставки към юрисдикции с повишен риск.
Сред предложените мерки са проследяване на веригите за доставки при откриване на чуждестранна продукция в руския военно-промишлен комплекс и ограничаване на износа на системи за цифрово програмно управление, инструменти и други компоненти към китайски производители, които снабдяват руски военни предприятия.
Източници: ukrinform.ua
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не тр ii гех
10:25 26.10.2026
2 Браво, супер, много се радвам.
10:25 26.10.2026
3 О ДА
Така каза шефката ви Урсула, нали!
А, вярно - и Русия ще фалира за два месеца ...
Нещо май любимия ви ЕС е пред фалит ... и е тотално наду.пен пред САЩ ...
10:27 26.10.2026
4 А не бе
10:28 26.10.2026
5 Боко
Укро оборудване ли да използват 🤔
НаркоСмешници
10:29 26.10.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БРАТУШКИТЕ МОЖЕЛИ ДА ФАЛИРАТ СТАРЛИНК ФИЗИЧЕСКИ
..... ИЗРЕВА СЕ В Х :)
10:30 26.10.2026
7 интереса и феса
10:30 26.10.2026
8 Нямат край
Коментиран от #12
10:32 26.10.2026
9 Факт
10:33 26.10.2026
10 Павел Пенев
10:34 26.10.2026
11 Българанга
10:36 26.10.2026
12 Нямат край
До коментар #8 от "Нямат край":евроджендърското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат....😂
Коментиран от #15
10:40 26.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Е и какво
10:42 26.10.2026
15 Това е безспорен
До коментар #12 от "Нямат край":Факт
10:43 26.10.2026
16 Саватцки Щедрин
Коментиран от #19
10:50 26.10.2026
17 Хм, хм, хм…
10:52 26.10.2026
18 Решаваме
10:53 26.10.2026
19 Я ни кажи, драги
До коментар #16 от "Саватцки Щедрин":Защо любовта ти към Русия се е изразила в такава омраза към Украйна? Някога и двете бяха във великия братски Съветски съюз, още по-преди пък в Руската империя, която ни освободи от турско робство. Как успя да ги различиш една от друга? Бил ли си там някога?
10:57 26.10.2026