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Китайско оборудване захранва руското производство на балистични оръжия
  Тема: Украйна

Китайско оборудване захранва руското производство на балистични оръжия

26 Октомври, 2026 10:23 1 002 19

  • гур-
  • русия-
  • балистични ракети-
  • китайско оборудване-
  • военно-промишлен комплекс

Украинското разузнаване публикува данни за 30 чуждестранни машини и измервателни системи, използвани в руски предприятия за производство на ракети и техни компоненти

Китайско оборудване захранва руското производство на балистични оръжия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия увеличава използването на китайски металообработващи машини и обработващи центрове в производството на балистични ракети и техни компоненти. Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна публикува данни за 30 единици технологично оборудване, произведени в Китай, Германия, Тайван, САЩ, Турция, Швейцария и Италия.

„Днес публикуваме 30 единици технологично оборудване китайско, германско, тайванско, американско, турско, швейцарско и италианско производство, които се използват от руски заводи производители на балистични ракети и компоненти за тях“, заяви ГУР.

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Според украинското разузнаване руският военно-промишлен комплекс продължава да зависи от чуждестранни технологии и не е успял да замени оборудването на световни производители с локализирани аналози. Като характерна тенденция е посочено увеличаването на китайските машини, включително петосови обработващи центрове.

Машини за „Искандер-М“ и „Кинжал“

Сред посоченото оборудване е петосовият универсален обработващ център GX-650 на китайската Hyper Machine Tool. Той се използва от Воткинския завод, който произвежда балистични ракети 9М723 „Искандер-М“ и ракетната част на аеробалистичната ракета Х-47М2 „Кинжал“.

В производствените процеси на ПЕМЗ „Молот“ са използвани стругови и фрезови обработващи центрове Shtral. Предприятието произвежда блокове за електронно оборудване за ракетите „Искандер-М“.

ГУР посочва и измервателно оборудване на германската Rohde & Schwarz, инсталирано в УПКБ „Деталь“. Според разузнаването предприятието произвежда висотомери за ракетите „Циркон“.

Украинската страна отбелязва, че китайските машини често съдържат европейски, японски и тайвански компоненти. Сред тях са системи за цифрово програмно управление, сервозадвижвания, високоточни шпиндели и лагери, измервателни и въртящи системи, линейни направляващи и средства за термостабилизация и контрол на обработката.

Призив за контрол върху доставките

ГУР призовава за засилване на контрола върху крайните потребители и действителното място, на което се инсталира оборудването. Според разузнаването са необходими проверки на място от упълномощени представители на декларираните адреси.

Украинската институция настоява същите процедури да обхванат резервните части, компонентите, техническите течности, консумативите, софтуера, актуализациите и сервизното обслужване. Препоръчва се и редовен одит на дистрибутори, дилъри и други посредници, особено при доставки към юрисдикции с повишен риск.

Сред предложените мерки са проследяване на веригите за доставки при откриване на чуждестранна продукция в руския военно-промишлен комплекс и ограничаване на износа на системи за цифрово програмно управление, инструменти и други компоненти към китайски производители, които снабдяват руски военни предприятия.

Източници: ukrinform.ua


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не тр ii гех

    28 5 Отговор
    Соросите реват с цяло гърло муахахахах

    10:25 26.10.2026

  • 2 Браво, супер, много се радвам.

    21 5 Отговор
    Някакви лоши новини има ли?

    10:25 26.10.2026

  • 3 О ДА

    27 6 Отговор
    А танковете им се управляват от чипове, извадени от пералните машини.
    Така каза шефката ви Урсула, нали!
    А, вярно - и Русия ще фалира за два месеца ...

    Нещо май любимия ви ЕС е пред фалит ... и е тотално наду.пен пред САЩ ...

    10:27 26.10.2026

  • 4 А не бе

    7 11 Отговор
    На Пудинг и компания никой не им помага,нито Китай,нито Иран,нито Северна Корея ..само на актьора помагат...

    10:28 26.10.2026

  • 5 Боко

    16 5 Отговор
    Намалете белото 🤪
    Укро оборудване ли да използват 🤔
    НаркоСмешници

    10:29 26.10.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 5 Отговор
    РАЗБРА СЕ ЗАЩО ИЛОН МЪСК ДЕЦЕ НАТОЧИЛ НА 404 ....
    БРАТУШКИТЕ МОЖЕЛИ ДА ФАЛИРАТ СТАРЛИНК ФИЗИЧЕСКИ
    ..... ИЗРЕВА СЕ В Х :)

    10:30 26.10.2026

  • 7 интереса и феса

    5 11 Отговор
    Продължителната изтощителна и вече разрушителна и в РФ война е подклажданото огнище, на което се грее китайския бизнесмен от ККП.

    10:30 26.10.2026

  • 8 Нямат край

    5 10 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат....😂

    Коментиран от #12

    10:32 26.10.2026

  • 9 Факт

    7 3 Отговор
    Е украинско има ли?

    10:33 26.10.2026

  • 10 Павел Пенев

    12 1 Отговор
    А Украйна какво оборудване използва и дори, получава всички ефективни западни оръжия на готово.

    10:34 26.10.2026

  • 11 Българанга

    7 1 Отговор
    Много здраве на Балдуин от Калоян!

    10:36 26.10.2026

  • 12 Нямат край

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Нямат край":

    евроджендърското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат....😂

    Коментиран от #15

    10:40 26.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Е и какво

    5 0 Отговор
    от това!? Свободна търговия! Търгувайте и Вие...

    10:42 26.10.2026

  • 15 Това е безспорен

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Нямат край":

    Факт

    10:43 26.10.2026

  • 16 Саватцки Щедрин

    5 2 Отговор
    Да пишат каквото искат, важното е едно и това е да няма Украйна по-голяма от Естония на картата.

    Коментиран от #19

    10:50 26.10.2026

  • 17 Хм, хм, хм…

    1 2 Отговор
    Някога американците индустриализираха Съветския съюз, днес в Русия това правят китайците.

    10:52 26.10.2026

  • 18 Решаваме

    2 1 Отговор
    Също както и украинските ракети. Те също са скомпоненти от China

    10:53 26.10.2026

  • 19 Я ни кажи, драги

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Саватцки Щедрин":

    Защо любовта ти към Русия се е изразила в такава омраза към Украйна? Някога и двете бяха във великия братски Съветски съюз, още по-преди пък в Руската империя, която ни освободи от турско робство. Как успя да ги различиш една от друга? Бил ли си там някога?

    10:57 26.10.2026

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