Китайско оборудване захранва руското производство на балистични оръжия

Русия увеличава използването на китайски металообработващи машини и обработващи центрове в производството на балистични ракети и техни компоненти. Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна публикува данни за 30 единици технологично оборудване, произведени в Китай, Германия, Тайван, САЩ, Турция, Швейцария и Италия.

„Днес публикуваме 30 единици технологично оборудване китайско, германско, тайванско, американско, турско, швейцарско и италианско производство, които се използват от руски заводи производители на балистични ракети и компоненти за тях“, заяви ГУР.

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Според украинското разузнаване руският военно-промишлен комплекс продължава да зависи от чуждестранни технологии и не е успял да замени оборудването на световни производители с локализирани аналози. Като характерна тенденция е посочено увеличаването на китайските машини, включително петосови обработващи центрове.

Машини за „Искандер-М“ и „Кинжал“

Сред посоченото оборудване е петосовият универсален обработващ център GX-650 на китайската Hyper Machine Tool. Той се използва от Воткинския завод, който произвежда балистични ракети 9М723 „Искандер-М“ и ракетната част на аеробалистичната ракета Х-47М2 „Кинжал“.

В производствените процеси на ПЕМЗ „Молот“ са използвани стругови и фрезови обработващи центрове Shtral. Предприятието произвежда блокове за електронно оборудване за ракетите „Искандер-М“.

ГУР посочва и измервателно оборудване на германската Rohde & Schwarz, инсталирано в УПКБ „Деталь“. Според разузнаването предприятието произвежда висотомери за ракетите „Циркон“.

Украинската страна отбелязва, че китайските машини често съдържат европейски, японски и тайвански компоненти. Сред тях са системи за цифрово програмно управление, сервозадвижвания, високоточни шпиндели и лагери, измервателни и въртящи системи, линейни направляващи и средства за термостабилизация и контрол на обработката.

Призив за контрол върху доставките

ГУР призовава за засилване на контрола върху крайните потребители и действителното място, на което се инсталира оборудването. Според разузнаването са необходими проверки на място от упълномощени представители на декларираните адреси.

Украинската институция настоява същите процедури да обхванат резервните части, компонентите, техническите течности, консумативите, софтуера, актуализациите и сервизното обслужване. Препоръчва се и редовен одит на дистрибутори, дилъри и други посредници, особено при доставки към юрисдикции с повишен риск.

Сред предложените мерки са проследяване на веригите за доставки при откриване на чуждестранна продукция в руския военно-промишлен комплекс и ограничаване на износа на системи за цифрово програмно управление, инструменти и други компоненти към китайски производители, които снабдяват руски военни предприятия.

Източници: ukrinform.ua