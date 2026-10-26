Иран не очаква промяна след изборите в Израел: Техеран отправи остри обвинения

Резултатът от парламентарните избори в Израел няма да промени съществено отношението на Иран към страната, заяви говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи.

„След изборите за нас не е от особено значение кой ще застане начело на този режим, който не причини нищо друго освен насилие и кланета в нашия регион“, каза Багаи.

Вотът е първият след нападението от 7 октомври

Около 7,3 милиона души имат право да гласуват на парламентарните избори, насрочени за вторник. Вотът е първият в Израел след нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., което задълбочи политическите и обществените разделения в страната.

Кампанията се провежда на фона на продължаващо напрежение в региона. Израел остава изправен пред спорове за политиката си в областта на сигурността, отношенията с Иран и бъдещето на палестинските територии.

„Яшар“ и „Ликуд“ са водещите сили

Според последните социологически проучвания центристката партия „Яшар“, ръководена от бившия началник на генералния щаб Гади Айзенкот, може да се превърне с малка преднина в най-голямата политическа сила в Кнесета.

След нея се очаква да се нареди дясната консервативна партия „Ликуд“ на премиера Бенямин Нетаняху. Разликата между водещите формации остава малка, а прогнозите не дават гаранция за ясно мнозинство.

Съставянето на управляваща коалиция вероятно ще бъде трудно и за двата политически лагера. Това означава, че дори партията, която получи най-много места в Кнесета, може да се нуждае от продължителни преговори с по-малки формации, за да осигури парламентарна подкрепа.

Иранската позиция показва, че Техеран не очаква смяна на политическия курс на Израел независимо от това кой ще спечели най-много места. Според Багаи изборът на ново ръководство няма да промени основното отношение на Ислямската република към израелската политика.

Източници: jpost.com, apnews.com