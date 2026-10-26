70 млрд. евро недостигат на Украйна: ЕС обмисля нов мащабен кредит

Европейският съюз обсъжда нов кредитен пакет за Украйна, който може да покрие приблизително две трети от очаквания дефицит във финансирането на страната през 2027 г. Става дума за недостиг от около 70 млрд. евро, съобщава Укринформ, позовавайки се на информирани източници в европейските институции в Брюксел.

Окончателният размер на европейското участие все още не е определен. По информация на агенцията ориентирът е около две трети от общата сума, или приблизително 47 млрд. евро, като паралелно ще продължат дипломатическите усилия за включване на партньори извън ЕС.

Замразените руски активи остават спорен вариант

Новото европейско заемане се разглежда като по-практична възможност на фона на малката вероятност за използване на замразени руски активи в полза на Украйна. Причините са противопоставянето на Белгия и липсата на съгласие между държавите членки за разпределението на финансовите и юридическите рискове.

Сред държавите и институциите, към които ЕС ще търси подкрепа, са страните от Г-7, Швейцария, Норвегия, Австралия, Нова Зеландия и международни финансови институции. Според информацията на Укринформ Европейският съюз не разчита на участие на Съединените щати в съответните програми за финансиране.

Възможно използване на средства по действащи програми

Част от отбранителните разходи на Украйна може да бъде покрита чрез средства по вече съществуващи европейски програми. Обсъжда се използването на остатъци от кредитния ресурс по SAFE, които по предварителни оценки надхвърлят 20 млрд. евро, както и на повече от 6,5 млрд. евро от Европейския фонд за мир.

„Схемата за финансиране трябва да бъде формулирана до специалното заседание на Европейския съвет, насрочено за 26 и 27 ноември“, заявява един от събеседниците на Укринформ.

На срещата лидерите на държавите членки трябва да вземат политическо решение за начина, по който ще бъде финансирана Украйна през 2027 г. След това се очаква да започне законодателната работа по прилагането на избрания механизъм.

Украинският президент Володимир Зеленски призова европейските партньори да осигурят най-малко 70 млрд. евро за отбраната на страната и да засилят противовъздушната ѝ защита. Междувременно британският външен министър Ед Милибанд настоя държавите от ЕС да използват 210 млрд. евро замразени руски активи за финансиране на Украйна.

Източници: ukrinform.ua