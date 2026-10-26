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70 млрд. евро недостигат на Украйна: ЕС обмисля нов мащабен кредит
  Тема: Украйна

70 млрд. евро недостигат на Украйна: ЕС обмисля нов мащабен кредит

26 Октомври, 2026 11:11 1 462 36

  • европейски съюз-
  • украйна-
  • кредит-
  • замразени руски активи-
  • финансиране

Пакетът може да покрие около две трети от очакван дефицит от 70 млрд. евро. Решението се очаква след специално заседание на Европейския съвет през ноември

70 млрд. евро недостигат на Украйна: ЕС обмисля нов мащабен кредит - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз обсъжда нов кредитен пакет за Украйна, който може да покрие приблизително две трети от очаквания дефицит във финансирането на страната през 2027 г. Става дума за недостиг от около 70 млрд. евро, съобщава Укринформ, позовавайки се на информирани източници в европейските институции в Брюксел.

Окончателният размер на европейското участие все още не е определен. По информация на агенцията ориентирът е около две трети от общата сума, или приблизително 47 млрд. евро, като паралелно ще продължат дипломатическите усилия за включване на партньори извън ЕС.

Замразените руски активи остават спорен вариант

Новото европейско заемане се разглежда като по-практична възможност на фона на малката вероятност за използване на замразени руски активи в полза на Украйна. Причините са противопоставянето на Белгия и липсата на съгласие между държавите членки за разпределението на финансовите и юридическите рискове.

Сред държавите и институциите, към които ЕС ще търси подкрепа, са страните от Г-7, Швейцария, Норвегия, Австралия, Нова Зеландия и международни финансови институции. Според информацията на Укринформ Европейският съюз не разчита на участие на Съединените щати в съответните програми за финансиране.

Възможно използване на средства по действащи програми

Част от отбранителните разходи на Украйна може да бъде покрита чрез средства по вече съществуващи европейски програми. Обсъжда се използването на остатъци от кредитния ресурс по SAFE, които по предварителни оценки надхвърлят 20 млрд. евро, както и на повече от 6,5 млрд. евро от Европейския фонд за мир.

„Схемата за финансиране трябва да бъде формулирана до специалното заседание на Европейския съвет, насрочено за 26 и 27 ноември“, заявява един от събеседниците на Укринформ.

На срещата лидерите на държавите членки трябва да вземат политическо решение за начина, по който ще бъде финансирана Украйна през 2027 г. След това се очаква да започне законодателната работа по прилагането на избрания механизъм.

Украинският президент Володимир Зеленски призова европейските партньори да осигурят най-малко 70 млрд. евро за отбраната на страната и да засилят противовъздушната ѝ защита. Междувременно британският външен министър Ед Милибанд настоя държавите от ЕС да използват 210 млрд. евро замразени руски активи за финансиране на Украйна.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йотова

    48 4 Отговор
    ЩЕ НАЛОЖА ВЕТО!

    Коментиран от #2

    11:11 26.10.2026

  • 2 честен ционист

    4 32 Отговор

    До коментар #1 от "Йотова":

    У Костинброд ли?

    11:12 26.10.2026

  • 3 дайте пари на човека

    29 2 Отговор
    Дайте със заем на всички от ЕС.После Русия ще им върне и тез като победят.

    11:13 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ......-

    67 2 Отговор
    Г/яуров ще ги вземе от Ганчу и ще ги даде на своите френдове в Уркия

    11:15 26.10.2026

  • 6 Хмм

    57 1 Отговор
    четох, че според зеленски на украйна ѝ трябват около 500 млн. на ден, за да продължи войната, това е около 150 млрд. на година?

    11:16 26.10.2026

  • 7 Още мЪни даЙ!

    62 2 Отговор
    Гласувайте за Гюров и нови 70 милиарда за Украйна!

    11:17 26.10.2026

  • 8 тези къде живеят?!

    65 3 Отговор
    Тези от ЕК какво не разбраха?! Цяла Европа протестира срещу даванто на пари за Украйна, май искат да ги наритат директно физически и да им разтурят седянката в Брюксел?!

    Коментиран от #31

    11:17 26.10.2026

  • 9 ЕДИНИЯ ПРОСИ БЕЗ

    42 2 Отговор
    Никакъв срам. Другите му дават и заделят за себе си за черни. Защото ТАКИВА ИДВАТ И ТЕ КОИТО ГО НАПРАВИХА ЗНАЯТ МНОГО ДОБРЕ.

    11:18 26.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тоя ид@от

    37 3 Отговор
    иска да стане по-богат от Илон Мъск!

    Коментиран от #15

    11:19 26.10.2026

  • 13 ,, Браво "

    43 1 Отговор
    Закопаха ни тия от Брюксел Европа се тресе от протести тия още пари ще дават на Зеления що за наглост

    11:20 26.10.2026

  • 14 С.П.

    30 2 Отговор
    БЕЗУМИЕ!!!

    11:22 26.10.2026

  • 15 Навярно вече е

    15 1 Отговор

    До коментар #12 от "Тоя ид@от":

    Поне в мечтите си

    11:22 26.10.2026

  • 16 ФАКТ

    31 1 Отговор
    Мирише на глад революция и гилотини ааа??????Тия ни се спряха ее га ти фашугите

    11:23 26.10.2026

  • 17 Оня

    29 1 Отговор
    Значи веселбата в в ойропа ще стане сериозна! Не е лошо да прочетат за края на Чаушеску!

    11:23 26.10.2026

  • 18 Скоро…

    24 1 Отговор
    …и тия ще започнат да не им стига тонерът за печатане на нови банкноти, мбухахахаха. Си ще се спука от смях -> пак до него за тонер и чипове ще опрете -> ахахахахаха ;) …..

    11:26 26.10.2026

  • 19 Чичко Паричко

    26 1 Отговор
    След две седмици, най-късно след месец Зеле ще каже, че Украйна настъпва, Русия отстъпва и сега е момента, дайте да дадете, че парите пак не стигат и трябват още милиарди.

    11:28 26.10.2026

  • 20 Тити на Кака

    10 1 Отговор
    Дано по-бързо доставим парите, че Миндич нещо се е поизнервил...

    11:29 26.10.2026

  • 21 ХАХАХА

    20 1 Отговор
    Ако Украйна падне във войната няма да видят една стотинка от тези пари .....

    Коментиран от #27

    11:29 26.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Троянец

    17 1 Отговор
    То на тия не им достигат от 20г. Никога няма да им стигнат докато има шамшали да дават.

    11:30 26.10.2026

  • 24 Дойче зеле

    21 1 Отговор
    Предлагам да спрем пенсии, соц.помощи, да увеличим данъците и пратим всичко на Зеленски.

    11:32 26.10.2026

  • 25 Троян

    16 1 Отговор
    Тръмп да им прати на чек външния дълг на САЩ. Тия вече се оляха.

    11:32 26.10.2026

  • 26 Зеленото:

    17 1 Отговор
    Уха, ще падне пара.. Украинците и европейците - кучета ги яли..

    11:33 26.10.2026

  • 27 Мишел

    11 1 Отговор

    До коментар #21 от "ХАХАХА":

    Не "Ако ..." , а "Като..." .
    Украйна ще кара последната зима като държава.

    11:40 26.10.2026

  • 28 Вимето на народа

    13 1 Отговор
    На ЕС колко милиарда на достигат?
    Напишете го с думи...щото цифрата не се събира на екрана на калкулатора ми.

    11:41 26.10.2026

  • 29 Славич

    19 1 Отговор
    Словашки депутат на заседание на ЕП:
    Защо бягате госпожо Лайян?
    Искате с нашите пари да подкрепяме корумпираният нелигитимен президент Зеленски, който изби украинците.

    11:50 26.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 мм дааа

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "тези къде живеят?!":

    и така и ще стане

    12:03 26.10.2026

  • 32 фбр

    8 0 Отговор
    Само така ! Европейските данъкоплатци са длъжни да осигурят още 70 млрд за златни тоалетни и крадене вкл. и пай за Урсулите!

    12:07 26.10.2026

  • 33 Гяуров

    9 0 Отговор
    Ако стана президент, половината кеш е от България.

    12:13 26.10.2026

  • 34 БГ кандидат президент

    1 4 Отговор
    Твърдо за! Всичко за Украйна!

    12:17 26.10.2026

  • 35 Баа Гицка

    4 0 Отговор
    Нека парите за Украйна нивгаш не секват! Амин!

    12:44 26.10.2026

  • 36 Баце ЕООД

    3 0 Отговор
    Какъв кредит уе? Кой ще връща парите после??!

    12:45 26.10.2026

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