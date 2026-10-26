70 млрд. евро недостигат на Украйна: ЕС обмисля нов мащабен кредит

Европейският съюз обсъжда нов кредитен пакет за Украйна, който може да покрие приблизително две трети от очаквания дефицит във финансирането на страната през 2027 г. Става дума за недостиг от около 70 млрд. евро, съобщава Укринформ, позовавайки се на информирани източници в европейските институции в Брюксел.
Окончателният размер на европейското участие все още не е определен. По информация на агенцията ориентирът е около две трети от общата сума, или приблизително 47 млрд. евро, като паралелно ще продължат дипломатическите усилия за включване на партньори извън ЕС.
Замразените руски активи остават спорен вариант
Новото европейско заемане се разглежда като по-практична възможност на фона на малката вероятност за използване на замразени руски активи в полза на Украйна. Причините са противопоставянето на Белгия и липсата на съгласие между държавите членки за разпределението на финансовите и юридическите рискове.
Сред държавите и институциите, към които ЕС ще търси подкрепа, са страните от Г-7, Швейцария, Норвегия, Австралия, Нова Зеландия и международни финансови институции. Според информацията на Укринформ Европейският съюз не разчита на участие на Съединените щати в съответните програми за финансиране.
Възможно използване на средства по действащи програми
Част от отбранителните разходи на Украйна може да бъде покрита чрез средства по вече съществуващи европейски програми. Обсъжда се използването на остатъци от кредитния ресурс по SAFE, които по предварителни оценки надхвърлят 20 млрд. евро, както и на повече от 6,5 млрд. евро от Европейския фонд за мир.„Схемата за финансиране трябва да бъде формулирана до специалното заседание на Европейския съвет, насрочено за 26 и 27 ноември“, заявява един от събеседниците на Укринформ.
На срещата лидерите на държавите членки трябва да вземат политическо решение за начина, по който ще бъде финансирана Украйна през 2027 г. След това се очаква да започне законодателната работа по прилагането на избрания механизъм.
Украинският президент Володимир Зеленски призова европейските партньори да осигурят най-малко 70 млрд. евро за отбраната на страната и да засилят противовъздушната ѝ защита. Междувременно британският външен министър Ед Милибанд настоя държавите от ЕС да използват 210 млрд. евро замразени руски активи за финансиране на Украйна.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Йотова
Коментиран от #2
11:11 26.10.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "Йотова":У Костинброд ли?
11:12 26.10.2026
3 дайте пари на човека
11:13 26.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ......-
11:15 26.10.2026
6 Хмм
11:16 26.10.2026
7 Още мЪни даЙ!
11:17 26.10.2026
8 тези къде живеят?!
Коментиран от #31
11:17 26.10.2026
9 ЕДИНИЯ ПРОСИ БЕЗ
11:18 26.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тоя ид@от
Коментиран от #15
11:19 26.10.2026
13 ,, Браво "
11:20 26.10.2026
14 С.П.
11:22 26.10.2026
15 Навярно вече е
До коментар #12 от "Тоя ид@от":Поне в мечтите си
11:22 26.10.2026
16 ФАКТ
11:23 26.10.2026
17 Оня
11:23 26.10.2026
18 Скоро…
11:26 26.10.2026
19 Чичко Паричко
11:28 26.10.2026
20 Тити на Кака
11:29 26.10.2026
21 ХАХАХА
Коментиран от #27
11:29 26.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Троянец
11:30 26.10.2026
24 Дойче зеле
11:32 26.10.2026
25 Троян
11:32 26.10.2026
26 Зеленото:
11:33 26.10.2026
27 Мишел
До коментар #21 от "ХАХАХА":Не "Ако ..." , а "Като..." .
Украйна ще кара последната зима като държава.
11:40 26.10.2026
28 Вимето на народа
Напишете го с думи...щото цифрата не се събира на екрана на калкулатора ми.
11:41 26.10.2026
29 Славич
Защо бягате госпожо Лайян?
Искате с нашите пари да подкрепяме корумпираният нелигитимен президент Зеленски, който изби украинците.
11:50 26.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 мм дааа
До коментар #8 от "тези къде живеят?!":и така и ще стане
12:03 26.10.2026
32 фбр
12:07 26.10.2026
33 Гяуров
12:13 26.10.2026
34 БГ кандидат президент
12:17 26.10.2026
35 Баа Гицка
12:44 26.10.2026
36 Баце ЕООД
12:45 26.10.2026