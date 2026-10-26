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Атака срещу Воронеж: съобщава се за удар по стратегически завод
  Тема: Украйна

Атака срещу Воронеж: съобщава се за удар по стратегически завод

26 Октомври, 2026 12:03 867 8

  • воронеж-
  • дронове-
  • воронежсинтезкаучук-
  • александър гусев-
  • войната в украйна

Властите съобщиха за 113 унищожени дрона над областта, двама загинали и 17 ранени. Отломки са повредили пътнически влак, а движението по железопътен участък е било временно спряно

Атака срещу Воронеж: съобщава се за удар по стратегически завод - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Масирана атака с дронове е била извършена срещу руския Воронеж през нощта срещу 26 октомври. Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев съобщи, че руската противовъздушна отбрана е унищожила 113 безпилотни апарата над региона, като повече от 70 от тях са били свалени над самия град. При атаката са загинали двама души, а 17 са ранени, включително дете.

„Значителна част от ранените, включително двама тежко ранени, са пострадали във влак, който се е движел в левобрежното предградие на Воронеж, когато върху него са паднали отломки от безпилотен апарат“, заяви Гусев.

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Отломки са повредили влак Анапа–Москва

Според Руските железници на гара Сомово е повреден вагон на влак №11 по маршрута Анапа–Москва. Петима пътници са пострадали. Заради прекъсване на електрозахранването в контактната мрежа движението по участъка Тресвятская–Сомово–Отрожка–Воронеж е било временно спряно.

Руските железници съобщиха, че движението е възстановено, но 18 пътнически влака са се движили със закъснение. На място са работили аварийни и оперативни екипи.

Черният дим е заснет над химическия завод

Властите във Воронеж са потвърдили пожари в няколко промишлени предприятия, но не са посочили кои са те. Кадри, разпространени от медията Астра, показват черен дим, който се издига над територията на „Воронежсинтезкаучук“. Затова предприятието се разглежда като възможна цел или място на падане на отломки, но размерът на щетите не е потвърден независимо.

„Воронежсинтезкаучук“ е част от групата „Сибур“ и произвежда синтетични каучуци и термоеластопласти. Годишният му производствен капацитет надхвърля 385 000 тона. Материалите се използват за гуми за военна авиация и тежка колесна техника, както и за изделия за бронетехника и корабостроене.

Украинският Генерален щаб е съобщавал, че предприятието участва и в производството на твърдо ракетно гориво, използвано при балистични ракети за оперативно-тактически комплекси „Искандер“. Това твърдение не е потвърдено от руските власти в съобщенията им за атаката.

Пожари и щети в различни части на града

По данни на Гусев освен промишлени обекти са засегнати делови център, жилищна сграда, два вилни района, училищен стадион и гаражен кооператив. Повредени са фасади и прозорци в различни райони на Воронеж.

Украйна не е поела официално отговорност за атаката. Не са публикувани и данни, които да потвърждават какви точно са щетите по „Воронежсинтезкаучук“ или дали производството в предприятието е прекъснато.

Източници: unian.net, rbc.ru, kommersant.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Дара

    9 7 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,снощи в Киев отново се е вихрила гореща Пачанга !

    12:06 26.10.2026

  • 2 И Киев е Руски

    7 5 Отговор
    Бременните в Покрайна са в опастност .Въпреки че не се знае имали бременни и ако има от кой

    12:10 26.10.2026

  • 3 над града

    5 1 Отговор
    Щети върху стадион и два вилни района освен върху завода (т.е. върху целия град най-вероятно е в резултат от първите степени на ПВО ракетни системи)

    12:11 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Евгени

    2 0 Отговор
    Някой от коментиращите знае ли защо сриват руските заводи за каечек? Това е третия ударен завод за 3 дни!

    Коментиран от #6

    12:36 26.10.2026

  • 6 Евгени

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Евгени":

    Каучук

    12:37 26.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 От бункера

    1 0 Отговор
    Споко ,всичко е по план .

    13:05 26.10.2026

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