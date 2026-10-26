Атака срещу Воронеж: съобщава се за удар по стратегически завод

Масирана атака с дронове е била извършена срещу руския Воронеж през нощта срещу 26 октомври. Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев съобщи, че руската противовъздушна отбрана е унищожила 113 безпилотни апарата над региона, като повече от 70 от тях са били свалени над самия град. При атаката са загинали двама души, а 17 са ранени, включително дете.

„Значителна част от ранените, включително двама тежко ранени, са пострадали във влак, който се е движел в левобрежното предградие на Воронеж, когато върху него са паднали отломки от безпилотен апарат“, заяви Гусев.

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Отломки са повредили влак Анапа–Москва

Според Руските железници на гара Сомово е повреден вагон на влак №11 по маршрута Анапа–Москва. Петима пътници са пострадали. Заради прекъсване на електрозахранването в контактната мрежа движението по участъка Тресвятская–Сомово–Отрожка–Воронеж е било временно спряно.

Руските железници съобщиха, че движението е възстановено, но 18 пътнически влака са се движили със закъснение. На място са работили аварийни и оперативни екипи.

Черният дим е заснет над химическия завод

Властите във Воронеж са потвърдили пожари в няколко промишлени предприятия, но не са посочили кои са те. Кадри, разпространени от медията Астра, показват черен дим, който се издига над територията на „Воронежсинтезкаучук“. Затова предприятието се разглежда като възможна цел или място на падане на отломки, но размерът на щетите не е потвърден независимо.

„Воронежсинтезкаучук“ е част от групата „Сибур“ и произвежда синтетични каучуци и термоеластопласти. Годишният му производствен капацитет надхвърля 385 000 тона. Материалите се използват за гуми за военна авиация и тежка колесна техника, както и за изделия за бронетехника и корабостроене.

Украинският Генерален щаб е съобщавал, че предприятието участва и в производството на твърдо ракетно гориво, използвано при балистични ракети за оперативно-тактически комплекси „Искандер“. Това твърдение не е потвърдено от руските власти в съобщенията им за атаката.

Пожари и щети в различни части на града

По данни на Гусев освен промишлени обекти са засегнати делови център, жилищна сграда, два вилни района, училищен стадион и гаражен кооператив. Повредени са фасади и прозорци в различни райони на Воронеж.

Украйна не е поела официално отговорност за атаката. Не са публикувани и данни, които да потвърждават какви точно са щетите по „Воронежсинтезкаучук“ или дали производството в предприятието е прекъснато.

Източници: unian.net, rbc.ru, kommersant.ru