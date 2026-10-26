ЕС е изправен пред рекорден търговски дефицит с Китай

Търговският дефицит на Европейския съюз със стоки от Китай е достигнал близо 197 милиарда евро през първото полугодие на 2026 г. и може да надхвърли рекордното ниво от 2022 г. Това заяви еврокомисарят по търговията Марош Шефчович след неформална среща на министрите на търговията от ЕС в Ирландия, цитиран от белгийската агенция Белга.

„Дефицитът ни с Китай възлезе на близо 197 милиарда евро през първото полугодие“, каза Шефчович. По думите му, ако тази тенденция се запази, дефицитът може да надхвърли рекорда от 397 милиарда евро, отчетен през 2022 г.

Историческият максимум от 2022 г. е потвърден и от Евростат, който посочва тази стойност като най-високия дефицит на ЕС с Китай за разглеждания период.

Дефицитът отново се увеличава

След пиковото ниво през 2022 г. последва кратък спад. През 2025 г. обаче Европейският съюз отново е отчел дефицит от 360 милиарда евро в търговията със стоки с Китай. Това се равнява на близо 1 милиард евро на ден.

Данните поставят отношенията между Брюксел и Пекин под допълнителен натиск. Европейската комисия започна преговори с китайските власти с цел да бъде постигнат по-добър баланс в търговията.

Разговори за автомобилите и нови мерки

По време на преговорите Шефчович е получил съгласието на Китай доброволно да ограничи износа на хибридни автомобили за европейския пазар. Комисията се надява Пекин да поеме подобни ангажименти и в други сектори, в които европейските производители са изправени пред силен конкурентен натиск.

Следващите разговори между ЕС и Китай са планирани за ноември. Брюксел очаква те да дадат конкретни резултати по въпроса за достъпа до пазарите и балансирането на търговските потоци.

През декември Европейската комисия ще предложи и нови мерки за по-добра защита на европейския пазар. Германия и Франция наскоро призоваха за създаването на инструмент, който да позволява на ЕС бързо да ограничава достъпа до пазара си, когато трета страна подкопава лоялната конкуренция.