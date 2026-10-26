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ЕС е изправен пред рекорден търговски дефицит с Китай
  Тема: Войната на митата

ЕС е изправен пред рекорден търговски дефицит с Китай

26 Октомври, 2026 12:41 463 14

  • европейски съюз-
  • китай-
  • търговски дефицит-
  • марош шефчович-
  • европейска комисия

Дефицитът е близо 197 милиарда евро само за първото полугодие. Брюксел подготвя нови разговори с Пекин и мерки за защита на европейския пазар

ЕС е изправен пред рекорден търговски дефицит с Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Търговският дефицит на Европейския съюз със стоки от Китай е достигнал близо 197 милиарда евро през първото полугодие на 2026 г. и може да надхвърли рекордното ниво от 2022 г. Това заяви еврокомисарят по търговията Марош Шефчович след неформална среща на министрите на търговията от ЕС в Ирландия, цитиран от белгийската агенция Белга.

„Дефицитът ни с Китай възлезе на близо 197 милиарда евро през първото полугодие“, каза Шефчович. По думите му, ако тази тенденция се запази, дефицитът може да надхвърли рекорда от 397 милиарда евро, отчетен през 2022 г.

Историческият максимум от 2022 г. е потвърден и от Евростат, който посочва тази стойност като най-високия дефицит на ЕС с Китай за разглеждания период.

Дефицитът отново се увеличава

След пиковото ниво през 2022 г. последва кратък спад. През 2025 г. обаче Европейският съюз отново е отчел дефицит от 360 милиарда евро в търговията със стоки с Китай. Това се равнява на близо 1 милиард евро на ден.

Данните поставят отношенията между Брюксел и Пекин под допълнителен натиск. Европейската комисия започна преговори с китайските власти с цел да бъде постигнат по-добър баланс в търговията.

Разговори за автомобилите и нови мерки

По време на преговорите Шефчович е получил съгласието на Китай доброволно да ограничи износа на хибридни автомобили за европейския пазар. Комисията се надява Пекин да поеме подобни ангажименти и в други сектори, в които европейските производители са изправени пред силен конкурентен натиск.

Следващите разговори между ЕС и Китай са планирани за ноември. Брюксел очаква те да дадат конкретни резултати по въпроса за достъпа до пазарите и балансирането на търговските потоци.

През декември Европейската комисия ще предложи и нови мерки за по-добра защита на европейския пазар. Германия и Франция наскоро призоваха за създаването на инструмент, който да позволява на ЕС бързо да ограничава достъпа до пазара си, когато трета страна подкопава лоялната конкуренция.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ......-

    17 2 Отговор
    Та какво ще изнася евро(ейският съюз че да балансираме нещата ?

    Освен розови понита друго няма.

    Коментиран от #5

    12:42 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 реалист

    17 1 Отговор
    Дефицит значи че Европа има да дава .Капиталистическа Европа има да дава на социалистически Китай .Пълен смях е клуба на богатите

    12:44 26.10.2026

  • 4 Сатана Z

    17 2 Отговор
    По същият начин България има огромен търговски дефицит с Европа,но на нас ни е наредено да е така,ама Китай направи смазва с тежестта си либерал-фашистката икономика на Европа ,която замира от ден на ден.

    12:44 26.10.2026

  • 5 митничаря

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "......-":

    Брутални мита на Китайските боклуци , е тва ще изнася

    Коментиран от #7, #9

    12:47 26.10.2026

  • 6 (Българин)

    8 1 Отговор
    И още,и още и още нещо,без Руски залежи към ада на икономиката,та какво се произвежда в България вече,освен без мозъ чни джендуря веч не предлагаме друго за износ

    Коментиран от #8

    12:47 26.10.2026

  • 7 ......-

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "митничаря":

    И Ще седиш без гащи,Ганчу.

    А събраните мита ще заминават за Уркия да ни "пазела" от Мецан

    Коментиран от #10, #11

    12:49 26.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Атина Палада

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "митничаря":

    Митата са за защита на собствено производство..Ти като нямаш производство кво ще защитаваш? На Китай му дреме ,колко ще плащаш ти за стоките му..

    Коментиран от #12

    12:50 26.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 урко

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    Абе да ти направят митото колкото им струва китайският боклук ще се замислиш дали ще купуваш...

    12:55 26.10.2026

  • 13 Бай той Толстой

    5 0 Отговор
    Абе,нали пазаря решава всичко бе?😁

    12:56 26.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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