Германското KSK се готви за война с Русия

Германското Командване на специалните сили KSK променя подготовката си заради възможен конфликт с Русия. Подразделението вече тренира за противник с танкове, артилерия, дронове и средства за радиоелектронна борба, както и за действия при екстремно ниски температури.

„Насочваме се съвсем конкретно към противника Русия“, заявява командирът на KSK бригаден генерал Андреас Кюне пред BILD. По думите му при евентуална война военнослужещите ще трябва да остават много по-дълго на терен, без да разчитат на обичайното връщане в база за храна, душ и почивка.

KSK трябва да действа преди танковете

Според Кюне специалните сили трябва да започнат задачите си преди германските сухопътни части. „Когато 45-а танкова бригада в Литва запали двигателите си при извънредна ситуация, ние искаме вече да сме свършили работата си“, казва той.

Командирът посочва, че при задействане военнослужещите могат да бъдат във въздуха от Щутгарт до четири часа, като вземат със себе си необходимото оборудване. В ученията в Балтийския регион Германия вече е демонстрирала възможностите на специалните си сили.

„Путин знае нашата ударна сила“, заявява Андреас Кюне пред BILD.

Генералът определя демонстрираните способности като „цена“, която Москва трябва да има предвид при евентуална атака. По думите му тази цена трябва да бъде достатъчно висока, за да накара Русия да обмисли подобна стъпка два пъти.

Подборът допуска около 15 процента от кандидатите

KSK е създадено през 1996 г. за операции, които обикновените военнослужещи трудно могат да изпълнят. Сред задачите му са освобождаване на заложници, преследване на терористи, извеждане на хора от кризисни райони и разузнаване дълбоко във вражеска територия. Германски командоси са участвали и в бойни действия срещу талибаните в Афганистан.

В базата в Калв военнослужещите тренират стрелба, бой в сгради, ръкопашен бой, плуване и действия в студена среда. До 500 000 патрона се изстрелват годишно. Само около 15 процента от кандидатите преминават специалния подбор.

В KSK работят близо 1500 души, но командосите са около една трета от състава, а останалите служители изпълняват административни функции. Попълването на щата е между 70 и 80 процента. Кюне смята, че евентуална нова наборна служба би могла да увеличи броя на кандидатите за специалните сили.

Подразделението беше разтърсено от скандали

Преди няколко години бъдещето на KSK беше поставено под въпрос заради случаи с крайнодесни прояви, демонстриране на нацистки поздрав, открити свински глави на прощално събитие, изчезнали боеприпаси и тайник с оръжия и взривни вещества. През 2020 г. една от командните роти беше разформирована.

Кюне заявява, че случаите, свързани с дисциплината и вътрешното ръководство, вече са „изключително малко“, но не са изчезнали напълно. „При съмнение няма прошка. Тук нищо няма да бъде заметено под килима“, казва командирът.

Източници: bild.de