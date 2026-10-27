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Словакия ще продължи да купува руски газ и ядрено гориво
  Тема: Икономика

Словакия ще продължи да купува руски газ и ядрено гориво

27 Октомври, 2026 04:18 319 2

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  • владимир шимоняк

Братислава ще спазва ограниченията на ЕС, но ще защитава възможността за доставки от Русия

Словакия ще продължи да купува руски газ и ядрено гориво - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Словакия ще продължи да купува природен газ от Русия, докато това е разрешено от правото на Европейския съюз. Братислава възнамерява да запази и доставките на руско ядрено гориво, заяви заместник-министърът на икономиката Владимир Шимоняк пред вестник „Известия“.

„Уважаваме всички ограничения, които произтичат от правото на ЕС. Докато съществува юридическа възможност да купуваме руски газ, ще се радваме да продължим да го купуваме. Що се отнася до по-нататъшното бъдеще, това е въпрос на преговори“, каза Шимоняк.

По думите му словашкото правителство защитава интересите си и в рамките на Европейския съюз. „Планираме да продължим да купуваме и ядрено гориво. Съществуващите партньорски отношения са дългосрочни и, според мен, се изпълняват надеждно“, добави заместник-министърът.

Словакия и Русия възобновиха разговорите за енергетиката

Изявлението беше направено след заседанието на руско-словашката междуправителствена комисия в Москва на 26 октомври. Срещата беше първата на този формат след началото на руската пълномащабна война срещу Украйна. Основните теми бяха енергетиката, петролните доставки, природният газ и гражданската ядрена енергетика.

Словашката делегация беше ръководена от министъра на външните и европейските работи Юрай Бланар. В нея участваха още Владимир Шимоняк и представители на държавната газова компания SPP и на дружеството JAVYS. Следващото заседание на комисията е планирано да се проведе в Словакия през 2027 г.

Братислава оспорва европейския план за руския газ

Словакия е сред държавите в ЕС, които се противопоставят на поетапното прекратяване на вноса на руски природен газ. Европейските правила предвиждат постепенно спиране на тези доставки, а словашкото правителство оспорва решението на Европейската комисия по съдебен ред.

Бланар заяви, че страната има договор с „Газпром“ чрез SPP, който е в сила до 2034 г. и включва клаузи „вземи или плати“. Според него евентуалното прекратяване на договора може да изложи Словакия на финансови претенции за над 10 млрд. евро, а при допълнително увеличение на сумата арбитражното решение може да достигне 16 млрд. евро.

В същото време Братислава подготвя и алтернативни доставки. Министърът на икономиката Дениса Сакова заяви през октомври, че страната планира договор за около 1 млрд. кубични метра газ годишно за период от пет до седем години, като сред обсъжданите доставчици са Азербайджан, Алжир и САЩ.

Източници: 1prime.ru, tasr.sk, enrsi.stvr.sk


Словакия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ако искат и фupкu да му правят на Хаяско

    1 0 Отговор
    То си е за тяхна сметка.

    04:30 27.10.2026

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