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Флавио Болсонаро получи забрана да напуска Бразилия
  Тема: Избори

Флавио Болсонаро получи забрана да напуска Бразилия

27 Октомври, 2026 05:35 564 1

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  • президентски избори

Загубилият президентския балотаж сенатор трябва да предаде паспортите си в срок от 24 часа. Той отрича да е планирал да напусне страната

Флавио Болсонаро получи забрана да напуска Бразилия - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Флавио Болсонаро получи забрана да напуска Бразилия и трябва да предаде обикновения и дипломатическия си паспорт в срок от 24 часа. Това съобщи самият сенатор, който загуби президентския балотаж от Луиз Инасио Лула да Силва.

Болсонаро заяви във видеоклип, че е бил спрян от Федералната полиция на улицата, след като посетил баща си Жаир Болсонаро в дома му в Бразилия. По думите му служителите са му връчили разпореждането да предаде документите си за пътуване.

„Бях уведомен насред улицата да предам паспортите си и също така ми е забранено да напускам страната“, каза Флавио Болсонаро.

Според информация на Ройтерс заповедта, издадена от съдията Александре де Мораес от Върховния съд, предвижда още сенаторът да няма контакт с адвоката Вилер Томас. Мярката е част от разследване, което засяга двамата. Федералната полиция и съдът не са дали незабавен публичен коментар по случая.

Болсонаро отрича да е планирал бягство

Флавио Болсонаро заяви, че ще изпълни разпореждането, но отрече да е планирал да напуска Бразилия след изборите. Той свърза решението с изказване на брат си Едуардо Болсонаро, който се намира в САЩ и е призовал Флавио да напусне страната при загуба на балотажа.

„Никога не съм казвал това. Това ли е основание да ми вземат паспорта? Това правосъдие ли е?“, попита сенаторът във видеото.

Агенция Бразил съобщи, че съдебното решение е засекретено и е станало публично чрез публикацията на Флавио Болсонаро. Според информацията заповедта е свързана с дело, в което се проверяват действия на сенатора и на Вилер Томас.

Загуба на балотажа и спор за резултата

Луиз Инасио Лула да Силва спечели изборите с 51,7 процента от гласовете срещу 48,2 процента за Флавио Болсонаро. След обявяването на резултатите сенаторът заяви, че ще поиска анулиране на изборния резултат, като посочи решение за удължаване на гласуването с два часа.

Преди балотажа Флавио Болсонаро беше спечелил първия тур и се опита да върне властта на политическото семейство, оглавявано от баща му. Загубата му сложи край на кампанията за президентския пост, но не и на спора му с институциите.

Жаир Болсонаро, който беше президент на Бразилия, се намира под домашен арест и изтърпява присъда от над 27 години за опит за държавен преврат. Александре де Мораес беше съдията, който ръководеше делото срещу него.

Източници: www1.folha.uol.com.br, noticias.uol.com.br, theguardian.com


Бразилия
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