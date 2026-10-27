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Европа отвори директен канал към Путин: какво обсъдиха?
  Тема: Украйна

Европа отвори директен канал към Путин: какво обсъдиха?

27 Октомври, 2026 15:22 688 14

  • владимир путин-
  • александър стуб-
  • йонас гар стьоре-
  • украйна-
  • преговори в абу даби

Лидерите на Финландия и Норвегия са обсъдили с руския президент войната и дипломатическите усилия за мир. Кремъл заяви, че Москва държи на отчитането на руските интереси

Европа отвори директен канал към Путин: какво обсъдиха? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Финландия Александър Стуб и премиерът на Норвегия Йонас Гар Стьоре са провели телефонен разговор с руския президент Владимир Путин за войната в Украйна и дипломатическите усилия за нейното прекратяване. Разговорът е бил иницииран от двамата северноевропейски лидери, като Украйна е била информирана предварително.

Основната цел е била Стуб и Стьоре да предадат директно на Путин послание от Украйна във връзка с планираните мирни преговори в Абу Даби. Двамата са участвали като лидери на Финландия и Норвегия, а не като представители на Европа. Телефонният разговор се е състоял от Хелзинки.

Стуб: За края на войната са нужни преки разговори

Финландският президент е определил разговора като „пряк и съдържателен“. „Ние сме съседи на Русия. Начинът, по който ще завърши войната, ще се отрази на Финландия и Норвегия, а в по-широк план и на цяла Европа. За прекратяването на войната са нужни преки разговори“, е заявил Стуб.

Той и Стьоре са подчертали, че двете държави ще продължат дългосрочната си подкрепа за Украйна. Според тях войната трябва да приключи, а дипломатическите преговори да продължат. Норвежкият премиер е заявил, че конфликтът причинява огромни човешки страдания и загуби и е подчертал значението на деескалацията.

Какво е казал Путин според Кремъл

По информация на Кремъл Путин е дал оценка на ситуацията на бойното поле и е говорил за „първопричините за конфликта“. Руската страна е представила и позицията, че политиката на НАТО и Европейския съюз допринася за удължаването на войната.

„Справедлив и дългосрочен мир в Украйна е възможен само с отчитане на интересите на Русия“, е заявил руският президент според Кремъл. Оттам съобщават още, че Путин, Стуб и Стьоре са се договорили да поддържат преки телефонни контакти и занапред.

Това е първият телефонен разговор между Путин и Стуб. Руският президент не е разговарял по телефона със Стьоре от март 2022 г.

Какво следва в Абу Даби

Разговорът се проведе на фона на подготовката за нови контакти между Украйна, Русия и Съединените щати. Според съобщените планове в Абу Даби може да бъдат обсъдени прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и в морето, възстановяване на пълноценния износ на зърно и последващи размени на пленници.

След разговора с Путин украинският президент Володимир Зеленски е провел отделна беседа със Стуб и Стьоре. Киев е бил включен в подготовката на телефонния контакт, но от финландското президентство уточняват, че двамата северни лидери не са говорили от името на целия европейски континент.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 горски

    12 6 Отговор
    Европейската комисия е поръчала контейнер с наколенки от Китай.Ще се раздават на висши ръководители и държавни глави от Ес.

    Коментиран от #9

    15:27 27.10.2026

  • 2 Мисля

    9 4 Отговор
    Когато Орцан отиде при Путин, беше остракиран от всички. Сега ще има ли същата реакция относно двамата? Ако не, какъв стандарт е, двоен или не?

    15:28 27.10.2026

  • 3 МиZирки сър, 4хилядници !

    1 4 Отговор
    Президентът на Финландия и премиерът на Норвегия проведоха съгласуван с Украйна телефонен разговор с Путин.
    Това съобщи канцеларията на финландския президент. Разговорът на Александър Стуб и Йонас Гар Стьоре с Путин стана продължение на срещата в Осло на 20 октомври и се проведе със съгласуване с Украйна, добавиха от канцеларията. Разговорът бе иницииран от Стуб и Стьоре, за да обсъдят преговорите по конфликта между РФ и Украйна и неговото прекратяване:

    Държавните лидери на Финландия и Норвегия подчертаха, че ще продължат подкрепата си за Украйна. Те отбелязаха, че конфликтът трябва да бъде прекратен, а преговорите – възобновени.

    Разговорът бе откровен и съдържателен. Ние сме съседни на Русия страни. Изходът от тази война пряко ще повлияе върху сигурността на нашите страни и на Европа като цяло. За приключването на войната са необходими директни преговори, заяви президентът Стуб.

    15:29 27.10.2026

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    6 5 Отговор
    "Европа отвори директен канал към Путин.."😀
    Ами тя и МаЦква е в Европа ❗

    Коментиран от #8

    15:29 27.10.2026

  • 5 Гориил

    9 4 Отговор
    Не, мирните предложения, представени от Съединените щати, не споменават енергийно примирие и износ на зърно. Всичко това ще бъде обсъдено, след като Бандера изпълни условията на Москва и Вашингтон.

    15:29 27.10.2026

  • 6 Звучен шамар

    9 3 Отговор
    за Урсула и Кая - хахахаха...колко са жалки тези лелки..бляк.

    15:32 27.10.2026

  • 7 Даа!

    5 1 Отговор
    Замаяните и самозабравили пишман - ястреби в ЕС,напълно изпуснаха от поглед една желязна истина: Първото предложение на руснаците е винаги най добро! Днес усещат,че ако СВО продължи до края на зимата,може да се окаже,че преговорите изобщо са ненужни.Бързат,натискат,защото реалната опасност ,Путин не само да отреже над 30% от територията,но да си върне Одеса , Николаев и Черноморск.Без тях Незалежная автоматично се превръща в тежест за тях,и то без никаква перспектива.

    15:36 27.10.2026

  • 8 Ханс

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "🦉🦉🦉🦉":

    Руското блато не е Европа

    15:36 27.10.2026

  • 9 Ха ха ха ДОГИ СТАЙЛС

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "горски":

    Много е хубаво!!!😂😂😂😂😂

    15:37 27.10.2026

  • 10 Още малко

    0 0 Отговор
    Да се по разтъкаваме преди Тръмп да загуби изборите. В Европа се много добри в безкрайните говорилни.

    15:37 27.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Трябва

    0 0 Отговор
    да му отворят канала...

    15:38 27.10.2026

  • 13 провинциалист

    0 0 Отговор
    Я! НАТО говори с Путин! Ние ще се изолираме ли?

    15:41 27.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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