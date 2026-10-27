Европа отвори директен канал към Путин: какво обсъдиха?

Президентът на Финландия Александър Стуб и премиерът на Норвегия Йонас Гар Стьоре са провели телефонен разговор с руския президент Владимир Путин за войната в Украйна и дипломатическите усилия за нейното прекратяване. Разговорът е бил иницииран от двамата северноевропейски лидери, като Украйна е била информирана предварително.

Основната цел е била Стуб и Стьоре да предадат директно на Путин послание от Украйна във връзка с планираните мирни преговори в Абу Даби. Двамата са участвали като лидери на Финландия и Норвегия, а не като представители на Европа. Телефонният разговор се е състоял от Хелзинки.

Стуб: За края на войната са нужни преки разговори

Финландският президент е определил разговора като „пряк и съдържателен“. „Ние сме съседи на Русия. Начинът, по който ще завърши войната, ще се отрази на Финландия и Норвегия, а в по-широк план и на цяла Европа. За прекратяването на войната са нужни преки разговори“, е заявил Стуб.

Той и Стьоре са подчертали, че двете държави ще продължат дългосрочната си подкрепа за Украйна. Според тях войната трябва да приключи, а дипломатическите преговори да продължат. Норвежкият премиер е заявил, че конфликтът причинява огромни човешки страдания и загуби и е подчертал значението на деескалацията.

Какво е казал Путин според Кремъл

По информация на Кремъл Путин е дал оценка на ситуацията на бойното поле и е говорил за „първопричините за конфликта“. Руската страна е представила и позицията, че политиката на НАТО и Европейския съюз допринася за удължаването на войната.

„Справедлив и дългосрочен мир в Украйна е възможен само с отчитане на интересите на Русия“, е заявил руският президент според Кремъл. Оттам съобщават още, че Путин, Стуб и Стьоре са се договорили да поддържат преки телефонни контакти и занапред.

Това е първият телефонен разговор между Путин и Стуб. Руският президент не е разговарял по телефона със Стьоре от март 2022 г.

Какво следва в Абу Даби

Разговорът се проведе на фона на подготовката за нови контакти между Украйна, Русия и Съединените щати. Според съобщените планове в Абу Даби може да бъдат обсъдени прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и в морето, възстановяване на пълноценния износ на зърно и последващи размени на пленници.

След разговора с Путин украинският президент Володимир Зеленски е провел отделна беседа със Стуб и Стьоре. Киев е бил включен в подготовката на телефонния контакт, но от финландското президентство уточняват, че двамата северни лидери не са говорили от името на целия европейски континент.

Източници: unian.net