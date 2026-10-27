Европа отвори директен канал към Путин: какво обсъдиха?

Президентът на Финландия Александър Стуб и премиерът на Норвегия Йонас Гар Стьоре са провели телефонен разговор с руския президент Владимир Путин за войната в Украйна и дипломатическите усилия за нейното прекратяване. Разговорът е бил иницииран от двамата северноевропейски лидери, като Украйна е била информирана предварително.
Основната цел е била Стуб и Стьоре да предадат директно на Путин послание от Украйна във връзка с планираните мирни преговори в Абу Даби. Двамата са участвали като лидери на Финландия и Норвегия, а не като представители на Европа. Телефонният разговор се е състоял от Хелзинки.
Стуб: За края на войната са нужни преки разговори
Финландският президент е определил разговора като „пряк и съдържателен“. „Ние сме съседи на Русия. Начинът, по който ще завърши войната, ще се отрази на Финландия и Норвегия, а в по-широк план и на цяла Европа. За прекратяването на войната са нужни преки разговори“, е заявил Стуб.
Той и Стьоре са подчертали, че двете държави ще продължат дългосрочната си подкрепа за Украйна. Според тях войната трябва да приключи, а дипломатическите преговори да продължат. Норвежкият премиер е заявил, че конфликтът причинява огромни човешки страдания и загуби и е подчертал значението на деескалацията.
Какво е казал Путин според Кремъл
По информация на Кремъл Путин е дал оценка на ситуацията на бойното поле и е говорил за „първопричините за конфликта“. Руската страна е представила и позицията, че политиката на НАТО и Европейския съюз допринася за удължаването на войната.
„Справедлив и дългосрочен мир в Украйна е възможен само с отчитане на интересите на Русия“, е заявил руският президент според Кремъл. Оттам съобщават още, че Путин, Стуб и Стьоре са се договорили да поддържат преки телефонни контакти и занапред.
Това е първият телефонен разговор между Путин и Стуб. Руският президент не е разговарял по телефона със Стьоре от март 2022 г.
Какво следва в Абу Даби
Разговорът се проведе на фона на подготовката за нови контакти между Украйна, Русия и Съединените щати. Според съобщените планове в Абу Даби може да бъдат обсъдени прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и в морето, възстановяване на пълноценния износ на зърно и последващи размени на пленници.
След разговора с Путин украинският президент Володимир Зеленски е провел отделна беседа със Стуб и Стьоре. Киев е бил включен в подготовката на телефонния контакт, но от финландското президентство уточняват, че двамата северни лидери не са говорили от името на целия европейски континент.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 горски
Коментиран от #9
15:27 27.10.2026
2 Мисля
15:28 27.10.2026
3 МиZирки сър, 4хилядници !
Това съобщи канцеларията на финландския президент. Разговорът на Александър Стуб и Йонас Гар Стьоре с Путин стана продължение на срещата в Осло на 20 октомври и се проведе със съгласуване с Украйна, добавиха от канцеларията. Разговорът бе иницииран от Стуб и Стьоре, за да обсъдят преговорите по конфликта между РФ и Украйна и неговото прекратяване:
Държавните лидери на Финландия и Норвегия подчертаха, че ще продължат подкрепата си за Украйна. Те отбелязаха, че конфликтът трябва да бъде прекратен, а преговорите – възобновени.
Разговорът бе откровен и съдържателен. Ние сме съседни на Русия страни. Изходът от тази война пряко ще повлияе върху сигурността на нашите страни и на Европа като цяло. За приключването на войната са необходими директни преговори, заяви президентът Стуб.
15:29 27.10.2026
4 🦉🦉🦉🦉
Ами тя и МаЦква е в Европа ❗
Коментиран от #8
15:29 27.10.2026
5 Гориил
15:29 27.10.2026
6 Звучен шамар
15:32 27.10.2026
7 Даа!
15:36 27.10.2026
8 Ханс
До коментар #4 от "🦉🦉🦉🦉":Руското блато не е Европа
15:36 27.10.2026
9 Ха ха ха ДОГИ СТАЙЛС
До коментар #1 от "горски":Много е хубаво!!!😂😂😂😂😂
15:37 27.10.2026
10 Още малко
15:37 27.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Трябва
15:38 27.10.2026
13 провинциалист
15:41 27.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.