Делото за взривовете на „Северен поток“ продължава: съдът отхвърли искането на защитата

Висшият областен съд в Хамбург отхвърли искането на защитата на украинския гражданин Сергей Кузнецов за прекратяване на наказателното производство за взривовете по газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ в Балтийско море.
Решението е постановено на втория ден от процеса. Адвокатите поискаха делото да бъде прекратено с аргумента, че Кузнецов, който е бивш офицер от специално подразделение на Въоръжените сили на Украйна, е обвързан със задължения за запазване на секретна информация.
По думите ѝ свободата на обвиняемия да дава показания в Германия не може да бъде ограничавана от служебното право на друга държава. Защитата твърди, че ако Кузнецов разговаря свободно с адвокатите си или даде показания, в Украйна може да му бъде наложено тежко наказание за разгласяване на секретна информация.
Процесът продължава по график
След като отхвърли възраженията на защитата, съдът реши делото да продължи по предварително определения график. Очаква се да бъде изслушан експерт от Федералната криминална служба на Германия, който трябва да даде обяснения за повредите по газопроводите и причините за взривовете.
Кузнецов беше задържан в Италия през август 2025 г. въз основа на европейска заповед за арест. През ноември същата година той беше предаден на Германия, където оттогава се намира под стража.
Взривовете са извършени на 26 септември 2022 г. близо до датския остров Борнхолм. Повредени са три от четирите тръби на „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“, прекарани по дъното на Балтийско море между Русия и Германия.
Източници: ukrinform.ua, n-tv.de
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Това е заплаха, че ще проговори за англичаните...
И други...
15:43 27.10.2026
2 Леле - леле ! 🤔
15:45 27.10.2026
3 Права е защитата
15:46 27.10.2026
4 Бойкот на О.Л.Хлъц
15:48 27.10.2026
5 И Фаучи
15:52 27.10.2026
6 И Фаучи
15:53 27.10.2026
7 Защо съдят украински военен
Жалко за бедният невинен украински военнослужещ от специалното подразделение.
Коментиран от #8, #10, #14
15:54 27.10.2026
8 Мирчо Свирчев
До коментар #7 от "Защо съдят украински военен":Не само те . И аз го казах .
Коментиран от #16
15:55 27.10.2026
9 Най вероятно
Коментиран от #13
15:58 27.10.2026
10 И аз кавам,
До коментар #7 от "Защо съдят украински военен":това си е руска работа в типичен кгб стил. От руснак всичко може да се очаква.
Коментиран от #11
15:59 27.10.2026
11 🦉🦉🦉🦉
До коментар #10 от "И аз кавам,":Чети бааавно:
""Ако Русия нахлуе, което означава танкове или войски да пресекат границата на Украйна, тогава вече няма да има "Северен поток 2". Ние ще сложим край на това"- заяви Байдън.
Запитан как, при положение че проектът е под германски контрол, Байдън каза:
"Обещавам ви, че ще успеем да го направим."🤔🤔🤔
16:06 27.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Рублевка
До коментар #9 от "Най вероятно":Не златни потоци, а реки от пари и злато, които кървавите подстрекатели на войната си делят със зелен ски. Преките загуби и пропуснати ползи за Запада са хиляди милиарди и унищожиха бъдещето на техните деца.
Коментиран от #19
16:09 27.10.2026
14 хахахахха
До коментар #7 от "Защо съдят украински военен":бълбук бълбук
16:16 27.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Всички го казаха
До коментар #8 от "Мирчо Свирчев":Мирчо. И аз им повярвах ама друг път.
Представяш ли си Путин да отреже клона от който получава парички за да думка украинци.
Никой не би го направил
Коментиран от #18
16:21 27.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 🦉🦉🦉🦉
До коментар #16 от "Всички го казаха":И защо да го думка, когато може про.100 да завърти кранчето 🤔❗
16:39 27.10.2026
19 Търновец
До коментар #13 от "Рублевка":А стига духане на въздух ако в РФ беше добре ти нямаше да си тук, много здраве
17:03 27.10.2026