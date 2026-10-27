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Делото за взривовете на „Северен поток“ продължава: съдът отхвърли искането на защитата
  Тема: Украйна

Делото за взривовете на „Северен поток“ продължава: съдът отхвърли искането на защитата

27 Октомври, 2026 15:41 1 156 19

  • северен поток-
  • сергей кузнецов-
  • хамбург-
  • германия-
  • балтийско море

Защитата на украинския гражданин Сергей Кузнецов поиска прекратяване на производството заради задълженията му за опазване на държавна тайна

Делото за взривовете на „Северен поток“ продължава: съдът отхвърли искането на защитата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Висшият областен съд в Хамбург отхвърли искането на защитата на украинския гражданин Сергей Кузнецов за прекратяване на наказателното производство за взривовете по газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ в Балтийско море.

Решението е постановено на втория ден от процеса. Адвокатите поискаха делото да бъде прекратено с аргумента, че Кузнецов, който е бивш офицер от специално подразделение на Въоръжените сили на Украйна, е обвързан със задължения за запазване на секретна информация.

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„Според германското право обвиняемият не е ограничен във възможностите си да се защитава“, заяви председателстващата съдия.

По думите ѝ свободата на обвиняемия да дава показания в Германия не може да бъде ограничавана от служебното право на друга държава. Защитата твърди, че ако Кузнецов разговаря свободно с адвокатите си или даде показания, в Украйна може да му бъде наложено тежко наказание за разгласяване на секретна информация.

Процесът продължава по график

След като отхвърли възраженията на защитата, съдът реши делото да продължи по предварително определения график. Очаква се да бъде изслушан експерт от Федералната криминална служба на Германия, който трябва да даде обяснения за повредите по газопроводите и причините за взривовете.

Кузнецов беше задържан в Италия през август 2025 г. въз основа на европейска заповед за арест. През ноември същата година той беше предаден на Германия, където оттогава се намира под стража.

Взривовете са извършени на 26 септември 2022 г. близо до датския остров Борнхолм. Повредени са три от четирите тръби на „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“, прекарани по дъното на Балтийско море между Русия и Германия.

Източници: ukrinform.ua, n-tv.de


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    25 1 Отговор
    Превод:
    Това е заплаха, че ще проговори за англичаните...
    И други...

    15:43 27.10.2026

  • 2 Леле - леле ! 🤔

    23 0 Отговор
    Нагли украинци , бе ! Не искали да си споделят държавните тайни с Германия .

    15:45 27.10.2026

  • 3 Права е защитата

    8 5 Отговор
    Да призоват държавата дето и служи, какво се занимават с човека, той е само работник на заплата.

    15:46 27.10.2026

  • 4 Бойкот на О.Л.Хлъц

    26 0 Отговор
    Щом това е държавна тайна, значи е поръчано от КиЙв и Лондон...

    15:48 27.10.2026

  • 5 И Фаучи

    16 0 Отговор
    Се позова на петата поправка като го разпитваха за ковида, и Урсула загуби кореспонденцията - въобще всичко е прозрачно и демократично освен когато не е и е тайна

    15:52 27.10.2026

  • 6 И Фаучи

    8 0 Отговор
    Се позова на петата поправка като го разпитваха за ковида, и Урсула загуби кореспонденцията - въобще всичко е прозрачно и демократично освен когато не е и е тайна

    15:53 27.10.2026

  • 7 Защо съдят украински военен

    9 5 Отговор
    Нали Урсула Кая и всички останали висши ръководители на Европейския съюз казаха че Русия е думнала газопроводите.
    Жалко за бедният невинен украински военнослужещ от специалното подразделение.

    Коментиран от #8, #10, #14

    15:54 27.10.2026

  • 8 Мирчо Свирчев

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Защо съдят украински военен":

    Не само те . И аз го казах .

    Коментиран от #16

    15:55 27.10.2026

  • 9 Най вероятно

    13 0 Отговор
    от горе(ЕП и най вече ЕК) са изразили несъгласие истината за взривяването на потоците да излезе на яве защото сега към лидерите текът златни потоци!!!

    Коментиран от #13

    15:58 27.10.2026

  • 10 И аз кавам,

    0 21 Отговор

    До коментар #7 от "Защо съдят украински военен":

    това си е руска работа в типичен кгб стил. От руснак всичко може да се очаква.

    Коментиран от #11

    15:59 27.10.2026

  • 11 🦉🦉🦉🦉

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "И аз кавам,":

    Чети бааавно:
    ""Ако Русия нахлуе, което означава танкове или войски да пресекат границата на Украйна, тогава вече няма да има "Северен поток 2". Ние ще сложим край на това"- заяви Байдън.

    Запитан как, при положение че проектът е под германски контрол, Байдън каза:
    "Обещавам ви, че ще успеем да го направим."🤔🤔🤔

    16:06 27.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Рублевка

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Най вероятно":

    Не златни потоци, а реки от пари и злато, които кървавите подстрекатели на войната си делят със зелен ски. Преките загуби и пропуснати ползи за Запада са хиляди милиарди и унищожиха бъдещето на техните деца.

    Коментиран от #19

    16:09 27.10.2026

  • 14 хахахахха

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Защо съдят украински военен":

    бълбук бълбук

    16:16 27.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Всички го казаха

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мирчо Свирчев":

    Мирчо. И аз им повярвах ама друг път.
    Представяш ли си Путин да отреже клона от който получава парички за да думка украинци.
    Никой не би го направил

    Коментиран от #18

    16:21 27.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 🦉🦉🦉🦉

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Всички го казаха":

    И защо да го думка, когато може про.100 да завърти кранчето 🤔❗

    16:39 27.10.2026

  • 19 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Рублевка":

    А стига духане на въздух ако в РФ беше добре ти нямаше да си тук, много здраве

    17:03 27.10.2026

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