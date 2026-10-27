Делото за взривовете на „Северен поток“ продължава: съдът отхвърли искането на защитата

Висшият областен съд в Хамбург отхвърли искането на защитата на украинския гражданин Сергей Кузнецов за прекратяване на наказателното производство за взривовете по газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ в Балтийско море.

Решението е постановено на втория ден от процеса. Адвокатите поискаха делото да бъде прекратено с аргумента, че Кузнецов, който е бивш офицер от специално подразделение на Въоръжените сили на Украйна, е обвързан със задължения за запазване на секретна информация.

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„Според германското право обвиняемият не е ограничен във възможностите си да се защитава“, заяви председателстващата съдия.

По думите ѝ свободата на обвиняемия да дава показания в Германия не може да бъде ограничавана от служебното право на друга държава. Защитата твърди, че ако Кузнецов разговаря свободно с адвокатите си или даде показания, в Украйна може да му бъде наложено тежко наказание за разгласяване на секретна информация.

Процесът продължава по график

След като отхвърли възраженията на защитата, съдът реши делото да продължи по предварително определения график. Очаква се да бъде изслушан експерт от Федералната криминална служба на Германия, който трябва да даде обяснения за повредите по газопроводите и причините за взривовете.

Кузнецов беше задържан в Италия през август 2025 г. въз основа на европейска заповед за арест. През ноември същата година той беше предаден на Германия, където оттогава се намира под стража.

Взривовете са извършени на 26 септември 2022 г. близо до датския остров Борнхолм. Повредени са три от четирите тръби на „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“, прекарани по дъното на Балтийско море между Русия и Германия.

Източници: ukrinform.ua, n-tv.de