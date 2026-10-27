Русия счупи рекорд по приходи от износ на петрол от началото на войната

Русия е получила 2,76 млрд. долара от морския износ на суров петрол за седмицата до 25 октомври. Това е най-високата седмична стойност от началото на пълномащабната война срещу Украйна, съобщава Bloomberg.
Приходите са нараснали с около 430 млн. долара спрямо предходната седмица. Увеличението е отчетено въпреки по-ниската цена на руския петрол от сорта Urals, тъй като изнесените количества са се увеличили рязко. Паралелно с това стойността на петрола ESPO расте за осма поредна седмица.
Повече петрол на борда на танкерите
Около 37 танкера са натоварили общо 26,93 млн. барела руски суров петрол през разглеждания период. Седмица по-рано, до 18 октомври, 31 танкера са превозили 21,87 млн. барела.
Така само за седмица натоварените количества са се увеличили с над 5 млн. барела. Данните са изчислени чрез проследяване на движението на корабите и отраслови доклади.
Китай и Индия остават основните купувачи
Китай и Индия продължават да бъдат най-големите купувачи на руски суров петрол, със значителна преднина пред останалите дестинации. Крайното местоназначение на част от товарите обаче не може да бъде установено веднага, тъй като информацията се изяснява едва след като танкерите изминат значителна част от маршрута си.
Затова в данните за някои от последните пратки са посочени междинни точки, сред които Суец, Порт Судан и Сингапур, а не крайният получател на товара. Това означава, че разпределението по държави може да се променя, докато корабите продължават плаването си.
Рекордната седмична стойност показва, че по-големият обем на морския износ е компенсирал по-ниската цена на Urals. Посочените данни се отнасят до брутната стойност на изнесения суров петрол и не представляват оценка на нетните приходи след разходи, отстъпки и санкционни ограничения.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 урсулооооо
Коментиран от #9, #10, #34
16:48 27.10.2026
2 Бойкот на О.Л.Хлъц
16:50 27.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Подробности
Коментиран от #17
16:51 27.10.2026
6 Зеленски днес колко пъти
Коментиран от #16
16:52 27.10.2026
7 Гориил
16:52 27.10.2026
8 Европейски граждани
Нали ръководителката слънце Урсула заяви че санкциите работят......но върху мен
16:52 27.10.2026
9 Урсула къде е
До коментар #1 от "урсулооооо":Защо не сме им наложили още някой пакет на лошите руснаци
Урсула на къде си?
16:52 27.10.2026
10 реално
До коментар #1 от "урсулооооо":Да, работя - срещу нас европейците. Бай Ганьо може вече да им каже - европейци сте, ама не дотам!!!
16:53 27.10.2026
11 Хи хи
16:53 27.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 жик так
16:53 27.10.2026
14 Пич
А Урсула и Кая предвиждат само вие да не се къпете и топлите, за тях това не важи!!!
16:54 27.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Глупости, всички знаем, че долара
До коментар #5 от "Подробности":стана 200 рубли и Русия фалира и се разпадна, няма ракети и се бият със сапьорски лопатки, а Путин умрятри пъти.
16:55 27.10.2026
18 Чуденка
Защо продължават да живеят като в Папуа Нова Гвинея ?
Коментиран от #24, #30, #42
16:56 27.10.2026
19 Как, нали завладяха цялата Курска област
До коментар #16 от "Вие сте жертва на руска пропаганда !":заедно с град Курск?Отдавна са на границите на 1991 година, даже вече превземат Русия.
Коментиран от #26
16:56 27.10.2026
20 ха ха ха ...
До коментар #16 от "Вие сте жертва на руска пропаганда !":Като как потника си защитава родината ?
Като първо изтрепаха 30 000 свои сънародника в Донбас ли ?
Путин ги търпя 8 години докато не преля чашата .
16:56 27.10.2026
21 Объркана копейка
16:57 27.10.2026
22 Европейските
16:57 27.10.2026
23 Някой
Благодаря, Урсула. Благодаря, Кая!
16:58 27.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Имайте жал към Урсула и Кая...!
Да не говорим за наш Ивайло Мирчев...
Коментиран от #37
16:58 27.10.2026
26 Вие сте жертва на руска пропаганда !
До коментар #19 от "Как, нали завладяха цялата Курска област":Излъгали са ви !
Коментиран от #32
16:59 27.10.2026
27 Как?Искаш да кажеш, че Украйна не
До коментар #16 от "Вие сте жертва на руска пропаганда !":побеждава Русия?Искаш да кажеш, че украинските градове губят стратегическо значение един след друг и ВСУ се оттегля на предварително подготвени по-изгодно позиции?
16:59 27.10.2026
28 Аз съм жертва
До коментар #16 от "Вие сте жертва на руска пропаганда !":на едни ,, умни ,, ръководни кадри в Европейския съюз които не взимат горивата петрола и газта първа ръка а първо изпрана и демократична на тройна цена. А това дали Украйна е жертва или не изобщо не ме засяга.
Освен това не съм гласувал за такъв начин на управление на Европейския съюз и точно тези тапунгири да ме управляват.
Всяка държава си е самостоятелна и може само с движи икономическите си специалности а не някой да ми налага
17:00 27.10.2026
29 Серджо
Защо развяват Руски знамена и знамената на Ссср ? Защо пея Катюша ?!
17:01 27.10.2026
30 Забрави
До коментар #18 от "Чуденка":За тази опорка. В Русия се живее пр-добре отколкото в България. Просто трябва да имаш пари да утидеш и да видиш
Коментиран от #46
17:01 27.10.2026
31 Курд Околянов
17:01 27.10.2026
32 Украинците не могат да лъжат, лично
До коментар #26 от "Вие сте жертва на руска пропаганда !":гледах репортажи как завладяваха Курска област, имаше и интервюта и статии...от липса на памет ли страдате или сте руски пропага ндист и отричате успехите на ВСУ в Курска област?
17:02 27.10.2026
33 Евроглупак от ЕССР
17:02 27.10.2026
34 Не завиждайте на Русия
До коментар #1 от "урсулооооо":такава голяма страна трудно се пази. Имат си хората и много разходи.
17:03 27.10.2026
35 Соломон
17:04 27.10.2026
36 Урсула съм
17:04 27.10.2026
37 Ивайло Мирчев -ДБ
До коментар #25 от "Имайте жал към Урсула и Кая...!":Чувам,чувам !
17:05 27.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Изнася я
Коментиран от #51
17:07 27.10.2026
40 🦉🦉🦉🦉
" Някой чупи рекорда,
някои ймпада зад борда..
продължавай напрееед,
тука има си реееед!"
17:07 27.10.2026
41 Изнася я
17:08 27.10.2026
42 1234567890
До коментар #18 от "Чуденка":Щото така им харесва.
17:08 27.10.2026
43 🦉🦉🦉🦉
някой пада зад борда .
Продължавай напреед !
Тука има си рееед ."
/ХХ век/
17:10 27.10.2026
44 1111
17:11 27.10.2026
45 Простият
17:11 27.10.2026
46 Teтя Мyтpaфановна
До коментар #30 от "Забрави":Странно !
А защо нито един не се отзова на поканата на др. Путин и да заживее по-добре от България ?
Да изпълни мечтата си за риски мир и рай ?
Поне децата си да бяха изпратили ?!
Само думи, лозунги, "четки" ... подкрепа с действия - НЯМА.
Истинска мистерия !
17:12 27.10.2026
47 Е сега
17:12 27.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Реалист
17:14 27.10.2026
50 амче да са радват
че така ще им свърши петрола на Русия
и урк ще победят
17:15 27.10.2026
51 Защото
До коментар #39 от "Изнася я":сме "тарикати" и васали на евроатлантиците.
17:16 27.10.2026
52 Баце
17:17 27.10.2026
53 А сега де!
Отварям цените и гледам Urals=115.07$
Спад ли бе да го опишеш.
17:18 27.10.2026