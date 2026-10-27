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Русия счупи рекорд по приходи от износ на петрол от началото на войната
  Тема: Украйна

Русия счупи рекорд по приходи от износ на петрол от началото на войната

27 Октомври, 2026 16:46 987 53

  • русия-
  • петрол-
  • износ-
  • блумбърг

Приходите са най-високите от началото на пълномащабната война. Ръстът идва от по-големите количества, въпреки спада в цената на Urals

Русия счупи рекорд по приходи от износ на петрол от началото на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия е получила 2,76 млрд. долара от морския износ на суров петрол за седмицата до 25 октомври. Това е най-високата седмична стойност от началото на пълномащабната война срещу Украйна, съобщава Bloomberg.

Приходите са нараснали с около 430 млн. долара спрямо предходната седмица. Увеличението е отчетено въпреки по-ниската цена на руския петрол от сорта Urals, тъй като изнесените количества са се увеличили рязко. Паралелно с това стойността на петрола ESPO расте за осма поредна седмица.

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Повече петрол на борда на танкерите

Около 37 танкера са натоварили общо 26,93 млн. барела руски суров петрол през разглеждания период. Седмица по-рано, до 18 октомври, 31 танкера са превозили 21,87 млн. барела.

Така само за седмица натоварените количества са се увеличили с над 5 млн. барела. Данните са изчислени чрез проследяване на движението на корабите и отраслови доклади.

Китай и Индия остават основните купувачи

Китай и Индия продължават да бъдат най-големите купувачи на руски суров петрол, със значителна преднина пред останалите дестинации. Крайното местоназначение на част от товарите обаче не може да бъде установено веднага, тъй като информацията се изяснява едва след като танкерите изминат значителна част от маршрута си.

Затова в данните за някои от последните пратки са посочени междинни точки, сред които Суец, Порт Судан и Сингапур, а не крайният получател на товара. Това означава, че разпределението по държави може да се променя, докато корабите продължават плаването си.

Рекордната седмична стойност показва, че по-големият обем на морския износ е компенсирал по-ниската цена на Urals. Посочените данни се отнасят до брутната стойност на изнесения суров петрол и не представляват оценка на нетните приходи след разходи, отстъпки и санкционни ограничения.

Източници: ukrinform.ua


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 урсулооооо

    47 61 Отговор
    САНКЦИИТЕ РАБОТЯТ , НАЛИ.........!!??

    Коментиран от #9, #10, #34

    16:48 27.10.2026

  • 2 Бойкот на О.Л.Хлъц

    40 57 Отговор
    За сметка на това Европа сама си ритна столчето...

    16:50 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Подробности

    48 26 Отговор
    😂 За 1 седмица война Русия харчи 5 милиарда долара.

    Коментиран от #17

    16:51 27.10.2026

  • 6 Зеленски днес колко пъти

    30 54 Отговор
    победи Русия?

    Коментиран от #16

    16:52 27.10.2026

  • 7 Гориил

    26 39 Отговор
    Русия буквално плува в океан от свръхпечалби от продажбата на дизелово гориво и втечнен природен газ. Високотехнологичната микроелектроника и колосалните количества от най-новите оръжия и боеприпаси нарастват експоненциално в допълнение към колосалните обеми на износ на Русия.

    16:52 27.10.2026

  • 8 Европейски граждани

    36 28 Отговор
    Лошо ми е. Аз плащам високите цени а Русия повишава печалбите си.
    Нали ръководителката слънце Урсула заяви че санкциите работят......но върху мен

    16:52 27.10.2026

  • 9 Урсула къде е

    28 24 Отговор

    До коментар #1 от "урсулооооо":

    Защо не сме им наложили още някой пакет на лошите руснаци
    Урсула на къде си?

    16:52 27.10.2026

  • 10 реално

    27 20 Отговор

    До коментар #1 от "урсулооооо":

    Да, работя - срещу нас европейците. Бай Ганьо може вече да им каже - европейци сте, ама не дотам!!!

    16:53 27.10.2026

  • 11 Хи хи

    21 12 Отговор
    зеленото жуже било станало лилаво....и скърцало със зъби....

    16:53 27.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 жик так

    18 2 Отговор
    Ааа...не така . Потника ще плаче . А урсула каза че са независими , ама зимата ако се случи дълга и студена ще види кон боб яде ли .

    16:53 27.10.2026

  • 14 Пич

    23 0 Отговор
    Е да...... някой ще се топлят и ще се къпят, защото не са тъпи!!!
    А Урсула и Кая предвиждат само вие да не се къпете и топлите, за тях това не важи!!!

    16:54 27.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Глупости, всички знаем, че долара

    18 14 Отговор

    До коментар #5 от "Подробности":

    стана 200 рубли и Русия фалира и се разпадна, няма ракети и се бият със сапьорски лопатки, а Путин умрятри пъти.

    16:55 27.10.2026

  • 18 Чуденка

    13 24 Отговор
    И с какво се подобри живота на 99% от руснаците ?
    Защо продължават да живеят като в Папуа Нова Гвинея ?

    Коментиран от #24, #30, #42

    16:56 27.10.2026

  • 19 Как, нали завладяха цялата Курска област

    13 12 Отговор

    До коментар #16 от "Вие сте жертва на руска пропаганда !":

    заедно с град Курск?Отдавна са на границите на 1991 година, даже вече превземат Русия.

    Коментиран от #26

    16:56 27.10.2026

  • 20 ха ха ха ...

    16 1 Отговор

    До коментар #16 от "Вие сте жертва на руска пропаганда !":

    Като как потника си защитава родината ?
    Като първо изтрепаха 30 000 свои сънародника в Донбас ли ?
    Путин ги търпя 8 години докато не преля чашата .

    16:56 27.10.2026

  • 21 Объркана копейка

    0 10 Отговор
    Защо тогава не плащат от посоль, вече шести месец ?

    16:57 27.10.2026

  • 22 Европейските

    13 0 Отговор
    глупаци вместо да си цицаха руски петролни продукти на договорени ниски цени се хванаха на лъжите на Бой(из)дън и сега вместо плодове събират шума! "Ум царува, ум робуват, ум и патки пасе..."

    16:57 27.10.2026

  • 23 Някой

    12 1 Отговор
    И какво? Санкции от страна на ЕС, поскъпване на стоките и жестока инфлация, пак в ЕС. А руснаците продават даже повече петрол и газ. И си въртят синджирчето, с Ное се пулим тъпо.
    Благодаря, Урсула. Благодаря, Кая!

    16:58 27.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Имайте жал към Урсула и Кая...!

    16 0 Отговор
    С такива новини-инфаркта им е сигурен...!
    Да не говорим за наш Ивайло Мирчев...

    Коментиран от #37

    16:58 27.10.2026

  • 26 Вие сте жертва на руска пропаганда !

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Как, нали завладяха цялата Курска област":

    Излъгали са ви !

    Коментиран от #32

    16:59 27.10.2026

  • 27 Как?Искаш да кажеш, че Украйна не

    14 0 Отговор

    До коментар #16 от "Вие сте жертва на руска пропаганда !":

    побеждава Русия?Искаш да кажеш, че украинските градове губят стратегическо значение един след друг и ВСУ се оттегля на предварително подготвени по-изгодно позиции?

    16:59 27.10.2026

  • 28 Аз съм жертва

    14 0 Отговор

    До коментар #16 от "Вие сте жертва на руска пропаганда !":

    на едни ,, умни ,, ръководни кадри в Европейския съюз които не взимат горивата петрола и газта първа ръка а първо изпрана и демократична на тройна цена. А това дали Украйна е жертва или не изобщо не ме засяга.
    Освен това не съм гласувал за такъв начин на управление на Европейския съюз и точно тези тапунгири да ме управляват.
    Всяка държава си е самостоятелна и може само с движи икономическите си специалности а не някой да ми налага

    17:00 27.10.2026

  • 29 Серджо

    17 0 Отговор
    Абе атлантиците , като е толкова хубаво на запад , Защо във Франция , Белгия ,Албания ,Испания ,Портогалия .... всички са на барикадите бе ?!
    Защо развяват Руски знамена и знамената на Ссср ? Защо пея Катюша ?!

    17:01 27.10.2026

  • 30 Забрави

    11 1 Отговор

    До коментар #18 от "Чуденка":

    За тази опорка. В Русия се живее пр-добре отколкото в България. Просто трябва да имаш пари да утидеш и да видиш

    Коментиран от #46

    17:01 27.10.2026

  • 31 Курд Околянов

    5 4 Отговор
    Никакъв петрол не изнасят. Нали Зеленски им унищожи петролната промишленост още миналия месец!? И огромни опашки имаше пред руските бензиностанции.

    17:01 27.10.2026

  • 32 Украинците не могат да лъжат, лично

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Вие сте жертва на руска пропаганда !":

    гледах репортажи как завладяваха Курска област, имаше и интервюта и статии...от липса на памет ли страдате или сте руски пропага ндист и отричате успехите на ВСУ в Курска област?

    17:02 27.10.2026

  • 33 Евроглупак от ЕССР

    11 0 Отговор
    Евро санкциите натъкаха Русия с пари..хаха и продължават - луд умора нема хаха..

    17:02 27.10.2026

  • 34 Не завиждайте на Русия

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "урсулооооо":

    такава голяма страна трудно се пази. Имат си хората и много разходи.

    17:03 27.10.2026

  • 35 Соломон

    1 0 Отговор
    Нека му е лошо на бати Гошо !

    17:04 27.10.2026

  • 36 Урсула съм

    4 0 Отговор
    Господин Путин,моля за извинение ама ми трябват тука едни 70 милиарда за едно зелено човече дали може да ми отпуснете заем?

    17:04 27.10.2026

  • 37 Ивайло Мирчев -ДБ

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Имайте жал към Урсула и Кая...!":

    Чувам,чувам !

    17:05 27.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Изнася я

    5 0 Отговор
    А ние що не купуваме ? А?

    Коментиран от #51

    17:07 27.10.2026

  • 40 🦉🦉🦉🦉

    7 0 Отговор
    Група "Щурците" :
    " Някой чупи рекорда,
    някои ймпада зад борда..
    продължавай напрееед,
    тука има си реееед!"

    17:07 27.10.2026

  • 41 Изнася я

    1 0 Отговор
    И кедрови ядки даже изнася много

    17:08 27.10.2026

  • 42 1234567890

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Чуденка":

    Щото така им харесва.

    17:08 27.10.2026

  • 43 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор
    "Някой чупи рекорда ,
    някой пада зад борда .
    Продължавай напреед !
    Тука има си рееед ."
    /ХХ век/

    17:10 27.10.2026

  • 44 1111

    3 0 Отговор
    Ами да - санкциите работят!

    17:11 27.10.2026

  • 45 Простият

    2 0 Отговор
    До вчера Русия фалира по няколко пъти на ден, днес пък рекордни печалби? Ами обърках се тотално вече, което е разбираемо щото аз съм прозд, ама много прозд. Обаче се надявам силно че другите не са като мен.

    17:11 27.10.2026

  • 46 Teтя Мyтpaфановна

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Забрави":

    Странно !
    А защо нито един не се отзова на поканата на др. Путин и да заживее по-добре от България ?
    Да изпълни мечтата си за риски мир и рай ?
    Поне децата си да бяха изпратили ?!
    Само думи, лозунги, "четки" ... подкрепа с действия - НЯМА.
    Истинска мистерия !

    17:12 27.10.2026

  • 47 Е сега

    0 0 Отговор
    Най сетне се разбра защо бензиностанциите в Русия бяха останали без горива - олигарсите са трупали запаси за голямата сделка.

    17:12 27.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Реалист

    1 1 Отговор
    Всички тези пари ще бъдат вложени в нови терористични операции срещу деца, майки, болници ... и руснаците пак ще дyxaт супата

    17:14 27.10.2026

  • 50 амче да са радват

    1 0 Отговор
    русофобите
    че така ще им свърши петрола на Русия
    и урк ще победят

    17:15 27.10.2026

  • 51 Защото

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Изнася я":

    сме "тарикати" и васали на евроатлантиците.

    17:16 27.10.2026

  • 52 Баце

    0 0 Отговор
    Много здраве на Лъвицата и санкциите. Пийте Зелен чай за разхлабване и поздрави за момчето от Крушари и Сие.

    17:17 27.10.2026

  • 53 А сега де!

    0 0 Отговор
    "Ръстът идва от по-големите количества, въпреки спада в цената на Urals".
    Отварям цените и гледам Urals=115.07$
    Спад ли бе да го опишеш.

    17:18 27.10.2026

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