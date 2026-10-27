Русия счупи рекорд по приходи от износ на петрол от началото на войната

Русия е получила 2,76 млрд. долара от морския износ на суров петрол за седмицата до 25 октомври. Това е най-високата седмична стойност от началото на пълномащабната война срещу Украйна, съобщава Bloomberg.

Приходите са нараснали с около 430 млн. долара спрямо предходната седмица. Увеличението е отчетено въпреки по-ниската цена на руския петрол от сорта Urals, тъй като изнесените количества са се увеличили рязко. Паралелно с това стойността на петрола ESPO расте за осма поредна седмица.

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Повече петрол на борда на танкерите

Около 37 танкера са натоварили общо 26,93 млн. барела руски суров петрол през разглеждания период. Седмица по-рано, до 18 октомври, 31 танкера са превозили 21,87 млн. барела.

Така само за седмица натоварените количества са се увеличили с над 5 млн. барела. Данните са изчислени чрез проследяване на движението на корабите и отраслови доклади.

Китай и Индия остават основните купувачи

Китай и Индия продължават да бъдат най-големите купувачи на руски суров петрол, със значителна преднина пред останалите дестинации. Крайното местоназначение на част от товарите обаче не може да бъде установено веднага, тъй като информацията се изяснява едва след като танкерите изминат значителна част от маршрута си.

Затова в данните за някои от последните пратки са посочени междинни точки, сред които Суец, Порт Судан и Сингапур, а не крайният получател на товара. Това означава, че разпределението по държави може да се променя, докато корабите продължават плаването си.

Рекордната седмична стойност показва, че по-големият обем на морския износ е компенсирал по-ниската цена на Urals. Посочените данни се отнасят до брутната стойност на изнесения суров петрол и не представляват оценка на нетните приходи след разходи, отстъпки и санкционни ограничения.

Източници: ukrinform.ua