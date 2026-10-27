Олешки на ръба на глада: влезе в сила примирие с посредничеството на САЩ

Русия и Украйна започнаха локално примирие около окупирания град Олешки в Херсонска област. Пауза в бойните действия влезе в сила в 3:00 часа по киевско време, или 4:00 часа московско време, за да бъде организирана хуманитарна операция в града.

Споразумението предвижда първо да бъдат доставени храни, лекарства и вода, а след това да бъде осигурена евакуация на цивилни, които искат да напуснат Олешки. По данни на Ройтерс примирието трябва да продължи до 1 ноември.

„Като ръководител на украинския преговорен екип потвърждавам, че украинската страна спазва ангажиментите си“, заяви украинският омбудсман Дмитро Лубинец.

Руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили са спрели обстрела по направлението към Херсон, за да подготвят хуманитарната операция. Украинската страна също потвърди началото на прекратяването на огъня в определените райони около Олешки.

Градът е без основни доставки

Олешки се намира на източния бряг на Днепър, срещу контролирания от Украйна град Херсон. Руските войски превзеха населеното място в първите дни на пълномащабното нахлуване през февруари 2022 г.

Преди войната в Олешки са живели около 24 000 души. Според американски представители в града са останали няколко хиляди жители. Хуманитарната ситуация се е влошила след месеци на недостиг на храни и лекарства. Градът е largely лишен от течаща вода, електричество, газ и централно отопление, а движението по пътищата е затруднено от мини и атаки с дронове.

Олешки пострада тежко и при наводненията след разрушаването на язовирната стена на Каховка през 2023 г. Част от сградите са разрушени или изгорели.

Противоречиви твърдения преди примирието

В навечерието на договорената пауза руското министерство на отбраната обвини Украйна, че е нанесла 18 артилерийски удара по Олешки и е извършила повече от 120 атаки с дронове срещу града и основните пътища в района от 19 октомври насам. Москва заяви, че това е попречило на доставките на храни и лекарства и е блокирало напускането на жители.

Тези данни не са потвърдени независимо от Ройтерс. Украйна е обвинявала руските сили, че не допускат хуманитарна помощ и възпрепятстват евакуацията.

Според Белия дом договореността е постигната с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп. В дипломатическите усилия е участвал и папа Лъв XIV, който е призовал за допускане на помощ и безопасна евакуация на цивилните.

Примирието е ограничено само до Олешки и прилежащите райони, необходими за хуманитарната операция. Боевете в други части на Украйна не са спрели. В Киев руски ракетни удари са причинили жертви и ранени, съобщиха местните власти.

Източници: reuters.com, apnews.com, kyivindependent.com