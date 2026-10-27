Новини
Свят »
Украйна »
Украйна е в капана на Starlink: зависимостта от Мъск расте
  Тема: Украйна

Украйна е в капана на Starlink: зависимостта от Мъск расте

27 Октомври, 2026 17:54 1 138 27

  • украйна-
  • starlink-
  • spacex-
  • илон мъск-
  • сателитни комуникации

Сривовете в сателитната връзка показаха как частна технологична компания може да влияе върху военни операции. Киев трудно може бързо да замени услугата на SpaceX

Украйна е в капана на Starlink: зависимостта от Мъск расте - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Повече от седмица ограниченията върху сателитните услуги Starlink и Starshield затрудниха комуникациите и работата на украински дронове, а спорът между Киев, SpaceX и американската администрация показа колко зависими са военните операции от частни технологии. Украинското военно министерство съобщи на 24 октомври, че услугите са възстановени, но кой е разпоредил ограниченията остава неизяснено.

Проблемите започнаха на 14 октомври. Украински подразделения съобщиха за прекъсвания и ограничаване на скоростта на терминалите, което засегна дронове, разузнавателни мисии и комуникациите на фронта. Според Асошиейтед прес възстановяването е настъпило след повече от седмица на затруднения, отразили се върху операциите на украинските сили.

Мъск и Киев с различни версии

Илон Мъск заяви, че украинската армия е използвала цивилната мрежа Starlink за настъпателни атаки с дронове и че SpaceX е затворила тази възможност. „Използването на Starlink, цивилна търговска услуга, за настъпателни атаки с дронове никога не е било разрешено и не би трябвало да бъде“, написа той.

Украинският съветник по военните технологии Сергей Бескрестнов отхвърли твърдението. По думите му ограниченията върху работата на терминалите над руска територия и в окупираните райони отдавна правят физически невъзможно използването им за далечни настъпателни удари. Киев също така заяви, че затрудненията са засегнали отбранителни дронове и други операции.

Спорът обхвана както Starlink, така и Starshield. Starlink е търговска сателитна интернет мрежа на SpaceX, докато Starshield е военна услуга, базирана на същата технологична инфраструктура и предоставяна чрез договори с американското правителство. Именно това разделение допълнително усложни въпроса кой има правомощията да променя достъпа и скоростта на услугата.

„Постоянна зависимост“, а не обикновена покупка

Професорът по политология от Университета „Огъста“ Ланс Хънтър заяви пред TIME, че случаят показва разликата между покупката на традиционно въоръжение и използването на цифрова услуга. При оръжията купувачът обикновено придобива контрол върху техниката. При сателитните комуникации достъпът зависи от постоянните решения на доставчика.

„Това не е просто еднократна зависимост от покупката на технологии. Сега зависимостта е постоянна“, каза Хънтър.

По думите му Украйна разполага с много терминали, но не може самостоятелно да гарантира, че ще ги използва винаги когато е необходимо. Хънтър определи Starlink като почти монополен доставчик по отношение на скорост, достъпност и гъвкавост и посочи, че европейските държави не разполагат с технология на същото равнище.

Затова бързото диверсифициране на доставчиците не изглежда възможно. Създаването на конкурентна сателитна мрежа изисква време, ресурси и инфраструктура, а не само закупуване на нови терминали.

Вашингтон също е въвлечен

Достъпът на Украйна до услугите зависи не само от SpaceX, но и от решенията във Вашингтон. Американският сенатор демократ Адам Шиф поиска министърът на отбраната Пит Хегсет да даде показания за ограниченията, след като различни представители дадоха противоречиви обяснения за това кой е имал последната дума.

Въпреки възстановяването на услугите, случаят остави открит въпроса как Украйна може да запази оперативна самостоятелност, когато ключова военна комуникационна система е собственост на частна компания и е свързана с решенията на американското правителство.

Източници: unian.net, time.com, apnews.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сандо

    19 10 Отговор
    Ами къде е тръгнала тогава окраината,като на голия и тумбак я има пищов,я - не?Това е най-унизителното положение за една държава и един народ - да разбере,че във всичко зависи от някой друг и че е изпълнител на чужда воля!

    Коментиран от #14, #16

    18:00 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 горски

    19 11 Отговор
    Като се цаниш да служиш като маша,не трябва да ревеш ,че те бутат в огъня или в студена вода.Употребена и захвърлена-това е Украйна.Е затова е нужно да има на власт читави политици,а народа да се образова ,да не се лъже по евтина пропаганда и да не се кара с комшиите ,заради чужди интереси.....Това важи и за нас,в пълна степен.

    Коментиран от #17, #20

    18:02 27.10.2026

  • 5 Както обича да казва Мъск

    10 4 Отговор
    Слава Украйна

    Гетоем слава

    Коментиран от #21

    18:03 27.10.2026

  • 6 Соломон

    6 19 Отговор
    Милиони хора по света всеки ден благодарят че не са се родили в Русия.Само там може да убиеш и разчлениш деца.А за това да те осъдят и пратят на фронта в Украйна.А когоат те убият да те обяват за герой и да издигнат мемориал в твоя чест.За да могат роднините на убититите от теб деца да ти благодарят всеки божи ден дикато са живи

    18:03 27.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Джо Ножа

    3 15 Отговор
    сащ, рф, китай, северна корея и иран не могат да победят Украйна. СМЕЕЕЕЕЕЕХ

    18:11 27.10.2026

  • 9 Соломон

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "арбалета 🎯":

    Тая песничка я пеете от пет години

    Коментиран от #11

    18:13 27.10.2026

  • 10 Господин Доналд Тръмп каза:

    9 0 Отговор
    "Украйна се нуждае от ново ръководство, за да има мир".

    Украйна нанесе колосални средина САЩ и ЕС! Преки загуби и пропуснати ползи за хиляди милиарди. Вкара САЩ във война с Иран за ресурси, които можеше да получи от Русия, ако не беше войната с Украйна и санкциите. КАКТО КАЗА ИЛОН МЪСК — ДА ГОРЯТ В АДА!

    18:16 27.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хаха

    4 0 Отговор
    1. Starlink не е услуга за военни, а е за граждански нужди. За военни нужди има система 100% собственост на американското правителство и управлявана от Пентагона. Те решават на кой съюзник да позволят да я ползва. Услугата се казва Starshield.
    2. Украйна никога е нямала право да ползва Starlink за дронове. Системата по начало е била ограничена за движение на терминала до 160км/ч. Украинците са хакнали терминалите и са ги преправяли да пращат на сателитите различни от реалните си координати, за да крият скоростта на движение и да ползват услугата.
    3. Starlink просто са пуснали ъпдейт, с който не следят само подаваните координати, а дали и колко се сменят използваните сателити. Така са блокирали хака.

    Та Мъск в случая грам не е виновен за нищо. Можел е да бъде съден и вкаран в затвор, ако Пентагона го поиска, защото системата му се ползва от военни. Защо САЩ не са дали достъп до военната система на Украйна е съвсем друг въпрос.

    Коментиран от #15

    18:21 27.10.2026

  • 13 арбалета 🎯

    3 1 Отговор
    ,,Факти" - официоза на украинците в България .

    Коментиран от #18

    18:25 27.10.2026

  • 14 Възpожденец 🇧🇬

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сандо":

    Никъде не е тръгнала. Стои си на място и се брани от набезите на BAPBAPИТЕ .
    Използва всичко, което може за да запази живота и свободата си.
    До преди година ползваше Старлинк само за комуникация и пак се справяше някак, но с повече жертви. Но на фона на съдбата, която ги чака ако се огънат на агресора, това е за предпочитане.

    18:26 27.10.2026

  • 15 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    Старлинк е сателитен интернет както за граждански така и за военни цели.Украйна и ЕС плащат и за двете опции

    Коментиран от #22

    18:28 27.10.2026

  • 16 Пръцковотото

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сандо":

    Зад Украйна стои Европа и други държави които я финансират.Чак сега руснаците се усетха че трябва да поканят Европа на преговорите.

    18:29 27.10.2026

  • 17 А бре

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "горски":

    горянино,ти в състояние ли си да виждаш по далече от пръстите на краката си бре?Искаш да представиш жертвата агресор ли бре?

    18:33 27.10.2026

  • 18 Хи хи хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "арбалета 🎯":

    Ами ти на чии официоз си

    18:35 27.10.2026

  • 19 Историк

    1 2 Отговор
    Агент Краснов обслужва Путин, това е ясно за цял свят. Той иска да изтъргува Украйна, животът на невинните украинци са стока,този безскрупулен тип изобщо не се интересува за хората и държавата. Светът трябва да се спаси от двамата злодеи.

    18:37 27.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Никога цивилизована нация

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Както обича да казва Мъск":

    Няма да изостави украйна

    18:42 27.10.2026

  • 22 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Соломон":

    Явно имаш нужда да се запознаеш с фактите, а те мързи да търсиш. Не знам как си мислиш, че оръжия и военни технологии се позволява да се продават на пазара ей така на всеки.

    Starlink е търговска мрежа за граждански нужди, докато Starshield е строго военна система за национална сигурност.

    Ключови разлики:

    • Потребители: Starlink обслужва граждани, бизнеси и хуманитарни мисии. Starshield е разработена изключително за правителствени агенции и отбрана.
    • Сигурност: Starshield използва криптиране от най-висок военен клас и обработва класифицирани данни, надграждайки базовия софтуер на Starlink.
    • Контрол: Решенията за Starlink се вземат от SpaceX (Илон Мъск). Контролът над Starshield принадлежи изцяло на правителството и военните на САЩ.

    Защо Мъск няма право да доставя Starshield?

    Илон Мъск няма правомощия да предоставя или активира Starshield по собствено усмотрение, тъй като системата попада под строги държавни регулации на САЩ за контрол на оръжията и износа на отбранителни технологии:
    1. ITAR (International Traffic in Arms Regulations): Американски закон, който регулира износа на военни технологии и услуги. Тъй като Starshield е класифицирана като отбранителна система, всяко нейно разгръщане извън САЩ изисква държавен лиценз.
    2. Контрол от Пентагона: Договорите за Starshield са с Космическите сили на САЩ. По силата на тези договори и националното законодателство, ограниченията и обхватът на услугата се определят от военните и президента н

    Коментиран от #27

    18:43 27.10.2026

  • 23 Соломон

    0 0 Отговор
    Украйна изстреля първия си тестови спътник за собствени нужди.

    18:44 27.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Миндич

    0 0 Отговор
    А руснаците си направиха тяхна система и хич не ги боли дедковия за старлинк.Виж,НАТОвци се окакаха.

    18:51 27.10.2026

  • 27 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "хаха":

    Starshield използва специално модифицирани версии на спътниците Starlink на SpaceX, които са пригодени за нуждите на правителствени агенции и национална сигурност.Системата функционира на две нива по отношение на космическите апарати:
    • Споделен капацитет със Starlink: По-базовото ниво на услугата разчита директно на огромната търговска констелация от над 11 000 спътника Starlink като „преносител“ на данни. Разликата е в използването на подсилено криптиране с висока степен на защита, специални терминали и липса на софтуерни ограничения за скорост на движение (например при монтиране върху бързи военни дронове.Въпреки че се произвежда от SpaceX, контролът и собствеността върху системата Starshield са в ръцете на правителството на САЩ. Основните потребители и клиенти са.1. Националната разузнавателна служба на САЩ (NRO) – за която SpaceX изгражда мащабна шпионска мрежа по договор за милиарди.
    2. Космическите сили на САЩ (US Space Force) и Агенцията за космическо развитие (SDA).
    3. Пентагонът и съюзнически правителства (като Въоръжените сили на Украйна, които използват терминалите за защита и координация на бойното поле под строгия контрол и регулации на Вашингтон)

    18:51 27.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания