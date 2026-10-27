Украйна е в капана на Starlink: зависимостта от Мъск расте

Повече от седмица ограниченията върху сателитните услуги Starlink и Starshield затрудниха комуникациите и работата на украински дронове, а спорът между Киев, SpaceX и американската администрация показа колко зависими са военните операции от частни технологии. Украинското военно министерство съобщи на 24 октомври, че услугите са възстановени, но кой е разпоредил ограниченията остава неизяснено.

Проблемите започнаха на 14 октомври. Украински подразделения съобщиха за прекъсвания и ограничаване на скоростта на терминалите, което засегна дронове, разузнавателни мисии и комуникациите на фронта. Според Асошиейтед прес възстановяването е настъпило след повече от седмица на затруднения, отразили се върху операциите на украинските сили.

Мъск и Киев с различни версии

Илон Мъск заяви, че украинската армия е използвала цивилната мрежа Starlink за настъпателни атаки с дронове и че SpaceX е затворила тази възможност. „Използването на Starlink, цивилна търговска услуга, за настъпателни атаки с дронове никога не е било разрешено и не би трябвало да бъде“, написа той.

Украинският съветник по военните технологии Сергей Бескрестнов отхвърли твърдението. По думите му ограниченията върху работата на терминалите над руска територия и в окупираните райони отдавна правят физически невъзможно използването им за далечни настъпателни удари. Киев също така заяви, че затрудненията са засегнали отбранителни дронове и други операции.

Спорът обхвана както Starlink, така и Starshield. Starlink е търговска сателитна интернет мрежа на SpaceX, докато Starshield е военна услуга, базирана на същата технологична инфраструктура и предоставяна чрез договори с американското правителство. Именно това разделение допълнително усложни въпроса кой има правомощията да променя достъпа и скоростта на услугата.

„Постоянна зависимост“, а не обикновена покупка

Професорът по политология от Университета „Огъста“ Ланс Хънтър заяви пред TIME, че случаят показва разликата между покупката на традиционно въоръжение и използването на цифрова услуга. При оръжията купувачът обикновено придобива контрол върху техниката. При сателитните комуникации достъпът зависи от постоянните решения на доставчика.

„Това не е просто еднократна зависимост от покупката на технологии. Сега зависимостта е постоянна“, каза Хънтър.

По думите му Украйна разполага с много терминали, но не може самостоятелно да гарантира, че ще ги използва винаги когато е необходимо. Хънтър определи Starlink като почти монополен доставчик по отношение на скорост, достъпност и гъвкавост и посочи, че европейските държави не разполагат с технология на същото равнище.

Затова бързото диверсифициране на доставчиците не изглежда възможно. Създаването на конкурентна сателитна мрежа изисква време, ресурси и инфраструктура, а не само закупуване на нови терминали.

Вашингтон също е въвлечен

Достъпът на Украйна до услугите зависи не само от SpaceX, но и от решенията във Вашингтон. Американският сенатор демократ Адам Шиф поиска министърът на отбраната Пит Хегсет да даде показания за ограниченията, след като различни представители дадоха противоречиви обяснения за това кой е имал последната дума.

Въпреки възстановяването на услугите, случаят остави открит въпроса как Украйна може да запази оперативна самостоятелност, когато ключова военна комуникационна система е собственост на частна компания и е свързана с решенията на американското правителство.

Източници: unian.net, time.com, apnews.com