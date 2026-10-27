Украйна е в капана на Starlink: зависимостта от Мъск расте

Повече от седмица ограниченията върху сателитните услуги Starlink и Starshield затрудниха комуникациите и работата на украински дронове, а спорът между Киев, SpaceX и американската администрация показа колко зависими са военните операции от частни технологии. Украинското военно министерство съобщи на 24 октомври, че услугите са възстановени, но кой е разпоредил ограниченията остава неизяснено.
Проблемите започнаха на 14 октомври. Украински подразделения съобщиха за прекъсвания и ограничаване на скоростта на терминалите, което засегна дронове, разузнавателни мисии и комуникациите на фронта. Според Асошиейтед прес възстановяването е настъпило след повече от седмица на затруднения, отразили се върху операциите на украинските сили.
Мъск и Киев с различни версии
Илон Мъск заяви, че украинската армия е използвала цивилната мрежа Starlink за настъпателни атаки с дронове и че SpaceX е затворила тази възможност. „Използването на Starlink, цивилна търговска услуга, за настъпателни атаки с дронове никога не е било разрешено и не би трябвало да бъде“, написа той.
Украинският съветник по военните технологии Сергей Бескрестнов отхвърли твърдението. По думите му ограниченията върху работата на терминалите над руска територия и в окупираните райони отдавна правят физически невъзможно използването им за далечни настъпателни удари. Киев също така заяви, че затрудненията са засегнали отбранителни дронове и други операции.
Спорът обхвана както Starlink, така и Starshield. Starlink е търговска сателитна интернет мрежа на SpaceX, докато Starshield е военна услуга, базирана на същата технологична инфраструктура и предоставяна чрез договори с американското правителство. Именно това разделение допълнително усложни въпроса кой има правомощията да променя достъпа и скоростта на услугата.
„Постоянна зависимост“, а не обикновена покупка
Професорът по политология от Университета „Огъста“ Ланс Хънтър заяви пред TIME, че случаят показва разликата между покупката на традиционно въоръжение и използването на цифрова услуга. При оръжията купувачът обикновено придобива контрол върху техниката. При сателитните комуникации достъпът зависи от постоянните решения на доставчика.
„Това не е просто еднократна зависимост от покупката на технологии. Сега зависимостта е постоянна“, каза Хънтър.
По думите му Украйна разполага с много терминали, но не може самостоятелно да гарантира, че ще ги използва винаги когато е необходимо. Хънтър определи Starlink като почти монополен доставчик по отношение на скорост, достъпност и гъвкавост и посочи, че европейските държави не разполагат с технология на същото равнище.
Затова бързото диверсифициране на доставчиците не изглежда възможно. Създаването на конкурентна сателитна мрежа изисква време, ресурси и инфраструктура, а не само закупуване на нови терминали.
Вашингтон също е въвлечен
Достъпът на Украйна до услугите зависи не само от SpaceX, но и от решенията във Вашингтон. Американският сенатор демократ Адам Шиф поиска министърът на отбраната Пит Хегсет да даде показания за ограниченията, след като различни представители дадоха противоречиви обяснения за това кой е имал последната дума.
Въпреки възстановяването на услугите, случаят остави открит въпроса как Украйна може да запази оперативна самостоятелност, когато ключова военна комуникационна система е собственост на частна компания и е свързана с решенията на американското правителство.
Източници: unian.net, time.com, apnews.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сандо
Коментиран от #14, #16
18:00 27.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 горски
Коментиран от #17, #20
18:02 27.10.2026
5 Както обича да казва Мъск
Гетоем слава
Коментиран от #21
18:03 27.10.2026
6 Соломон
18:03 27.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Джо Ножа
18:11 27.10.2026
9 Соломон
До коментар #7 от "арбалета 🎯":Тая песничка я пеете от пет години
Коментиран от #11
18:13 27.10.2026
10 Господин Доналд Тръмп каза:
Украйна нанесе колосални средина САЩ и ЕС! Преки загуби и пропуснати ползи за хиляди милиарди. Вкара САЩ във война с Иран за ресурси, които можеше да получи от Русия, ако не беше войната с Украйна и санкциите. КАКТО КАЗА ИЛОН МЪСК — ДА ГОРЯТ В АДА!
18:16 27.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 хаха
2. Украйна никога е нямала право да ползва Starlink за дронове. Системата по начало е била ограничена за движение на терминала до 160км/ч. Украинците са хакнали терминалите и са ги преправяли да пращат на сателитите различни от реалните си координати, за да крият скоростта на движение и да ползват услугата.
3. Starlink просто са пуснали ъпдейт, с който не следят само подаваните координати, а дали и колко се сменят използваните сателити. Така са блокирали хака.
Та Мъск в случая грам не е виновен за нищо. Можел е да бъде съден и вкаран в затвор, ако Пентагона го поиска, защото системата му се ползва от военни. Защо САЩ не са дали достъп до военната система на Украйна е съвсем друг въпрос.
Коментиран от #15
18:21 27.10.2026
13 арбалета 🎯
Коментиран от #18
18:25 27.10.2026
14 Възpожденец 🇧🇬
До коментар #2 от "Сандо":Никъде не е тръгнала. Стои си на място и се брани от набезите на BAPBAPИТЕ .
Използва всичко, което може за да запази живота и свободата си.
До преди година ползваше Старлинк само за комуникация и пак се справяше някак, но с повече жертви. Но на фона на съдбата, която ги чака ако се огънат на агресора, това е за предпочитане.
18:26 27.10.2026
15 Соломон
До коментар #12 от "хаха":Старлинк е сателитен интернет както за граждански така и за военни цели.Украйна и ЕС плащат и за двете опции
Коментиран от #22
18:28 27.10.2026
16 Пръцковотото
До коментар #2 от "Сандо":Зад Украйна стои Европа и други държави които я финансират.Чак сега руснаците се усетха че трябва да поканят Европа на преговорите.
18:29 27.10.2026
17 А бре
До коментар #4 от "горски":горянино,ти в състояние ли си да виждаш по далече от пръстите на краката си бре?Искаш да представиш жертвата агресор ли бре?
18:33 27.10.2026
18 Хи хи хи хи
До коментар #13 от "арбалета 🎯":Ами ти на чии официоз си
18:35 27.10.2026
19 Историк
18:37 27.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Никога цивилизована нация
До коментар #5 от "Както обича да казва Мъск":Няма да изостави украйна
18:42 27.10.2026
22 хаха
До коментар #15 от "Соломон":Явно имаш нужда да се запознаеш с фактите, а те мързи да търсиш. Не знам как си мислиш, че оръжия и военни технологии се позволява да се продават на пазара ей така на всеки.
Starlink е търговска мрежа за граждански нужди, докато Starshield е строго военна система за национална сигурност.
Ключови разлики:
• Потребители: Starlink обслужва граждани, бизнеси и хуманитарни мисии. Starshield е разработена изключително за правителствени агенции и отбрана.
• Сигурност: Starshield използва криптиране от най-висок военен клас и обработва класифицирани данни, надграждайки базовия софтуер на Starlink.
• Контрол: Решенията за Starlink се вземат от SpaceX (Илон Мъск). Контролът над Starshield принадлежи изцяло на правителството и военните на САЩ.
Защо Мъск няма право да доставя Starshield?
Илон Мъск няма правомощия да предоставя или активира Starshield по собствено усмотрение, тъй като системата попада под строги държавни регулации на САЩ за контрол на оръжията и износа на отбранителни технологии:
1. ITAR (International Traffic in Arms Regulations): Американски закон, който регулира износа на военни технологии и услуги. Тъй като Starshield е класифицирана като отбранителна система, всяко нейно разгръщане извън САЩ изисква държавен лиценз.
2. Контрол от Пентагона: Договорите за Starshield са с Космическите сили на САЩ. По силата на тези договори и националното законодателство, ограниченията и обхватът на услугата се определят от военните и президента н
Коментиран от #27
18:43 27.10.2026
23 Соломон
18:44 27.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Миндич
18:51 27.10.2026
27 Соломон
До коментар #22 от "хаха":Starshield използва специално модифицирани версии на спътниците Starlink на SpaceX, които са пригодени за нуждите на правителствени агенции и национална сигурност.Системата функционира на две нива по отношение на космическите апарати:
• Споделен капацитет със Starlink: По-базовото ниво на услугата разчита директно на огромната търговска констелация от над 11 000 спътника Starlink като „преносител“ на данни. Разликата е в използването на подсилено криптиране с висока степен на защита, специални терминали и липса на софтуерни ограничения за скорост на движение (например при монтиране върху бързи военни дронове.Въпреки че се произвежда от SpaceX, контролът и собствеността върху системата Starshield са в ръцете на правителството на САЩ. Основните потребители и клиенти са.1. Националната разузнавателна служба на САЩ (NRO) – за която SpaceX изгражда мащабна шпионска мрежа по договор за милиарди.
2. Космическите сили на САЩ (US Space Force) и Агенцията за космическо развитие (SDA).
3. Пентагонът и съюзнически правителства (като Въоръжените сили на Украйна, които използват терминалите за защита и координация на бойното поле под строгия контрол и регулации на Вашингтон)
18:51 27.10.2026