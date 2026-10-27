Скандал в Европа заради разговорите с Путин: Италия поиска единна позиция

Европейският съюз трябва възможно най-скоро да избере кой да го представлява по въпросите, свързани с войната в Украйна, а държавите членки не бива да действат самостоятелно. Това заявиха източници от кабинета на италианския премиер Джорджа Мелони, цитирани от АНСА.

Позицията на Рим идва след телефонни разговори на президента на Финландия Александер Стуб и премиера на Норвегия Юнас Гар Стьоре с руския президент Владимир Путин. Двамата лидери са уточнили, че са разговаряли от името на своите държави, а не от името на Европа.

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От кабинета на Мелони заявиха, че тези разговори показват необходимостта чрез консенсусен процес да бъдат определени „едно или повече лица с ясен мандат да говорят от името на Европа“. Според италианското правителство това е необходимо, за да бъдат защитени по най-добрия начин интересите и сигурността на Европейския съюз.

Мелони заяви уважение към Стуб и Стьоре

Италианският кабинет подчерта, че Джорджа Мелони има „голямо уважение“ към Стуб и Стьоре. Финландският президент и норвежкият премиер ръководят държави, които граничат с Русия, и последователно подкрепят Украйна.

Въпреки това от Рим заявиха, че преговорите няма да чакат. „Европа не може да си позволи да губи повече позиции. Тя трябва да реши кой я представлява и трябва да го направи бързо“, посочиха източниците от кабинета на италианския премиер. Те предупредиха и срещу разпокъсаните формати, които се променят от седмица на седмица и могат да доведат до постепенно отслабване на европейското влияние в преговорния процес.

Петима кандидати за европейски преговарящ

Според публикация на британския вестник „Дейли телеграф“, цитирана от АНСА, Джорджа Мелони е сред петима кандидати, които се разглеждат за ролята на преговарящ от името на Европейския съюз с Русия в разговорите за прекратяване на войната в Украйна.

В списъка са още президентът на Финландия Александер Стуб, президентът на Чехия Петър Павел, премиерът на Дания Мете Фредериксен и премиерът на Норвегия Юнас Гар Стьоре. Данните за кандидатите са представени като информация на „Дейли телеграф“, а не като официално решение на Европейския съюз.

Към момента не е обявено кой ще получи мандат да говори от името на ЕС. Италианското правителство настоява решението да бъде взето чрез консенсус и без допълнително забавяне.

Източници: videoembed.ansa.it, ansa.it