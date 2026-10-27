Новини
Свят »
Италия »
Скандал в Европа заради разговорите с Путин: Италия поиска единна позиция
  Тема: Украйна

Скандал в Европа заради разговорите с Путин: Италия поиска единна позиция

27 Октомври, 2026 18:14 1 615 49

  • европейски съюз-
  • украйна-
  • джорджа мелони-
  • русия-
  • преговори

Кабинетът на Джорджа Мелони настоява страните членки да не водят самостоятелни разговори с Москва. Италианският премиер е сред петима кандидати за европейски преговарящ, според „Дейли телеграф“

Скандал в Европа заради разговорите с Путин: Италия поиска единна позиция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз трябва възможно най-скоро да избере кой да го представлява по въпросите, свързани с войната в Украйна, а държавите членки не бива да действат самостоятелно. Това заявиха източници от кабинета на италианския премиер Джорджа Мелони, цитирани от АНСА.

Позицията на Рим идва след телефонни разговори на президента на Финландия Александер Стуб и премиера на Норвегия Юнас Гар Стьоре с руския президент Владимир Путин. Двамата лидери са уточнили, че са разговаряли от името на своите държави, а не от името на Европа.

Още новини от Украйна

От кабинета на Мелони заявиха, че тези разговори показват необходимостта чрез консенсусен процес да бъдат определени „едно или повече лица с ясен мандат да говорят от името на Европа“. Според италианското правителство това е необходимо, за да бъдат защитени по най-добрия начин интересите и сигурността на Европейския съюз.

Мелони заяви уважение към Стуб и Стьоре

Италианският кабинет подчерта, че Джорджа Мелони има „голямо уважение“ към Стуб и Стьоре. Финландският президент и норвежкият премиер ръководят държави, които граничат с Русия, и последователно подкрепят Украйна.

Въпреки това от Рим заявиха, че преговорите няма да чакат. „Европа не може да си позволи да губи повече позиции. Тя трябва да реши кой я представлява и трябва да го направи бързо“, посочиха източниците от кабинета на италианския премиер. Те предупредиха и срещу разпокъсаните формати, които се променят от седмица на седмица и могат да доведат до постепенно отслабване на европейското влияние в преговорния процес.

Петима кандидати за европейски преговарящ

Според публикация на британския вестник „Дейли телеграф“, цитирана от АНСА, Джорджа Мелони е сред петима кандидати, които се разглеждат за ролята на преговарящ от името на Европейския съюз с Русия в разговорите за прекратяване на войната в Украйна.

В списъка са още президентът на Финландия Александер Стуб, президентът на Чехия Петър Павел, премиерът на Дания Мете Фредериксен и премиерът на Норвегия Юнас Гар Стьоре. Данните за кандидатите са представени като информация на „Дейли телеграф“, а не като официално решение на Европейския съюз.

Към момента не е обявено кой ще получи мандат да говори от името на ЕС. Италианското правителство настоява решението да бъде взето чрез консенсус и без допълнително забавяне.

Източници: videoembed.ansa.it, ansa.it


Италия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    55 26 Отговор
    Еврозелките ще се изпокарат сега пък кой да говори с Путин:)))

    Коментиран от #21

    18:16 27.10.2026

  • 2 Пич

    27 20 Отговор
    Тези що се държат като през....... камилчета?!
    Са, сетих се - щото са пре....... камилчета!!!!

    18:17 27.10.2026

  • 3 Големи напъни

    28 20 Отговор
    Ей Европа загуби тази възможност

    18:20 27.10.2026

  • 4 хехе

    37 22 Отговор
    Нали знаете лафа , че когато не си на масата на преговорите значи си в менюто та така и с ЕС

    18:21 27.10.2026

  • 5 Ехеее

    35 20 Отговор
    Да да, Италия и Франция да купувате газ докато на нас да ни забранявате. Айде и лево, ще ми казва тя с кой да говоря...смешни сте

    Коментиран от #13

    18:22 27.10.2026

  • 6 сифилистиков

    18 21 Отговор
    да живее алтернатива за европа и всички руzофилистици,за да наторяват сибир!

    Коментиран от #10

    18:24 27.10.2026

  • 7 Хитро

    20 35 Отговор
    Говорят с Путлера защото е притиснат в ъгъла като плъх и го тресе яко от страх , а така може да се отпусне и да размисли за мир .

    18:24 27.10.2026

  • 8 Лопата Орешник

    30 18 Отговор
    Хич не е намеса във вътрешните работи да казваш на суверенна държава с кой да говори, нали?

    Коментиран от #12

    18:24 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ДрайвингПлежър

    32 3 Отговор
    Мелони (Пъпешка) пък кво се пеняви? Няма кой да и даде на нея да води преговорите!

    Нещата станаха напечени, идва и кофти зима. Пустата му Русия не само не пада ми печели и на фронта и яко от енергийните продукти, никой не я изостави и европеперудите сега ще се изпокарат и ще си издерат очите - разкола идва а с него се отваря и път към евро-небитието ;)

    18:26 27.10.2026

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "Лопата Орешник":

    Не ,не е .Не е намеса и да казваш ,да строиш ли АЕЦ или газопровод.

    18:27 27.10.2026

  • 13 СЛОНА

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ехеее":

    ЕЗА ТОВА НАШ РУМЕН Е УМЕН И СИ ГО БИВА..

    18:28 27.10.2026

  • 14 БГР

    15 1 Отговор
    Скандинавците отново излязоха най-прагматични.

    18:28 27.10.2026

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа 81":

    На 3рались,хахах

    18:28 27.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 арбалета 🎯

    14 3 Отговор
    Тая Мелони е срам за хубавата Италия .

    18:28 27.10.2026

  • 18 ЖЕНА И ПОЛИТИКА

    20 2 Отговор
    СУПЕР НЕСЪВМЕСТИМИ СУБСТАНЦИИ. ВСЕ ЕДНО В КАФЕТО АЙРЯН ДА СЛОЖИШ.

    18:29 27.10.2026

  • 19 Има една приказка

    22 3 Отговор
    Всеки сам се спасява.
    Кой с когото си иска ще говори и ще прави бизнес. Урсулите като си харесват Укрия да си слагат гориво по 10€ за литър.

    18:31 27.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 az СВО Победа 81

    14 2 Отговор
    Ушаков разкри пред журналисгите, че Путин е заявил и на двете телефонистки, че щом просрочения иска да преговаря с него да тръгва за Москва!

    18:33 27.10.2026

  • 23 България мрази Русия

    4 16 Отговор

    До коментар #20 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Безплатно и естествено

    18:33 27.10.2026

  • 24 На тази,на Калас и фон дер Лайен

    22 2 Отговор
    ако Зеленски им е много мил да си го вземат у дома и да си го дундуркат.Безмозъчни същества.

    18:33 27.10.2026

  • 25 Ами

    13 1 Отговор
    ЕС нали все още не е национална държава. Защо трябва да има само един, който да представлявал всички страни в блока? По-логично е всяко евро правителство, което счита че има интерес да формира позиция по конфликта в Украйна и да я отстоява в директни разговори с двете държави, участнички в конфликта...

    18:34 27.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не е ли Гърция?

    18:35 27.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хахаха!🎺🥳😀

    16 1 Отговор
    Джорджа е изпаднала в истерия. Цяла Европа се тресе от протести. Европа се нуждае от ново ръководство, което да подобри отношенията на Европа с Русия.
    Европа направи историческа грешка, като застана на страната на корумпирания и кървав украински режим.

    18:37 27.10.2026

  • 30 Хахахахаха

    13 2 Отговор
    Мале смятай колко бързо потъва кораба, че щом едни от най големите поддръжници на укрите гледат да се спасят хахаха, до последния украинец и украинки не остана много

    18:37 27.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Норвегия

    9 2 Отговор
    Трябва да продължи комуникацията с руснаците, защото иначе средноевропейските гугутки остават без нефт и газ.

    18:39 27.10.2026

  • 33 Атина Палада

    8 0 Отговор
    Норвегия не е член на ЕС ..Какво иска Мелони /Италия ?

    Коментиран от #44

    18:39 27.10.2026

  • 34 Мелани

    5 0 Отговор
    Изтрещях и изтерясах!

    18:40 27.10.2026

  • 35 Общо

    2 1 Отговор
    ще приемат санкциите , но поединично ще преговарят с руснаците.
    Това е печелившата формула.

    18:40 27.10.2026

  • 36 асенчо

    2 0 Отговор
    Мелина Мусолина

    Коментиран от #48

    18:40 27.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 На против

    2 0 Отговор
    държавите членки трябва да действат самостоятелно ! Никакви такива общи позиции

    18:44 27.10.2026

  • 39 Русото италианско чучело

    3 0 Отговор
    е гневно, че не е на бостана.

    18:45 27.10.2026

  • 40 Правят се на лудички

    2 0 Отговор
    Ами няма МИР ! Няма с кого
    Да се преговаря нали? хахахахаха кретени ... Кухите атлантици до там го докараха. Европейският парламент отказа да признае новата Държавна дума на Русия за легитимен представителен и законодателен орган. Решението е част от резолюция, приета с 482 гласа „за“, 41 „против“ и 39 „въздържал се“.
    Документът отхвърля изборите, проведени в Русия между 18 и 20 септември 2026 г., като несвободни и нечестни. Европейският парламент заявява, че гласуването се е състояло в атмосфера на страх и на фона на продължаващата война на Москва срещу Украйна......

    18:45 27.10.2026

  • 41 Поздрави

    1 2 Отговор
    Пратете Мелони! Ще му свие сърмите набързо на дребния таласъм...

    18:46 27.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ха сега де...

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    А теб къде те сърби? Ако имаш претенции кажи сиги директно. Пък какво общо имаш с българите ще коментираме на друго място.

    18:47 27.10.2026

  • 45 Оня

    1 0 Отговор
    Тия сериозно ли се мислят че Путин ще си губи времето с тях? Жалки сте ! Удавихте се в собствената си манжа дето я забъркайте! Значи Русия поставя рекорди по износ на петрол и газ милиарди влизат всяка седмица в руската хазна и без вас! За какви преговори изобщо бълнувате като какви ще преговаряте? Човека ви каза руските условия или се съобразявате или сте аут!

    18:49 27.10.2026

  • 46 Путин се бъзика яко с тея в ЕК

    1 0 Отговор
    С никой от тях няма да говори естествено. Ще им гледа сеира

    18:49 27.10.2026

  • 47 бай Шиле

    0 0 Отговор
    Ако изобщо на разговорите присъстват европейски представители, не е лошо да носят и пакетите със санкции. Също ще им трябва и пепел за да си поръсят главите.

    18:49 27.10.2026

  • 48 Русото италианско чучело

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "асенчо":

    По-скоро Мелина-Месалина.

    18:50 27.10.2026

  • 49 Радев ще бъде

    0 0 Отговор
    То е ясно

    18:50 27.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания