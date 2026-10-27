Скандал в Европа заради разговорите с Путин: Италия поиска единна позиция

Европейският съюз трябва възможно най-скоро да избере кой да го представлява по въпросите, свързани с войната в Украйна, а държавите членки не бива да действат самостоятелно. Това заявиха източници от кабинета на италианския премиер Джорджа Мелони, цитирани от АНСА.
Позицията на Рим идва след телефонни разговори на президента на Финландия Александер Стуб и премиера на Норвегия Юнас Гар Стьоре с руския президент Владимир Путин. Двамата лидери са уточнили, че са разговаряли от името на своите държави, а не от името на Европа.
От кабинета на Мелони заявиха, че тези разговори показват необходимостта чрез консенсусен процес да бъдат определени „едно или повече лица с ясен мандат да говорят от името на Европа“. Според италианското правителство това е необходимо, за да бъдат защитени по най-добрия начин интересите и сигурността на Европейския съюз.
Мелони заяви уважение към Стуб и Стьоре
Италианският кабинет подчерта, че Джорджа Мелони има „голямо уважение“ към Стуб и Стьоре. Финландският президент и норвежкият премиер ръководят държави, които граничат с Русия, и последователно подкрепят Украйна.
Въпреки това от Рим заявиха, че преговорите няма да чакат. „Европа не може да си позволи да губи повече позиции. Тя трябва да реши кой я представлява и трябва да го направи бързо“, посочиха източниците от кабинета на италианския премиер. Те предупредиха и срещу разпокъсаните формати, които се променят от седмица на седмица и могат да доведат до постепенно отслабване на европейското влияние в преговорния процес.
Петима кандидати за европейски преговарящ
Според публикация на британския вестник „Дейли телеграф“, цитирана от АНСА, Джорджа Мелони е сред петима кандидати, които се разглеждат за ролята на преговарящ от името на Европейския съюз с Русия в разговорите за прекратяване на войната в Украйна.
В списъка са още президентът на Финландия Александер Стуб, президентът на Чехия Петър Павел, премиерът на Дания Мете Фредериксен и премиерът на Норвегия Юнас Гар Стьоре. Данните за кандидатите са представени като информация на „Дейли телеграф“, а не като официално решение на Европейския съюз.
Към момента не е обявено кой ще получи мандат да говори от името на ЕС. Италианското правителство настоява решението да бъде взето чрез консенсус и без допълнително забавяне.
Източници: videoembed.ansa.it, ansa.it
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #21
18:16 27.10.2026
2 Пич
Са, сетих се - щото са пре....... камилчета!!!!
18:17 27.10.2026
3 Големи напъни
18:20 27.10.2026
4 хехе
18:21 27.10.2026
5 Ехеее
Коментиран от #13
18:22 27.10.2026
6 сифилистиков
Коментиран от #10
18:24 27.10.2026
7 Хитро
18:24 27.10.2026
8 Лопата Орешник
Коментиран от #12
18:24 27.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ДрайвингПлежър
Нещата станаха напечени, идва и кофти зима. Пустата му Русия не само не пада ми печели и на фронта и яко от енергийните продукти, никой не я изостави и европеперудите сега ще се изпокарат и ще си издерат очите - разкола идва а с него се отваря и път към евро-небитието ;)
18:26 27.10.2026
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #8 от "Лопата Орешник":Не ,не е .Не е намеса и да казваш ,да строиш ли АЕЦ или газопровод.
18:27 27.10.2026
13 СЛОНА
До коментар #5 от "Ехеее":ЕЗА ТОВА НАШ РУМЕН Е УМЕН И СИ ГО БИВА..
18:28 27.10.2026
14 БГР
18:28 27.10.2026
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "az СВО Победа 81":На 3рались,хахах
18:28 27.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 арбалета 🎯
18:28 27.10.2026
18 ЖЕНА И ПОЛИТИКА
18:29 27.10.2026
19 Има една приказка
Кой с когото си иска ще говори и ще прави бизнес. Урсулите като си харесват Укрия да си слагат гориво по 10€ за литър.
18:31 27.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 az СВО Победа 81
18:33 27.10.2026
23 България мрази Русия
До коментар #20 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Безплатно и естествено
18:33 27.10.2026
24 На тази,на Калас и фон дер Лайен
18:33 27.10.2026
25 Ами
18:34 27.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Атина Палада
До коментар #20 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Не е ли Гърция?
18:35 27.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хахаха!🎺🥳😀
Европа направи историческа грешка, като застана на страната на корумпирания и кървав украински режим.
18:37 27.10.2026
30 Хахахахаха
18:37 27.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Норвегия
18:39 27.10.2026
33 Атина Палада
Коментиран от #44
18:39 27.10.2026
34 Мелани
18:40 27.10.2026
35 Общо
Това е печелившата формула.
18:40 27.10.2026
36 асенчо
Коментиран от #48
18:40 27.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 На против
18:44 27.10.2026
39 Русото италианско чучело
18:45 27.10.2026
40 Правят се на лудички
Да се преговаря нали? хахахахаха кретени ... Кухите атлантици до там го докараха. Европейският парламент отказа да признае новата Държавна дума на Русия за легитимен представителен и законодателен орган. Решението е част от резолюция, приета с 482 гласа „за“, 41 „против“ и 39 „въздържал се“.
Документът отхвърля изборите, проведени в Русия между 18 и 20 септември 2026 г., като несвободни и нечестни. Европейският парламент заявява, че гласуването се е състояло в атмосфера на страх и на фона на продължаващата война на Москва срещу Украйна......
18:45 27.10.2026
41 Поздрави
18:46 27.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ха сега де...
До коментар #33 от "Атина Палада":А теб къде те сърби? Ако имаш претенции кажи сиги директно. Пък какво общо имаш с българите ще коментираме на друго място.
18:47 27.10.2026
45 Оня
18:49 27.10.2026
46 Путин се бъзика яко с тея в ЕК
18:49 27.10.2026
47 бай Шиле
18:49 27.10.2026
48 Русото италианско чучело
До коментар #36 от "асенчо":По-скоро Мелина-Месалина.
18:50 27.10.2026
49 Радев ще бъде
18:50 27.10.2026