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Жителите на окупираните Олешки ще бъдат изведени първо в Крим или Русия
  Тема: Украйна

Жителите на окупираните Олешки ще бъдат изведени първо в Крим или Русия

27 Октомври, 2026 17:25 1 553 15

  • олешки-
  • херсонска област-
  • режим на тишина-
  • евакуация-
  • украйна

Според Financial Times хората, които напуснат окупирания град по време на хуманитарната мисия, първо ще бъдат отведени в Крим или Русия. Режимът на тишина е в сила до 1 ноември

Жителите на окупираните Олешки ще бъдат изведени първо в Крим или Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жителите на временно окупираните Олешки, които се съгласят да напуснат града по време на договореното прекратяване на огъня, първо ще бъдат отведени в Крим или Русия. След това те ще могат да се върнат в Украйна, съобщава Financial Times, позовавайки се на свои източници.

Олешки се намират в Херсонска област, а планът за извеждане на цивилни е част от хуманитарна мисия. Не е посочен точният брой на хората, които могат да напуснат града, нито кога ще започне самото транспортиране.

Режимът на тишина продължава до 1 ноември

Прекратяването на огъня започна в 3:00 часа киевско време на 27 октомври и ще продължи до 22:59 часа на 1 ноември. Договореността е свързана с доставянето на хуманитарна помощ и подготовката за евакуация на цивилни от Олешки.

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец потвърди началото на режима и заяви, че страните спазват договореностите, постигнати от ръководителите на преговорните групи. По думите му мисията се провежда съвместно с руската упълномощена по правата на човека Яна Лантратова, с посредничеството и координацията на Мелания Тръмп. Руското министерство на отбраната също потвърди, че е преустановен огънят в Херсонското направление.

„В рамките на инициативата на първата дама на САЩ Мелания Тръмп за деблокиране на Олешки днес в 3:00 часа киевско време започна най-мащабният режим на тишина на най-големия участък от фронта в Южна Украйна“, заяви лидерът на парламентарната група „Слуга на народа“ Давид Арахамия. Той посочи, че режимът ще продължи до 22:59 часа на 1 ноември и го определи като най-мащабната деескалация от 2022 г. насам.

Предупреждение за възможно пренасочване към Русия

По-рано украинският президент Владимир Зеленски заяви, че Русия може да разминира района по начин, който да насочи жителите на Олешки към руска територия. Според него така Москва би могла да създаде впечатление, че хиляди украинци доброволно искат да заминат за Русия.

Новата схема, описана от Financial Times, предвижда жителите първо да бъдат транспортирани през Крим или Русия, а едва след това да получат възможност за връщане в Украйна. Към момента няма публично обявени подробности за маршрута, броя на евакуираните или конкретните срокове за изпълнение на операцията.

Източници: unian.net, interfax.com.ua, radiosvoboda.org


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    36 6 Отговор
    Жителите на Олешки са руснаци чакащи да бъдат освободени от киевската хунта, която е минирала постъпите към града откъм херсонска страна..... Това го гледах по украинската пропагандна телевизия Фридан... Следователно закономерно е да пътуват към руска територия малцината останали жители на това градче....

    Коментиран от #13

    17:34 27.10.2026

  • 2 хехе

    28 4 Отговор
    Жителите са руснаце и с радост ще отидат в Русия ненапразно не са чакали да дойдат руснате.

    17:35 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 586756346

    7 3 Отговор
    А кво дремаха досега - надявваха се , че ще минат в настъпление ли !

    17:39 27.10.2026

  • 6 Абе

    15 5 Отговор
    аз да питам защо първо в Крим, а после в Русия? Крим не беше ли в Русия?!?!?! Мисърлък................

    Коментиран от #7, #9

    17:44 27.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хитрината на Зеленски

    12 2 Отговор
    няма да мине!
    Щом Мелания(САЩ) да се ангажираки,- след изтеглянето на жителите в Русия, ще ги посрещнат и интрвюират американски представители, за това кой къде иска да отиде.
    И ще цъфне резултата. И че терора над населението на Олешки няма оправдание и извинение.
    А медиите разбира се, веднага ще забравят за случая.

    17:55 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 крайна

    9 1 Отговор
    няма да има море а даже може да я няма на картата

    18:13 27.10.2026

  • 13 Хахахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    До кога руска пропаганда? До кога?

    Коментиран от #14

    18:39 27.10.2026

  • 14 Хамсал

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    Докато ти се появи поне една гънка в полирания ти мозък!

    18:43 27.10.2026

  • 15 Интересно

    0 0 Отговор
    Ами те са в окупираната зона още от 22 г. Какво им е пречело да отидат в Русия досега?

    18:49 27.10.2026

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