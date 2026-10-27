Жителите на окупираните Олешки ще бъдат изведени първо в Крим или Русия

Жителите на временно окупираните Олешки, които се съгласят да напуснат града по време на договореното прекратяване на огъня, първо ще бъдат отведени в Крим или Русия. След това те ще могат да се върнат в Украйна, съобщава Financial Times, позовавайки се на свои източници.

Олешки се намират в Херсонска област, а планът за извеждане на цивилни е част от хуманитарна мисия. Не е посочен точният брой на хората, които могат да напуснат града, нито кога ще започне самото транспортиране.

Режимът на тишина продължава до 1 ноември

Прекратяването на огъня започна в 3:00 часа киевско време на 27 октомври и ще продължи до 22:59 часа на 1 ноември. Договореността е свързана с доставянето на хуманитарна помощ и подготовката за евакуация на цивилни от Олешки.

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец потвърди началото на режима и заяви, че страните спазват договореностите, постигнати от ръководителите на преговорните групи. По думите му мисията се провежда съвместно с руската упълномощена по правата на човека Яна Лантратова, с посредничеството и координацията на Мелания Тръмп. Руското министерство на отбраната също потвърди, че е преустановен огънят в Херсонското направление.

„В рамките на инициативата на първата дама на САЩ Мелания Тръмп за деблокиране на Олешки днес в 3:00 часа киевско време започна най-мащабният режим на тишина на най-големия участък от фронта в Южна Украйна“, заяви лидерът на парламентарната група „Слуга на народа“ Давид Арахамия. Той посочи, че режимът ще продължи до 22:59 часа на 1 ноември и го определи като най-мащабната деескалация от 2022 г. насам.

Предупреждение за възможно пренасочване към Русия

По-рано украинският президент Владимир Зеленски заяви, че Русия може да разминира района по начин, който да насочи жителите на Олешки към руска територия. Според него така Москва би могла да създаде впечатление, че хиляди украинци доброволно искат да заминат за Русия.

Новата схема, описана от Financial Times, предвижда жителите първо да бъдат транспортирани през Крим или Русия, а едва след това да получат възможност за връщане в Украйна. Към момента няма публично обявени подробности за маршрута, броя на евакуираните или конкретните срокове за изпълнение на операцията.

Източници: unian.net, interfax.com.ua, radiosvoboda.org