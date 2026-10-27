Сибига разкри мащаба на помощта от Северна Европа за Украйна: близо $50 млрд.

Финландия, Норвегия, Дания, Исландия и Швеция са предоставили на Украйна помощ за около 50 млрд. долара от февруари 2022 г. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибига на съвместна пресконференция с външните министри на Финландия и Норвегия Елина Валтонен и Еспен Барт Ейде в Хелзинки.

„Путин не демонстрира истинска готовност да сложи край на войната. Именно затова е изключително важно да укрепваме Украйна“, каза Сибига. По думите му петте северноевропейски държави демонстрират лидерство в подкрепата за Киев.

Фокус върху дроновете и противовъздушната отбрана

Сибига подчерта, че Украйна не е само получател на помощ, а партньор, който допринася за общата сигурност на Европа и трансатлантическата общност.

Украйна е подписала с Финландия и Норвегия споразумения в областта на безпилотните системи. „Сега трябва да превърнем тези договорености в съвместно производство. Украинският опит и северноевропейските технологии могат да укрепят целия ни континент“, заяви украинският министър.

Той постави акцент и върху необходимостта от допълнителни средства за противовъздушната отбрана, включително нови прехващачи за системите PAC. Сибига призова партньорите да продължат вноските си в инициативата PURL.

Проектът FREYJA и натискът върху Русия

По думите на Сибига Украйна е изпълнила своята част от съвместния проект FREYJA, насочен към развитието на европейски способности за противодействие на балистични ракети. „Сега е ред на нашите съюзници. Днес обсъдихме как да ускорим този процес“, каза той.

На срещата са обсъдени и следващи стъпки за увеличаване на натиска върху Русия, включително нови санкции срещу руската военна машина. Сибига заяви, че може да се направи повече за противодействие на руския „сенчест флот“, като определи северноевропейските държави като ключови участници заради географското им положение.

Отделно Норвегия обяви отпускането на 500 млн. норвежки крони, или почти 54 млн. долара, за енергийна подкрепа на Украйна преди зимата. Средствата ще бъдат предоставени през ноември и декември за ремонт и възстановяване на критичната енергийна инфраструктура.

Източници: ukrinform.ua