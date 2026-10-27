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Сибига разкри мащаба на помощта от Северна Европа за Украйна: близо $50 млрд.
  Тема: Украйна

Сибига разкри мащаба на помощта от Северна Европа за Украйна: близо $50 млрд.

27 Октомври, 2026 18:47 1 188 21

  • украйна-
  • андрий сибига-
  • военна помощ-
  • северна европа-
  • норвегия

Финландия, Норвегия, Дания, Исландия и Швеция са предоставили помощта от февруари 2022 г. Киев настоява за още подкрепа за противовъздушната отбрана и санкции срещу Русия

Сибига разкри мащаба на помощта от Северна Европа за Украйна: близо $50 млрд. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Финландия, Норвегия, Дания, Исландия и Швеция са предоставили на Украйна помощ за около 50 млрд. долара от февруари 2022 г. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибига на съвместна пресконференция с външните министри на Финландия и Норвегия Елина Валтонен и Еспен Барт Ейде в Хелзинки.

„Путин не демонстрира истинска готовност да сложи край на войната. Именно затова е изключително важно да укрепваме Украйна“, каза Сибига. По думите му петте северноевропейски държави демонстрират лидерство в подкрепата за Киев.

Фокус върху дроновете и противовъздушната отбрана

Сибига подчерта, че Украйна не е само получател на помощ, а партньор, който допринася за общата сигурност на Европа и трансатлантическата общност.

Украйна е подписала с Финландия и Норвегия споразумения в областта на безпилотните системи. „Сега трябва да превърнем тези договорености в съвместно производство. Украинският опит и северноевропейските технологии могат да укрепят целия ни континент“, заяви украинският министър.

Той постави акцент и върху необходимостта от допълнителни средства за противовъздушната отбрана, включително нови прехващачи за системите PAC. Сибига призова партньорите да продължат вноските си в инициативата PURL.

Проектът FREYJA и натискът върху Русия

По думите на Сибига Украйна е изпълнила своята част от съвместния проект FREYJA, насочен към развитието на европейски способности за противодействие на балистични ракети. „Сега е ред на нашите съюзници. Днес обсъдихме как да ускорим този процес“, каза той.

На срещата са обсъдени и следващи стъпки за увеличаване на натиска върху Русия, включително нови санкции срещу руската военна машина. Сибига заяви, че може да се направи повече за противодействие на руския „сенчест флот“, като определи северноевропейските държави като ключови участници заради географското им положение.

Отделно Норвегия обяви отпускането на 500 млн. норвежки крони, или почти 54 млн. долара, за енергийна подкрепа на Украйна преди зимата. Средствата ще бъдат предоставени през ноември и декември за ремонт и възстановяване на критичната енергийна инфраструктура.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 az СВО Победа 81

    25 1 Отговор
    Киев нареди на ВСУ да премине към кръгова отбрана в градовете....

    Явно положението никак не е розово, това не се прави, ако имаш превъзходство над противника.

    18:49 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ироничен

    18 0 Отговор
    Тоя да не си мисли, че ще се амбицираме да ги надминем?

    18:50 27.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дрисула

    20 1 Отговор
    Искайте, искайте, даваме, докато фалираме ЕС. И кой е крайния победител?)))) Дето сме влезли, всичко сме приключили

    18:53 27.10.2026

  • 7 При 50 милиарда колко

    18 1 Отговор
    от тях са би ли изшмъркани и в банки усвоени в собствени сметки на шмъркалниците.
    И основният въпрос е от какво се страхувате европейските лидери за да отпускат такива средства на един корумпиран наркоман а не да ги преразпределят сред европейските граждани. С какво ги държи в ръцете си или ги заплашва това корумпирано на шмъркано същество

    18:54 27.10.2026

  • 8 Йеронимус БОШ

    10 8 Отговор
    А кой е давал МИЛИАРДИ на Виетнам и Афганистан , за да изгонят АМЕРИКАНСКИЯ агресор ?

    18:54 27.10.2026

  • 9 Красимир Петров

    22 1 Отговор
    И каква е логиката да продължават да се наливат милиарди в тази каца без дъно.

    Коментиран от #21

    18:55 27.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Друг е проблема

    1 13 Отговор
    Тези 50 милиарда са нищо, плюс това са заеми!.Проблема е Китай който дърпа 300 милиарда на година.

    19:00 27.10.2026

  • 12 джони инглиш

    17 0 Отговор
    Отпускат, отпускат и зеленият шут и трупата му все към дъното се спускат.

    19:02 27.10.2026

  • 13 666

    16 0 Отговор
    Пари на вятъра

    19:03 27.10.2026

  • 14 НЕ ТОВА ВЕЧЕ Е

    14 0 Отговор
    НЕ МОРАЛНО ИЗВРАТЕНО ПРОСИЯ НА СТОЛЕТИЕТО. НЯМАМ СПОМЕН НА ДРУГА ДЪРЖАВА да са помагали толкова.. А със сигум много са имали нужди. Пример Виетнам. И най подло е че молят на другата да няма помощ и да бъде дори окрадена.

    19:04 27.10.2026

  • 15 Ами

    15 0 Отговор
    Санкции за Русия, милиарди за окраина и
    резултата е, дълг около един трилион за ЕС.
    Дълг, който ще го плащаме всички ние.

    19:04 27.10.2026

  • 16 Факти

    11 1 Отговор
    Един сайт на Укринформ.

    19:05 27.10.2026

  • 17 Мутата

    12 1 Отговор
    И каква е фойдата?

    19:07 27.10.2026

  • 18 бай Кольо

    5 0 Отговор
    Просяците в действие!Лошото е,че има кой да им се връзва на лъжите!Нали се сещате за златните кенефи?

    19:14 27.10.2026

  • 19 кукузел

    3 0 Отговор
    Цинично воюват с кръвта на избитите ми съученици, от двете страни.

    19:16 27.10.2026

  • 20 Мисля,

    2 0 Отговор
    че и тук Мира ще победи,.... а не Милиардите! За да има Мир, едното от двете трябва да спре...?

    19:51 27.10.2026

  • 21 Надяват се някога да има грабежи

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Красимир Петров":

    Сега европата дава хартишки а след войната ще иска реални ресурси ама умножени по хиляда спрямо тея хартишки дето са давали

    20:00 27.10.2026

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