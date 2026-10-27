Сибига разкри мащаба на помощта от Северна Европа за Украйна: близо $50 млрд.

Финландия, Норвегия, Дания, Исландия и Швеция са предоставили на Украйна помощ за около 50 млрд. долара от февруари 2022 г. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибига на съвместна пресконференция с външните министри на Финландия и Норвегия Елина Валтонен и Еспен Барт Ейде в Хелзинки.
„Путин не демонстрира истинска готовност да сложи край на войната. Именно затова е изключително важно да укрепваме Украйна“, каза Сибига. По думите му петте северноевропейски държави демонстрират лидерство в подкрепата за Киев.
Фокус върху дроновете и противовъздушната отбрана
Сибига подчерта, че Украйна не е само получател на помощ, а партньор, който допринася за общата сигурност на Европа и трансатлантическата общност.
Украйна е подписала с Финландия и Норвегия споразумения в областта на безпилотните системи. „Сега трябва да превърнем тези договорености в съвместно производство. Украинският опит и северноевропейските технологии могат да укрепят целия ни континент“, заяви украинският министър.
Той постави акцент и върху необходимостта от допълнителни средства за противовъздушната отбрана, включително нови прехващачи за системите PAC. Сибига призова партньорите да продължат вноските си в инициативата PURL.
Проектът FREYJA и натискът върху Русия
По думите на Сибига Украйна е изпълнила своята част от съвместния проект FREYJA, насочен към развитието на европейски способности за противодействие на балистични ракети. „Сега е ред на нашите съюзници. Днес обсъдихме как да ускорим този процес“, каза той.
На срещата са обсъдени и следващи стъпки за увеличаване на натиска върху Русия, включително нови санкции срещу руската военна машина. Сибига заяви, че може да се направи повече за противодействие на руския „сенчест флот“, като определи северноевропейските държави като ключови участници заради географското им положение.
Отделно Норвегия обяви отпускането на 500 млн. норвежки крони, или почти 54 млн. долара, за енергийна подкрепа на Украйна преди зимата. Средствата ще бъдат предоставени през ноември и декември за ремонт и възстановяване на критичната енергийна инфраструктура.
Източници: ukrinform.ua
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 az СВО Победа 81
Явно положението никак не е розово, това не се прави, ако имаш превъзходство над противника.
18:49 27.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ироничен
18:50 27.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дрисула
18:53 27.10.2026
7 При 50 милиарда колко
И основният въпрос е от какво се страхувате европейските лидери за да отпускат такива средства на един корумпиран наркоман а не да ги преразпределят сред европейските граждани. С какво ги държи в ръцете си или ги заплашва това корумпирано на шмъркано същество
18:54 27.10.2026
8 Йеронимус БОШ
18:54 27.10.2026
9 Красимир Петров
Коментиран от #21
18:55 27.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Друг е проблема
19:00 27.10.2026
12 джони инглиш
19:02 27.10.2026
13 666
19:03 27.10.2026
14 НЕ ТОВА ВЕЧЕ Е
19:04 27.10.2026
15 Ами
резултата е, дълг около един трилион за ЕС.
Дълг, който ще го плащаме всички ние.
19:04 27.10.2026
16 Факти
19:05 27.10.2026
17 Мутата
19:07 27.10.2026
18 бай Кольо
19:14 27.10.2026
19 кукузел
19:16 27.10.2026
20 Мисля,
19:51 27.10.2026
21 Надяват се някога да има грабежи
До коментар #9 от "Красимир Петров":Сега европата дава хартишки а след войната ще иска реални ресурси ама умножени по хиляда спрямо тея хартишки дето са давали
20:00 27.10.2026