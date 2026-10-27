Лавров с мрачно предупреждение за войната в Украйна: очаква се ескалация

Войната на Русия срещу Украйна ще продължи и вероятно може да се изостри. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, след като президентът на Финландия Александър Стуб и премиерът на Норвегия Йонас Гар Стьоре разговаряха по телефона с руския президент Владимир Путин.
Лавров каза, че двамата европейски лидери не са съобщили нищо ново по време на разговора с Путин. По думите му това показвало единствено желанието на европейските държави да се включат в преговорния процес.„Това показва само желанието на европейците да се вмъкнат в преговорния процес. Но с какви позиции искат да участват в него е големият въпрос“, заяви Лавров.
Москва не отстъпва от претенциите си за Донбас
По-рано Ройтерс съобщи, че по време на разговора Путин е заявил пред Стуб и Стьоре, че Русия не възнамерява да се отказва от опита си да завземе целия Донбас. Информацията е била предоставена от източник, близък до Кремъл. Според същия източник финландският и норвежкият лидер са отговорили, че краят на войната трябва да бъде свързан със справедлив мир.
Разговорът между Путин, Стуб и Стьоре се е състоял на 27 октомври. Той е бил посветен на войната в Украйна и на дипломатическите усилия за нейното прекратяване. До този момент последният европейски лидер, разговарял по телефона с руския президент, е бил френският държавен глава Еманюел Макрон. Техният разговор е бил през юли, но не е довел до резултат.
Лавров коментира и сделката за дизел със САЩ
Руският външен министър определи сделката за дизел между Русия и САЩ като „чисто делова договореност“. Според него това е прагматичен подход, свързан с икономиката на двете държави и със световната икономика.
Лавров обвини още Запада, че се опитва да влияе върху общественото мнение чрез дезинформация. Той цитира германския канцлер Фридрих Мерц, като заяви, че основната цел на западните държави била „да победят Русия“, и определи подобна позиция като политически мазохизъм.
Източници: unian.net, reuters.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лавро кентавро и медводков
Коментиран от #10
19:40 27.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Марпе, защо ни
Коментиран от #11
19:41 27.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 7531
Коментиран от #13
19:43 27.10.2026
6 Лавров е
Коментиран от #14
19:43 27.10.2026
7 джони инглиш
В. В. Путин
Коментиран от #24
19:43 27.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Атина Палада
До коментар #2 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Кураторите на Украйна капитулираха! Край!
Коментиран от #19
19:44 27.10.2026
10 Толкова просто
До коментар #1 от "Лавро кентавро и медводков":Русия не заслужава такова унижение причинено и от Путин и неговото обкръжение.
19:44 27.10.2026
11 Хи хи хи волoдiмiр
До коментар #3 от "Марпе, защо ни":За внушава "достоверност"
19:45 27.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 НЕМОЖАЧи.ру
До коментар #5 от "7531":Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧччччч
Вместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация....
19:47 27.10.2026
14 ру БЛАТА
До коментар #6 от "Лавров е":Все пак са в блиZки братски отношения 💥☠️
19:48 27.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
ну паГади
....
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
19:49 27.10.2026
17 ПРЕВОД ЗА БАНДЕРТЛОЛИТЕ
Коментиран от #26, #35
19:50 27.10.2026
18 Соваж бейби
Коментиран от #32
19:51 27.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 🇪🇺 Тридневната специална 🇪🇺
Чакаме да се посмеем и на мобилизацията и хумористичните опорки на руските тролове в България
19:56 27.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Соваж бейби
До коментар #7 от "джони инглиш":Не може да е сам защото 5 години проси мириарди и оръжие и още го прави ,всеки ден реве и иска санкции!Не напразно ги държат цялото семейство заложници в Европа. Трябва да се обсъди въпроса кога и как ще си плащат сметката на Европа.
Коментиран от #29
19:58 27.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 7676
20:00 27.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #24 от "Соваж бейби":Путин колко милиарда свали от мужика руски за тая война
Коментиран от #39
20:00 27.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 скучно и точка.
До коментар #28 от "Цар Борис":Или да пийне подсладен0 чайче
20:02 27.10.2026
32 Байдън разпореди война в Украйна
До коментар #18 от "Соваж бейби":Путин изпълни чинно.
Коментиран от #44
20:02 27.10.2026
33 Този сайт се превръща
Неолибералната демокрация е във възход преди изборите в Европа и съединените щати.
Коментиран от #37
20:02 27.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #17 от "ПРЕВОД ЗА БАНДЕРТЛОЛИТЕ":Бомбят Лавров, не Стоб
За кой ли е лошо
20:03 27.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Лавров...ЧАДО
Станахте за смях на целия свят.
Коментиран от #43
20:06 27.10.2026
39 Соваж бейби
До коментар #29 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Чакай бе ти къде живееш ?Тук в Европа не ни интересува нито Украйна ни Русия, пак повтарям бяхме свидетели Байдън и Зеленски запалиха войната после САЩ ни натресе наркомана да му даваме пари ,храним украинските мигранти ,даваме оръжие тези пари трябва да се върнат ,пич ! Ти също си плати 5 години инфлация ако работиш и плащаш данъци ,всички платихме солено заради САЩ и Зеленски без референдум, както си решиха сами ЕС да им дават пари сега да си търсят своето !
Коментиран от #45, #46, #49, #50
20:07 27.10.2026
40 Европа
20:07 27.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Я пъ тоа
До коментар #39 от "Соваж бейби":И как БАЙДЪН запали войната в Украйна.
Явно е разпоредил на Путин и той вероломно нападна съседите си.
20:13 27.10.2026
46 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #39 от "Соваж бейби":ЕС дава пари за украинските мигранти у нас
А РУСКИТЕ мигранти сами си ги храним.
20:15 27.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 хаха
До коментар #25 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":Знаеш ли лошата новина? Жалко ми е, защото съм гражданин на ЕС и искам да ни е добре, но явно няма как нещата да се променят.
1. Купуваме газ на 10 пъти цената в САЩ. Токът е няколко пъти по-скъп от там. Заводите заради това масово затварят и закриват работни места.
2. Франция е по-зле като оценка на инвеститорите от Гърция преди кризата. Вече застраховките за дълга й(CDS) се търгуват на около 104 пункта- Мексико, Бразилия, Индонезия.
3. Милионерите масово се изнасят от Западна Европа- все повече данъци, идеи за конфискация(данък богатство, нереализирани приходи)...
4. Почват вече социалистически бунтове в Париж, Милано и т.н.
Горе-долу сме като СССР ранната 1989та година.
Но кой политик в Брюксел ще иска да прави реформи и десни политики? Как да се откажат от зелената сделка, социалки на калпак, свръхрегулации? Само мислят как да кърпят ден за ден, докато още има кой да плаща данъци.
20:16 27.10.2026
49 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #39 от "Соваж бейби":Само ЕС спира Путин да си разиграва коня в Европа.
20:16 27.10.2026
50 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #39 от "Соваж бейби":Кажи ми колко МИЛИАРДИ свали Путин от руския мужик за тая война
На ден Путин харчи около 500 милиона $$
за войната. Кой ли му ги дава.....
20:19 27.10.2026
51 До Оня с коня
Той е създаден на 27 май 1997 г. с подписването на Основополагащия акт за взаимни отношения, сътрудничество и сигурност в Париж от руския президент Борис Елцин и лидерите на страните от НАТО.Основните структури и комитети за сътрудничество през този период включват:
• Съвместен постоянен съвет (СПС) / Permanent Joint Council (PJC): Действа от 1997 г. до 2002 г.. Провежда срещи веднъж месечно на ниво посланици и два пъти в годината на ниво министри на външните работи и на отбраната. Този съвет обаче функционираше във формат „НАТО + 1“ (Русия срещу целия блок), което често водеше до липса на консенсус, а Русия нямаше право на вето над решенията на Алианса.
• Северноатлантически съвет за сътрудничество (САСС): Русия се присъединява към него веднага след разпадането на СССР в края на 1991 г.. През 1997 г. той е преименуван на Съвет за евроатлантическо партньорство (СЕАП).Военен комитет за сътрудничество: Още през април 1992 г. Началникът на Генералния щаб на Русия е поканен да участва в първата сесия на Военния комитет на НАТО във формат за сътрудничество. Забележка: Познатият днес Съвет НАТО-Русия (СНР), който замени стария Съвместен постоянен съвет и постави Русия като равноправен партньор в дискусиите ("формат 29", по-късно "формат 30"), беше създаден малко по-късно — през май 2002 г. в Рим
20:21 27.10.2026
52 Пиночет
20:25 27.10.2026