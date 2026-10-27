Лавров с мрачно предупреждение за войната в Украйна: очаква се ескалация

Войната на Русия срещу Украйна ще продължи и вероятно може да се изостри. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, след като президентът на Финландия Александър Стуб и премиерът на Норвегия Йонас Гар Стьоре разговаряха по телефона с руския президент Владимир Путин.

Лавров каза, че двамата европейски лидери не са съобщили нищо ново по време на разговора с Путин. По думите му това показвало единствено желанието на европейските държави да се включат в преговорния процес.

Москва не отстъпва от претенциите си за Донбас

„Това показва само желанието на европейците да се вмъкнат в преговорния процес. Но с какви позиции искат да участват в него е големият въпрос“, заяви Лавров.

По-рано Ройтерс съобщи, че по време на разговора Путин е заявил пред Стуб и Стьоре, че Русия не възнамерява да се отказва от опита си да завземе целия Донбас. Информацията е била предоставена от източник, близък до Кремъл. Според същия източник финландският и норвежкият лидер са отговорили, че краят на войната трябва да бъде свързан със справедлив мир.

Разговорът между Путин, Стуб и Стьоре се е състоял на 27 октомври. Той е бил посветен на войната в Украйна и на дипломатическите усилия за нейното прекратяване. До този момент последният европейски лидер, разговарял по телефона с руския президент, е бил френският държавен глава Еманюел Макрон. Техният разговор е бил през юли, но не е довел до резултат.

Лавров коментира и сделката за дизел със САЩ

Руският външен министър определи сделката за дизел между Русия и САЩ като „чисто делова договореност“. Според него това е прагматичен подход, свързан с икономиката на двете държави и със световната икономика.

Лавров обвини още Запада, че се опитва да влияе върху общественото мнение чрез дезинформация. Той цитира германския канцлер Фридрих Мерц, като заяви, че основната цел на западните държави била „да победят Русия“, и определи подобна позиция като политически мазохизъм.

Източници: unian.net, reuters.com