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Лавров с мрачно предупреждение за войната в Украйна: очаква се ескалация
  Тема: Украйна

Лавров с мрачно предупреждение за войната в Украйна: очаква се ескалация

27 Октомври, 2026 19:38 2 064 52

  • сергей лавров-
  • войната в украйна-
  • владимир путин-
  • донбас

Руският външен министър постави под съмнение участието на Европа в преговорите. Според Ройтерс Путин не се отказва от целия Донбас

Лавров с мрачно предупреждение за войната в Украйна: очаква се ескалация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Войната на Русия срещу Украйна ще продължи и вероятно може да се изостри. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, след като президентът на Финландия Александър Стуб и премиерът на Норвегия Йонас Гар Стьоре разговаряха по телефона с руския президент Владимир Путин.

Лавров каза, че двамата европейски лидери не са съобщили нищо ново по време на разговора с Путин. По думите му това показвало единствено желанието на европейските държави да се включат в преговорния процес.

„Това показва само желанието на европейците да се вмъкнат в преговорния процес. Но с какви позиции искат да участват в него е големият въпрос“, заяви Лавров.

Москва не отстъпва от претенциите си за Донбас

По-рано Ройтерс съобщи, че по време на разговора Путин е заявил пред Стуб и Стьоре, че Русия не възнамерява да се отказва от опита си да завземе целия Донбас. Информацията е била предоставена от източник, близък до Кремъл. Според същия източник финландският и норвежкият лидер са отговорили, че краят на войната трябва да бъде свързан със справедлив мир.

Разговорът между Путин, Стуб и Стьоре се е състоял на 27 октомври. Той е бил посветен на войната в Украйна и на дипломатическите усилия за нейното прекратяване. До този момент последният европейски лидер, разговарял по телефона с руския президент, е бил френският държавен глава Еманюел Макрон. Техният разговор е бил през юли, но не е довел до резултат.

Лавров коментира и сделката за дизел със САЩ

Руският външен министър определи сделката за дизел между Русия и САЩ като „чисто делова договореност“. Според него това е прагматичен подход, свързан с икономиката на двете държави и със световната икономика.

Лавров обвини още Запада, че се опитва да влияе върху общественото мнение чрез дезинформация. Той цитира германския канцлер Фридрих Мерц, като заяви, че основната цел на западните държави била „да победят Русия“, и определи подобна позиция като политически мазохизъм.

Източници: unian.net, reuters.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лавро кентавро и медводков

    12 28 Отговор
    Очакваме ескалация на алкохолная консумация 🤩🤡🤮

    Коментиран от #10

    19:40 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Марпе, защо ни

    24 7 Отговор
    предаваш руски новини чрез украински източници. Оригинала се изрази по друг начин.

    Коментиран от #11

    19:41 27.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 7531

    24 9 Отговор
    Не отрежете ли Украйна по море, нищо не сте постигнали и язък за толкоз жертви!

    Коментиран от #13

    19:43 27.10.2026

  • 6 Лавров е

    15 23 Отговор
    не по-малко демагог от Путин. Руското ръководство е агресивно, окупаторско и тероризира цивилното население на славянска Украйна

    Коментиран от #14

    19:43 27.10.2026

  • 7 джони инглиш

    16 12 Отговор
    Сам клоуна да се представи, нека той да проси мир, нека поклпн ми направи, па ще видим по подир.
    В. В. Путин

    Коментиран от #24

    19:43 27.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Атина Палада

    19 9 Отговор

    До коментар #2 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Кураторите на Украйна капитулираха! Край!

    Коментиран от #19

    19:44 27.10.2026

  • 10 Толкова просто

    8 17 Отговор

    До коментар #1 от "Лавро кентавро и медводков":

    Русия не заслужава такова унижение причинено и от Путин и неговото обкръжение.

    19:44 27.10.2026

  • 11 Хи хи хи волoдiмiр

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Марпе, защо ни":

    За внушава "достоверност"

    19:45 27.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 НЕМОЖАЧи.ру

    8 15 Отговор

    До коментар #5 от "7531":

    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧччччч

    Вместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация....

    19:47 27.10.2026

  • 14 ру БЛАТА

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "Лавров е":

    Все пак са в блиZки братски отношения 💥☠️

    19:48 27.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    6 9 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    ....
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    19:49 27.10.2026

  • 17 ПРЕВОД ЗА БАНДЕРТЛОЛИТЕ

    15 7 Отговор
    Защото сте тъпи, да ви преведа - Лавров е казал на Стуб, че лошо го чака.

    Коментиран от #26, #35

    19:50 27.10.2026

  • 18 Соваж бейби

    8 8 Отговор
    Е ща за въпрос ?Европа даде повече пари от САЩ за тази война нормално е и тя да участва в преговорите,в която е въвлече Байдън той започна войната всички имаме спомен .

    Коментиран от #32

    19:51 27.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 🇪🇺 Тридневната специална 🇪🇺

    5 9 Отговор
    Военна ескалация как върви?
    Чакаме да се посмеем и на мобилизацията и хумористичните опорки на руските тролове в България

    19:56 27.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Соваж бейби

    10 5 Отговор

    До коментар #7 от "джони инглиш":

    Не може да е сам защото 5 години проси мириарди и оръжие и още го прави ,всеки ден реве и иска санкции!Не напразно ги държат цялото семейство заложници в Европа. Трябва да се обсъди въпроса кога и как ще си плащат сметката на Европа.

    Коментиран от #29

    19:58 27.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 7676

    5 4 Отговор
    Поне да се разискваше неутрално решение, например създаване на незавимиса държава от исканите територии под контрол на обединените нации. Да, ама не! Ако стане ще трябва да се приложи за Палестина, но там има един друг Путин запънал петите в пясъкът и не мърда. Възелът е мртав и е около цялата планета с много нерешени конфликти.

    20:00 27.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 11 Отговор

    До коментар #24 от "Соваж бейби":

    Путин колко милиарда свали от мужика руски за тая война

    Коментиран от #39

    20:00 27.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 скучно и точка.

    5 4 Отговор

    До коментар #28 от "Цар Борис":

    Или да пийне подсладен0 чайче

    20:02 27.10.2026

  • 32 Байдън разпореди война в Украйна

    5 10 Отговор

    До коментар #18 от "Соваж бейби":

    Путин изпълни чинно.

    Коментиран от #44

    20:02 27.10.2026

  • 33 Този сайт се превръща

    6 4 Отговор
    в манипулативна медия която по всякакъв начин се опитва да заглуши истината в лицето на българските граждани. И това се случва в тройна сглобка между три политически партии които по всякакъв начин се опитват да премахнете управляващата в момента.
    Неолибералната демокрация е във възход преди изборите в Европа и съединените щати.

    Коментиран от #37

    20:02 27.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 5 Отговор

    До коментар #17 от "ПРЕВОД ЗА БАНДЕРТЛОЛИТЕ":

    Бомбят Лавров, не Стоб
    За кой ли е лошо

    20:03 27.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Лавров...ЧАДО

    6 3 Отговор
    НАТОВСКО оръжие громи Русия
    Станахте за смях на целия свят.

    Коментиран от #43

    20:06 27.10.2026

  • 39 Соваж бейби

    3 5 Отговор

    До коментар #29 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Чакай бе ти къде живееш ?Тук в Европа не ни интересува нито Украйна ни Русия, пак повтарям бяхме свидетели Байдън и Зеленски запалиха войната после САЩ ни натресе наркомана да му даваме пари ,храним украинските мигранти ,даваме оръжие тези пари трябва да се върнат ,пич ! Ти също си плати 5 години инфлация ако работиш и плащаш данъци ,всички платихме солено заради САЩ и Зеленски без референдум, както си решиха сами ЕС да им дават пари сега да си търсят своето !

    Коментиран от #45, #46, #49, #50

    20:07 27.10.2026

  • 40 Европа

    2 4 Отговор
    продължава да сее ветрове и най вероятно ще продължи да жъне вече започналите бури...

    20:07 27.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Я пъ тоа

    5 2 Отговор

    До коментар #39 от "Соваж бейби":

    И как БАЙДЪН запали войната в Украйна.
    Явно е разпоредил на Путин и той вероломно нападна съседите си.

    20:13 27.10.2026

  • 46 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Соваж бейби":

    ЕС дава пари за украинските мигранти у нас
    А РУСКИТЕ мигранти сами си ги храним.

    20:15 27.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 хаха

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    Знаеш ли лошата новина? Жалко ми е, защото съм гражданин на ЕС и искам да ни е добре, но явно няма как нещата да се променят.
    1. Купуваме газ на 10 пъти цената в САЩ. Токът е няколко пъти по-скъп от там. Заводите заради това масово затварят и закриват работни места.
    2. Франция е по-зле като оценка на инвеститорите от Гърция преди кризата. Вече застраховките за дълга й(CDS) се търгуват на около 104 пункта- Мексико, Бразилия, Индонезия.
    3. Милионерите масово се изнасят от Западна Европа- все повече данъци, идеи за конфискация(данък богатство, нереализирани приходи)...
    4. Почват вече социалистически бунтове в Париж, Милано и т.н.
    Горе-долу сме като СССР ранната 1989та година.
    Но кой политик в Брюксел ще иска да прави реформи и десни политики? Как да се откажат от зелената сделка, социалки на калпак, свръхрегулации? Само мислят как да кърпят ден за ден, докато още има кой да плаща данъци.

    20:16 27.10.2026

  • 49 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Соваж бейби":

    Само ЕС спира Путин да си разиграва коня в Европа.

    20:16 27.10.2026

  • 50 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Соваж бейби":

    Кажи ми колко МИЛИАРДИ свали Путин от руския мужик за тая война
    На ден Путин харчи около 500 милиона $$
    за войната. Кой ли му ги дава.....

    20:19 27.10.2026

  • 51 До Оня с коня

    0 1 Отговор
    не бил чувал.Съвместен постоянен съвет Русия-НАТО (СПС).
    Той е създаден на 27 май 1997 г. с подписването на Основополагащия акт за взаимни отношения, сътрудничество и сигурност в Париж от руския президент Борис Елцин и лидерите на страните от НАТО.Основните структури и комитети за сътрудничество през този период включват:
    • Съвместен постоянен съвет (СПС) / Permanent Joint Council (PJC): Действа от 1997 г. до 2002 г.. Провежда срещи веднъж месечно на ниво посланици и два пъти в годината на ниво министри на външните работи и на отбраната. Този съвет обаче функционираше във формат „НАТО + 1“ (Русия срещу целия блок), което често водеше до липса на консенсус, а Русия нямаше право на вето над решенията на Алианса.
    • Северноатлантически съвет за сътрудничество (САСС): Русия се присъединява към него веднага след разпадането на СССР в края на 1991 г.. През 1997 г. той е преименуван на Съвет за евроатлантическо партньорство (СЕАП).Военен комитет за сътрудничество: Още през април 1992 г. Началникът на Генералния щаб на Русия е поканен да участва в първата сесия на Военния комитет на НАТО във формат за сътрудничество. Забележка: Познатият днес Съвет НАТО-Русия (СНР), който замени стария Съвместен постоянен съвет и постави Русия като равноправен партньор в дискусиите ("формат 29", по-късно "формат 30"), беше създаден малко по-късно — през май 2002 г. в Рим

    20:21 27.10.2026

  • 52 Пиночет

    1 0 Отговор
    Конската глава, марш обратно в бункера!

    20:25 27.10.2026

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