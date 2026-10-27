Недостигът на ракети „Пейтриът“ тревожи Европа: Полша предприема ход

В Полша ще бъде създаден европейски център за поддръжка на ракети прехващачи „Пейтриът“, произведени от американската компания „Локхийд Мартин“. Решението беше обявено от заместник-министъра на отбраната Магдалена Собковяк-Чарнецка.

Центърът ще бъде единственият от този тип извън Съединените щати. По думите на полския заместник-министър инвестицията ще бъде на стойност около 1 млрд. злоти, или приблизително 253 млн. долара, а за изграждането и подготовката му за работа ще са необходими около 12 месеца.

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„Четири държави се конкурираха за разполагането на тази инвестиция в Европа – Германия, Нидерландия, Норвегия и Полша. Този успех не беше даденост“, написа Собковяк-Чарнецка в социалната мрежа „Екс“.

Полша е била избрана след състезание с Германия, Нидерландия и Норвегия. Центърът ще позволи ракетите да бъдат обслужвани на европейска територия, вместо да бъдат изпращани до САЩ. Това ще съкрати времето за поддръжка и връщане на боеприпасите в оперативна готовност.

Новата инфраструктура идва на фона на повишеното търсене на ракети за противовъздушна отбрана. Войните в Украйна и Близкия изток са довели до изчерпване на част от запасите от ракети прехващачи и до забавяне на доставките, съобщи „Ройтерс“. Затова редица държави търсят възможности за поддръжка и производство по-близо до собствените си територии.

Центърът в Полша ще има значение не само за полските въоръжени сили, но и за европейските държави, които използват системи „Пейтриът“. След изграждането му обслужването на ракетите няма да зависи единствено от капацитета на американските съоръжения.

Източници: wsau.com