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Недостигът на ракети „Пейтриът“ тревожи Европа: Полша предприема ход
  Тема: Украйна

Недостигът на ракети „Пейтриът“ тревожи Европа: Полша предприема ход

27 Октомври, 2026 20:38 980 9

  • полша-
  • пейтриът-
  • противовъздушна отбрана-
  • локхийд мартин

Инвестицията ще бъде около 253 млн. долара, а центърът трябва да заработи до 12 месеца. Той ще е единственият такъв обект извън САЩ

Недостигът на ракети „Пейтриът“ тревожи Европа: Полша предприема ход - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Полша ще бъде създаден европейски център за поддръжка на ракети прехващачи „Пейтриът“, произведени от американската компания „Локхийд Мартин“. Решението беше обявено от заместник-министъра на отбраната Магдалена Собковяк-Чарнецка.

Центърът ще бъде единственият от този тип извън Съединените щати. По думите на полския заместник-министър инвестицията ще бъде на стойност около 1 млрд. злоти, или приблизително 253 млн. долара, а за изграждането и подготовката му за работа ще са необходими около 12 месеца.

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„Четири държави се конкурираха за разполагането на тази инвестиция в Европа – Германия, Нидерландия, Норвегия и Полша. Този успех не беше даденост“, написа Собковяк-Чарнецка в социалната мрежа „Екс“.

Полша е била избрана след състезание с Германия, Нидерландия и Норвегия. Центърът ще позволи ракетите да бъдат обслужвани на европейска територия, вместо да бъдат изпращани до САЩ. Това ще съкрати времето за поддръжка и връщане на боеприпасите в оперативна готовност.

Новата инфраструктура идва на фона на повишеното търсене на ракети за противовъздушна отбрана. Войните в Украйна и Близкия изток са довели до изчерпване на част от запасите от ракети прехващачи и до забавяне на доставките, съобщи „Ройтерс“. Затова редица държави търсят възможности за поддръжка и производство по-близо до собствените си територии.

Центърът в Полша ще има значение не само за полските въоръжени сили, но и за европейските държави, които използват системи „Пейтриът“. След изграждането му обслужването на ракетите няма да зависи единствено от капацитета на американските съоръжения.

Източници: wsau.com


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    3 13 Отговор
    Трябва цяла Европа да ремонтира военно оборудване.

    20:40 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Овчар

    10 4 Отговор
    Недостига на акъл прави Русия и Китай господарите на планетата а можеха да са приятелите на ЕС.

    20:43 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Някой си

    10 3 Отговор
    И с какво Пейтриът ще помогне срещу ядрен удар?!

    20:48 27.10.2026

  • 8 аз съм от европа

    5 0 Отговор
    и не се тревожа изобщо

    21:04 27.10.2026

  • 9 Споко

    5 0 Отговор
    Украйна ще ги произвежда ама друг път

    21:10 27.10.2026

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