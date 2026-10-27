Украйна поиска среща с Путин

За обсъждането на най-чувствителните въпроси в мирния процес е необходима среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин. Това заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига на съвместна пресконференция в Хелзинки с външните министри на Финландия и Норвегия Елина Валтонен и Еспен Барт Ейде, съобщи Укрінформ.
Сибига коментира очакванията към предстоящата тристранна среща на преговорните екипи на Украйна, САЩ и Русия. По думите му разговорите могат да се съсредоточат върху въпросите на сигурността, но досегашният формат не е достатъчен за решаването на най-деликатните теми.„Според мен нивото на тази група, при цялото ми уважение към участниците, не е достатъчно за обсъждането на най-чувствителните въпроси. Именно затова е необходима и среща на ниво Зеленски и Путин“, заяви Сибига.
Украинският министър отбеляза, че преговорните екипи вече са се срещали няколко пъти, но често са се връщали към едни и същи въпроси. Той определи предстоящите разговори като възможност за създаване на нова динамика в дипломатическия процес.
Предложенията на Киев
Сибига заяви, че Украйна има конкретни предложения, включително за частично прекратяване на огъня. Като други важни теми той посочи ситуацията в Черно море и защитата на украинската енергийна система, която по думите му е подложена на ежедневни руски атаки преди зимата.
Министърът припомни, че в по-ранен етап от преговорния процес са били създадени три групи. Според него става дума за възстановяване на разговорите именно в този формат.„По-рано вече бяха създадени три групи в рамките на преговорния процес. Сега става дума за възстановяване на нашите преговори именно в този формат. И това наистина е важно“, каза Сибига.
Срещата на екипите е планирана за ноември
В публикация от 23 октомври Володимир Зеленски заяви, че Украйна, САЩ и Русия са се договорили да проведат тристранна среща на ниво преговорни екипи през първата половина на ноември. Украинският президент каза, че Киев е готов за разговори във всеки ден, но провеждането им зависи от позицията на Русия.
По този начин предложението на Сибига за среща между лидерите е поставено като следващ етап след разговорите на техническо ниво. Конкретна дата за среща между Зеленски и Путин не е посочена.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 5654
19:34 27.10.2026
2 Гост
Коментиран от #17
19:34 27.10.2026
3 ЗЕЛЕНСКИ ДНЕС РИВА ЛИ
19:35 27.10.2026
4 Путин
19:35 27.10.2026
5 Хохо Бохо
19:35 27.10.2026
6 пешо
19:35 27.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гробар
19:36 27.10.2026
9 ЕвроЗелките му набиха канчето
19:36 27.10.2026
10 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
Коментиран от #22
19:36 27.10.2026
11 Зеленски е винаги добре дошъл
19:36 27.10.2026
12 Ахмад
19:37 27.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 1234
Коментиран от #20
19:39 27.10.2026
15 Ггхг
19:39 27.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Копейкин
До коментар #2 от "Гост":Не България а Москва, Червеният площад, това е моята гордост. Аз даже съм се снимал там.
19:40 27.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 стоян георгиев
Отделно новите победители на изборите в Сърбия -Студентска листа поляха със студен душ урсулите и Брюксел като обявиха,че в никакъв случай няма да налагат санкции срещу Русия,няма да дадът и един патрон на Киев,обявиха,че Радко Младия е национален герой и,че Косово е неделима част от Сърбия.
По въпроса за членство в ЕС лидерите на Студентска листа обявиха,че ще поставят въпроса на референдум,да реши народа иска ли в ЕС или не....
19:40 27.10.2026
20 1234
До коментар #14 от "1234":И забравих да каза, че първо трябва да отмени указа с който забранява такива срещи, второ трябва да докаже, че още е легитимен президент, май ще трябват избори ;–)!
19:40 27.10.2026
21 Нямам повече вьпроси
А да не би такава да е била играта?
Като погледна произхода на двамата с токчетата нищо не ме учудва!
Коментиран от #45
19:41 27.10.2026
22 Боруна Лом
До коментар #10 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":ЖЕНЕРАЛ НАСКО Е ПОД КРЕВАТА И ТРЕПЕРИ ПУТИН ДА НЕ ГО НАМЕРИ!
19:41 27.10.2026
23 И какво като иска
Нали ще има бъдеща среща в Абу Даби. Защо Украйна бърза.
19:41 27.10.2026
24 асенчо
19:42 27.10.2026
25 джони инглиш
В. В. Путин
19:43 27.10.2026
26 Ти да видиш
19:44 27.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 къде забрави Донбас
19:47 27.10.2026
29 кукузел
19:47 27.10.2026
30 ЗЕЛЕНСКИ ГЛЕДА КАТО ПЛЪХ В КАПАН
19:47 27.10.2026
31 така, така
Крайно време е да се определят искат ли среща или не. Няма какво да разиграват тия свои циркаджийски номера. Никой вече не им се хваща.
19:48 27.10.2026
32 Русия
Коментиран от #57
19:49 27.10.2026
33 Анадьн му
До коментар #16 от "Путя никога":Ей, тези екшьни които гледате до нищо добро не доведоха или изгубили сте возможноста да мислите реално . За трата световна се размечтал горкия!
19:49 27.10.2026
34 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
35 Днес Киев е бил "парализиран"
След балистична ракетна атака над Киев Южният мост не работи, а основните магистрали на столицата са в задръствания. Кметът на Киев Виталий Кличко е уточнил, че Русия е ударила Южния мост сериозно. Според него, заради това инфраструктурата на метрото е била повредена и специалистите по метрото са работили на място цяла нощ. "Движението на влаковете между станциите Осокорки – Красни Хутор по зелената метролиния е спряно поради удари в метро инфраструктурата на Южния мост", казал Виталий Кличко. KMVA също е потвърдила, че движението на пътния транспорт по Южния мост трябва временно да бъде ограничено поради последствията от атаката. Пътната полиция на Киев е съобщила, че движението по моста е блокирано за движение и в двете посоки и е призовала шофьорите да вземат това предвид при планиране на бъдещи пътувания. Днес Украйна е поискала среща и разговори с Русия.
Коментиран от #61
19:52 27.10.2026
36 Путин
19:52 27.10.2026
37 Хи хи
19:53 27.10.2026
38 А ОЩЕ НЕ Е ЗИМА
19:53 27.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 До Оня с коня
Той е създаден на 27 май 1997 г. с подписването на Основополагащия акт за взаимни отношения, сътрудничество и сигурност в Париж от руския президент Борис Елцин и лидерите на страните от НАТО.Основните структури и комитети за сътрудничество през този период включват:
• Съвместен постоянен съвет (СПС) / Permanent Joint Council (PJC): Действа от 1997 г. до 2002 г.. Провежда срещи веднъж месечно на ниво посланици и два пъти в годината на ниво министри на външните работи и на отбраната. Този съвет обаче функционираше във формат „НАТО + 1“ (Русия срещу целия блок), което често водеше до липса на консенсус, а Русия нямаше право на вето над решенията на Алианса.
• Северноатлантически съвет за сътрудничество (САСС): Русия се присъединява към него веднага след разпадането на СССР в края на 1991 г.. През 1997 г. той е преименуван на Съвет за евроатлантическо партньорство (СЕАП).Военен комитет за сътрудничество: Още през април 1992 г. Началникът на Генералния щаб на Русия е поканен да участва в първата сесия на Военния комитет на НАТО във формат за сътрудничество. Забележка: Познатият днес Съвет НАТО-Русия (СНР), който замени стария Съвместен постоянен съвет и постави Русия като равноправен партньор в дискусиите ("формат 29", по-късно "формат 30"), беше създаден малко по-късно — през май 2002 г. в Рим
19:58 27.10.2026
43 Само питам
Явно яко взе да му пари на задните части .
20:00 27.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Абе
20:04 27.10.2026
47 Отстрани
20:04 27.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 За какво
20:05 27.10.2026
51 ХиХи
20:06 27.10.2026
52 Европа в шок, зимата ще е студена
Правителствена делегация пристигна в Москва за енергийни преговори !!
Словакия предприема този ход в момент на явен разрив с официалната стратегия на Европейския съюз за постепенно прекратяване на вноса на руски енергийни ресурси до края на 2027 г..
20:08 27.10.2026
53 Анджо
20:09 27.10.2026
54 Резултати от войната на ЕС срещу Русия
2011 г. - 370 долара за хиляда кубически метра
2022 г. - 3 892 долара за хиляда кубически метра в пика на паниката в ЕС
2025 г. - около 406,5 долара за хиляда кубически метра (докато за Китай е около 240,3 долара)
2026 г. - 562 долара за хиляда кубически метра, докато за Китай е около 247,9 долара за хиляда кубически метра. На спот пазара на ЕС (TTF хъб) цените през есента на 2026 г. се повишиха над 90-97 евро за MWh (надхвърляйки еквивалента на 1000 долара за хиляда кубически метра на фона на кризата в Близкия изток и намаляващите резерви)
САЩ аплодират! Те вече сключиха изгодна сделка за дизел с Русия.
Коментиран от #72
20:09 27.10.2026
55 Казанлъшкия
20:09 27.10.2026
56 И Киев е Руски
20:10 27.10.2026
57 Утописти
До коментар #32 от "Русия":И кое му е великото че не мога да се сетя?
Може би 150-170Е пенсия а за заплата не говоря защото ако ти ядеш кайма а аз ориз не значи че ядем сьрми (така формират средната заплата при кап.).
20:12 27.10.2026
58 нема лабаво
В „пътната карта“ са посочени и конкретни ирански находища на нефт и газ, в които Москва възнамерява да участва. Една от по-необичайните разпоредби надхвърля рамките на стандартната търговия: „пътната карта“ предвижда Русия да съдейства за организирането на производство на определени части и компоненти за руски въздухоплавателни средства на територията на Иран.
20:12 27.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Дън Бай
20:14 27.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Русия изнася за сащ чрез Индия
Най-значимото развитие е превръщането на Индия в основен доставчик. Доставките на бензин от Индия са нараснали до 3,83 милиона барела през 2026 г. – около 4,5 пъти повече от 852 152 барела, отчетени през 2025 г. – което поставя Индия непосредствено след Канада и близо до Южна Корея в класацията на доставчиците. Тази промяна отразява нарастващия капацитет на Индия за износ на петролни продукти, както и способността ѝ конкурентно да обслужва канали за доставки към Калифорния, продиктувани от ценови арбитраж.
20:15 27.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
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67 Това
20:17 27.10.2026
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70 Украйна поиска среща с Путин
20:19 27.10.2026
71 ха ха ха ...
В България по КЕВР засега са 5-6 пъти по-високи от САЩ..
Честита ви Коледа ...ха ха ха
20:19 27.10.2026
72 факт
До коментар #54 от "Резултати от войната на ЕС срещу Русия":Вчера беше $1100 за 1000 кубика в европа
20:20 27.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 БАНко
20:20 27.10.2026
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76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 сводка от фронта
Според военните от ВСУ, те са обкръжени от шест месеца... без подходящи провизии... сведени до ядене на котки и дървесна кора и принудени да пият дъждовна вода... докато руските войски са само на 500-600 метра разстояние
20:22 27.10.2026
79 Запада умре
20:23 27.10.2026
80 Дани
Много пъти го лъгахте тоя Путин. Тоя път няма да стане.
20:24 27.10.2026
81 Вървим към ЕС военна диктатура
Те са все млади мъже, обучени от западни военни експерти в лагерите на Близкия Изток и Украйна. Тези млади мъже са терористи, независимо дали са мюсюлмани джихадисти или украинци.
Европа и Америка на Байдън ги приеха, хранеха, издържаха с Вашите данъци, Вашите пари.
Те са частната армия на либералите - глобалисти. Тяхната задача е да подпалят Европа, да компрометират всякакви мирни протести срещу настоящото статукво, управляващо Европа.
Европейското либерално статукво знае, че губи властта и че европейското население е крайно недоволно от огромните средства, които Европа закопа в Украйна - Разбира се, за сметка на поголовното обедняване на европейските семейства, като от държавните бюджети парите се изпращаха директно за Украйна.
Тази политика на война срещу Русия лиши Европа и от средства, и от ресурси, като цената я платиха и продължават да плащат европейците, и Българите барабар с тях.
20:25 27.10.2026
82 Пффф...
До коментар #75 от "хаха":Брато,ти си иЗЗЗрод....и си за затвор!Това,че си тUппп,не е извинение...
20:25 27.10.2026