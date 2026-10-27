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Украйна поиска среща с Путин
  Тема: Украйна

Украйна поиска среща с Путин

27 Октомври, 2026 19:32 2 786 82

  • андрий сибига-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • мирни преговори-
  • украйна

Украинският външен министър смята, че преговорните екипи не са достатъчни за най-чувствителните теми. Сред предложенията на Киев са частично прекратяване на огъня и защита на енергийната система

Украйна поиска среща с Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За обсъждането на най-чувствителните въпроси в мирния процес е необходима среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин. Това заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига на съвместна пресконференция в Хелзинки с външните министри на Финландия и Норвегия Елина Валтонен и Еспен Барт Ейде, съобщи Укрінформ.

Сибига коментира очакванията към предстоящата тристранна среща на преговорните екипи на Украйна, САЩ и Русия. По думите му разговорите могат да се съсредоточат върху въпросите на сигурността, но досегашният формат не е достатъчен за решаването на най-деликатните теми.

„Според мен нивото на тази група, при цялото ми уважение към участниците, не е достатъчно за обсъждането на най-чувствителните въпроси. Именно затова е необходима и среща на ниво Зеленски и Путин“, заяви Сибига.

Украинският министър отбеляза, че преговорните екипи вече са се срещали няколко пъти, но често са се връщали към едни и същи въпроси. Той определи предстоящите разговори като възможност за създаване на нова динамика в дипломатическия процес.

Предложенията на Киев

Сибига заяви, че Украйна има конкретни предложения, включително за частично прекратяване на огъня. Като други важни теми той посочи ситуацията в Черно море и защитата на украинската енергийна система, която по думите му е подложена на ежедневни руски атаки преди зимата.

Министърът припомни, че в по-ранен етап от преговорния процес са били създадени три групи. Според него става дума за възстановяване на разговорите именно в този формат.

„По-рано вече бяха създадени три групи в рамките на преговорния процес. Сега става дума за възстановяване на нашите преговори именно в този формат. И това наистина е важно“, каза Сибига.

Срещата на екипите е планирана за ноември

В публикация от 23 октомври Володимир Зеленски заяви, че Украйна, САЩ и Русия са се договорили да проведат тристранна среща на ниво преговорни екипи през първата половина на ноември. Украинският президент каза, че Киев е готов за разговори във всеки ден, но провеждането им зависи от позицията на Русия.

По този начин предложението на Сибига за среща между лидерите е поставено като следващ етап след разговорите на техническо ниво. Конкретна дата за среща между Зеленски и Путин не е посочена.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 5654

    90 4 Отговор
    Не може, има Указ на президента на Украйна!

    19:34 27.10.2026

  • 2 Гост

    87 6 Отговор
    Еми, адреса го знаете! Москва, Червен площад 1! Елате чисти, моля!

    Коментиран от #17

    19:34 27.10.2026

  • 3 ЗЕЛЕНСКИ ДНЕС РИВА ЛИ

    71 5 Отговор
    По телевизора?

    19:35 27.10.2026

  • 4 Путин

    62 4 Отговор
    Шах и МАТ !

    19:35 27.10.2026

  • 5 Хохо Бохо

    70 5 Отговор
    Белия байрак и на килимчето

    19:35 27.10.2026

  • 6 пешо

    63 5 Отговор
    наркомана отдавна не е президент

    19:35 27.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гробар

    7 33 Отговор
    И децата знаят че зеления таракан е агент на Путята. Иначе досега щеше да е ликвидиран. Така че със сигурност се чуват поне веднъж месечно.

    19:36 27.10.2026

  • 9 ЕвроЗелките му набиха канчето

    51 4 Отговор
    Да лази пред Путин вместо тях. Измиват си ръцете.

    19:36 27.10.2026

  • 10 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    58 3 Отговор
    Как коментира тази новина?

    Коментиран от #22

    19:36 27.10.2026

  • 11 Зеленски е винаги добре дошъл

    43 3 Отговор
    за среща в Русия. Путин многократно го е казал и ще му се осигури необходимата президенска защита и неприкосновенност.

    19:36 27.10.2026

  • 12 Ахмад

    55 4 Отговор
    За Украйна само едно - пълна и безусловна капитулация!

    19:37 27.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 1234

    35 4 Отговор
    Хиляда пъти му казаха на Зеленото нищо, че може да заповяда в Москва на червеното килимче, че сигурността му е гарантирана. Както се пее в една песен "колко пъти" трябва да му го повторят за да го разбере?

    Коментиран от #20

    19:39 27.10.2026

  • 15 Ггхг

    32 4 Отговор
    Наведени и изкъпани преди това

    19:39 27.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Копейкин

    8 10 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Не България а Москва, Червеният площад, това е моята гордост. Аз даже съм се снимал там.

    19:40 27.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 стоян георгиев

    41 5 Отговор
    Наиграха се и сега и зеления и урсулите ще пълзят в краката на Вовата Путин.
    Отделно новите победители на изборите в Сърбия -Студентска листа поляха със студен душ урсулите и Брюксел като обявиха,че в никакъв случай няма да налагат санкции срещу Русия,няма да дадът и един патрон на Киев,обявиха,че Радко Младия е национален герой и,че Косово е неделима част от Сърбия.
    По въпроса за членство в ЕС лидерите на Студентска листа обявиха,че ще поставят въпроса на референдум,да реши народа иска ли в ЕС или не....

    19:40 27.10.2026

  • 20 1234

    34 3 Отговор

    До коментар #14 от "1234":

    И забравих да каза, че първо трябва да отмени указа с който забранява такива срещи, второ трябва да докаже, че още е легитимен президент, май ще трябват избори ;–)!

    19:40 27.10.2026

  • 21 Нямам повече вьпроси

    5 19 Отговор
    Защо чак сега ?
    А да не би такава да е била играта?
    Като погледна произхода на двамата с токчетата нищо не ме учудва!

    Коментиран от #45

    19:41 27.10.2026

  • 22 Боруна Лом

    43 3 Отговор

    До коментар #10 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":

    ЖЕНЕРАЛ НАСКО Е ПОД КРЕВАТА И ТРЕПЕРИ ПУТИН ДА НЕ ГО НАМЕРИ!

    19:41 27.10.2026

  • 23 И какво като иска

    29 3 Отговор
    Този който печели войната той поставя условията и рамките на бъдещи преговори като време и условия.
    Нали ще има бъдеща среща в Абу Даби. Защо Украйна бърза.

    19:41 27.10.2026

  • 24 асенчо

    30 3 Отговор
    Минско увъртане, вместо КАПИТУЛАЦИЯ.

    19:42 27.10.2026

  • 25 джони инглиш

    27 3 Отговор
    Сам клоуна да се представи, нека той да проси мир, нека поклпн ми направи, па ще видим по подир.
    В. В. Путин

    19:43 27.10.2026

  • 26 Ти да видиш

    28 3 Отговор
    Зеленски забрани мирните преговори, а сега иска разговор. Владимир Владимирович няма време за разговори, но може да приеме акт за капитулация на Украйна.

    19:44 27.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 къде забрави Донбас

    21 3 Отговор
    връщането на Донбас само може да отвори вратата на преговорите и то по въпроси свързани със сигурността и на двете страни и пакт за ненападение и провокации както от едната така и от другата страна .Всичко останало е само повод за продължаване на войната

    19:47 27.10.2026

  • 29 кукузел

    7 2 Отговор
    Който рискува пичели, кат Ицо, кой не рискува губи и себе си и покрай.

    19:47 27.10.2026

  • 30 ЗЕЛЕНСКИ ГЛЕДА КАТО ПЛЪХ В КАПАН

    21 2 Отговор
    Та те така.

    19:47 27.10.2026

  • 31 така, така

    22 2 Отговор
    Ма тия са бетер бабите на село! Все хортуват, че искат среща, а не отиват на килимчето. Путин отдавна им каза, щом искат среща Зеленски да отива в Москва, безопасността му ще е осигурена. Но малкия шут не смее. Ми щом не смее и среща няма да има.
    Крайно време е да се определят искат ли среща или не. Няма какво да разиграват тия свои циркаджийски номера. Никой вече не им се хваща.

    19:48 27.10.2026

  • 32 Русия

    25 3 Отговор
    Абе фашистче просрочено,ти си никой,как може да си помислиш че Великият В.Путин ще се среща с теб ? Ти май вземаш някакви субстанции ?

    Коментиран от #57

    19:49 27.10.2026

  • 33 Анадьн му

    12 26 Отговор

    До коментар #16 от "Путя никога":

    Ей, тези екшьни които гледате до нищо добро не доведоха или изгубили сте возможноста да мислите реално . За трата световна се размечтал горкия!

    19:49 27.10.2026

  • 34 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 35 Днес Киев е бил "парализиран"

    19 31 Отговор
    от транспортен срив: Южния мост е затворен, има километрови задръствания по пътищата.
    След балистична ракетна атака над Киев Южният мост не работи, а основните магистрали на столицата са в задръствания. Кметът на Киев Виталий Кличко е уточнил, че Русия е ударила Южния мост сериозно. Според него, заради това инфраструктурата на метрото е била повредена и специалистите по метрото са работили на място цяла нощ. "Движението на влаковете между станциите Осокорки – Красни Хутор по зелената метролиния е спряно поради удари в метро инфраструктурата на Южния мост", казал Виталий Кличко. KMVA също е потвърдила, че движението на пътния транспорт по Южния мост трябва временно да бъде ограничено поради последствията от атаката. Пътната полиция на Киев е съобщила, че движението по моста е блокирано за движение и в двете посоки и е призовала шофьорите да вземат това предвид при планиране на бъдещи пътувания. Днес Украйна е поискала среща и разговори с Русия.

    Коментиран от #61

    19:52 27.10.2026

  • 36 Путин

    17 26 Отговор
    Зимата съм не съм на кеф да правя преговори.Нека дойде лятото тогава ще видим.Обадете се на Урсула да ви прати дърва за да си правите кафе.

    19:52 27.10.2026

  • 37 Хи хи

    14 27 Отговор
    зеленото жуже се дърпа, затова трябва да бъде принудено да заминава за Москва и да преговаря за мир !! Това е негова работа !! Ако не може да договори мир значи е некадърно и трябва да бъде сменено ! И без това мандата му е изтекъл !

    19:53 27.10.2026

  • 38 А ОЩЕ НЕ Е ЗИМА

    15 23 Отговор
    През зимата Зеленски ще спи като куче пред портите на Кремъл.

    19:53 27.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 До Оня с коня

    7 6 Отговор
    Съвместен постоянен съвет Русия-НАТО (СПС).
    Той е създаден на 27 май 1997 г. с подписването на Основополагащия акт за взаимни отношения, сътрудничество и сигурност в Париж от руския президент Борис Елцин и лидерите на страните от НАТО.Основните структури и комитети за сътрудничество през този период включват:
    • Съвместен постоянен съвет (СПС) / Permanent Joint Council (PJC): Действа от 1997 г. до 2002 г.. Провежда срещи веднъж месечно на ниво посланици и два пъти в годината на ниво министри на външните работи и на отбраната. Този съвет обаче функционираше във формат „НАТО + 1“ (Русия срещу целия блок), което често водеше до липса на консенсус, а Русия нямаше право на вето над решенията на Алианса.
    • Северноатлантически съвет за сътрудничество (САСС): Русия се присъединява към него веднага след разпадането на СССР в края на 1991 г.. През 1997 г. той е преименуван на Съвет за евроатлантическо партньорство (СЕАП).Военен комитет за сътрудничество: Още през април 1992 г. Началникът на Генералния щаб на Русия е поканен да участва в първата сесия на Военния комитет на НАТО във формат за сътрудничество. Забележка: Познатият днес Съвет НАТО-Русия (СНР), който замени стария Съвместен постоянен съвет и постави Русия като равноправен партньор в дискусиите ("формат 29", по-късно "формат 30"), беше създаден малко по-късно — през май 2002 г. в Рим

    19:58 27.10.2026

  • 43 Само питам

    12 22 Отговор
    Потника не беше ли издал указ с който забраняваше всякакви преговори с Русия ?
    Явно яко взе да му пари на задните части .

    20:00 27.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Абе

    8 17 Отговор
    клоуна наркофюрер да се качва на ракетата и да заминава при император Путин

    20:04 27.10.2026

  • 47 Отстрани

    6 17 Отговор
    Зеленият наркоман е узурпирал властта в бивша Украйна и не е никакъв президент, а неговият подпис няма никаква юридическа тежест.

    20:04 27.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 За какво

    7 16 Отговор
    да си губят времето със Зеленски, като той не може да взема решения самостоятелно. Неговите евро началници трябва да отидат на подобна среща. Но те пък се карат кой точно да иде

    20:05 27.10.2026

  • 51 ХиХи

    5 16 Отговор
    За зеля среща с Искандерите

    20:06 27.10.2026

  • 52 Европа в шок, зимата ще е студена

    3 14 Отговор
    Словашка делегация кацна в Москва за първи път от 5 години
    Правителствена делегация пристигна в Москва за енергийни преговори !!
    Словакия предприема този ход в момент на явен разрив с официалната стратегия на Европейския съюз за постепенно прекратяване на вноса на руски енергийни ресурси до края на 2027 г..

    20:08 27.10.2026

  • 53 Анджо

    3 14 Отговор
    Зеленото джудже още го чакат в Крим да пие кафе, но кафето му отдавна се вкисна.

    20:09 27.10.2026

  • 54 Резултати от войната на ЕС срещу Русия

    4 13 Отговор
    2009 г. - 50 долара за хиляда кубически метра (на спот пазара 160-170 долара)
    2011 г. - 370 долара за хиляда кубически метра
    2022 г. - 3 892 долара за хиляда кубически метра в пика на паниката в ЕС
    2025 г. - около 406,5 долара за хиляда кубически метра (докато за Китай е около 240,3 долара)
    2026 г. - 562 долара за хиляда кубически метра, докато за Китай е около 247,9 долара за хиляда кубически метра. На спот пазара на ЕС (TTF хъб) цените през есента на 2026 г. се повишиха над 90-97 евро за MWh (надхвърляйки еквивалента на 1000 долара за хиляда кубически метра на фона на кризата в Близкия изток и намаляващите резерви)

    САЩ аплодират! Те вече сключиха изгодна сделка за дизел с Русия.

    Коментиран от #72

    20:09 27.10.2026

  • 55 Казанлъшкия

    3 14 Отговор
    Украйна уж печелеше войната. Не съм чул победител да настоява за среща с победен. Обикновено е обратното. )

    20:09 27.10.2026

  • 56 И Киев е Руски

    4 13 Отговор
    Чучелото каза че в Москва ще ходи само на ракета

    20:10 27.10.2026

  • 57 Утописти

    10 1 Отговор

    До коментар #32 от "Русия":

    И кое му е великото че не мога да се сетя?
    Може би 150-170Е пенсия а за заплата не говоря защото ако ти ядеш кайма а аз ориз не значи че ядем сьрми (така формират средната заплата при кап.).

    20:12 27.10.2026

  • 58 нема лабаво

    2 9 Отговор
    Русия и Иран са разработили многогодишен план за противодействие на санкциите. Руски документ разкрива мащабен план за сътрудничество с Иран, обхващащ ядрения, финансовия и авиационния сектор ,

    В „пътната карта“ са посочени и конкретни ирански находища на нефт и газ, в които Москва възнамерява да участва. Една от по-необичайните разпоредби надхвърля рамките на стандартната търговия: „пътната карта“ предвижда Русия да съдейства за организирането на производство на определени части и компоненти за руски въздухоплавателни средства на територията на Иран.

    20:12 27.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Дън Бай

    1 7 Отговор
    Като начало да носят бял байрак!

    20:14 27.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Русия изнася за сащ чрез Индия

    1 7 Отговор
    Канада запазва позицията си на втори по големина доставчик с 3,88 милиона барела – спад след рязък скок до 4,50 милиона барела през 2025 г.

    Най-значимото развитие е превръщането на Индия в основен доставчик. Доставките на бензин от Индия са нараснали до 3,83 милиона барела през 2026 г. – около 4,5 пъти повече от 852 152 барела, отчетени през 2025 г. – което поставя Индия непосредствено след Канада и близо до Южна Корея в класацията на доставчиците. Тази промяна отразява нарастващия капацитет на Индия за износ на петролни продукти, както и способността ѝ конкурентно да обслужва канали за доставки към Калифорния, продиктувани от ценови арбитраж.

    20:15 27.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Това

    2 5 Отговор
    в Украйна не е правителство, а военна хунта на директно управление на фашистите от ЕС. Руснаците не биха преговаряли с тези утайки

    20:17 27.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Украйна поиска среща с Путин

    0 3 Отговор
    И ПАРИ

    20:19 27.10.2026

  • 71 ха ха ха ...

    1 2 Отговор
    Цените на природния газ в Европа станаха 11-12 пъти по-високи от тези в САЩ...
    В България по КЕВР засега са 5-6 пъти по-високи от САЩ..
    Честита ви Коледа ...ха ха ха

    20:19 27.10.2026

  • 72 факт

    0 2 Отговор

    До коментар #54 от "Резултати от войната на ЕС срещу Русия":

    Вчера беше $1100 за 1000 кубика в европа

    20:20 27.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 БАНко

    3 1 Отговор
    НАТООВЦЕ , НАЛИ ТОВА ПЛАШИЛО ЗАБРАНИ ВСИЧКИ КОНТАКТИ С РУСИЯ !!! А ВЧЕРА ФИНЛАНДИЯ И НОРВЕГИЯ СЕ МОЛЯТ ПО ТЕЛЕФОНА НА ПУТИН !!!

    20:20 27.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 сводка от фронта

    1 0 Отговор
    Изядохме всички котки: Бойци от украинските въоръжени сили поискаха спешна евакуация от Охримовската гора.
    Според военните от ВСУ, те са обкръжени от шест месеца... без подходящи провизии... сведени до ядене на котки и дървесна кора и принудени да пият дъждовна вода... докато руските войски са само на 500-600 метра разстояние

    20:22 27.10.2026

  • 79 Запада умре

    0 0 Отговор
    Да живее изтока !!!!

    20:23 27.10.2026

  • 80 Дани

    1 0 Отговор
    Е па няма да стане. Путин още в началото ви каза какви са целите. Целите, укри, целите.
    Много пъти го лъгахте тоя Путин. Тоя път няма да стане.

    20:24 27.10.2026

  • 81 Вървим към ЕС военна диктатура

    1 0 Отговор
    Сега разбрахте ли защо вкараха толкова много (стотици хиляди и милиони) терористи, маскирани като бежанци?

    Те са все млади мъже, обучени от западни военни експерти в лагерите на Близкия Изток и Украйна. Тези млади мъже са терористи, независимо дали са мюсюлмани джихадисти или украинци.

    Европа и Америка на Байдън ги приеха, хранеха, издържаха с Вашите данъци, Вашите пари.

    Те са частната армия на либералите - глобалисти. Тяхната задача е да подпалят Европа, да компрометират всякакви мирни протести срещу настоящото статукво, управляващо Европа.

    Европейското либерално статукво знае, че губи властта и че европейското население е крайно недоволно от огромните средства, които Европа закопа в Украйна - Разбира се, за сметка на поголовното обедняване на европейските семейства, като от държавните бюджети парите се изпращаха директно за Украйна.

    Тази политика на война срещу Русия лиши Европа и от средства, и от ресурси, като цената я платиха и продължават да плащат европейците, и Българите барабар с тях.

    20:25 27.10.2026

  • 82 Пффф...

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "хаха":

    Брато,ти си иЗЗЗрод....и си за затвор!Това,че си тUппп,не е извинение...

    20:25 27.10.2026

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