Украйна поиска среща с Путин

За обсъждането на най-чувствителните въпроси в мирния процес е необходима среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин. Това заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига на съвместна пресконференция в Хелзинки с външните министри на Финландия и Норвегия Елина Валтонен и Еспен Барт Ейде, съобщи Укрінформ.

Сибига коментира очакванията към предстоящата тристранна среща на преговорните екипи на Украйна, САЩ и Русия. По думите му разговорите могат да се съсредоточат върху въпросите на сигурността, но досегашният формат не е достатъчен за решаването на най-деликатните теми.

„Според мен нивото на тази група, при цялото ми уважение към участниците, не е достатъчно за обсъждането на най-чувствителните въпроси. Именно затова е необходима и среща на ниво Зеленски и Путин“, заяви Сибига.

Украинският министър отбеляза, че преговорните екипи вече са се срещали няколко пъти, но често са се връщали към едни и същи въпроси. Той определи предстоящите разговори като възможност за създаване на нова динамика в дипломатическия процес.

Предложенията на Киев

Сибига заяви, че Украйна има конкретни предложения, включително за частично прекратяване на огъня. Като други важни теми той посочи ситуацията в Черно море и защитата на украинската енергийна система, която по думите му е подложена на ежедневни руски атаки преди зимата.

Министърът припомни, че в по-ранен етап от преговорния процес са били създадени три групи. Според него става дума за възстановяване на разговорите именно в този формат.

Срещата на екипите е планирана за ноември

„По-рано вече бяха създадени три групи в рамките на преговорния процес. Сега става дума за възстановяване на нашите преговори именно в този формат. И това наистина е важно“, каза Сибига.

В публикация от 23 октомври Володимир Зеленски заяви, че Украйна, САЩ и Русия са се договорили да проведат тристранна среща на ниво преговорни екипи през първата половина на ноември. Украинският президент каза, че Киев е готов за разговори във всеки ден, но провеждането им зависи от позицията на Русия.

По този начин предложението на Сибига за среща между лидерите е поставено като следващ етап след разговорите на техническо ниво. Конкретна дата за среща между Зеленски и Путин не е посочена.

Източници: ukrinform.ua