Туск посочи дата за преговорите между Украйна, Русия и САЩ: Киев реагира

Тристранните преговори между Украйна, Русия и САЩ предварително са планирани за 4 ноември, а най-вероятното място за срещата е Абу Даби. Това заяви премиерът на Полша Доналд Туск, цитиран от The Guardian.

По думите му датата все още не е окончателно потвърдена. Лидерът на парламентарната група на „Слуга на народа“ във Върховната рада Давид Арахамия също не потвърди, че разговорите ще се състоят именно на 4 ноември. Той заяви, че страните продължават да уточняват датата и очакват потвърждение от американската делегация, която посредничи в преговорите.

Разговорът на Стуб и Стьоре с Путин

„Не трябва да си правим никакви илюзии“, каза Туск, като добави, че ще поддържа контакт с всички, които вярват във възможността за споразумение или поне за прекратяване на огъня преди зимата.

Изявлението на Туск дойде след телефонния разговор на президента на Финландия Александер Стуб и премиера на Норвегия Йонас Гар Стьоре с руския президент Владимир Путин. Разговорът е бил посветен на войната в Украйна и дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта.

Туск заяви, че контактът е проведен след консултации с него, с украинския президент Володимир Зеленски и с американската страна. Според полския премиер европейската оценка за възможността да бъде постигнат напредък на срещата в Абу Даби е белязана от „много сдържан оптимизъм“.

Той е призовал Стуб и Стьоре да проявяват бдителност в разговорите с Путин и е подчертал, че подхожда изключително предпазливо към взаимодействието с Русия.

Киев потвърди подготовката за среща през ноември

След разговора със Стуб и Стьоре Володимир Зеленски е обсъдил подготовката на тристранна среща между украински, американски и руски екипи. Украинското президентство съобщи, че срещата е планирана през ноември, без да посочи конкретен ден.

Зеленски е заявил, че финландският и норвежкият лидер са настояли пред Путин за реални стъпки за деескалация, включително по отношение на енергийната и инфраструктурната сигурност. Той е подчертал, че Украйна има нужда от мир и че Русия трябва да спре да протака войната.

Така 4 ноември остава предварително посочена дата, но окончателното потвърждение от участниците в преговорите все още липсва.

Източници: unian.net, theguardian.com