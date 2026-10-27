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Туск посочи дата за преговорите между Украйна, Русия и САЩ: Киев реагира
  Тема: Украйна

Туск посочи дата за преговорите между Украйна, Русия и САЩ: Киев реагира

27 Октомври, 2026 22:25 1 404 25

  • доналд туск-
  • мирни преговори-
  • украйна-
  • русия-
  • абу даби

Полският премиер посочи Абу Даби като вероятно място за срещата между Украйна, Русия и САЩ. Киев обаче все още не потвърждава конкретната дата

Туск посочи дата за преговорите между Украйна, Русия и САЩ: Киев реагира - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тристранните преговори между Украйна, Русия и САЩ предварително са планирани за 4 ноември, а най-вероятното място за срещата е Абу Даби. Това заяви премиерът на Полша Доналд Туск, цитиран от The Guardian.

По думите му датата все още не е окончателно потвърдена. Лидерът на парламентарната група на „Слуга на народа“ във Върховната рада Давид Арахамия също не потвърди, че разговорите ще се състоят именно на 4 ноември. Той заяви, че страните продължават да уточняват датата и очакват потвърждение от американската делегация, която посредничи в преговорите.

„Не трябва да си правим никакви илюзии“, каза Туск, като добави, че ще поддържа контакт с всички, които вярват във възможността за споразумение или поне за прекратяване на огъня преди зимата.

Разговорът на Стуб и Стьоре с Путин

Изявлението на Туск дойде след телефонния разговор на президента на Финландия Александер Стуб и премиера на Норвегия Йонас Гар Стьоре с руския президент Владимир Путин. Разговорът е бил посветен на войната в Украйна и дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта.

Туск заяви, че контактът е проведен след консултации с него, с украинския президент Володимир Зеленски и с американската страна. Според полския премиер европейската оценка за възможността да бъде постигнат напредък на срещата в Абу Даби е белязана от „много сдържан оптимизъм“.

Той е призовал Стуб и Стьоре да проявяват бдителност в разговорите с Путин и е подчертал, че подхожда изключително предпазливо към взаимодействието с Русия.

Киев потвърди подготовката за среща през ноември

След разговора със Стуб и Стьоре Володимир Зеленски е обсъдил подготовката на тристранна среща между украински, американски и руски екипи. Украинското президентство съобщи, че срещата е планирана през ноември, без да посочи конкретен ден.

Зеленски е заявил, че финландският и норвежкият лидер са настояли пред Путин за реални стъпки за деескалация, включително по отношение на енергийната и инфраструктурната сигурност. Той е подчертал, че Украйна има нужда от мир и че Русия трябва да спре да протака войната.

Така 4 ноември остава предварително посочена дата, но окончателното потвърждение от участниците в преговорите все още липсва.

Източници: unian.net, theguardian.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    15 2 Отговор
    А Евробанкнотите бавно ,бавно се обезценява в джобовете на евро стадото.

    22:29 27.10.2026

  • 2 Гробар

    15 2 Отговор
    Боклуци жълтопаветни запомнете! Сталин е най-верикият!

    22:29 27.10.2026

  • 3 Пепа ямата

    11 0 Отговор
    Айде подписвайте мир и да влязат строителните фирми за ремонта на Украйна...! Нов дълг красив ремонт..!

    Коментиран от #6

    22:29 27.10.2026

  • 4 Пич

    16 1 Отговор
    Нали не си въобразявате, че в Абу Даби ей така някой чака Зелю и Туск?!
    Двамата Големи са разпоредили какво да става!!!

    22:29 27.10.2026

  • 5 Гнусаря

    7 0 Отговор
    Знае че трябва да се обажда след императора и само да го повтаря. Ще го потупат по .....

    22:30 27.10.2026

  • 6 Гробар

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пепа ямата":

    Асфалт паша ше им разкаже играта.

    22:30 27.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ъъъъ

    12 1 Отговор
    Защо Туск? Не може ли Ивайло Мирчев да обяви нещо в този живот?
    Освен това , че е тъп!🤥

    Коментиран от #23

    22:32 27.10.2026

  • 11 Тия тарикати

    9 1 Отговор
    Кво взеха да се надпреварват да звънят в Москва, нещо сериозно се пече на Д-то на Европа

    Коментиран от #15, #21

    22:33 27.10.2026

  • 12 Перо

    9 0 Отговор
    И лидера на парламентарната група е ционист! В това правителство и Върховна Рада ционистите са повече от аналогичните в Израел!

    22:33 27.10.2026

  • 13 руснаците няма да си губи времето

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Никой":

    правилно
    те искат капитулация каквото е била в хитлеристка германия на 8 с американците и после на 9 май с Русия

    22:35 27.10.2026

  • 14 Какви

    5 1 Отговор
    Абу Дани какви 5 лева. Ойро пуйките да отиват направо в Москва да се покаят и да измолят мир. И да носят откраднатите пари. Иначе няма милост

    22:40 27.10.2026

  • 15 Ха ха

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тия тарикати":

    Финландеца е казал на Путин,че са сбъркали с влизането в НАТО и моли за прошка.Норвежеца е предложил безплатно Хааланд на Спартак Москва само Путин да не сложи и Норвегия в листата на враговете си .

    22:40 27.10.2026

  • 16 метача няма да си губи времето

    2 1 Отговор
    дебне и трие подред
    няма ли кой да го уволни

    22:42 27.10.2026

  • 17 до Оня с коня

    2 1 Отговор
    Не бил чувал. Съвместен постоянен съвет Русия-НАТО (СПС).
    Той е създаден на 27 май 1997 г. с подписването на Основополагащия акт за взаимни отношения, сътрудничество и сигурност в Париж от руския президент Борис Елцин и лидерите на страните от НАТО.Основните структури и комитети за сътрудничество през този период включват:
    • Съвместен постоянен съвет (СПС) / Permanent Joint Council (PJC): Действа от 1997 г. до 2002 г.. Провежда срещи веднъж месечно на ниво посланици и два пъти в годината на ниво министри на външните работи и на отбраната. Този съвет обаче функционираше във формат „НАТО + 1“ (Русия срещу целия блок), което често водеше до липса на консенсус, а Русия нямаше право на вето над решенията на Алианса.
    • Северноатлантически съвет за сътрудничество (САСС): Русия се присъединява към него веднага след разпадането на СССР в края на 1991 г.. През 1997 г. той е преименуван на Съвет за евроатлантическо партньорство (СЕАП).Военен комитет за сътрудничество: Още през април 1992 г. Началникът на Генералния щаб на Русия е поканен да участва в първата сесия на Военния комитет на НАТО във формат за сътрудничество. Забележка: Познатият днес Съвет НАТО-Русия (СНР), който замени стария Съвместен постоянен съвет и постави Русия като равноправен партньор в дискусиите ("формат 29", по-късно "формат 30"), беше създаден малко по-късно — през май 2002 г. в Рим

    22:44 27.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хахаха

    2 0 Отговор
    КАПИТУ ЛАЦИЯ

    22:46 27.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ужас

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тия тарикати":

    плъховете напущат потъващия кораб.

    22:47 27.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Няма как

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ъъъъ":

    Не може. В момента е зает на Цариградско да пише фишове на доставчици на храна за неправилно паркиране.

    23:14 27.10.2026

  • 24 нннн

    0 0 Отговор
    Че закъде бързат толкова. 5 години се офлянкваха; сега се разбързаха.

    23:27 27.10.2026

  • 25 Чубака

    0 0 Отговор
    Подлоги казва се робски ген да се подмажем на по-силния. Измет нещастна. За 500 години всички като Левки и Ботев са убивани и ето го прекрасния Бългаски генофонд. Гнус ме е от Вас патриоти! О неразумни Проди защо се срамите да се назовете българи. Това което е казал Паисий и до днес важи. Руски подлоги!

    23:30 27.10.2026

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