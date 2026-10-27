Туск посочи дата за преговорите между Украйна, Русия и САЩ: Киев реагира

Тристранните преговори между Украйна, Русия и САЩ предварително са планирани за 4 ноември, а най-вероятното място за срещата е Абу Даби. Това заяви премиерът на Полша Доналд Туск, цитиран от The Guardian.
По думите му датата все още не е окончателно потвърдена. Лидерът на парламентарната група на „Слуга на народа“ във Върховната рада Давид Арахамия също не потвърди, че разговорите ще се състоят именно на 4 ноември. Той заяви, че страните продължават да уточняват датата и очакват потвърждение от американската делегация, която посредничи в преговорите.„Не трябва да си правим никакви илюзии“, каза Туск, като добави, че ще поддържа контакт с всички, които вярват във възможността за споразумение или поне за прекратяване на огъня преди зимата.
Разговорът на Стуб и Стьоре с Путин
Изявлението на Туск дойде след телефонния разговор на президента на Финландия Александер Стуб и премиера на Норвегия Йонас Гар Стьоре с руския президент Владимир Путин. Разговорът е бил посветен на войната в Украйна и дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта.
Туск заяви, че контактът е проведен след консултации с него, с украинския президент Володимир Зеленски и с американската страна. Според полския премиер европейската оценка за възможността да бъде постигнат напредък на срещата в Абу Даби е белязана от „много сдържан оптимизъм“.
Той е призовал Стуб и Стьоре да проявяват бдителност в разговорите с Путин и е подчертал, че подхожда изключително предпазливо към взаимодействието с Русия.
Киев потвърди подготовката за среща през ноември
След разговора със Стуб и Стьоре Володимир Зеленски е обсъдил подготовката на тристранна среща между украински, американски и руски екипи. Украинското президентство съобщи, че срещата е планирана през ноември, без да посочи конкретен ден.
Зеленски е заявил, че финландският и норвежкият лидер са настояли пред Путин за реални стъпки за деескалация, включително по отношение на енергийната и инфраструктурната сигурност. Той е подчертал, че Украйна има нужда от мир и че Русия трябва да спре да протака войната.
Така 4 ноември остава предварително посочена дата, но окончателното потвърждение от участниците в преговорите все още липсва.
Източници: unian.net, theguardian.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
22:29 27.10.2026
2 Гробар
22:29 27.10.2026
3 Пепа ямата
Коментиран от #6
22:29 27.10.2026
4 Пич
Двамата Големи са разпоредили какво да става!!!
22:29 27.10.2026
5 Гнусаря
22:30 27.10.2026
6 Гробар
До коментар #3 от "Пепа ямата":Асфалт паша ше им разкаже играта.
22:30 27.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ъъъъ
Освен това , че е тъп!🤥
Коментиран от #23
22:32 27.10.2026
11 Тия тарикати
Коментиран от #15, #21
22:33 27.10.2026
12 Перо
22:33 27.10.2026
13 руснаците няма да си губи времето
До коментар #8 от "Никой":правилно
те искат капитулация каквото е била в хитлеристка германия на 8 с американците и после на 9 май с Русия
22:35 27.10.2026
14 Какви
22:40 27.10.2026
15 Ха ха
До коментар #11 от "Тия тарикати":Финландеца е казал на Путин,че са сбъркали с влизането в НАТО и моли за прошка.Норвежеца е предложил безплатно Хааланд на Спартак Москва само Путин да не сложи и Норвегия в листата на враговете си .
22:40 27.10.2026
16 метача няма да си губи времето
няма ли кой да го уволни
22:42 27.10.2026
17 до Оня с коня
Той е създаден на 27 май 1997 г. с подписването на Основополагащия акт за взаимни отношения, сътрудничество и сигурност в Париж от руския президент Борис Елцин и лидерите на страните от НАТО.Основните структури и комитети за сътрудничество през този период включват:
• Съвместен постоянен съвет (СПС) / Permanent Joint Council (PJC): Действа от 1997 г. до 2002 г.. Провежда срещи веднъж месечно на ниво посланици и два пъти в годината на ниво министри на външните работи и на отбраната. Този съвет обаче функционираше във формат „НАТО + 1“ (Русия срещу целия блок), което често водеше до липса на консенсус, а Русия нямаше право на вето над решенията на Алианса.
• Северноатлантически съвет за сътрудничество (САСС): Русия се присъединява към него веднага след разпадането на СССР в края на 1991 г.. През 1997 г. той е преименуван на Съвет за евроатлантическо партньорство (СЕАП).Военен комитет за сътрудничество: Още през април 1992 г. Началникът на Генералния щаб на Русия е поканен да участва в първата сесия на Военния комитет на НАТО във формат за сътрудничество. Забележка: Познатият днес Съвет НАТО-Русия (СНР), който замени стария Съвместен постоянен съвет и постави Русия като равноправен партньор в дискусиите ("формат 29", по-късно "формат 30"), беше създаден малко по-късно — през май 2002 г. в Рим
22:44 27.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хахаха
22:46 27.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ужас
До коментар #11 от "Тия тарикати":плъховете напущат потъващия кораб.
22:47 27.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Няма как
До коментар #10 от "Ъъъъ":Не може. В момента е зает на Цариградско да пише фишове на доставчици на храна за неправилно паркиране.
23:14 27.10.2026
24 нннн
23:27 27.10.2026
25 Чубака
23:30 27.10.2026