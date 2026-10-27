Мирът за Украйна не може да се решава без Европа, заяви Зеленски

Европа трябва да участва във всички решения, свързани с приключването на войната в Украйна, заяви президентът Володимир Зеленски. По думите му Киев очаква през ноември тристранен формат с представители на Украйна, САЩ и Русия, но настоява европейските държави да не бъдат оставяни извън процеса.

„За ноември очакваме тристранен формат – украински, американски и руски представители. Важно е и Европа да участва във всички дипломатически действия“, каза Зеленски.

Украинският президент подчерта, че позицията на Киев е европейските държави да бъдат пълноправни участници в преговорния процес. Според него нито една от тях не трябва да бъде изключвана от решенията, които ще определят условията за прекратяване на войната и сигурността на континента.

Киев подготвя нови контакти с европейски държави

Зеленски съобщи, че през следващите седмици Украйна планира нови разговори с влиятелни европейски държави. Паралелно с това Киев ще продължи координацията със САЩ и останалите партньори за организиране на дипломатически срещи.

Той свърза дипломатическите усилия с необходимостта от защита на човешки животи и ускоряване на пътя към мир. „Трябва да защитаваме живота, трябва да приближаваме мира. Без натиск мир няма. Мирът без сила не идва“, заяви украинският президент.

Изказването му идва на фона на очакванията за разговори между украински, американски и руски представители през ноември. От думите на Зеленски става ясно, че Киев не приема бъдещи решения за войната да бъдат вземани без участието на Европа.

Сибиха настоява за среща Зеленски – Путин

В същия контекст министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха заяви, че за обсъждането на най-чувствителните въпроси по мирното уреждане е необходима среща между Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин.

Сибиха направи изявлението си на съвместна пресконференция с външните министри на Финландия Елина Валтонен и Норвегия Еспен Барт Ейде в Хелзинки.

Източници: ukrinform.ua