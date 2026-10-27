Мирът за Украйна не може да се решава без Европа, заяви Зеленски

Европа трябва да участва във всички решения, свързани с приключването на войната в Украйна, заяви президентът Володимир Зеленски. По думите му Киев очаква през ноември тристранен формат с представители на Украйна, САЩ и Русия, но настоява европейските държави да не бъдат оставяни извън процеса.
„За ноември очакваме тристранен формат – украински, американски и руски представители. Важно е и Европа да участва във всички дипломатически действия“, каза Зеленски.
Украинският президент подчерта, че позицията на Киев е европейските държави да бъдат пълноправни участници в преговорния процес. Според него нито една от тях не трябва да бъде изключвана от решенията, които ще определят условията за прекратяване на войната и сигурността на континента.
Киев подготвя нови контакти с европейски държави
Зеленски съобщи, че през следващите седмици Украйна планира нови разговори с влиятелни европейски държави. Паралелно с това Киев ще продължи координацията със САЩ и останалите партньори за организиране на дипломатически срещи.
Той свърза дипломатическите усилия с необходимостта от защита на човешки животи и ускоряване на пътя към мир. „Трябва да защитаваме живота, трябва да приближаваме мира. Без натиск мир няма. Мирът без сила не идва“, заяви украинският президент.
Изказването му идва на фона на очакванията за разговори между украински, американски и руски представители през ноември. От думите на Зеленски става ясно, че Киев не приема бъдещи решения за войната да бъдат вземани без участието на Европа.
Сибиха настоява за среща Зеленски – Путин
В същия контекст министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха заяви, че за обсъждането на най-чувствителните въпроси по мирното уреждане е необходима среща между Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин.
Сибиха направи изявлението си на съвместна пресконференция с външните министри на Финландия Елина Валтонен и Норвегия Еспен Барт Ейде в Хелзинки.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Коментиран от #15, #21
21:41 27.10.2026
2 Анджо
21:44 27.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Атина Палада
21:44 27.10.2026
5 КИКИ
Коментиран от #12
21:45 27.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
21:46 27.10.2026
8 ЗекенатаГнида
21:46 27.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 хахахахха
21:47 27.10.2026
11 джони инглиш
Коментиран от #16, #20
21:47 27.10.2026
12 Костадин Костадинов
До коментар #5 от "КИКИ":И Путин штеши да прай 3 дневна война а пък тя станъ 5 гудини и уби милион руснаци
Коментиран от #18, #22
21:47 27.10.2026
13 Пич
Зелю се държи правилно, а англичаните губят!!!
21:47 27.10.2026
14 Разбира се, че ще участва!
21:48 27.10.2026
15 хахахахха
До коментар #1 от "Факт":ей го още един който не си пие хапчетата...
21:48 27.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Е и това значи
Коментиран от #25
21:48 27.10.2026
18 Кокорчо
До коментар #12 от "Костадин Костадинов":И 10 милиона украинци.
Коментиран от #24
21:48 27.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Каква мутра!
До коментар #1 от "Факт":Що за глупусти!
21:49 27.10.2026
22 джони инглиш
До коментар #12 от "Костадин Костадинов":уби милион руснаци дето се мислят за украинци
Коментиран от #26, #29
21:49 27.10.2026
23 САМО ПИТАМ
21:49 27.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Костадин Костадинов
До коментар #17 от "Е и това значи":Предполагам за тва Путин трепи руснаците
21:50 27.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Атина Палада
21:54 27.10.2026
29 Костадин Костадинов
До коментар #22 от "джони инглиш":Ама ти разсъждаваш много опростенчески, браво може би си русофил
Коментиран от #31
21:55 27.10.2026
30 Търновец
Коментиран от #32
21:56 27.10.2026
31 Костадин Костадинов
До коментар #29 от "Костадин Костадинов":Долу НПО-то ПБ
21:57 27.10.2026
32 Костадин Костадинов
До коментар #30 от "Търновец":А според мен е хубаво да четеш книги защото се излагаш по този начин, селски
21:58 27.10.2026