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Мирът за Украйна не може да се решава без Европа, заяви Зеленски
  Тема: Украйна

Мирът за Украйна не може да се решава без Европа, заяви Зеленски

27 Октомври, 2026 21:39 463 32

  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • мирни преговори-
  • европа-
  • андрий сибиха

Украйна очаква през ноември тристранни разговори с представители на Киев, Вашингтон и Москва, но настоява европейските държави да бъдат включени във всички дипломатически действия

Мирът за Украйна не може да се решава без Европа, заяви Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европа трябва да участва във всички решения, свързани с приключването на войната в Украйна, заяви президентът Володимир Зеленски. По думите му Киев очаква през ноември тристранен формат с представители на Украйна, САЩ и Русия, но настоява европейските държави да не бъдат оставяни извън процеса.

„За ноември очакваме тристранен формат – украински, американски и руски представители. Важно е и Европа да участва във всички дипломатически действия“, каза Зеленски.

Украинският президент подчерта, че позицията на Киев е европейските държави да бъдат пълноправни участници в преговорния процес. Според него нито една от тях не трябва да бъде изключвана от решенията, които ще определят условията за прекратяване на войната и сигурността на континента.

Киев подготвя нови контакти с европейски държави

Зеленски съобщи, че през следващите седмици Украйна планира нови разговори с влиятелни европейски държави. Паралелно с това Киев ще продължи координацията със САЩ и останалите партньори за организиране на дипломатически срещи.

Той свърза дипломатическите усилия с необходимостта от защита на човешки животи и ускоряване на пътя към мир. „Трябва да защитаваме живота, трябва да приближаваме мира. Без натиск мир няма. Мирът без сила не идва“, заяви украинският президент.

Изказването му идва на фона на очакванията за разговори между украински, американски и руски представители през ноември. От думите на Зеленски става ясно, че Киев не приема бъдещи решения за войната да бъдат вземани без участието на Европа.

Сибиха настоява за среща Зеленски – Путин

В същия контекст министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха заяви, че за обсъждането на най-чувствителните въпроси по мирното уреждане е необходима среща между Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин.

Сибиха направи изявлението си на съвместна пресконференция с външните министри на Финландия Елина Валтонен и Норвегия Еспен Барт Ейде в Хелзинки.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    16 14 Отговор
    Украйна е на Европа а не на Русия.

    Коментиран от #15, #21

    21:41 27.10.2026

  • 2 Анджо

    11 15 Отговор
    Зеленото джудже ще спи зимата пред портите на Кремъл.

    21:44 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Атина Палада

    7 14 Отговор
    Военолюбците в България дават мандат на масов убиец да продължава войната докато се насири на кръв.

    21:44 27.10.2026

  • 5 КИКИ

    10 12 Отговор
    зеленясалия щеше да пие кафе е Крим, пък то вкисна.

    Коментиран от #12

    21:45 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 0 Отговор
    Не само без Европа ,но дори и без Украйна ще сё реши всичко

    21:46 27.10.2026

  • 8 ЗекенатаГнида

    9 0 Отговор
    без кърмилницта си Урсула не отива сам никъде, щото го е страх като мишка.

    21:46 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хахахахха

    10 0 Отговор
    тоя пак почна с вицовете 🤣🤣🤣

    21:47 27.10.2026

  • 11 джони инглиш

    10 0 Отговор
    Мирът за Украйна не може да се решава без Европа, заяви Зеленски от затвора в сибир.

    Коментиран от #16, #20

    21:47 27.10.2026

  • 12 Костадин Костадинов

    1 9 Отговор

    До коментар #5 от "КИКИ":

    И Путин штеши да прай 3 дневна война а пък тя станъ 5 гудини и уби милион руснаци

    Коментиран от #18, #22

    21:47 27.10.2026

  • 13 Пич

    2 0 Отговор
    Дори и аз съм изненадан, че става това, което ви казах!
    Зелю се държи правилно, а англичаните губят!!!

    21:47 27.10.2026

  • 14 Разбира се, че ще участва!

    1 0 Отговор
    Но само с безрезевно съгласие!

    21:48 27.10.2026

  • 15 хахахахха

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    ей го още един който не си пие хапчетата...

    21:48 27.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Е и това значи

    3 0 Отговор
    че Мир няма да има. Никой не се интересува от желанието този индивид. А и не разбрахте ли че вече никой не се интересува от Украйна йна.

    Коментиран от #25

    21:48 27.10.2026

  • 18 Кокорчо

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Костадин Костадинов":

    И 10 милиона украинци.

    Коментиран от #24

    21:48 27.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Каква мутра!

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Що за глупусти!

    21:49 27.10.2026

  • 22 джони инглиш

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Костадин Костадинов":

    уби милион руснаци дето се мислят за украинци

    Коментиран от #26, #29

    21:49 27.10.2026

  • 23 САМО ПИТАМ

    3 0 Отговор
    Нали те те набутаха у тоя ке реч

    21:49 27.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Костадин Костадинов

    0 4 Отговор

    До коментар #17 от "Е и това значи":

    Предполагам за тва Путин трепи руснаците

    21:50 27.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Атина Палада

    0 1 Отговор
    Човешката ценностна система на военолюбците в България която оправдава масовите убийства, разрушаването на градове и села в съседна държава, се проектира и в човешките взаимоотношения в собствената им страна. Прецедательката на Парламента се натовари в БеЕнВето на властта и остави човек да лежи на тротоара. Това е същият морал и нравственост с които те крещят, че Украйна трябва да остане да лежи на тротоара и да не се изправя отново и отново.

    21:54 27.10.2026

  • 29 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "джони инглиш":

    Ама ти разсъждаваш много опростенчески, браво може би си русофил

    Коментиран от #31

    21:55 27.10.2026

  • 30 Търновец

    0 0 Отговор
    Украйна не и никога не е била част от Европа, а според една Българка родена там е съвкупност от над 140 етноси - преди около 600 години са били разделно живеещи номади, аз не съм с Путин който е военнопрестъпник.

    Коментиран от #32

    21:56 27.10.2026

  • 31 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Костадин Костадинов":

    Долу НПО-то ПБ

    21:57 27.10.2026

  • 32 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Търновец":

    А според мен е хубаво да четеш книги защото се излагаш по този начин, селски

    21:58 27.10.2026

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