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Разговорът на Стуб и Стьоре с Путин раздели Европа
  Тема: Украйна

Разговорът на Стуб и Стьоре с Путин раздели Европа

28 Октомври, 2026 03:55 939 8

  • владимир путин-
  • александър стуб-
  • йонас гар стьоре-
  • украйна-
  • мирни преговори

The Daily Telegraph вижда раздор сред съюзниците на Украйна, а финландски професор определи контакта като дипломатическа победа за руския президент

Разговорът на Стуб и Стьоре с Путин раздели Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Телефонният разговор между руския президент Владимир Путин, финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре е предизвикал разногласия сред европейските съюзници на Украйна. Британският вестник The Daily Telegraph оцени инициативата като действие, което е „вбило клин“ между държавите, подкрепящи Киев.

Разговорът се състоя на 27 октомври от Хелзинки и продължи около 90 минути. По официални данни Стуб и Стьоре са обсъдили с Путин войната срещу Украйна, дипломатическите усилия за прекратяването ѝ и подготовката на бъдещи преговори между Русия, Украйна и Съединените щати в Абу Даби през ноември. След контакта с руския лидер двамата са разговаряли и с украинския президент Володимир Зеленски.

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„Това беше пряк и съдържателен разговор. Ние сме съседи на Русия, а изходът от тази война ще има пряко значение за нашата и за европейската сигурност“, заяви Стуб. Стьоре посочи, че войната носи огромни човешки и материални разходи и че в разговора е била подчертана необходимостта от действия за деескалация.

Критики от Дания и Швеция

Инициативата обаче предизвика критики от други северни държави. Датският премиер Мете Фредериксен заяви, че разговорът не е бил координиран с останалите европейски страни и призова Европа да запази единството си, вместо отделни държави да действат самостоятелно. Според финландската обществена телевизия Yle шведският премиер Улф Кристершон също е заявил, че не е бил информиран предварително.

Стьоре отхвърли обвинението, че Финландия и Норвегия са действали едностранно. Той каза, че съюзниците са били уведомени предварително. От финландска страна също беше заявено, че разговорът е бил подготвен в координация с Украйна и Съединените щати. В същото време норвежкото правителство уточни, че Стуб и Стьоре са говорили като лидери на собствените си държави, а не като представители на Европа като цяло.

Оценката за дипломатическия ефект

Пред финландския вестник Helsingin Sanomat Туомас Форсберг, професор по международни отношения в Университета на Тампере, определи разговора като дипломатическа победа за Путин. Според тази оценка руският президент е получил пряк контакт с европейски лидери, които подкрепят Украйна, без Москва да поема публичен ангажимент за прекратяване на бойните действия.

Различията около разговора показват и другия му ефект. Докато Стуб и Стьоре представят инициативата като опит да предадат директно послание за прекратяване на войната, критиците им я виждат като знак, че европейските държави все още нямат единна роля в бъдещия мирен процес. Именно това противоречие стои в основата на оценката на The Daily Telegraph, че контактът е задълбочил разделението между съюзниците на Украйна.

Следващият важен етап са планираните разговори в Абу Даби през ноември. Засега е потвърдено, че в тях трябва да участват представители на Русия, Украйна и Съединените щати, докато формата на европейското участие остава предмет на политически разногласия.

Източници: yle.fi, investing.com, apnews.com


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Овчар

    15 12 Отговор
    Неудобния въпрос и страхът на олигархията...! Възможно ли е след 5- ти другия месец във Франция да започнат да фалират банки и да наблюдаваме ефекта на доминото...?? През 2008 до последно казваха всичко е ок след което започна банковия фалит..! Дупката тогава беше запушена много трудно..!

    Коментиран от #3

    04:02 28.10.2026

  • 3 Републиканец

    9 11 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Разпределете спестяванията си в няколко банки, за да бъдат в рамките на гарантираните от държавата 100000€. Който е купил акции, ще се хвърля от високо. За бедните глад и трудови лагери, както през Великата депресия преди ВСВ.

    04:10 28.10.2026

  • 4 Републиканец

    8 14 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Норвегия има нефт и природен газ, следователно се нуждае от ново ръководство, което не обижда президента на САЩ.

    04:13 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Уточнение

    6 0 Отговор
    Разговорът на Стуб и Стьоре с Путин раздели Европа, което е добре, защото не всички са глупаци

    05:08 28.10.2026

  • 7 БАНко

    5 0 Отговор
    СЛЕД КАТО ПЕТ ГОДИНИ НЕ МОЖАХА С ВОЙНА ДА СИ ВЪРНАТ КРИМ ЗА ДА РАЗПОЛОЖАТ ТАМ РАКЕТИТЕ СИ СРЕЩУ МОСКВА , НАТООВЦЕТЕ ЗАПОЧНАХА С МОЛБИ ПО ТЕЛЕФОНА ЗАД ГЪРБА НА УРСУЛИЩАТА ОТ БРЮКСЕЛ !!!

    05:15 28.10.2026

  • 8 Бончо М.

    0 2 Отговор
    След като огънят на войната се прехвърли в Русия, най-нормалното нещо е нейните съседи да са разтревожени и да искат мир.

    05:25 28.10.2026

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