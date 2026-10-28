Разговорът на Стуб и Стьоре с Путин раздели Европа

Телефонният разговор между руския президент Владимир Путин, финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре е предизвикал разногласия сред европейските съюзници на Украйна. Британският вестник The Daily Telegraph оцени инициативата като действие, което е „вбило клин“ между държавите, подкрепящи Киев.

Разговорът се състоя на 27 октомври от Хелзинки и продължи около 90 минути. По официални данни Стуб и Стьоре са обсъдили с Путин войната срещу Украйна, дипломатическите усилия за прекратяването ѝ и подготовката на бъдещи преговори между Русия, Украйна и Съединените щати в Абу Даби през ноември. След контакта с руския лидер двамата са разговаряли и с украинския президент Володимир Зеленски.

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„Това беше пряк и съдържателен разговор. Ние сме съседи на Русия, а изходът от тази война ще има пряко значение за нашата и за европейската сигурност“, заяви Стуб. Стьоре посочи, че войната носи огромни човешки и материални разходи и че в разговора е била подчертана необходимостта от действия за деескалация.

Критики от Дания и Швеция

Инициативата обаче предизвика критики от други северни държави. Датският премиер Мете Фредериксен заяви, че разговорът не е бил координиран с останалите европейски страни и призова Европа да запази единството си, вместо отделни държави да действат самостоятелно. Според финландската обществена телевизия Yle шведският премиер Улф Кристершон също е заявил, че не е бил информиран предварително.

Стьоре отхвърли обвинението, че Финландия и Норвегия са действали едностранно. Той каза, че съюзниците са били уведомени предварително. От финландска страна също беше заявено, че разговорът е бил подготвен в координация с Украйна и Съединените щати. В същото време норвежкото правителство уточни, че Стуб и Стьоре са говорили като лидери на собствените си държави, а не като представители на Европа като цяло.

Оценката за дипломатическия ефект

Пред финландския вестник Helsingin Sanomat Туомас Форсберг, професор по международни отношения в Университета на Тампере, определи разговора като дипломатическа победа за Путин. Според тази оценка руският президент е получил пряк контакт с европейски лидери, които подкрепят Украйна, без Москва да поема публичен ангажимент за прекратяване на бойните действия.

Различията около разговора показват и другия му ефект. Докато Стуб и Стьоре представят инициативата като опит да предадат директно послание за прекратяване на войната, критиците им я виждат като знак, че европейските държави все още нямат единна роля в бъдещия мирен процес. Именно това противоречие стои в основата на оценката на The Daily Telegraph, че контактът е задълбочил разделението между съюзниците на Украйна.

Следващият важен етап са планираните разговори в Абу Даби през ноември. Засега е потвърдено, че в тях трябва да участват представители на Русия, Украйна и Съединените щати, докато формата на европейското участие остава предмет на политически разногласия.

Източници: yle.fi, investing.com, apnews.com