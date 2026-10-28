Хиляди протестираха пред парламента в Португалия заради жилищата

Хиляди хора се събраха пред парламента в Лисабон с искания за достъпни жилища, по-ниски наеми и отговорност за действията на полицията срещу палаткови лагери на жилищни активисти. Демонстрацията се проведе, докато депутатите обсъждаха проектобюджета на правителството за 2027 г. Организаторите заявиха, че в митинга са участвали няколко хиляди души, а полицията не представи собствена оценка.

Протестиращите скандираха, пееха и удряха барабани пред сградата на парламента. „Борим се за правото да имаме покрив над главата си“, заяви пред Асошиейтед прес 30-годишният Габриел Паиш, който работи в развлекателния сектор. По думите му едностайните жилища в Лисабон често се отдават за около 1500 евро месечно, докато минималната заплата в страната е 920 евро преди данъци.

Спор за действията на полицията

Митингът последва полицейски операции в Лисабон и Порто, при които бяха разтурени палаткови лагери, създадени в знак на протест срещу жилищната криза. Според Ройтерс при операциите в неделя са били използвани палки, а действията са предизвикали обвинения в прекомерна употреба на сила.

Португалският надзорен орган IGAI е започнал проверка, а прокуратурата води отделно разследване за поведението на служителите. Полицията съобщи за 11 леко пострадали, сред които трима полицаи. Организацията Casa para Viver заяви, че ранените са 60. Различието между двете оценки не е изяснено. Премиерът Луиш Монтенегро защити действията на полицията и заяви пред парламента, че те са били извършени при спазване на принципите на необходимост, пропорционалност и адекватност.

Наеми и цени, които изпреварват доходите

Недоволството е свързано с рязкото поскъпване на жилищата. По данни, цитирани от Асошиейтед прес, цените на имотите в Португалия са нараснали с почти 20% между първото тримесечие на 2025 г. и първото тримесечие на 2026 г. Наемите са се увеличили с 68% от 2020 г. насам.

Според Ройтерс цените на жилищата са се увеличили повече от два пъти от 2017 г., а наемите по новите договори почти са се удвоили. Натискът е най-силен в Лисабон и Порто, където местни жители все по-трудно намират жилище в близост до работата и семействата си. Протестиращите обвиняват правителството, че доходите не растат с темпа на разходите за жилище и живот.

Снимка: YouTube

Исканията към правителството

Демонстрантите настояват кабинетът да оттегли законопроект, който според тях ще улесни изселванията и ще премахне ограниченията за новите наеми. Мярката е преминала първо гласуване, като крайнодясната партия „Шега“ не е участвала в гласуването.

Правителството заявява, че предприема действия чрез данъчни облекчения за новото строителство, ограничения за краткосрочните наеми и план за изграждане на 145 000 жилища. Кабинетът признава, че ефектът от тези мерки няма да бъде незабавен.

Президентът Антониу Жозе Сегуру е свикал Държавен съвет през следващата седмица, за да бъдат обсъдени протестите и жилищната криза. Междувременно демонстрациите продължават да оказват натиск върху управляващото дясноцентристко правителство.

Източници: apnews.com, aol.com, euronews.com