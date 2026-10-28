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Хиляди протестираха пред парламента в Португалия заради жилищата

Хиляди протестираха пред парламента в Португалия заради жилищата

28 Октомври, 2026 04:39, обновена 28 Октомври, 2026 04:43 582 7

  • жилищна криза-
  • португалия-
  • лисабон-
  • протести-
  • високи наеми

Демонстрацията в Лисабон беше насочена и срещу полицейските действия при разтурянето на палаткови лагери. Протестът се проведе по време на дебатите за бюджета за 2027 г

Хиляди протестираха пред парламента в Португалия заради жилищата - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Хиляди хора се събраха пред парламента в Лисабон с искания за достъпни жилища, по-ниски наеми и отговорност за действията на полицията срещу палаткови лагери на жилищни активисти. Демонстрацията се проведе, докато депутатите обсъждаха проектобюджета на правителството за 2027 г. Организаторите заявиха, че в митинга са участвали няколко хиляди души, а полицията не представи собствена оценка.

Протестиращите скандираха, пееха и удряха барабани пред сградата на парламента. „Борим се за правото да имаме покрив над главата си“, заяви пред Асошиейтед прес 30-годишният Габриел Паиш, който работи в развлекателния сектор. По думите му едностайните жилища в Лисабон често се отдават за около 1500 евро месечно, докато минималната заплата в страната е 920 евро преди данъци.

Спор за действията на полицията

Митингът последва полицейски операции в Лисабон и Порто, при които бяха разтурени палаткови лагери, създадени в знак на протест срещу жилищната криза. Според Ройтерс при операциите в неделя са били използвани палки, а действията са предизвикали обвинения в прекомерна употреба на сила.

Португалският надзорен орган IGAI е започнал проверка, а прокуратурата води отделно разследване за поведението на служителите. Полицията съобщи за 11 леко пострадали, сред които трима полицаи. Организацията Casa para Viver заяви, че ранените са 60. Различието между двете оценки не е изяснено. Премиерът Луиш Монтенегро защити действията на полицията и заяви пред парламента, че те са били извършени при спазване на принципите на необходимост, пропорционалност и адекватност.

Наеми и цени, които изпреварват доходите

Недоволството е свързано с рязкото поскъпване на жилищата. По данни, цитирани от Асошиейтед прес, цените на имотите в Португалия са нараснали с почти 20% между първото тримесечие на 2025 г. и първото тримесечие на 2026 г. Наемите са се увеличили с 68% от 2020 г. насам.

Според Ройтерс цените на жилищата са се увеличили повече от два пъти от 2017 г., а наемите по новите договори почти са се удвоили. Натискът е най-силен в Лисабон и Порто, където местни жители все по-трудно намират жилище в близост до работата и семействата си. Протестиращите обвиняват правителството, че доходите не растат с темпа на разходите за жилище и живот.

Хиляди протестираха пред парламента в Португалия заради жилищата
Снимка: YouTube

Исканията към правителството

Демонстрантите настояват кабинетът да оттегли законопроект, който според тях ще улесни изселванията и ще премахне ограниченията за новите наеми. Мярката е преминала първо гласуване, като крайнодясната партия „Шега“ не е участвала в гласуването.

Правителството заявява, че предприема действия чрез данъчни облекчения за новото строителство, ограничения за краткосрочните наеми и план за изграждане на 145 000 жилища. Кабинетът признава, че ефектът от тези мерки няма да бъде незабавен.

Президентът Антониу Жозе Сегуру е свикал Държавен съвет през следващата седмица, за да бъдат обсъдени протестите и жилищната криза. Междувременно демонстрациите продължават да оказват натиск върху управляващото дясноцентристко правителство.

Източници: apnews.com, aol.com, euronews.com


Португалия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    6 0 Отговор
    Че $4000-5000 евро за кв.м. НЕ е много. Щом Варненци могат да си го позволят и Португалците могат.

    04:46 28.10.2026

  • 2 Овчар

    5 0 Отговор
    Даааа емигрантите трябва да поемат вината защото Меркел и компания ги поканиха и им направиха европейски паспорти...! Този път номера няма да мине и най големите синдикати го обявиха публично..!

    04:49 28.10.2026

  • 3 Ха-ха-ха

    5 0 Отговор
    Ние се върнахме с машина на времето! От "развития социализъм", дойдохме в миналото, дето и жилищата са проблем:
    "... Борим се за правото да имаме покрив над главата си“? А тогава в соца държавата масово построи панелки за гражданите, те забравиха добрината и 90-те години решиха да се върнат в капитализма... Еми в тази система има винаги огромна инфлация, проблеми с жилищата, войни и корупция... Изостанала система. Едни живеят на гърба на другите.. Политиците ограбват хазната и не правят нищо за страната и хората.... Палаткови жилища, както и в САЩ?

    04:50 28.10.2026

  • 4 Тишо

    2 2 Отговор
    Тия младите меринджеи си мислят, че всичко им се полага наготово с малко работа и веднага 🙉

    Коментиран от #5, #6

    04:51 28.10.2026

  • 5 хептен късо име

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тишо":

    А вие, старите капиталяги, какво си мислите? Че ще продължавате да слагате данък на данъка и акциз на въздуха, а ние ще продължаваме да ви търпим ли? Че ще ни обирате живота и ще тънете в охолства, а ние ще търпим да ни сочите с пръст и да ни казвате, че сами с ме с и виновни ли?
    Ми, няма да стане.

    05:30 28.10.2026

  • 6 Елате хиляди младежи

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тишо":

    Така е. Вместо да се разхождат по центъра на столицата, да запрятат ръкави и да започват да строят младежки градове.

    05:31 28.10.2026

  • 7 Бутилиери

    0 0 Отговор
    В малкия град или на село е евтино, но там никой не иска. Всеки иска в столицата, но затова там става скъпо.

    05:52 28.10.2026

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