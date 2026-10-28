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Стритинг: НАТО е готово да защити всеки сантиметър от територията си
  Тема: Украйна

Стритинг: НАТО е готово да защити всеки сантиметър от територията си

28 Октомври, 2026 05:44 749 16

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  • полша-
  • отбрана

Британският министър на отбраната заяви във Варшава, че Алиансът не търси война с Русия, но трябва да е подготвен за възможен конфликт

Стритинг: НАТО е готово да защити всеки сантиметър от територията си - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

НАТО не търси война с Русия, но трябва да е готово за сценарий, при който Великобритания и Алиансът се окажат във война с Москва. Това заяви британският министър на отбраната Уес Стритинг на пресконференция във Варшава.

„Не защото искаме война – нямаме конфликт с руския народ и не търсим война с Русия. НАТО е отбранителен съюз“, каза Стритинг. Той подчерта, че Алиансът е готов да защити „всеки сантиметър“ от територията си.

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По думите му по-добрата подготовка на държавите членки за евентуален сблъсък с Русия ще намали вероятността такъв сценарий да се случи. „Колкото по-подготвени сме да се изправим срещу Русия и да защитим всеки сантиметър от територията на НАТО, толкова по-малка е вероятността да попаднем в подобна ситуация“, заяви британският министър.

Лондон и Варшава засилват военното сътрудничество

Изявлението беше направено по време на посещението на Стритинг в Полша, където той и полският му колега Владислав Косиняк-Камиш подписаха тригодишен план за отбранително сътрудничество.

Документът предвижда съвместна работа по суша, море, въздух, киберсигурност и отбранителна промишленост. Сред конкретните направления са разработването на ново поколение ракети за противовъздушна отбрана, технологии за дронове и противодействие на дронове, както и засилване на киберустойчивостта.

Великобритания и Полша планират и по-активни отбранителни дейности в Балтийско море. Двете държави ще продължат участието си в големи военни учения, включително „Стедфаст Дифендър“, „Полиш Драгън“ и „Джойнт Уориър“. През ноември е планирано и мащабно учение в Полша с участието на хиляди военнослужещи в рамките на многонационалните сили за Украйна.

Европейските съюзници определят Русия като основна заплаха

На 26 октомври министрите на отбраната на Франция, Германия, Италия, Полша и Великобритания заявиха, че Русия представлява „най-острата и дългосрочна заплаха“ за евроатлантическата сигурност и стабилност.

В общото им изявление са посочени продължаващата война срещу Украйна, нарушенията на въздушното пространство на съюзници, саботажите и увеличаващите се хибридни атаки. Петте държави обявиха, че ще засилят готовността и отбранителните способности на Европа в рамките на НАТО.

На 1 октомври генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Алиансът не вижда непосредствена военна атака срещу своя територия. Той обаче каза, че съюзниците трябва да са подготвени за продължаване на враждебните действия от Русия и разполагат със способности да защитят „всеки сантиметър“ от територията на НАТО.

Източници: theguardian.com, euronews.com, unn.ua


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин знае това много добре,

    4 19 Отговор
    заради това се страхува от НАТО толкова

    05:51 28.10.2026

  • 2 Емил

    20 2 Отговор
    Те (Англия) не са спрели да подбуждат и да ръчкат навсякъде около Русия !
    Точно те стоят в основата на продължаването и удължаването на руско-украинския конфликт!

    05:54 28.10.2026

  • 3 Гошо

    14 0 Отговор
    Да питам, чисто теоретично: ако Англия нападне Русия, НАТО ще помага ли?

    Коментиран от #14

    06:02 28.10.2026

  • 4 Я проверете

    9 0 Отговор
    Само като знаеме каква част сме ние от източния фаланг
    и най-добре пазената граница на фронтекс
    направо да изтръпне човек от мисли какво ни мислят

    06:11 28.10.2026

  • 5 АУУ,ВСЕКИ САНТИМЕТЪР,ВЪХ МН СТЕ СТАШНИ Б

    11 0 Отговор
    И ПУТИН НАЙ-МНОГО МУ ПОВЕРВАЛ . И МУ РЪКОПЛЯСКАЛ ,РЪКОПЛЯСКАЛ С БЛАГОДАРНОСТИ ЗА "ИСКТРЕНИТЕ ДУМИ ". БИЛ УЧУДЕН ОТ "МИРОЛЮБИВАТА" ИМ ПОЛИТИКА , И СЕ ЗАРЕКЪЛ НИКОГА ДА НЕ ПОТАПЯ ОСТРОВА ИМ!

    06:11 28.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Както винаги

    2 0 Отговор
    Англия ще предизвика НАТО за война с Русия чрез Полша , както направи с Украйна срещу Русия. Няма нищо ново , само дето след това не се знае кой ще е останал на земята .

    07:07 28.10.2026

  • 12 Тити

    1 0 Отговор
    И как по точно защитава като всеки ден потъват кораби е черно море?

    07:07 28.10.2026

  • 13 На тия

    1 0 Отговор
    Приказки за НАТО вече няма кой да повярва. Ако НАТО и при най-малката ръзможност усети, че има превъзходство над Русия, ще я нападне. Опитва се да го прави и сега, но чрез "ПРОКСИТО" си Украйна. НАТО е на падало и много други държави и преди. Това не е отбранителен съюз, а глутница от колонизатори с общи интереси, че които поотделно са твърде слаби.

    07:10 28.10.2026

  • 14 Бъди сигурен

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гошо":

    На 100%. Те и в момента това правят на територията на Украйна.

    07:12 28.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 1488

    1 0 Отговор
    аз мислех че територията на европа принадлежи на дьржавите в него, а тя била на неква фашистска военна хунта

    07:23 28.10.2026

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