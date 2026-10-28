Стритинг: НАТО е готово да защити всеки сантиметър от територията си

НАТО не търси война с Русия, но трябва да е готово за сценарий, при който Великобритания и Алиансът се окажат във война с Москва. Това заяви британският министър на отбраната Уес Стритинг на пресконференция във Варшава.

„Не защото искаме война – нямаме конфликт с руския народ и не търсим война с Русия. НАТО е отбранителен съюз“, каза Стритинг. Той подчерта, че Алиансът е готов да защити „всеки сантиметър“ от територията си.

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По думите му по-добрата подготовка на държавите членки за евентуален сблъсък с Русия ще намали вероятността такъв сценарий да се случи. „Колкото по-подготвени сме да се изправим срещу Русия и да защитим всеки сантиметър от територията на НАТО, толкова по-малка е вероятността да попаднем в подобна ситуация“, заяви британският министър.

Лондон и Варшава засилват военното сътрудничество

Изявлението беше направено по време на посещението на Стритинг в Полша, където той и полският му колега Владислав Косиняк-Камиш подписаха тригодишен план за отбранително сътрудничество.

Документът предвижда съвместна работа по суша, море, въздух, киберсигурност и отбранителна промишленост. Сред конкретните направления са разработването на ново поколение ракети за противовъздушна отбрана, технологии за дронове и противодействие на дронове, както и засилване на киберустойчивостта.

Великобритания и Полша планират и по-активни отбранителни дейности в Балтийско море. Двете държави ще продължат участието си в големи военни учения, включително „Стедфаст Дифендър“, „Полиш Драгън“ и „Джойнт Уориър“. През ноември е планирано и мащабно учение в Полша с участието на хиляди военнослужещи в рамките на многонационалните сили за Украйна.

Европейските съюзници определят Русия като основна заплаха

На 26 октомври министрите на отбраната на Франция, Германия, Италия, Полша и Великобритания заявиха, че Русия представлява „най-острата и дългосрочна заплаха“ за евроатлантическата сигурност и стабилност.

В общото им изявление са посочени продължаващата война срещу Украйна, нарушенията на въздушното пространство на съюзници, саботажите и увеличаващите се хибридни атаки. Петте държави обявиха, че ще засилят готовността и отбранителните способности на Европа в рамките на НАТО.

На 1 октомври генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Алиансът не вижда непосредствена военна атака срещу своя територия. Той обаче каза, че съюзниците трябва да са подготвени за продължаване на враждебните действия от Русия и разполагат със способности да защитят „всеки сантиметър“ от територията на НАТО.

Източници: theguardian.com, euronews.com, unn.ua