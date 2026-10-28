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Кирил Дмитриев: Дания заслужава да загуби Гренландия
  Тема: Украйна

Кирил Дмитриев: Дания заслужава да загуби Гренландия

28 Октомври, 2026 05:51 1 520 17

  • кирил дмитриев-
  • мете фредериксен-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • гренландия

Ръководителят на руския фонд за преки инвестиции нападна Мете Фредериксен след критиките ѝ към разговора на Александър Стуб и Йонас Гар Стьоре с Владимир Путин

Кирил Дмитриев: Дания заслужава да загуби Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Подстрекателите към война ще загубят. Диалогът ще възтържествува.“ Това заяви Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции и специален представител на руския президент за инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави.

В публикация в социалната мрежа X Дмитриев добави, че датската премиерка Мете Фредериксен „заслужава да загуби Гренландия“. Коментарът му беше в отговор на критиките ѝ към телефонния разговор между финландския президент Александър Стуб, норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре и руския президент Владимир Путин.

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Критиките на Фредериксен

Разговорът се състоя на 27 октомври и беше посветен на войната в Украйна, дипломатическите възможности за прекратяването ѝ и сигурността в Европа. Срещата е проведена след консултации с украинския президент Володимир Зеленски.

Фредериксен заяви, че Стуб и Стьоре не са координирали действията си с останалите европейски държави. „Смятам, че трябва да запазим единството на Европа, а не да действаме поотделно“, каза датската премиерка по време на срещата на Северния съвет в Хелзинки.

Тя посочи още, че не вижда признаци Русия да желае мир с Европа или с Украйна. По думите ѝ разговорът може да даде на Москва възможност, която не е имала само няколко часа по-рано.

Осло и Хелзинки защитиха инициативата

Йонас Гар Стьоре заяви, че партньорите и съюзниците са били информирани предварително за разговора, а след него са получили подробен отчет. Той подчерта, че Норвегия и Финландия са говорили от името на собствените си правителства, а не от името на останалите европейски държави.

„Не може в днешните условия единствено американската администрация да има канал за разговор с руското ръководство“, каза Стьоре. Той определи разговора като необходим заради ролята на Норвегия и Финландия като съседни на Русия държави.

По данни, цитирани от международни медии, разговорът е продължил около 90 минути. Стуб и Стьоре го определиха като открит и съдържателен, но признаха, че между страните остават значителни различия.

Публичният спор показва различията между северноевропейските държави по въпроса дали преките контакти с Москва трябва да бъдат част от общата европейска дипломатическа линия. Докато Копенхаген настоява за координирана позиция, Осло и Хелзинки защитават правото си да поддържат собствен канал за разговори.

Източници: rbc.ru, ruv.is, infobae-infobae-prod.web.arc-cdn.net


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А Русия да загуби Сибир

    24 26 Отговор
    и Курилските острови.

    05:55 28.10.2026

  • 2 Димон

    26 14 Отговор
    Кано гледам вие как водите диалог с ракети, зелени човечета, отнемане на територии, разрушения на цивилна инфраструктура и избиване на цивилно население.
    Ако някой ви направи забележка за варварството ви го обявяване за "фашист"

    Коментиран от #3

    06:02 28.10.2026

  • 3 Соломон

    18 22 Отговор

    До коментар #2 от "Димон":

    Руската наглост е безгранична.Нацистка Русия убива и заявява че се бори с нацизма

    06:05 28.10.2026

  • 4 Уникално

    19 20 Отговор
    Докато Путин е на власт в съдпужие с рижия перчем ще е така, войни и нестабилност, но Европа е по мъдра и силна, ще ги издържи и тях

    06:06 28.10.2026

  • 5 Наглец

    19 14 Отговор
    Елементарен глашатай на кремълската ,долнопробна пропаганда.

    06:07 28.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 иван костов

    18 5 Отговор
    Българският премиер също трябва да започне диалог с Москва! Няма защо да се изчаква окончателната победа на Русия!

    06:15 28.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 така е

    3 2 Отговор
    Кьонгсберг ми е свидетел!

    06:17 28.10.2026

  • 11 Рано или късно

    10 13 Отговор
    Този ще разпокъса на малки парчета цялата така наречената Русия. Дори не съм предполагал, колко глупаво и мижаво може да е това същество.

    06:17 28.10.2026

  • 12 руззийката

    7 10 Отговор
    кой я бръсне 🤡

    06:18 28.10.2026

  • 13 Пак сънуват руснаците

    6 6 Отговор
    Промити мозъци
    Така става когато пропагандата е 24/7-100 години

    06:21 28.10.2026

  • 14 Оня

    11 5 Отговор
    Тя вече Дания я загуби Гренландия, на практика сега американците могат да правят там каквото си искат! Човека просто констатира фактите! В допълнение " великата еуропейска солидарност" направи точно Нищо да помогне на Дания!

    06:30 28.10.2026

  • 15 Ццц

    6 5 Отговор
    Не моге да очаквате създания с мозък колкото орех да си решават проблемите с дипломация. Да не мислите, че динозаврите са го правили с "конферентна връзка"? Другият огромен проблем е, че Европа е завладяна от едни от най - отвратителните либерасти, които са си нацвъкали политици на важните за всяко решение места. Виждате фелдшерката, че се държи като търговски представител и кредитен инспектор и гледа да избие лошата инвестия на началнициге си Резултатът го виждате по ценоразписите, по бензиностанциите, в аптеките и навсякъде. Франция се събуди, останалите кога?

    06:54 28.10.2026

  • 16 Тити

    2 2 Отговор
    Ми то и рашистите заслужават Сибир да отиде при Китай а Курилиъе при Япония.

    07:06 28.10.2026

  • 17 гост

    1 0 Отговор
    Какъв диалог бе жираф...къде го видя диалога.Всеки ден повтаряте като папагали,че ще има мир,само по условията на Москва...това диалог ли е...може по вашему да е диалог...мизерно племе.

    07:22 28.10.2026

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