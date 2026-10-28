Скандал в Украйна: Кравченко твърди, че са изпратили хора в Австрия за насилствени действия срещу него

Бившият главен прокурор на Украйна Руслан Кравченко твърди, че в Австрия е била изпратена група, която да извърши насилствени действия срещу него. Той свързва предполагаемата операция с ръководители на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП), а като възможен източник на заповедите посочва Офиса на президента.

Кравченко направи изявлението си във връзка със задържането в Австрия на двама действащи военнослужещи от украинското военно разузнаване, за които твърди, че са част от подразделението „Артан“. По думите му техният командир Виктор Торкотюк също се е намирал в Австрия. Кравченко заявява още, че един от задържаните преди е работил в подразделение за външно наблюдение на НАБУ.

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„Получих информация, че срещу мен са подготвяни незаконни насилствени действия“, заявява Кравченко.

Той твърди, че през септември е бил информиран за изпращането на групата и че тогава му е било казано, че това е поискано от ръководители на НАБУ и САП. Кравченко уточнява, че не разполага с достоверна информация кой конкретно е дал предполагаемата престъпна заповед. Според него на Торкотюк е била обещана длъжност в замяна на действията.

Кравченко свързва случая с Монако

Бившият главен прокурор прави паралел между събитията в Австрия и подобен случай, станал през лятото в Монако. Той посочва, че в Австрия се води разследване срещу четирима души, сред които двама представители на „Украинска правда“. Кравченко споменава журналиста Михайло Ткач, който според него е бил в Монако преди инцидент с участието на служители на украинското военно разузнаване, а по-късно и във Виена при задържането на военнослужещите.

Кравченко не представя публично доказателства за твърденията си. Самият той заявява, че правната оценка на обстоятелствата, връзките между участниците и характера на действията е в компетентността на европейските правоохранителни органи.

НАБУ и САП отхвърлят обвиненията

НАБУ отхвърли твърденията за участие на бюрото и САП в каквито и да е действия срещу Кравченко. В позиция до Укринформ институцията заяви, че думите му са опит да си осигури защита в държавата, в която се намира.

„Твърденията за причастност на НАБУ и САП не отговарят на действителността“, заявиха от бюрото.

Случаят се развива на фона на операция „Картаген“, обявена от НАБУ и САП на 4 септември. Според антикорупционните органи тогава е била разкрита предполагаема престъпна организация, която системно е получавала подкупи от измамни колцентрове и е изпирала средства.

Кравченко отрече да е свързан с прикриване на незаконни колцентрове, подаде оставка като главен прокурор на 7 септември и беше освободен от длъжността на 15 септември. След края на задграничното му командироване той не се върна в Украйна, а по-късно подаде заявление за напускане на прокуратурата. Разследването в Австрия и проверките по отделните твърдения продължават.

Източници: ukrinform.ua, hromadske.ua, pravda.com.ua