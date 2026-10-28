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Скандал в Украйна: Кравченко твърди, че са изпратили хора в Австрия за насилствени действия срещу него
  Тема: Украйна

Скандал в Украйна: Кравченко твърди, че са изпратили хора в Австрия за насилствени действия срещу него

28 Октомври, 2026 15:15 1 251 15

  • руслан кравченко-
  • набу-
  • сап-
  • австрия-
  • операция картаген

Бившият украински главен прокурор свързва случая с НАБУ, САП и Офиса на президента. Антикорупционното бюро отхвърли твърденията

Скандал в Украйна: Кравченко твърди, че са изпратили хора в Австрия за насилствени действия срещу него - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият главен прокурор на Украйна Руслан Кравченко твърди, че в Австрия е била изпратена група, която да извърши насилствени действия срещу него. Той свързва предполагаемата операция с ръководители на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП), а като възможен източник на заповедите посочва Офиса на президента.

Кравченко направи изявлението си във връзка със задържането в Австрия на двама действащи военнослужещи от украинското военно разузнаване, за които твърди, че са част от подразделението „Артан“. По думите му техният командир Виктор Торкотюк също се е намирал в Австрия. Кравченко заявява още, че един от задържаните преди е работил в подразделение за външно наблюдение на НАБУ.

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„Получих информация, че срещу мен са подготвяни незаконни насилствени действия“, заявява Кравченко.

Той твърди, че през септември е бил информиран за изпращането на групата и че тогава му е било казано, че това е поискано от ръководители на НАБУ и САП. Кравченко уточнява, че не разполага с достоверна информация кой конкретно е дал предполагаемата престъпна заповед. Според него на Торкотюк е била обещана длъжност в замяна на действията.

Кравченко свързва случая с Монако

Бившият главен прокурор прави паралел между събитията в Австрия и подобен случай, станал през лятото в Монако. Той посочва, че в Австрия се води разследване срещу четирима души, сред които двама представители на „Украинска правда“. Кравченко споменава журналиста Михайло Ткач, който според него е бил в Монако преди инцидент с участието на служители на украинското военно разузнаване, а по-късно и във Виена при задържането на военнослужещите.

Кравченко не представя публично доказателства за твърденията си. Самият той заявява, че правната оценка на обстоятелствата, връзките между участниците и характера на действията е в компетентността на европейските правоохранителни органи.

НАБУ и САП отхвърлят обвиненията

НАБУ отхвърли твърденията за участие на бюрото и САП в каквито и да е действия срещу Кравченко. В позиция до Укринформ институцията заяви, че думите му са опит да си осигури защита в държавата, в която се намира.

„Твърденията за причастност на НАБУ и САП не отговарят на действителността“, заявиха от бюрото.

Случаят се развива на фона на операция „Картаген“, обявена от НАБУ и САП на 4 септември. Според антикорупционните органи тогава е била разкрита предполагаема престъпна организация, която системно е получавала подкупи от измамни колцентрове и е изпирала средства.

Кравченко отрече да е свързан с прикриване на незаконни колцентрове, подаде оставка като главен прокурор на 7 септември и беше освободен от длъжността на 15 септември. След края на задграничното му командироване той не се върна в Украйна, а по-късно подаде заявление за напускане на прокуратурата. Разследването в Австрия и проверките по отделните твърдения продължават.

Източници: ukrinform.ua, hromadske.ua, pravda.com.ua


Австрия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украинският режим

    32 1 Отговор
    тероризъм и фашизъм!

    Коментиран от #4

    15:16 28.10.2026

  • 2 Искат да

    12 2 Отговор
    му направят бебе.

    15:17 28.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 СВО-то

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Украинският режим":

    Да се бяхте кротнали ...

    Коментиран от #13

    15:21 28.10.2026

  • 5 аха

    18 1 Отговор
    Пак ли? Това същото го твърдеше и преди време?
    Иначе мафиотите на Зеления си шетат навсякъде!

    Коментиран от #11

    15:21 28.10.2026

  • 6 Леле - леле ! 🤔

    15 0 Отговор
    ЦиРУ и КГБ вече ряпа да ядат ! Украинските агенти тръгнаха .

    15:22 28.10.2026

  • 7 Само преди няколко

    20 2 Отговор
    месеца украинците взривиха човек в Испания и дори се похвалиха. Като загубят войната ще започнат да тероризират цяла европа

    Коментиран от #9

    15:22 28.10.2026

  • 8 3.14К

    15 0 Отговор
    От началото на войната са извършени.в пъти повече терористични атентати и убийства от въпросните служби, отколкото за 30 години в цяла Европа.

    15:25 28.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Елементарно , бе Уотсън !

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "аха":

    Бил е в системата на "евроатлантика" Зеленски до септември . Познава методите .

    15:34 28.10.2026

  • 12 Слуга на народа

    7 0 Отговор
    Зеленото си е мръсник.. Не, че бившият главен прокурор на Украйна е цвете, ама..

    15:38 28.10.2026

  • 13 Не разбра ли темата

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "СВО-то":

    Украинският режим тероризъм и фашизъм.

    15:40 28.10.2026

  • 14 Хмм

    6 0 Отговор
    ако ще е кражба да е милион?

    15:43 28.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

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