FT: Зеленски допусна неочаквана отстъпка към Русия в преговорите за мир

Президентът на Украйна Владимир Зеленски за първи път допуска Русия да получи гаранции за сигурност в рамките на възможно мирно споразумение. Той обаче подчертава, че първо трябва да бъдат решени въпросите, свързани със сигурността на Украйна, а едва след това да се обсъждат исканията на Москва. За промяната в позицията съобщава Financial Times, цитирана от УНИАН.
„Първо трябва да решим въпроса с тази война, а след това да търсим отговори на въпросите, които Русия поставя, изхождайки от собствените си представи и очаквания в сферата на сигурността“, заявява Зеленски пред журналисти. По думите му Москва разглежда гаранциите за себе си не само като обещание Украйна да не нанася удари по руска територия, а като по-широка промяна на системата за сигурност в Европа и света.
Европа трябва да участва
Украинският президент настоява Европа да бъде включена във всички разговори за следвоенното уреждане. „Можем да обсъждаме концептуални въпроси с руснаците с посредничеството на американците. Но ако преминем към формат на гаранции за сигурност и бъде постигнато споразумение, че за тези гаранции е необходимо участие на Европа, Европа трябва да бъде включена в тези дискусии“, казва той.
Досега Киев и западните му съюзници отхвърляха исканията на Русия за гаранции от НАТО и за мащабен преглед на европейската архитектура за сигурност. Тези предложения бяха разглеждани като опит на Москва да възстанови влиянието си върху съседни държави и да ограничи суверенния им избор.
Тревоги от сближаването между САЩ и Русия
Според Financial Times промяната в тона на Киев е свързана с нарастващите опасения, че Вашингтон и Москва задълбочават контактите си. Американски представители обсъждат с Русия възможни икономически сделки, които биха могли да бъдат реализирани след края на войната.
Сред разглежданите идеи са съвместни предприятия между американски и руски петролни компании, възстановяване на използването на руското въздушно пространство от американски авиокомпании и подновяване на сътрудничеството в производството и доставките на титан. Обсъждана е и възможността американски компании да участват в план за възстановяване на продажбите на руски петрол в Европа по петролопровода „Дружба“.
Киевските опасения са се засилили след влошаването на отношенията със САЩ през октомври. Украински представители са сигнализирали за забавяния в доставките на важни ракети за противовъздушната отбрана, временно прекъсване на обмена на разузнавателна информация за предстоящи ракетни удари и ограничения в работата на сателитната система Starlink.
По данни, цитирани от Financial Times, обменът на разузнавателна информация и достъпът до Starlink впоследствие са били възстановени. Събитията обаче са засилили опасенията в Киев, че американската подкрепа може да бъде ограничена или напълно прекратена.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нито сантиметър земя
Коментиран от #7, #13
15:42 28.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 джони инглиш
15:43 28.10.2026
4 Атина Палада
15:43 28.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Антирашис 6298
15:44 28.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
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9 Историк
Коментиран от #33
15:45 28.10.2026
10 🇺🇦🇧🇬
Коментиран от #19
15:45 28.10.2026
11 Първо
Коментиран от #25
15:47 28.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 И Киев е Руски
Коментиран от #21
15:50 28.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Боруна Лом
15:51 28.10.2026
17 Бай той Толстой
15:52 28.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 404
До коментар #10 от "🇺🇦🇧🇬":Добре че е Тръмп та Украйна още да съществува.Иде ли си Дони край с фашистката хунта управляваща киеФ
Коментиран от #35
15:52 28.10.2026
20 Бай той Толстой
До коментар #8 от "Раковоболен укротрол, как си?":Колкото да опраши жена ти.
Коментиран от #36
15:53 28.10.2026
21 Гсш
До коментар #14 от "И Киев е Руски":Какъв Крим е руски? Какви руснаци сте вие? Буквите ви български, думите ви български, църквата ви българска, културата ви с влияние от българската. И после руснаци? Дали?стига сте се русначили, това е обидно. И на 10% да имате българска жилка, сте си българи.
15:54 28.10.2026
22 Цък
15:54 28.10.2026
23 ОЩЕ МОЖЕ,ОЩЕ
15:56 28.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ахахаххаха
До коментар #11 от "Първо":Още не са взели руските републики на Украйна. Как да ги вземат като всичкото им е на ниво Сделано в СССР
15:57 28.10.2026
26 Хи хи хи волoдiмiр
15:58 28.10.2026
27 Странно
15:58 28.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Емил
16:00 28.10.2026
31 Всичко от московия е лъжа и измама !
Има ли договор или споразумение, което да не е нарушил ?!
Има ли нещо, което да е казал международния престъпник и терорист , което да не се е оказало лъжа? Лъже и после сам се разкрива, че е лъгал. И има още, които му вярват ?!
Все едно да вярваш на Костадинов, Борисов или Радев, или на комунист.
Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)
"Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"
Песков 20 февруари 2022 г.
"Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."
Лавров 10 февруари 2022 г.
"Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."
Путин 15 февруари 2022 г.
"Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."
16:00 28.10.2026
32 България
16:01 28.10.2026
33 Емил
До коментар #9 от "Историк":А кой е светът, защото и Китай е с тези двамата?
16:02 28.10.2026
34 На хирургическата маса
16:03 28.10.2026
35 русия е васал на Китай
До коментар #19 от "404":Добре, че Си крепи васала си Пусин. Падне ли Си, РФ се разпада.
16:04 28.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 то беше въпрос на време
16:11 28.10.2026