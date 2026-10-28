FT: Зеленски допусна неочаквана отстъпка към Русия в преговорите за мир

Президентът на Украйна Владимир Зеленски за първи път допуска Русия да получи гаранции за сигурност в рамките на възможно мирно споразумение. Той обаче подчертава, че първо трябва да бъдат решени въпросите, свързани със сигурността на Украйна, а едва след това да се обсъждат исканията на Москва. За промяната в позицията съобщава Financial Times, цитирана от УНИАН.

„Първо трябва да решим въпроса с тази война, а след това да търсим отговори на въпросите, които Русия поставя, изхождайки от собствените си представи и очаквания в сферата на сигурността“, заявява Зеленски пред журналисти. По думите му Москва разглежда гаранциите за себе си не само като обещание Украйна да не нанася удари по руска територия, а като по-широка промяна на системата за сигурност в Европа и света.

Европа трябва да участва

Украинският президент настоява Европа да бъде включена във всички разговори за следвоенното уреждане. „Можем да обсъждаме концептуални въпроси с руснаците с посредничеството на американците. Но ако преминем към формат на гаранции за сигурност и бъде постигнато споразумение, че за тези гаранции е необходимо участие на Европа, Европа трябва да бъде включена в тези дискусии“, казва той.

Досега Киев и западните му съюзници отхвърляха исканията на Русия за гаранции от НАТО и за мащабен преглед на европейската архитектура за сигурност. Тези предложения бяха разглеждани като опит на Москва да възстанови влиянието си върху съседни държави и да ограничи суверенния им избор.

Тревоги от сближаването между САЩ и Русия

Според Financial Times промяната в тона на Киев е свързана с нарастващите опасения, че Вашингтон и Москва задълбочават контактите си. Американски представители обсъждат с Русия възможни икономически сделки, които биха могли да бъдат реализирани след края на войната.

Сред разглежданите идеи са съвместни предприятия между американски и руски петролни компании, възстановяване на използването на руското въздушно пространство от американски авиокомпании и подновяване на сътрудничеството в производството и доставките на титан. Обсъждана е и възможността американски компании да участват в план за възстановяване на продажбите на руски петрол в Европа по петролопровода „Дружба“.

Киевските опасения са се засилили след влошаването на отношенията със САЩ през октомври. Украински представители са сигнализирали за забавяния в доставките на важни ракети за противовъздушната отбрана, временно прекъсване на обмена на разузнавателна информация за предстоящи ракетни удари и ограничения в работата на сателитната система Starlink.

По данни, цитирани от Financial Times, обменът на разузнавателна информация и достъпът до Starlink впоследствие са били възстановени. Събитията обаче са засилили опасенията в Киев, че американската подкрепа може да бъде ограничена или напълно прекратена.

Източници: unian.net