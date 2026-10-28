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FT: Зеленски допусна неочаквана отстъпка към Русия в преговорите за мир
  Тема: Украйна

FT: Зеленски допусна неочаквана отстъпка към Русия в преговорите за мир

28 Октомври, 2026 15:40 1 796 38

  • владимир зеленски-
  • гаранции за сигурност-
  • русия-
  • украйна-
  • мирни преговори

Украинският президент поставя на първо място сигурността на Украйна и настоява Европа да участва във всички бъдещи разговори

FT: Зеленски допусна неочаквана отстъпка към Русия в преговорите за мир - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Владимир Зеленски за първи път допуска Русия да получи гаранции за сигурност в рамките на възможно мирно споразумение. Той обаче подчертава, че първо трябва да бъдат решени въпросите, свързани със сигурността на Украйна, а едва след това да се обсъждат исканията на Москва. За промяната в позицията съобщава Financial Times, цитирана от УНИАН.

„Първо трябва да решим въпроса с тази война, а след това да търсим отговори на въпросите, които Русия поставя, изхождайки от собствените си представи и очаквания в сферата на сигурността“, заявява Зеленски пред журналисти. По думите му Москва разглежда гаранциите за себе си не само като обещание Украйна да не нанася удари по руска територия, а като по-широка промяна на системата за сигурност в Европа и света.

Европа трябва да участва

Украинският президент настоява Европа да бъде включена във всички разговори за следвоенното уреждане. „Можем да обсъждаме концептуални въпроси с руснаците с посредничеството на американците. Но ако преминем към формат на гаранции за сигурност и бъде постигнато споразумение, че за тези гаранции е необходимо участие на Европа, Европа трябва да бъде включена в тези дискусии“, казва той.

Досега Киев и западните му съюзници отхвърляха исканията на Русия за гаранции от НАТО и за мащабен преглед на европейската архитектура за сигурност. Тези предложения бяха разглеждани като опит на Москва да възстанови влиянието си върху съседни държави и да ограничи суверенния им избор.

Тревоги от сближаването между САЩ и Русия

Според Financial Times промяната в тона на Киев е свързана с нарастващите опасения, че Вашингтон и Москва задълбочават контактите си. Американски представители обсъждат с Русия възможни икономически сделки, които биха могли да бъдат реализирани след края на войната.

Сред разглежданите идеи са съвместни предприятия между американски и руски петролни компании, възстановяване на използването на руското въздушно пространство от американски авиокомпании и подновяване на сътрудничеството в производството и доставките на титан. Обсъждана е и възможността американски компании да участват в план за възстановяване на продажбите на руски петрол в Европа по петролопровода „Дружба“.

Киевските опасения са се засилили след влошаването на отношенията със САЩ през октомври. Украински представители са сигнализирали за забавяния в доставките на важни ракети за противовъздушната отбрана, временно прекъсване на обмена на разузнавателна информация за предстоящи ракетни удари и ограничения в работата на сателитната система Starlink.

По данни, цитирани от Financial Times, обменът на разузнавателна информация и достъпът до Starlink впоследствие са били възстановени. Събитията обаче са засилили опасенията в Киев, че американската подкрепа може да бъде ограничена или напълно прекратена.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нито сантиметър земя

    9 43 Отговор
    Русия не може и няма никакво право да поставя условия свързани с развитието на Европейския съюз и държавите членки.

    Коментиран от #7, #13

    15:42 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 джони инглиш

    36 1 Отговор
    Абе разбрахме , че Путин е шефа.

    15:43 28.10.2026

  • 4 Атина Палада

    37 3 Отговор
    Каква Европа ще включваш бре Зеле:))) Светът е поставил Европа на масата:) Ние ще сме вечерали с Господ ,ако изобщо оцелеем в този хаос .

    15:43 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Антирашис 6298

    25 3 Отговор
    Украйна скоро ще обяви капитулация.

    15:44 28.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Историк

    8 26 Отговор
    Докато света не се справи с двамата развилняли се злодеи Путин и Тръмп нищо добро не го очаква.

    Коментиран от #33

    15:45 28.10.2026

  • 10 🇺🇦🇧🇬

    6 21 Отговор
    Нещата ще се нормализират само след няколко дни,когато тръмп загуби междинните избори и вече няма да може да решава еднолично съдбата на САЩ и света...

    Коментиран от #19

    15:45 28.10.2026

  • 11 Първо

    23 3 Отговор
    гаранция за Русия. СВО затова почна, лаеха псетата до бърлогата на Мечока.И той излезе, за да ги прогони.

    Коментиран от #25

    15:47 28.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И Киев е Руски

    18 2 Отговор
    Помните ли украинско-западната блокада на Крим? Когато спряха газа, електричеството, водата в Днепър, храната, лекарствата и всичко останало. Когато нашето външно министерство обяви, че Западът и Украйна извършват геноцид срещу цивилното население на Крим, те цинично отговориха, че грижата за населението е отговорност на руските „окупатори" на Крим. Върнете Крим и ще спрем да гладуваме, да гладуваме и да ожадняваме народа му! Но тогава тези дегенерати изведнъж си спомниха за гладуващото население, причинено от Русия, и отново забравиха за украинската блокада на руското зърно. Спомням си това, но не и това

    Коментиран от #21

    15:50 28.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Боруна Лом

    10 1 Отговор
    ПОТНИКА ИСКА ДА ЗАПАЛИ И НАС!

    15:51 28.10.2026

  • 17 Бай той Толстой

    15 2 Отговор
    Голям смешко е тоя.Украйна трябва да се радва,ако и позволят да подпише капитулацията!

    15:52 28.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 404

    14 3 Отговор

    До коментар #10 от "🇺🇦🇧🇬":

    Добре че е Тръмп та Украйна още да съществува.Иде ли си Дони край с фашистката хунта управляваща киеФ

    Коментиран от #35

    15:52 28.10.2026

  • 20 Бай той Толстой

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Раковоболен укротрол, как си?":

    Колкото да опраши жена ти.

    Коментиран от #36

    15:53 28.10.2026

  • 21 Гсш

    2 11 Отговор

    До коментар #14 от "И Киев е Руски":

    Какъв Крим е руски? Какви руснаци сте вие? Буквите ви български, думите ви български, църквата ви българска, културата ви с влияние от българската. И после руснаци? Дали?стига сте се русначили, това е обидно. И на 10% да имате българска жилка, сте си българи.

    15:54 28.10.2026

  • 22 Цък

    7 6 Отговор
    Наркомана има руснаците за батаци. Решим нашата сигурност , а руската …… някога, може би

    15:54 28.10.2026

  • 23 ОЩЕ МОЖЕ,ОЩЕ

    12 0 Отговор
    ДА КЛЕКНЕШ И ОМЕКНЕШ.

    15:56 28.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ахахаххаха

    0 11 Отговор

    До коментар #11 от "Първо":

    Още не са взели руските републики на Украйна. Как да ги вземат като всичкото им е на ниво Сделано в СССР

    15:57 28.10.2026

  • 26 Хи хи хи волoдiмiр

    10 0 Отговор
    усръинския "граф" дракула още през септември го пуснаха по пързалката.......

    15:58 28.10.2026

  • 27 Странно

    0 9 Отговор
    Само Зеленски може да свали и Тръмп и Путин от власт. Това ако не е стратег.

    15:58 28.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Емил

    5 0 Отговор
    Този никой нищо не го пита, ама той да си каже хахаха!

    16:00 28.10.2026

  • 31 Всичко от московия е лъжа и измама !

    1 11 Отговор
    Какъв е смисъла от подписване на споразумения и договори с режима на Путин ?!
    Има ли договор или споразумение, което да не е нарушил ?!
    Има ли нещо, което да е казал международния престъпник и терорист , което да не се е оказало лъжа? Лъже и после сам се разкрива, че е лъгал. И има още, които му вярват ?!
    Все едно да вярваш на Костадинов, Борисов или Радев, или на комунист.


    Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)

    "Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"

    Песков 20 февруари 2022 г.
    "Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."

    Лавров 10 февруари 2022 г.
    "Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."

    Путин 15 февруари 2022 г.
    "Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."

    16:00 28.10.2026

  • 32 България

    1 1 Отговор
    Всички руснаци и украинци в България са българи. Бъдете българи и ще намерите смисъл във всичко. Денят, ще ви бъде по-добър и благоприятен. Отколкото да се опитваме да превърнете другия в себе си. Просто станете българи, с красиво българско самосъзнание.

    16:01 28.10.2026

  • 33 Емил

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Историк":

    А кой е светът, защото и Китай е с тези двамата?

    16:02 28.10.2026

  • 34 На хирургическата маса

    5 0 Отговор
    За каква Европа бълнува Зеленски? И сега по-голямата част от Европа е руска територия. ЕССР с Украйна е част от проблема , а САЩ ,Китай и Русия са докторите.

    16:03 28.10.2026

  • 35 русия е васал на Китай

    0 6 Отговор

    До коментар #19 от "404":

    Добре, че Си крепи васала си Пусин. Падне ли Си, РФ се разпада.

    16:04 28.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 то беше въпрос на време

    0 0 Отговор
    Айде обърнахте палачинката

    16:11 28.10.2026

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