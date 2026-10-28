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„Не мисля, че ще промени мнението си“: премиерът на Норвегия обясни защо е говорил с Путин
  Тема: Украйна

„Не мисля, че ще промени мнението си“: премиерът на Норвегия обясни защо е говорил с Путин

28 Октомври, 2026 17:49 934 14

  • йонас гар стьоре-
  • владимир путин-
  • норвегия-
  • украйна-
  • мирни преговори

Норвежкият премиер заяви, че не очаква руският президент да промени позицията си, но е искал директно да чуе европейските искания

„Не мисля, че ще промени мнението си“: премиерът на Норвегия обясни защо е говорил с Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Норвегия Йонас Гар Стьоре обясни защо е разговарял по телефона с руския президент Владимир Путин. По думите му той и президентът на Финландия Александър Стуб са искали директно да представят европейската позиция за прекратяване на войната в Украйна.

„Не мисля, че той ще промени мнението си“, каза Стьоре. Той обаче подчерта, че разговорът е дал възможност на Путин ясно да чуе исканията на европейските държави. Норвежкият премиер добави, че се опасява част от тези послания да не достигат до руския президент, когато с него разговарят американски представители.

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Норвегия настоява за конкретни мерки

Стьоре посочи, че Осло подкрепя мерки за деескалация, сред които прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура на Украйна, спиране на атаките срещу плавателни съдове, превозващи украинско зърно, и обмен на военнопленници.

На въпрос дали е възможен мир без териториални отстъпки от страна на Украйна, норвежкият премиер посочи, че Русия контролира почти 20 процента от украинската територия. Според него Украйна няма да подпише споразумение, с което признава, че е загубила тези земи.

„Украйна никога няма да подпише споразумение, признаващо, че е загубила територия“, заяви Стьоре.

Той допусна, че настоящата фронтова линия може да бъде възприемана като реалност и отправна точка за бъдещи преговори. Като основен въпрос Стьоре определи гаранциите за сигурност, които Украйна би получила след евентуално мирно споразумение.

Разговорът предизвика критики в Европа

Стьоре и Стуб разговаряха с Путин на 27 октомври. Украйна е била информирана предварително за подготовката на разговора, посветен на войната и дипломатическите усилия за нейното прекратяване.

Според изявленията след разговора двамата лидери са искали да предадат на Путин украинската позиция във връзка с предстоящите мирни преговори. Финландия и Норвегия заявиха, че ще продължат дългосрочната си подкрепа за Украйна.

Инициативата обаче предизвика критики от други европейски лидери. Те обвиниха Стьоре и Стуб, че са действали самостоятелно, без предварително да бъде постигнат общ европейски консенсус. Премиерът на Дания Мете Фредериксен заяви, че Европа трябва да действа единно, а не поотделно.

Източници: unian.net, reuters.com


Норвегия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 историк

    10 2 Отговор
    Идва времето в което всяка държава ще се спасява по единично !!!

    Коментиран от #11

    17:52 28.10.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    11 2 Отговор
    европейските искания

    МОЛЯ?!!! Че кво право има "Европа" да поставя искания?!
    Доколкото знам официалната позиция на "Европа" е, че не е част от войната! Или?! Ама изяснете се бе!

    Коментиран от #6

    17:53 28.10.2026

  • 3 Какъв премиер министър има

    11 2 Отговор
    Норвегия. И той очаква от печелещият войната да промени своето мнение и да се откаже от активни военни действия. Вие един път го излъгахте когато руските бяха почти влезли в Киев за преговори . Мислите ли че някой втори път ще се хване на вашите инсинуации.
    А предстоящата среща в Абу Даби е показателна за бъдещото развитие на украинската криза.

    17:56 28.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Марсулите които мърсим много

    6 3 Отговор
    А сега всички европейски народи да се спасяват ......,до тук ги докарахме със тяхното мълчаливо съгласие ....а ние марсулите заминаваме на хаити ....на заслужена почивка със спечеленото от милиардите за клоуна !!!!!?

    18:01 28.10.2026

  • 6 Гоце

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Ако беше част р00сия нямаше да съществува

    Коментиран от #12

    18:02 28.10.2026

  • 7 Аналитик

    1 2 Отговор
    Не случайно главния рашист носи тази фамилия той разбира само от и бой и ???? .

    18:05 28.10.2026

  • 8 Аналитик

    1 3 Отговор
    Не случайно главния рашист носи тази фамилия той разбира само от и бой и ???? .

    18:05 28.10.2026

  • 9 не може да бъде

    2 2 Отговор
    Тепърва предстои да видим дали този разговор ще има някакво значение -но това което има много голямо значение е че Европа -единно или поотделно -е извън преговорите !?Няма вероятност в близките 6 месеца да вземе участие и да бъде на масата на преговорите ...освен като част от менюто както казват някои!?И какво се получава тогава -как Европа може да повлияе ...като помага на Украйна с оръжия ...това не е ли път за никъде!?---Апропо Европа отказала ли се е от тезиса за нанасяне стратегическо поражение на Русия!?

    18:09 28.10.2026

  • 10 Атина Палада

    1 0 Отговор
    Норвегия не е в ЕС ,каква европейска позиция ще представя Норвегия?

    18:13 28.10.2026

  • 11 Така ли бе

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "историк":

    Махленски летописецо?Нямате ли някакви естествени задръжки преди да напишете глупостта

    18:15 28.10.2026

  • 12 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гоце":

    Наистина :) с трите гумени лодки щеше да разгроми те руснаците:))) или с ония ефките :)

    18:15 28.10.2026

  • 13 оти да се лажеме?

    0 0 Отговор
    Това от което най много се страхува Путин е, че е на път да загуби и Беларус. Ако остави Украйна без да постигне поне някави впечетляващи успехи, следва отцепване на Белорус след като Лукашенко загуби власт. А той вече е на 72, докато Путин е на 74. Вече няма Казахстан, Украйна а и без Беларус Русия вече остава беззъба. Само Москва вече не е оная страшна Русия, каквато беше о времето на СССР, а и Китай са само на една ръка разстояние. Въпроса е кой по напред ще му изтърве края, а и двамата са в надпревара.

    18:16 28.10.2026

  • 14 1234

    0 0 Отговор
    ЕС не могат да поставят никакви условия, защото МИР чрез сила умря, защото нямат СИЛА.

    Откакто се репчат Украйна загуби 20% от територията си и числото се увеличава всеки ден, могат само да пет песни и лозунги, да си искат.

    Русия ви се смее и си го мести. За тях вие сте смешници и то неадекватни, познават ви по исканията.

    18:16 28.10.2026

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