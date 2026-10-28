„Не мисля, че ще промени мнението си“: премиерът на Норвегия обясни защо е говорил с Путин

Премиерът на Норвегия Йонас Гар Стьоре обясни защо е разговарял по телефона с руския президент Владимир Путин. По думите му той и президентът на Финландия Александър Стуб са искали директно да представят европейската позиция за прекратяване на войната в Украйна.

„Не мисля, че той ще промени мнението си“, каза Стьоре. Той обаче подчерта, че разговорът е дал възможност на Путин ясно да чуе исканията на европейските държави. Норвежкият премиер добави, че се опасява част от тези послания да не достигат до руския президент, когато с него разговарят американски представители.

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Норвегия настоява за конкретни мерки

Стьоре посочи, че Осло подкрепя мерки за деескалация, сред които прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура на Украйна, спиране на атаките срещу плавателни съдове, превозващи украинско зърно, и обмен на военнопленници.

На въпрос дали е възможен мир без териториални отстъпки от страна на Украйна, норвежкият премиер посочи, че Русия контролира почти 20 процента от украинската територия. Според него Украйна няма да подпише споразумение, с което признава, че е загубила тези земи.

„Украйна никога няма да подпише споразумение, признаващо, че е загубила територия“, заяви Стьоре.

Той допусна, че настоящата фронтова линия може да бъде възприемана като реалност и отправна точка за бъдещи преговори. Като основен въпрос Стьоре определи гаранциите за сигурност, които Украйна би получила след евентуално мирно споразумение.

Разговорът предизвика критики в Европа

Стьоре и Стуб разговаряха с Путин на 27 октомври. Украйна е била информирана предварително за подготовката на разговора, посветен на войната и дипломатическите усилия за нейното прекратяване.

Според изявленията след разговора двамата лидери са искали да предадат на Путин украинската позиция във връзка с предстоящите мирни преговори. Финландия и Норвегия заявиха, че ще продължат дългосрочната си подкрепа за Украйна.

Инициативата обаче предизвика критики от други европейски лидери. Те обвиниха Стьоре и Стуб, че са действали самостоятелно, без предварително да бъде постигнат общ европейски консенсус. Премиерът на Дания Мете Фредериксен заяви, че Европа трябва да действа единно, а не поотделно.

Източници: unian.net, reuters.com