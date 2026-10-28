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Тревога в Германия: Арестуваха двама заподозрени за планирани палежи на стратегически обекти
  Тема: Украйна

Тревога в Германия: Арестуваха двама заподозрени за планирани палежи на стратегически обекти

28 Октомври, 2026 19:03 831 23

  • германия-
  • саботаж-
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Двамата са заподозрени за действия по поръчка на Русия и са свързани с разследване за палеж в Румъния

Тревога в Германия: Арестуваха двама заподозрени за планирани палежи на стратегически обекти - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германската полиция е арестувала двама беларуски граждани, заподозрени, че са планирали саботажи по поръчка на Русия в Южна Германия. Двамата мъже са на 39 и 50 години и се намират в предварителен арест от началото на октомври, съобщи списание „Шпигел“, позовавайки се на източници от германските служби за сигурност. Информацията беше предадена от Ройтерс.

Според публикацията заподозрените са планирали палежи в близост до железопътна линия и електрически далекопровод. Към този момент няма публично потвърдени данни за извършен саботаж на посочените обекти, нито за причинени щети.

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Връзка с палежа в Брашов

Румънските власти разследват двамата и за предполагаемо участие в палеж в индустриална зона в град Брашов през нощта срещу 14 септември. Мишена е било предприятие от отбранителния сектор, произвеждащо гранатомети и боеприпаси.

Румънски прокурори са поискали екстрадицията на двамата, задържани в Германия. Те са отправили същото искане и за украински гражданин, който е задържан в Полша и е заподозрян по същото разследване. Твърденията са част от ongoing наказателно производство и не представляват доказана вина.

По данни, цитирани от актуални публикации за случая, румънските власти разглеждат тримата като предполагаеми участници в мрежа, свързана с действия срещу промишлени и отбранителни обекти. Полските власти са задържали украинския гражданин по европейска заповед за арест, издадена от Румъния.

Германските власти не коментират

Говорител на Канцеларията на главния прокурор в Мюнхен е отказал коментар по случая. Не са обявени официално имената на двамата беларуски граждани, конкретните места на задържането или подробности за доказателствата срещу тях.

Русия многократно е отричала обвиненията на Германия и други европейски държави, че организира или извършва саботажи на територията на Европа. Досега няма съдебно решение, което да установява вина на задържаните или да потвърждава окончателно твърдяната връзка с руските власти.

Следващите процедури по случая са свързани с разглеждането на исканията за екстрадиция от Германия и Полша към Румъния. До произнасянето на компетентните съдилища двамата беларуси и украинският гражданин се считат за заподозрени.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    17 4 Отговор
    Сигурно са искали да запалят някоя от хилядите стратегически джамии в Германия

    Коментиран от #16

    19:05 28.10.2026

  • 2 Аз съм веган

    8 10 Отговор
    Сигурно ли е? Нека поканят митрофанова на разговор. Няма достатъчно доказателства.

    19:07 28.10.2026

  • 3 Кина

    11 5 Отговор
    Понеже сме клозета на ЕС сигурно са българи..!

    19:08 28.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бързаци

    8 5 Отговор
    Арестувани преди месец, а сега обявяват тревога! И естествено никакви доказателства, само подозрения!

    Коментиран от #7

    19:13 28.10.2026

  • 6 КАЯ КАЗА

    12 2 Отговор
    Нема начин да не е Путин.

    19:13 28.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ШЕФА

    7 5 Отговор
    Още не са ги арестували,и вече знаят че Русия стои зад тях ? Жалки изтъпления на жалки евро-либерали задлъжняли на банките с един трилион Евро търсят всякакъв начин как да отклонят вниманието на хората от още по голямата мизерия която ги чака !

    19:19 28.10.2026

  • 10 Русия

    5 1 Отговор
    Единственото спасение от безкрайните лъжи,измами и престъпления на фашистите е Са.мата !

    19:20 28.10.2026

  • 11 Даката

    4 0 Отговор
    Кога ще ги стигнем Германците, ще ги задминем, кога?

    Коментиран от #12

    19:24 28.10.2026

  • 12 Даката

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Даката":

    Като на власт са радевите русофили.

    19:25 28.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Митрофанова

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    със сигурност не знае нищо по темата.

    19:32 28.10.2026

  • 17 Историк

    2 2 Отговор
    Това е империята на злото, лъжата, войната, диверсиите,саботажите! Докога ще бъде търпян този терор? Къде са противоотровите на отровите на Кремъл?

    19:32 28.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Кеефф

    0 0 Отговор
    Мда, сещате ли се кой и защо запали Райхстага 1933 г?

    19:39 28.10.2026

  • 22 Не. Няма да са наши пари

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "МАРСУЛА":

    Ще дадем 270-те милиарда замразени руски активи. Това ще стигне за още 4 години.

    19:45 28.10.2026

  • 23 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    А немските граждани дето палеха в България!

    19:45 28.10.2026

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