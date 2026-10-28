Тревога в Германия: Арестуваха двама заподозрени за планирани палежи на стратегически обекти

Германската полиция е арестувала двама беларуски граждани, заподозрени, че са планирали саботажи по поръчка на Русия в Южна Германия. Двамата мъже са на 39 и 50 години и се намират в предварителен арест от началото на октомври, съобщи списание „Шпигел“, позовавайки се на източници от германските служби за сигурност. Информацията беше предадена от Ройтерс.
Според публикацията заподозрените са планирали палежи в близост до железопътна линия и електрически далекопровод. Към този момент няма публично потвърдени данни за извършен саботаж на посочените обекти, нито за причинени щети.
Връзка с палежа в Брашов
Румънските власти разследват двамата и за предполагаемо участие в палеж в индустриална зона в град Брашов през нощта срещу 14 септември. Мишена е било предприятие от отбранителния сектор, произвеждащо гранатомети и боеприпаси.
Румънски прокурори са поискали екстрадицията на двамата, задържани в Германия. Те са отправили същото искане и за украински гражданин, който е задържан в Полша и е заподозрян по същото разследване. Твърденията са част от ongoing наказателно производство и не представляват доказана вина.
По данни, цитирани от актуални публикации за случая, румънските власти разглеждат тримата като предполагаеми участници в мрежа, свързана с действия срещу промишлени и отбранителни обекти. Полските власти са задържали украинския гражданин по европейска заповед за арест, издадена от Румъния.
Германските власти не коментират
Говорител на Канцеларията на главния прокурор в Мюнхен е отказал коментар по случая. Не са обявени официално имената на двамата беларуски граждани, конкретните места на задържането или подробности за доказателствата срещу тях.
Русия многократно е отричала обвиненията на Германия и други европейски държави, че организира или извършва саботажи на територията на Европа. Досега няма съдебно решение, което да установява вина на задържаните или да потвърждава окончателно твърдяната връзка с руските власти.
Следващите процедури по случая са свързани с разглеждането на исканията за екстрадиция от Германия и Полша към Румъния. До произнасянето на компетентните съдилища двамата беларуси и украинският гражданин се считат за заподозрени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
Коментиран от #16
19:05 28.10.2026
2 Аз съм веган
19:07 28.10.2026
3 Кина
19:08 28.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Бързаци
Коментиран от #7
19:13 28.10.2026
6 КАЯ КАЗА
19:13 28.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ШЕФА
19:19 28.10.2026
10 Русия
19:20 28.10.2026
11 Даката
Коментиран от #12
19:24 28.10.2026
12 Даката
До коментар #11 от "Даката":Като на власт са радевите русофили.
19:25 28.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Митрофанова
До коментар #1 от "И Киев е Руски":със сигурност не знае нищо по темата.
19:32 28.10.2026
17 Историк
19:32 28.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Кеефф
19:39 28.10.2026
22 Не. Няма да са наши пари
До коментар #18 от "МАРСУЛА":Ще дадем 270-те милиарда замразени руски активи. Това ще стигне за още 4 години.
19:45 28.10.2026
23 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
19:45 28.10.2026