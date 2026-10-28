Тревога в Германия: Арестуваха двама заподозрени за планирани палежи на стратегически обекти

Германската полиция е арестувала двама беларуски граждани, заподозрени, че са планирали саботажи по поръчка на Русия в Южна Германия. Двамата мъже са на 39 и 50 години и се намират в предварителен арест от началото на октомври, съобщи списание „Шпигел“, позовавайки се на източници от германските служби за сигурност. Информацията беше предадена от Ройтерс.

Според публикацията заподозрените са планирали палежи в близост до железопътна линия и електрически далекопровод. Към този момент няма публично потвърдени данни за извършен саботаж на посочените обекти, нито за причинени щети.

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Връзка с палежа в Брашов

Румънските власти разследват двамата и за предполагаемо участие в палеж в индустриална зона в град Брашов през нощта срещу 14 септември. Мишена е било предприятие от отбранителния сектор, произвеждащо гранатомети и боеприпаси.

Румънски прокурори са поискали екстрадицията на двамата, задържани в Германия. Те са отправили същото искане и за украински гражданин, който е задържан в Полша и е заподозрян по същото разследване. Твърденията са част от ongoing наказателно производство и не представляват доказана вина.

По данни, цитирани от актуални публикации за случая, румънските власти разглеждат тримата като предполагаеми участници в мрежа, свързана с действия срещу промишлени и отбранителни обекти. Полските власти са задържали украинския гражданин по европейска заповед за арест, издадена от Румъния.

Германските власти не коментират

Говорител на Канцеларията на главния прокурор в Мюнхен е отказал коментар по случая. Не са обявени официално имената на двамата беларуски граждани, конкретните места на задържането или подробности за доказателствата срещу тях.

Русия многократно е отричала обвиненията на Германия и други европейски държави, че организира или извършва саботажи на територията на Европа. Досега няма съдебно решение, което да установява вина на задържаните или да потвърждава окончателно твърдяната връзка с руските власти.

Следващите процедури по случая са свързани с разглеждането на исканията за екстрадиция от Германия и Полша към Румъния. До произнасянето на компетентните съдилища двамата беларуси и украинският гражданин се считат за заподозрени.