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Калининград и Беларус под наблюдение: какво подготвя германската бригада в Литва?
  Тема: Украйна

Калининград и Беларус под наблюдение: какво подготвя германската бригада в Литва?

28 Октомври, 2026 20:05 886 19

  • германия-
  • литва-
  • радиоелектронна борба-
  • калининград-
  • беларус

Чрез радиоелектронна борба германските военни ще събират данни за радари и радиосигнали в Калининград и Беларус. Бригадата трябва да достигне пълна готовност през 2027 г

Калининград и Беларус под наблюдение: какво подготвя германската бригада в Литва? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германската постоянна бригада в Литва ще използва способности за радиоелектронна борба, за да осигурява ранно предупреждение за военна активност в руската Калининградска област и Беларус. Бригадата ще събира данни за радиопредаватели и радарни системи на Русия и Беларус, които ще бъдат използвани за актуализиране на бази данни, предназначени за германските и съюзническите сили.

Това заяви пред Ройтерс вицеадмирал Томас Даум, който ръководи германските способности в киберпространството. „Ако се случи нещо, тези подразделения ще го идентифицират“, каза той. По думите му събраната информация ще позволява на системите да разпознават появата на нов радар или друга промяна в електромагнитната среда от беларуската страна.

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„Киберинформационната сфера все още не е във война, но вече не е и в мир“, заяви Даум. Той определи действията на Русия в някои части на Европа като навлезли във „втора фаза“, при която целта вече е нанасяне на вреди, но под прага на открития въоръжен конфликт.

Системи за дронове и заглушаване

Германската армия в момента изпитва в Литва различни технологии за радиоелектронна борба. Сред тях са средства за откриване на дронове, системи за прехващане на сигнали, заглушители и сензори, които предават данни от бойното поле към отдалечени анализатори.

Технологиите са предназначени да дадат на военните по-добра картина за активността около Литва, която граничи с Беларус и се намира в близост до Калининград. Данните могат да се използват за откриване на радари, комуникации и други електронни излъчвания, свързани с военни действия.

Патрик Йешке, ръководител на германския център за военни кибернетични иновации, заяви, че преди войната в Украйна армията трудно е намирала компании, готови да доставят подобни системи. Сега предизвикателството е различно – германските военни трябва да подберат най-подходящите технологии сред голям брой предложения.

Бригадата трябва да бъде завършена през 2027 г.

Германската 45-а бронирана бригада се разполага поетапно в Литва. Според литовското военно министерство тя трябва да достигне пълна оперативна готовност до края на 2027 г. и да включва около 5000 военнослужещи и цивилен персонал. В състава ѝ влизат механизиран пехотен и танков батальон, както и многонационалната бойна група на НАТО в Литва.

Германия разглежда електронната война като ключова способност за наблюдение и защита на източния фланг на НАТО. Даум заяви, че страната дълго време не е инвестирала достатъчно в такива възможности, тъй като основният фокус на армията е бил върху операции извън Европа, включително в Афганистан.

През август германското правителство одобри мерки, които ще дадат на разузнавателните служби нови правомощия за хакване на комуникации и нарушаване на операции на чужди противници. Законодателните промени все още трябва да бъдат одобрени от Бундестага.

Източници: reuters.com, whbl.com


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дойчо да има късмета

    23 2 Отговор
    да стъпи на криво.....

    Коментиран от #10

    20:07 28.10.2026

  • 2 Миме,

    23 2 Отговор
    Само с едната пропаганда няма да стане, да не говорим, че е крайно некадърна.
    По добре разкажи за влаковатата катастрофа в Испания. Жертвите вече са 70 човека. И може да се пробваш да намекнеш, че е виновен Путин. Пък току виж от посолствоТО оценили старанието ти с още няколко долара.

    Коментиран от #8

    20:08 28.10.2026

  • 3 Божкей,

    21 2 Отговор
    Латва се набутва между шамарите. Но пинчера е притиснат до стената и не може да откаже на господаря си.

    20:09 28.10.2026

  • 4 Путин

    7 8 Отговор
    Най вероятно подготвя белия байрак!

    20:10 28.10.2026

  • 5 Ухххх

    4 2 Отговор
    Кой ще чака2027 год.

    20:10 28.10.2026

  • 6 Кина

    18 2 Отговор
    Фактите показват че наблюдателите от алианса нямат ракети а руските арсенали са добре подготвени за война в зимни условия..

    20:10 28.10.2026

  • 7 Литва един бус хора

    18 2 Отговор
    и тя барабар Петко с мъжете.

    20:11 28.10.2026

  • 8 Костадин Костадинов

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Миме,":

    Не ве Путин ней виновян за Испания, ама за трепането на руснаците -да

    20:20 28.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Баце,

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "дойчо да има късмета":

    Дойчо вече е свикнал руснаците да му посещават столицата на всеки 80÷100 години. Народопсихология един вид...

    20:25 28.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Костадин Костадинов

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Луганск":

    Че тези бяа съюзници ве

    20:28 28.10.2026

  • 13 Костадин Костадинов

    2 9 Отговор
    Някой знае ли защо Путин трепи руснаците

    Коментиран от #17, #19

    20:28 28.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тити

    1 6 Отговор
    Крайни време е Калининград да си отиде при Полша.

    20:43 28.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Историк

    2 0 Отговор
    Немската бригада подготвя своя марш към Сибир...по добре отъпканата пътека на предците си...

    21:03 28.10.2026

  • 19 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Костадин Костадинов":

    Що Тррриешшш бе Педдд.Даллл ?За недосагаем ли си имаш ?Що мислиш ,че не можем да открием децата и жената ти ?Кой ще ги опази ?!

    21:09 28.10.2026

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