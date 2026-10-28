Калининград и Беларус под наблюдение: какво подготвя германската бригада в Литва?

Германската постоянна бригада в Литва ще използва способности за радиоелектронна борба, за да осигурява ранно предупреждение за военна активност в руската Калининградска област и Беларус. Бригадата ще събира данни за радиопредаватели и радарни системи на Русия и Беларус, които ще бъдат използвани за актуализиране на бази данни, предназначени за германските и съюзническите сили.
Това заяви пред Ройтерс вицеадмирал Томас Даум, който ръководи германските способности в киберпространството. „Ако се случи нещо, тези подразделения ще го идентифицират“, каза той. По думите му събраната информация ще позволява на системите да разпознават появата на нов радар или друга промяна в електромагнитната среда от беларуската страна.
„Киберинформационната сфера все още не е във война, но вече не е и в мир“, заяви Даум. Той определи действията на Русия в някои части на Европа като навлезли във „втора фаза“, при която целта вече е нанасяне на вреди, но под прага на открития въоръжен конфликт.
Системи за дронове и заглушаване
Германската армия в момента изпитва в Литва различни технологии за радиоелектронна борба. Сред тях са средства за откриване на дронове, системи за прехващане на сигнали, заглушители и сензори, които предават данни от бойното поле към отдалечени анализатори.
Технологиите са предназначени да дадат на военните по-добра картина за активността около Литва, която граничи с Беларус и се намира в близост до Калининград. Данните могат да се използват за откриване на радари, комуникации и други електронни излъчвания, свързани с военни действия.
Патрик Йешке, ръководител на германския център за военни кибернетични иновации, заяви, че преди войната в Украйна армията трудно е намирала компании, готови да доставят подобни системи. Сега предизвикателството е различно – германските военни трябва да подберат най-подходящите технологии сред голям брой предложения.
Бригадата трябва да бъде завършена през 2027 г.
Германската 45-а бронирана бригада се разполага поетапно в Литва. Според литовското военно министерство тя трябва да достигне пълна оперативна готовност до края на 2027 г. и да включва около 5000 военнослужещи и цивилен персонал. В състава ѝ влизат механизиран пехотен и танков батальон, както и многонационалната бойна група на НАТО в Литва.
Германия разглежда електронната война като ключова способност за наблюдение и защита на източния фланг на НАТО. Даум заяви, че страната дълго време не е инвестирала достатъчно в такива възможности, тъй като основният фокус на армията е бил върху операции извън Европа, включително в Афганистан.
През август германското правителство одобри мерки, които ще дадат на разузнавателните служби нови правомощия за хакване на комуникации и нарушаване на операции на чужди противници. Законодателните промени все още трябва да бъдат одобрени от Бундестага.
Източници: reuters.com, whbl.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дойчо да има късмета
Коментиран от #10
20:07 28.10.2026
2 Миме,
По добре разкажи за влаковатата катастрофа в Испания. Жертвите вече са 70 човека. И може да се пробваш да намекнеш, че е виновен Путин. Пък току виж от посолствоТО оценили старанието ти с още няколко долара.
Коментиран от #8
20:08 28.10.2026
3 Божкей,
20:09 28.10.2026
4 Путин
20:10 28.10.2026
5 Ухххх
20:10 28.10.2026
6 Кина
20:10 28.10.2026
7 Литва един бус хора
20:11 28.10.2026
8 Костадин Костадинов
До коментар #2 от "Миме,":Не ве Путин ней виновян за Испания, ама за трепането на руснаците -да
20:20 28.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Баце,
До коментар #1 от "дойчо да има късмета":Дойчо вече е свикнал руснаците да му посещават столицата на всеки 80÷100 години. Народопсихология един вид...
20:25 28.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Костадин Костадинов
До коментар #11 от "Луганск":Че тези бяа съюзници ве
20:28 28.10.2026
13 Костадин Костадинов
Коментиран от #17, #19
20:28 28.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тити
20:43 28.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Историк
21:03 28.10.2026
19 Соломон
До коментар #13 от "Костадин Костадинов":Що Тррриешшш бе Педдд.Даллл ?За недосагаем ли си имаш ?Що мислиш ,че не можем да открием децата и жената ти ?Кой ще ги опази ?!
21:09 28.10.2026