Калининград и Беларус под наблюдение: какво подготвя германската бригада в Литва?

Германската постоянна бригада в Литва ще използва способности за радиоелектронна борба, за да осигурява ранно предупреждение за военна активност в руската Калининградска област и Беларус. Бригадата ще събира данни за радиопредаватели и радарни системи на Русия и Беларус, които ще бъдат използвани за актуализиране на бази данни, предназначени за германските и съюзническите сили.

Това заяви пред Ройтерс вицеадмирал Томас Даум, който ръководи германските способности в киберпространството. „Ако се случи нещо, тези подразделения ще го идентифицират“, каза той. По думите му събраната информация ще позволява на системите да разпознават появата на нов радар или друга промяна в електромагнитната среда от беларуската страна.

Още новини от Украйна

„Киберинформационната сфера все още не е във война, но вече не е и в мир“, заяви Даум. Той определи действията на Русия в някои части на Европа като навлезли във „втора фаза“, при която целта вече е нанасяне на вреди, но под прага на открития въоръжен конфликт.

Системи за дронове и заглушаване

Германската армия в момента изпитва в Литва различни технологии за радиоелектронна борба. Сред тях са средства за откриване на дронове, системи за прехващане на сигнали, заглушители и сензори, които предават данни от бойното поле към отдалечени анализатори.

Технологиите са предназначени да дадат на военните по-добра картина за активността около Литва, която граничи с Беларус и се намира в близост до Калининград. Данните могат да се използват за откриване на радари, комуникации и други електронни излъчвания, свързани с военни действия.

Патрик Йешке, ръководител на германския център за военни кибернетични иновации, заяви, че преди войната в Украйна армията трудно е намирала компании, готови да доставят подобни системи. Сега предизвикателството е различно – германските военни трябва да подберат най-подходящите технологии сред голям брой предложения.

Бригадата трябва да бъде завършена през 2027 г.

Германската 45-а бронирана бригада се разполага поетапно в Литва. Според литовското военно министерство тя трябва да достигне пълна оперативна готовност до края на 2027 г. и да включва около 5000 военнослужещи и цивилен персонал. В състава ѝ влизат механизиран пехотен и танков батальон, както и многонационалната бойна група на НАТО в Литва.

Германия разглежда електронната война като ключова способност за наблюдение и защита на източния фланг на НАТО. Даум заяви, че страната дълго време не е инвестирала достатъчно в такива възможности, тъй като основният фокус на армията е бил върху операции извън Европа, включително в Афганистан.

През август германското правителство одобри мерки, които ще дадат на разузнавателните служби нови правомощия за хакване на комуникации и нарушаване на операции на чужди противници. Законодателните промени все още трябва да бъдат одобрени от Бундестага.

Източници: reuters.com, whbl.com