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ЕС се отказа от идеята за асоциирано членство на Канада

ЕС се отказа от идеята за асоциирано членство на Канада

29 Октомври, 2026 04:03 467 3

  • европейски съюз-
  • канада-
  • урсулa фон дер лайен-
  • марк карни-
  • асоциирано членство

Понятието отпадна от проектодекларацията преди срещата на върха в Монреал. Брюксел и Отава ще търсят по-тясно партньорство без пълноправно членство

ЕС се отказа от идеята за асоциирано членство на Канада - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз се е отказал от включването на идеята Канада да получи статут на „асоцииран член“ в съвместната декларация, която трябва да бъде приета на срещата на върха ЕС–Канада в Монреал. Вместо това в последния проект е записано намерение за „все по-тясно партньорство“, оставащо извън пълноправното членство в съюза. Това съобщиха DPA и „Ройтерс“.

Промяната е направена след възражения от няколко държави членки. Германия е оглавила групата, която е настоявала понятието да отпадне, тъй като няма правен статут в договорите на ЕС и не е ясно какви права и задължения би създалo. Франция, Италия и Гърция също са изразили резерви към първоначалната формулировка.

Какво остава в проектодекларацията

Според текста, видян от „Ройтерс“, ЕС и Канада ще работят за изграждането на „все по-тясно партньорство“. Двете страни трябва да определят съдържанието на новата рамка до следващата си среща на върха през 2027 г.

По този начин Брюксел и Отава запазват възможността да задълбочат сътрудничеството в търговията, отбраната, енергетиката, технологиите, изкуствения интелект, критичните минерали и подкрепата за Украйна, без да създават нова формална категория членство. Европейската комисия посочи тези направления като част от бъдещия модел на отношенията с Канада.

Предложението на фон дер Лайен

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи на 16 септември Канада да стане първият „асоцииран член“ на ЕС. Тя направи това по време на годишната си реч пред Европейския парламент в Страсбург, на която присъстваше канадският премиер Марк Карни.

„Искам да работя с вас, за да отворим вратата за Канада като първия асоцииран член на Европейския съюз“, заяви Урсула фон дер Лайен.

Тогава тя представи идеята като част от по-широк съюз за икономическа сигурност и споделен просперитет. Предложението обаче предизвика спорове, тъй като „асоцииран член“ не е съществуващ статут в правната рамка на ЕС и би изисквал ново политическо и договорно уреждане.

Канада запазва интереса си към Европа

Отпадането на термина не означава отказ от по-тясно сътрудничество между Канада и Европейския съюз. Канадският премиер Марк Карни заяви, че „добрата новина е, че конкретните названия нямат значение“, а по-важно е какви промени ще донесе партньорството за живота на канадците.

Отава търси по-силни икономически и отбранителни връзки с Европа на фона на напрежението със Съединените щати и американските мита върху канадски стоки. Срещата в Монреал трябва да даде политическа рамка на бъдещото сътрудничество, докато конкретните параметри ще бъдат договаряни в следващите месеци.

Източници: theprint.in, euronews.com, english.nv.ua


Канада
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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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    04:46 29.10.2026

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